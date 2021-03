THEATER Die «Schweizermacher» kommen ab Mitte Juli auf die Bühne am See Das Kreuzlinger See-Burgtheater bringt im Sommer den Filmklassiker von 1978 als Musical auf die Bühne. Die St.Galler Tänzerin Robina Steyer sorgt als Choreografin an der Seite von Leopold Huber für Bewegung im Stück.

Die Tänzerin Robina Steyer war immer schon an choreografischer Arbeit interessiert. Bilder: Benjamin Manser

Im Tanz gehört man mit 35 Jahren schon fast zum «alten Eisen», jedenfalls wenn man mit Tanz das rein klassische Ballett verbindet. Robina Steyer ist 35 Jahre jung und orientiert sich auch an einer Künstlerin wie Pina Bausch, die weit jenseits der Fünfzig und bis ins Alter gezeigt hatte, wie intensiv Tanz fern von blosser jugendlicher Akrobatik sein kann. Steyer, die bis 2019 Mitglied in der St.Galler Tanzcompagnie von Beate Vollack war, hat sich nie nur auf Tanz fixiert. «Mit der Leidenschaft für den Tanz war bei mir schon früh immer die Begeisterung für die choreografische Arbeit gegenwärtig.»

Jetzt wurde sie vom Regisseur des See-Burgtheaters, Leopold Huber, als Choreografin für das neue Sommerstück engagiert. Und ist damit die zweite Tänzerin aus der Compagnie von Beate Vollack, die Huber für die Bewegung intensiv zu Seite steht (die Tänzerin Jasmin Hauck hatte 2019 Leopold Hubers Operetten-Produktion in Sirnach choreografiert).

Mit den «Schweizermachern» wird jetzt der berühmte Film von Rolf Lyssy als Musical für die Bühne adaptiert. Lyssy hatte den Schweizer Blick auf alles Fremde damals herrlich karikiert. «Der Stoff ist nach wie vor zeitgemäss», sagt Robina Steyer. «Und es zeigt ja auch irgendwie Grösse, sich selbst in Bezug auf das Misstrauen gegenüber dem Fremden auf die Schippe zu nehmen.»

Eine wirkungsvolle Bewegungssprache finden

Die «Schweizermacher» kamen bereits 2010 in Zürich auf die Bühne, allerdings mit wenig Erfolg. «So wird es bei der Produktion des See-Burgtheaters choreografisch darauf ankommen, den Witz, die Ironie und den Sarkasmus des Films in eine Bewegungssprache umzusetzen, die auf der Bühne wirkt. Das ist eine Herausforderung und das ist mein grösster Anspruch», sagt Robina Steyer.

Zwanzig Vorstellungen sind ab Mitte Juli in Kreuzlingen geplant. Das See-Burgtheater ist optimistisch, das Stück zeigen zu können, wenn auch wahrscheinlich wegen der Abstandsregeln nie vor vollem Haus. An der choreografischen Arbeit hat Robina Steyer stets die Freiheit gereizt, selbst zu kreieren, die zum Tanz passende Musik auszuwählen oder sich eigenständig mit politischen und gesellschaftlichen Themen und der dazu passenden Tanzsprache auseinanderzusetzen.

«Ein Regisseur ohne vorgefertigte Ideen»

Robina Steyer freut sich auf die Arbeit an der Seite von Leopold Huber. «Er geht als Regisseur sehr demokratisch an die Sache heran. Neue Inputs sind bei ihm stets willkommen, und er beharrt nicht auf vorgefertigten eigenen Ideen», beschreibt sie die offene und kreative Atmosphäre beim See-Burgtheater.

Robina Steyer hat als Choreografin einige Erfahrung, an verschiedenen deutschen Theatern, aber auch in ihrem Stück «Optimize Myselves» mit ihrer eigenen Compagnie «Confusion Art Collectives» Das Optimize-Stück fiel dem ersten Lockdown zum Opfer und schaffte in St.Gallen knapp die Premiere vor dem zweiten Lockdown. Am Theater Braunschweig ist Robina Steyer aktuell als Gastchoreografin für die Händel-Oper «Alcina» engagiert worden, wo sie auch als Tänzerin zum Einsatz kommen sollte. Corona hat die Aufführung bis jetzt verhindert. «Das ist extrem frustrierend», sagt Robina Steyer.

Für die «Schweizermacher» am See blendet sie alle Coronasorgen erst einmal aus. «Ich fokussiere mich ganz auf das Stück und darauf, meine ganze Energie in diese Produktion hineinzulegen», sagt die Tänzerin, die an der Musikschule Landquart und Prättigau auch jungen Menschen die Faszination Tanz vermittelt.