Theater für Kinder Kinderarmut im Banken-Eldorado: «Der DreiGroschenOpa» im TAK Schaan macht Grosse wie Kleine reich im Geiste Bis Mittwoch gastiert das Nürnberger Theater Mummpitz in Liechtenstein: Das TAK widmet der renommierten deutschen Kindertheaterbühne eine kleine Werkschau und zeigt als Koproduktion Marco Schädlers Stück «Der DreiGroschenOpa» – eine verschmitzte Hommage an Brechts fast gleichnamigen Bühnenklassiker.

Opa Bert (Michael Bang) und seine lieben Kleinen kurz vor dem Happy End – es kommt per Post. Bild: Thomas Riese

Ach, hätte Opa Bert doch mehr als nur drei Groschen für den Notfall! Wie angenagelt bleiben die Fünftklässler aus Liechtenstein am Ende der Vorstellung sitzen im nicht mehr ganz dunklen Saal, nach langem und grosszügigen Applaus – ganz so, wie es sich dem kleinen Theater-Knigge zufolge gehört. Erstens hat ihnen der «DreiGroschenOpa», dieses sympathische Spiel mit Brechts fast gleichnamigem Klassiker, spürbar gefallen. Vorkenntnisse waren nicht erforderlich: Schliesslich entwickelt das Nürnberger Theater Mummpitz seit 40 Jahren klug und kreativ Theater für unverbrauchtes Publikum. Nicht für Insider, die alles schon gesehen haben und alles besser wissen. Die Stücke dürfen durchaus engagiert, mit Botschaft sein. Aber nur, wenn auch der Jux nicht zu kurz kommt.

Zweitens heisst Aufstehen und Gehen für das junge Publikum in Schaan in diesem Augenblick: zurück ins Schulhaus. Dabei sollten sie eigentlich froh darüber sein – ihre gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland sitzen seit Monaten zu Hause im Fernunterricht fest. Das erfahren die Kinder im lockeren Nachgespräch zwischen Rampe und Saal von den überglücklichen Schauspielerinnen und Schauspielern: Glücklich, weil sie an diesem Vormittag endlich mal wieder vor Publikum auf der Bühne stehen konnten. In Deutschland bleiben die Lichter bis auf weiteres aus.

«Glückliche Orte in Liechtenstein»: Das TAK zählt sicher dazu

Ein Dichter? Frau Grün vom Jugendamt wundert sich nicht mehr über die vielen unbezahlten Rechnungen von Opa Bert. Bald aber erlebt sie ein blaues Wunder. Bild: Thomas Riese

Das Geschenk zum 40-jährigen Bestehen des Theaters Mummpitz ist also ein Volltreffer: Es besteht aus einer Koproduktion mit dem TAK, wo schon im März wieder vor zehn Personen gespielt werden durfte, und einem ausgedehnten Gastauftritt in Schaan bis zum 12. Mai. Insgesamt sieben Vorstellungen von Marco Schädlers «DreiGroschenOpa» und einem zweiten Stück, «Paula und die Leichtigkeit des Seins» nach dem Kinderbuch von Zoran Drvenkar, stehen auf dem Programm. Ausserdem ein Hörstück, das Sabine und Elena Zieser mit Kindern aus Ruggell, Mauren und Triesenberg produziert haben: «Glückliche Orte mitten in Liechtenstein». Der Saal des TAK, soviel lässt sich im voraus sagen, zählt unbedingt dazu.

Dabei müssten Karl, Klara und Friedrich, drei Gören zwischen elf und sechs, gespielt von bärtigen, zumindest den Kinderschuhen sichtlich entwachsenen Grossen (Özgür Kantar, Sabine Zieser, Gabriel Drempetic) eigentlich todunglücklich sein – denn sie sind arm. Die Mama ist vor Erschöpfung zusammengeklappt, Opa Bert (Michael Bang), bei dem sie unterkommen, kann als Dichter seine Rechnungen nicht zahlen. Dafür hat er andere Vorzüge: Er macht die trübsten Tage hell. Er zaubert mit Worten. Er riecht nach Glück. Was will man mehr?

Notgroschen mit Zauberkräften

Frau Grün vom Jugendamt, kurz: «die Fürsorge» (Christine Mertens), sieht das anders und macht Opa Bert Dampf. Der weiss sich keinen Rat, als seine drei Notgroschen einzusetzen – und diese entfalten Zauberkräfte, sobald einmal «der Groschen fällt». Dann beginnen die Dinge zu schweben oder zu explodieren, ob auf der Strasse oder im «Kaufhaus der Wünsche»: Das sind herrlich fantasievolle, rasante Szenen mit clever eingesetzten Mitteln (Regie: Andrea Maria Erl, Bühne: Maria Pfeiffer). Wie überhaupt das ernste Thema Kinderarmut im «DreiGroschenOpa» sehr kindgerecht auf die Bühne kommt, unangestrengt, vorwiegend heiter, doch durchaus mit Biss.

Enkel allein zu Haus: Klara, Friedrich und Karl haben Spass und machen Musik. Bis «die Fürsorge» klingelt. Bild: Thomas Riese

Die Musik dazu ist live, von den Schauspielern handgemacht und frisch von der Leber weg gesungen, darin der grossen «Dreigroschenoper» ebenbürtig. Überhaupt spielt «DreiGroschenOpa» kindlich lustvoll mit Brechts epischem Theater und Verfremdungseffekten; Mitgefühl aber ist erlaubt, wenn nicht erwünscht. Arm dran sind hier eher die Vertreter von Recht und Gesetz: Auf ihre Kosten wird kräftig gelacht.

Reichtum im Herzen und das Talent zum Glück werden im «DreiGroschenOpa» ausgiebig gefeiert – ohne die Armut zu verklären. Tatsächlich schweben die Dinge ein wenig, wenn man danach hinausgeht in die Welt draussen, neben der Bühne. Man fühlt sich leicht und reich. Und das nicht etwa wegen der hohen Bankendichte ringsum.