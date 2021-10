Synthiepop Herzschmerz und Panikattacken: Das neue Minialbum der Kreuzlinger Band OGMH ist eine Anleitung zur Seelenreinigung Die Kreuzlinger Band OGMH hat ein neues Minialbum veröffentlicht. Die fünf Songs klingen alles andere als optimistisch.

Einst spielten sie Garagerock, nun Synthiepop: die Kreuzlinger Band OGMH. Bild: PD

Ein Nihilist, ein Christ, ein Kommunist und ein Goldschmied – so beschreiben sich die Mitglieder der Kreuzlinger Band OGMH selbst. Seit 2016 machen die vier Ostschweizer zusammen Musik. Was einst als Garagenrock begann, hat sich über die Jahre hinweg immer mehr in die Sphären des Synthiepops hineinbewegt.

Mit ihrer neuesten Veröffentlichung «Die or Die» haben sie nun den höchsten beziehungsweise tiefsten Punkt ihres Gefühlsstriptease erreicht. «Sterben oder Sterben» - wie der Name des am 15. Oktober erschienenen Minialbums schon verrät: Viel Platz für Optimismus bieten die fünf Songs nicht. «Ich will mich rückgängig machen, denn mein Leben endete mit 25 Jahren», singt Alex Nauva im Song «Told You». Herzschmerz vermischt sich in den Texten mit Panikattacken – alles unterlegt von scheinbar unberührbaren New-Wave-Melodien.

Alles selbst aufgenommen und abgemischt

Nicht zuletzt der Coronablues sowie viele abgesagte Konzerte haben die vier Musiker dazu inspiriert, ihre düsteren Gemütslagen nach aussen zu kehren. Obwohl man den Texten nach manchmal um das Seelenheil der Band fürchtet, sind sie neben der Bühne guter Dinge: «Im Nachhinein hat es eigentlich gepasst. Während des Lockdowns hatten wir endlich Zeit, neue Songs aufzunehmen», erzählt ein zufriedener Alex Nauva.

Der Sänger der Band, deren Name sich anlehnt an ein New Yorker Bestattungsinstitut, hat sich während der Coronazeit abwechselnd mit Schlagzeuger Sascha Schwegler, Bassist Ruben Gasser und Keyboarder Beat Schenk im Proberaum verschanzt und an neuen Songs getüftelt. In punkiger Do-it-yourself-Manier haben sie alles selbst aufgenommen und abgemischt. Die Gitarre ist in den Hintergrund getreten, dafür gibt es auf «Die or Die» mehr elektronische Klänge und eingängige Basslinien zu hören.

Neu entdeckte Seite

Der Spass an der gemeinsamen Musik ist letztlich auch der Grund, weshalb die Band trotz vieler anderer Projekte und Jobs immer noch besteht. Die Düsterkeit der neuen Songs ist denn auch eher aufgesetzt und ein Produkt ihrer Experimentierfreude. Letztere ist auch im originellen Musikvideo zum Song «Nobody» spürbar - darin bekämpfen die Musiker den Liebeskummer-Hangover mit Prosecco in der Badewanne, Pingpong im Planschbecken und Turnübungen im Gymnastikdress.

«Es geht uns nicht darum, total tiefgründig rüberzukommen», erklärt Nauva die neu entdeckte Seite der Band, «es ist vielmehr eine Überspitzung von depressiven Phasen, die sicher jeder von uns kennt.»

Damit wollen die vier Musiker den Zuhörenden auch Hand bieten zur eigenen Katharsis. Der 29-Jährige ist überzeugt:

«Wer schlecht drauf ist, sollte düstere Musik hören. Im Nachhinein ist man von emotionalen Spannungen befreit.»

Abschrecken lassen sollte man sich also von der ordentlichen Packung Düsternis auf «Die or Die» nicht. Denn manchmal tut es auch einfach gut, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und sich in seinem Elend zu suhlen. Und wenn man dazu noch so gut tanzen kann wie zu OGMH, sieht die Welt danach nur noch halb so schlimm aus.