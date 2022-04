Tanz Das Gesicht muss immer mittanzen: Das St.Galler Panorama Dance Theater probt für das neue Tanzstück «42» Jahrmillionen brauchte der Computer im Roman «Per Anhalter durch die Galaxis», um zu berechnen, was der Sinn des Lebens ist. Das Panorama Dance Theater hat einen anderen Ansatz als Rechnen gewählt und diverse Personen dazu befragt. Die Antworten zeigt die Truppe in ihrem nächsten Tanzstück. Ein Blick hinter die Kulissen bei den Proben im neuen Kultur- und Arbeitsraum Pool in St. Gallen.

Auf jede Regung kommt es im Tanzstück an, ganz besonders im Gesicht. Mal zornig, mal liebevoll, mal leer, mal glücklich sollen die Tänzerinnen und Tänzer dreinschauen. Bild: Michel Canonica

«Zuerst den Mund ganz weit aufmachen und dann bei den nächsten Bewegungen wieder zu. So», sagt Ann Katrin Cooper und zeigt die Bewegung vor. Sie schaut energisch zur rechten Seite, den Mund weit aufgerissen, die Augenbrauen entschlossen zusammengezogen. Dann dreht sie den Kopf in die andere Richtung, schliesst die Lippen und wiederholt das Ganze. Die Tänzerinnen und Tänzer stehen ihr gegenüber, nicken ernst, gehen die Anweisungen im Kopf nochmals durch und verziehen das Gesicht, bis sie lachen müssen.

Ann Katrin Cooper, Regisseurin des Stücks «42», zeigt der Truppe Bewegungen der Choreografie vor. Bild: Michel Canonica

Das St.Galler Panorama Dance Theater befindet sich gerade mitten in den Proben zum neuen Tanzstück «42» unter der Regie von Cooper. Am 27. April feiert es im Theater am Gleis in Winterthur Premiere und ist danach in Steckborn, Teufen, Basel, Herisau und St. Gallen zu sehen. Der Titel spielt auf das Buch «Per Anhalter durch die Galaxis» von Douglas Adams an, in welchem ein Computer nach siebeneinhalb Millionen Jahren Berechnungszeit die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ausspuckt: 42. Mit der tänzerischen Thematisierung von Liebe und Zorn, Sterblichkeit, Heimat und dem langsamen Ablaufen der eigenen Lebenszeit, ist das Panorama Dance Theater auf seine Weise auf der Suche nach Antworten.

Bekannte Gesichter in neuem Raum

Tobias Spori, Choreograf des Panorama Dance Theaters, hat für diese Suche besonders expressive Tanzstücke im Sinn, die gutes Teamwork voraussetzen. Mit Elina Kim, Egon Gerber, Victor Rottier und Giulia Tornarolli hat er deshalb bewusst auf Tänzerinnen und Tänzer gesetzt, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Neu ist einzig Sebastian Zuber.

Tobias Spori sorgt im Hintergrund für die Musik und Ann Katrin Cooper nimmt bei den Tänzerinnen und Tänzern jede Bewegung genau unter die Lupe. Bild: Michel Canonica

Geprobt wird ausserdem erstmals im Pool, dem Konzeptions- und Arbeitsraum für Theater, Tanz und Performance, für den sich Cooper und Spori eingesetzt haben. Er soll von der St.Galler Kulturszene rege genutzt werden können. Coronabedingt stand der Raum bisher noch vorwiegend leer. Nun aber ist Leben zurückgekehrt: Lichter sind installiert, der schwarze Tanzteppich ausgelegt, die Garderobe montiert und ein Mischpult samt Lautsprechern aufgestellt. Spori schwärmt:

Tobias Spori, Choreograph des Panorama Dance Theaters Bild: Michel Canonica

«Es ist grossartig, endlich einen Raum wie diesen zu haben.»

Davor hätten sie in Turnhallen, draussen oder in gemieteten Räumen proben und das ganze Equipment täglich auf- und wieder abbauen müssen. Ausserdem könnten Interessierte nun auch vorbeikommen und einen Einblick ins künstlerische Schaffen erhalten – der Pool als Treffpunkt für alle.

Wenn das Gesicht immer mittanzt

Einzig bei gewissen Choreografien werden Cooper und Spori daran erinnert, dass der Raum doch deutlich kleiner und vor allem niedriger ist als eine Theaterbühne. Etwa, wenn die Truppe auf und um ein dreidimensionales, fast zwei Meter hohes Dreieck aus Holz herumspringt.

Egon Gerber, Victor Rottier, Sebastian Zuber, Giulia Tornarolli und Elina Kim geben in den Proben für das nächste Tanzstück des Panorama Dance Theaters vollen Körpereinsatz. Bild: Michel Canonica

Aber nicht nur jeder Zentimeter des Raumes, auch jeder Muskel wird beansprucht – ganz besonders das Gesicht. «Nach vorne schauen und lächeln! Denkt an euren persönlichen Glücksmoment!», ruft Spori. Die Tänzerinnen und Tänzer lachen schwer schnaufend auf. «Glücksmoment» haben sie wohl schon oft genug gehört. Und das nicht ohne Grund. Cooper sagt:

Ann Katrin Cooper, künstlerische Leiterin des Panorama Dance Theaters Bild: Michel Canonica

«Natürlich ist uns bewusst, dass es den einen Sinn des Lebens nicht gibt. Aber wir wollten wissen, was er für unterschiedliche Menschen bedeutet.»

Deshalb hätten sie diversen Personen – Kindern, Seniorinnen, Migranten und vielen mehr – genau diese Frage gestellt. «Zwei Sachen hatten die meisten Antworten gemeinsam: das Gefühl der Zugehörigkeit und die persönlichen, kleinen Glücksmomente geben dem Leben Sinn», sagt Cooper. Um diese beiden Aspekte dreht sich deshalb auch ihre inszenierte Suche.

Lebensgeschichten der Tänzerinnen und Tänzer finden Platz

In die Choreografien fliessen aber auch die Perspektiven der Tänzerinnen und Tänzer auf den Sinn ihres Lebens ein. Etwa jene von Elina Kim. In einem Teil des Tanzstücks schwingt sie an der Hand von Victor Rottier durch die Luft um das hölzerne Dreieck. «Dieses Schweben, das Nicht-Ankommen, symbolisiert Kims Suche nach einer Heimat, nach Dazugehörigkeit», sagt Cooper.

Elina Kim schwingt an der Hand von Victor Rottier in der Luft. Bild: Michel Canonica

Die Tänzerin ist in Korea geboren und wurde mit ihrer Familie nach Russland deportiert. Schliesslich wuchs sie in St. Gallen auf. Ihr Leben lang sei sie schon auf der Suche nach dem Gefühl der Heimat, der Verwurzelung. Ob, wie und wann sie dies finden wird, bleibt im Stück aber genauso offen, wie derzeit in Kims Leben.