TANZ Getanzte Träume und Albträume: Zwei spannende Choreografien am Theater St.Gallen Gastchoreografen tun der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen gut. Zwischen Traum und Albtraum pendeln die beiden Tanzstücke von Dimo Kirilov Milev und Ihsan Rustem. Zwei gegensätzliche Tanzstile treffen hier aufeinander, die aber die gestrige Premiere in der Lokremise St.Gallen dennoch abgerundet erscheinen lassen.

Szene aus dem Stück von Dimo Kirilov Milev. Es tanzen Mei-Yun Lu, Lorian Mader und Emily Pak. Bild: Gregory Batardon

Mit Frédéric Chopins c-Moll-Nocturne endet dieser doppelte Tanzabend. «Traum Alptraum» ist er betitelt. Der Albtraum in diesem zweiteiligen Stück löst sich nicht auf, bleibt in Erstarrung. Vor Chopin hat Choreograf Ihsan Rustem (er verantwortet den zweiten Teil des Abends) noch eine clowneske Nummer in seine Inszenierung eingebaut. Er hat für sein Stück die Tänzerinnen und Tänzer nach ihren eigenen Albträumen befragt und lässt sie diese umsetzen.

Bei Rustems Choreografie ist die Musik deutlich spürbar der Ausgangspunkt der Bewegungsideen. Seine Bilder zu Albträumen sind überraschend still und nicht effektheischend. Der Tanz wirkt erdig und auf Emotionen konzentriert, gepaart mit surrealen Elementen. Ängste und Tod werden oft parallel zu den Albträumen getanzt. Spannende Wechselspiele entstehen.

Weniger emotional zeigt im ersten Tanzstück des Abends Choreograf Dimo Kirilov Milev Träume. Hier ist die sehr laute, oft thrillerhafte Musik spürbar erst nach den Tanzideen entstanden, sie wirkt deutlich dekorativer. Milev zeigt Träume dafür sehr bewegungsbetont, virtuos, akrobatisch. Es gelingt ihm ein spannender, locker fliessender, fast schwerelos wirkender Reigen von Gegensätzen zwischen Schweben und Liegen, zwischen Ablösen und Verschmelzen, zwischen Freiheit und Symbiose. Sehr leicht und spielerisch werden hier Traumwelten ausgetanzt. Das Flüchtige, das Offene, nicht Fassbare von Träumen steht, oft in archetypischen Bildern, im Zentrum.

Zwei Tanzsprachen, ein Guss

Der Reiz des Abends ist das gelungene Zusammenspiel der beiden Tanzsprachen. Gegensätzlich und unabhängig voneinander gehalten kommt dennoch das Gefühl von einem Guss auf. Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen setzt beide Tanzstile souverän und sehr präsent um, lässt sich von den unterschiedlichen choreografischen Ansätzen inspirieren. Und zeigt, wie schnell sie auf verschiedene Tanzphilosophien umstellen kann. Diese breite Bewegungspalette macht den Abend interessant.

Szene aus dem Stück von Ihsan Rustem. Es tanzt Bérénice Durozey. Bild: Gregory Batardon

Die langen Haare der Tänzerinnen bekommen im ersten Teil immer wieder eine wichtige Rolle in der Gesamtbewegung. Und Lorian Mader bleibt haften als der Tänzer, dessen Füsse an einem Brett befestigt sind. Er zeigt einen langen Weg der Befreiung von dieser Fessel. Packend ist auch der Übergang von Milevs zu Rustems Choreografie gestaltet. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen, schwarz verhüllt und wie militärisch aufgerüstet wirkend, eine groteske Angst-Szene, sich oft wie ferngesteuert bewegend. Auch das Bühnenbild (vom St.Galler Tanzchef Kinsun Chan gestaltet) zerfällt in diesem dramatischen Moment des Übergangs.

Mit «Traum Alptraum» gelingt in der Lokremise ein spannender Tanzabend mit zwei fantasievollen Choreografien, die sich in ihrer Gegensätzlichkeit bestens ergänzen und das Thema Traum und Albtraum facettenreich ausloten. Das Stück passt gerade auch gut in diese aktuelle Post-Lockdown-Zeit, einer Zeit, in der nach einer Periode vieler individueller wie auch kollektiver Albträume auch Hoffnung auf ein Aufatmen aufkeimt.