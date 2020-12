Theater Ich, Ich, Ich: Die St.Galler Compagnie Buffpapier zeigt auf der Bühne, was passieren kann, wenn man zu lange allein bleibt «Isabelle la Belle – Me, Myself and I» heisst die neue Theaterproduktion der Compagnie Buffpapier, derzeit zu sehen im Palace St.Gallen. Ein Eine-Frau-Stück rund um die schrille und doch liebenswerte Isabelle la Belle.

Franziska Hoby spielt die charmant-unbeholfende Isabelle la Belle. Bild: Tobias Garcia

«Wir haben es geschafft, im 2020 eine Premiere zu feiern!», freut sich Regisseur Stéphane Fratini nach der Aufführung im Palace St.Gallen. In der Tat hat die St.Galler Compagnie Buffpapier ihr neues, 17. Stück gerade noch rechtzeitig auf die Bühne gebracht.

Dreimal führt Franziska Hoby das Eine-Frau-Stück diese Woche auf. Premiere war am Donnerstag, heute Freitag findet eine weitere Vorstellung statt, und morgen Samstag vielleicht noch eine dritte letzte – sofern es der Bundesrat erlaubt.

«Hello everybody!»

Stéphane Fratini und Franziska Hoby zerren für die neue Produktion erneut Isabelle la Belle ins Rampenlicht: die unbeholfende Ansagerin, die man aus früheren Produktionen der Compagnie Buffpapier kennt. Wobei sich diese schrille Dame sehr gern ins Rampenlicht zerren lässt. Mit Shoppingtaschen, Coffee-to-go-Becher, Spielzeugdackel und beigem Plüschmantel betritt sie die Bühne und begrüsst das Publikum: «Hello everybody!»

Isabelle la Belle trägt Shoppingtaschen, Coffee-to-go-Becher und Spielzeugdackel. Bild: Tobias Garcia

Wie ein Star will sie wohl wirken, doch gelingt ihr das nicht ganz. Zu überdreht, überschminkt und übereifrig ist Isabelle la Belle. Mit irrem Blick und ausser Atem hampelt sie über die Bühne, sie tanzt, räkelt sich auf dem Stuhl, zwängt sich in ein gelbes Fischschwanzkostüm, klappt rosarote Federfächer auf, singt schief und schnaufend ins Mikrofon.

Posen über Posen, auch im Fischschwanzkostüm. Bild: Tobias Garcia

Es sind Posen über Posen, als müsste Isabelle la Belle sich vor Handykameras beweisen. Dabei bleibt sie den ganzen Abend allein. Nur ein mürrischer alter Mann - ebenfalls gespielt von Hoby - leistet ihr zeitweise ein wenig Gesellschaft, wenn auch nur in der Fantasie.

Franziska Hoby als alter Mann. Bild: Tobias Garcia

Zur Einsamkeit verdammt, zurückgeworfen auf das eigene Ich, «Me, Myself and I»: Das Thema ist in diesem Bleiben-Sie-Zuhause-Homeoffice-Jahr hochaktuell. Isabelle la Belle führt sozusagen vor, was passieren kann, wenn der Mensch, dieses soziale Wesen, zu lange allein bleibt und abdriftet. Wobei die Dame auch ans Herz geht. So nervös und schrill sie ist, so bekommt man sie im Verlauf des Abends doch gern. Wie viele dieser schrägen Figuren, welche die Compagnie Buffpapier immer wieder aus dem Hut zaubert.

Nach dem Schlussapplaus treten noch einmal die «The Golden Boys» auf, die schon den musikalischen Einstieg in den Theaterabend gestaltet haben. «Don't lose your mind», singt das Duo, «bitte nicht verrückt werden». Es klingt wie ein Kommentar zur grotesken Darbietung von Isabelle la Belle – und wie ein Appell an das Publikum, mitten in der zweiten Coronawelle doch bitte kühlen Kopf zu bewahren.

Gemeinsam geht's besser: «The Golden Boys» stimmen musikalisch auf den Theaterabend ein. Bild: Tobias Garcia

Wie das gehen könnte, führen «The Golden Boys» mit ihrer Musik vor. Sie singen den Blues, stampfen zusammen den Beat und zupfen im schnellen Wechsel die Saiten des Kontrabasses zwischen ihnen, so dass eine Melodie entsteht. Ja, gemeinsam geht's eben besser als allein.

Nächstes Jahr folgt «Apocalypso»

Franziska Hoby und Stéphane Fratini beim Schlussaplaus. Bild: Tobias Garcia

So bald wird das live leider nicht mehr zu erleben sein. Alle drei Vorstellungen von «Isabelle la Belle – Me, Myself and I» im Palace sind ausverkauft, und danach dürfte wegen Corona ohnehin wieder kultureller Stillstand herrschen. Doch ebenfalls wegen Corona hat die Compagnie Buffpapier ihre nächste Produktion schon im Köcher. Die geplante Premiere von «Apocalypso» im Frühling musste sie wegen des Lockdowns aufs kommende Jahr verlegen.