TANZTHEATER St.Galler Grabenhalle: In dieser Tanzperformance gibt es aus dem Albtraum kaum ein Erwachen Die St.Galler Tanzformation «House of Pain» verlangt sich und dem Publikum einiges ab. Mit dem neuen Stück «Die Hure Babylon» erlebt man einen beklemmenden, intensiven Performanceabend über Untergehen und Wiederauferstehen, über Tod und neue Geburt.

Nähe oder Zweikampf? Die Tänzerin Stefanie Fischer und der Tänzer Jack Widdowson. Bilder: Tanja Dorendorf/T+T Fotografie

Erst der gemeinsame Tanz der fünf Performerinnen und Performer (Chris-Pascal Englund Brown, Stefanie Fischer, Tobias Graupner, Jack Widdowson, Cecilia Wretemark) löst nach 75 Minuten die extreme Spannung, die im Stück aufgebaut wurde. Die neue Produktion «Die Hure Babylon» ist harte Kost. Die Company «House of Pain» schont sich und ihr Publikum, das unentrinnbar Teil der Inszenierung wird, in keinster Weise. Man sitzt nicht vor einer Bühne, sondern im Quadrat um den Grabenhallen-Boden. Die Performer bewegen sich mitten drin und auch hinter dem Rücken des Publikums. Schon die Begrüssung im vernebelten Saal fällt aus wie die eines Irregewordenen. Sind es Schreie oder ist es Lachen? Auf jeden Fall wirkt es beunruhigend.



Unentwegt wird das Schwarz des Bodens abgetastet

Ab da ist es nur noch dunkel. Die Performer tragen nur eine Taschenlampe bei sich, die einzige Lichtquelle, das Einzige, woran sie sich halten können. Unentwegt wird das Schwarz des Bodens und des Raums abgetastet, abgespürt, mit dem Körper und seinen Bewegungen vermessen. Da rekeln sich Körper wie nach einer apokalyptischen Szene, probieren, wieder ins Leben, in Bewegung zu kommen. Wie geht es nach einem Untergang weiter, geht es überhaupt weiter? Der Wille aufzustehen ist da, trotz aller Hindernisse. Aber wie schwer ist das alles!

Die Idee des Stücks stammt von Jasmin Hauck und Cecilia Wretemark. Und es kann im weitesten Sinne auch als Stück über die mentalen Veränderungen gelesen werden, welche die Coronapandemie merklich oder unmerklich in unseren Köpfen angerichtet hat oder noch anrichtet. Ist Nähe noch möglich, können oder wollen wir anderen aufhelfen, die liegen geblieben sind. Wird aus einer gewollten Umarmung nicht doch ein gefährlicher Zweikampf? Wie weit haben wir Trennung und die wirkliche oder vermeintliche Gefahr physischer Nähe als neue Realität anerkannt oder anerkennen müssen? So direkt fragt das der Abend nicht. Aber dieses Hin und Her zwischen Aufstehen und Liegenbleiben, zwischen Sterben und Neuentstehen evoziert viele Fragen rund um das menschliche Sein in einer Katastrophensituation.

Der Performer Tobias Graupner.

Da werden dem Publikum die Leiber schon mal vor die Füsse geworfen. Man zieht die Füsse ein, aus Angst, die Performer könnten drüber fallen. Man wird angeleuchtet, angestarrt wie ein beunruhigender Fremdkörper. Die Company lässt es in keiner Minute zu, dass man unbeteiligt zuschaut und einfach nur einen Performanceabend konsumiert. Von vorne, von hinten wird der Kampf ums Überleben ausgetragen, das geht dem Zuschauer durch Mark und Bein.

Bewundernswert ist der volle, schonungslose Einsatz der fünf Performer, körperlich, mental und emotional. Nichts ausser diesem schwarzen Grabenhallen-Boden haben sie, um viele abwechslungsreiche Szenen zu zeigen, von tänzerisch bis akrobatisch, von vereinsamt bis verzweifelt aneinanderklebend, von sich zerrend, sich wegwerfend bis verzweifelt ineinander verknotet. Die Finger werden zu riesigen Krallen, wenn sie erstarrt das Taschenlampenlicht umfassen.

Der nackte Körper in seiner ganzen Verletzlichkeit

Fast wie besinnungslos werden einem Performer von den anderen die Kleider ausgezogen. Es bleibt der nackte Körper, den man in seiner ganzen Verletzlichkeit liegen sieht. Nackt werden wir geboren, nackt werden wir wieder gehen. «Die Hure Babylon» fragt bei allem Beklemmenden, das das Stück dem Publikum zumutet, durchaus auch danach: Wie wollen wir zusammenhalten? Oder ist schon alles auseinandergefallen? Wie stehen wir in einem Moment des Zerfalls als Menschen zusammen? Gibt es Mithilfe? Oder wird der Menschen dem Menschen zum Wolf.

Die Tänzerin Cecilia Wretemark und der Tänzer Chris-Pascal Englund Brown.

Der Abend in der Grabenhalle konfrontiert einen ganz direkt mit existenziellen Fragen. Aber man kommt mit vielen Gedanken und Anregungen aus diesem Abend heraus, vielleicht bereiter, genau hinzuschauen, was Zusammenleben wichtig macht und wo es im tiefsten Innern bedroht ist.