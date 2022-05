TANZ Wenn der Supercomputer scheitert: Das St.Galler Panorama Dance Theater macht sich auf die Suche nach dem Lebenssinn «42» heisst das neue Stück der Tanzkompanie. Es ist die kryptische Antwort auf die Frage nach dem Sinn unserer Existenz, die ein Computer im Science-Fiction-Roman «Per Anhalter durch die Galaxis» berechnet. Das Panorama Dance Theater spürt jene kurzen Momente des Glücks auf, die unser Leben sinnhaft machen.

Urbaner Tanz macht einen wichtigen Teil der Choreografien des neuen Tanzstücks «42» des Panorama Dance Theaters aus. Bilder: Tanja Dorendorf

Dunst liegt in der Luft. Die fünf Tänzerinnen und Tänzer sind auf der Bühne verteilt, jeder ist für sich. Auf der Suche nach Sinn stochern wir im Nebel und sind auf uns allein gestellt. Das ist der ernüchternde Schluss, den man aus der Eingangssequenz von «42» ziehen könnte, der neuen Tanzproduktion des St.Galler Panorama Dance Theaters. Sie beginnt düster und melancholisch und gibt damit die Grundstimmung des ganzen Stücks vor, auch wenn dazwischen Lichtblicke aufblitzen.

«42» nimmt sich der grossen Frage nach dem Sinn des Lebens an. Bei einem derart gewichtigen Thema ist die Gefahr gross, in Kitsch abzugleiten. Doch das Panorama Dance Theater tappt nicht in diese Falle. Unter der Regie von Ann Katrin Cooper und choreografiert von Tobias Spori ist kein heiterer Lebensratgeber, kein Wohlfühlstück entstanden. Es wird keine heile Welt vorgegaukelt – wie denn auch angesichts eines Kriegs vor unserer Haustüre. Er findet Eingang in Form eines ukrainischen Volksliedes, das die Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam singen – ein Gänsehautmoment (Musik: Carla Wierer).

Die ultimative Antwort auf die Sinnfrage

Das grosse rechtwinklige Dreieck ist vielseitig einsetzbar und dient als Rutschbahn, Behausung oder Begrenzung.

«42» ist inspiriert vom 1979 erschienenen Science-Fiction-Roman «Per Anhalter durch die Galaxis» des britischen Kultautors Douglas Adams. Darin rechnet ein Supercomputer 7,5 Millionen Jahre, bis er die Frage nach dem Sinn unserer Existenz beantwortet hat. Die Antwort lautet 42, was auch nicht wirklich weiterhilft. Als Vorbereitung auf das Stück befragte die Tanzkompanie 42 Menschen nach ihren ganz persönlichen Antworten auf die Sinnfrage. Sie fliessen nicht als lineare Erzählung, sondern in Form von assoziativen Tanzsequenzen ein, die sich ineinander verzahnen.

Im Sand liegen und sich wieder aufrappeln: Tänzerin Giulia Tornarolli, im Hintergrund Elina Kim und Victor Rottier.

Das Bühnenbild ist minimalistisch: ein weisses Dreieck, das wahlweise als Rutschbahn, behelfsmässige Behausung oder als Begrenzung dient. Dazu ein weisser Ball und ein Sandhaufen – mehr nicht.

Tänzer Victor Rottier lässt den Sand rieseln – die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Carpe diem also, nütze deine Lebenszeit sinnvoll. Doch das ist leichter gesagt als getan. Das Fehlen von Sinnhaftigkeit und die Einsamkeit werden thematisiert, etwa wenn einer der Tänzer im Sand landet und niemand ihm zur Hilfe eilt. Oder wenn ein anderer davon erzählt, wie er immer sein Bestes gibt und ihm trotzdem die Luft ausgeht.

Die fünf Tänzerinnen und Tänzer aus Italien, Deutschland, Holland und der Schweiz erhalten viel Raum, sich individuell einzubringen. Tänzerin Elina Kim, die in Russland geboren wurde und mit acht Jahren in die Schweiz kam, erzählt in einer Einspielung vom Abschiednehmen, der Sehnsucht nach Heimat, vom Ankommen.

Die kurzen Momente des Glücks

Egon Gerber (auf dem Ball) hält die Balance. Sebastian Zuber (am Boden) unterstützt ihn.

Viele der Szenen sind von urbanem Tanz geprägt, die Tänzerinnen und Tänzer tragen Streetwear – praktische und unprätentiöse Kleidung, geeignet, um im täglichen Lebenskampf zu bestehen (Kostüme: Elina Kim). Häufig sind die Tänzerinnen und Tänzer Getriebene, hasten und stolpern über die Bühne, unterstrichen von harten Beats. Sie wollen die Balance nicht verlieren, entsprechend müht sich die Truppe mit Dreieck und Ball ab. Tänzerinnen und Tänzer rutschen ab, fallen hin, rappeln sich wieder auf.

Es sind die seltenen Augenblicke des Innehaltens, die kurzen Momente des Glücks, die uns Sinnhaftigkeit erleben lassen: etwa, wenn sich ein Paar zu innigem Tanz vereint. Wenn eine Tänzerin am Strand, mitten im Getümmel, ganz bei sich ist. Oder wenn uns andere auffangen, wenn wir zu straucheln drohen. Es sind Momente, wie sie kein Supercomputer der Welt berechnen kann.