Seit 2007 malt dieser Künstler nur den Wald: Martin Reukauf zeigt im Kunstraum Kreuzlingen, wie die Natur immer wieder anders wirkt Natur im Kunstmuseum: Bis zum 25. Oktober zeigt der Kunstraum Kreuzlingen Malereien und Videokunst, die im Wald oder den Alpen entstanden sind. Martin Reukauf malt seit 2007 nur noch Wald, doch auf den 26 Bildern in Kreuzlingen ist kein einziger Baum abgebildet. Laurence Bonvin verdeutlicht in «Aletsch negative» auf erschütternde Weise den Klimawandel.

Der Zürcher Künstler Martin Reukauf malt im Wald, um Farbe, Licht und Raum unmittelbar wahrnehmen zu können. Bild: Kaspar Thalmann

Baumstämme, gerade oder verzweigte Äste, sich kreuzendes Blattwerk, immer wieder wechselnder Lichteinfall – «der Wald ist ein sehr räumlicher Ort», findet Martin Reukauf. Die Bilder des in Zürich lebenden Künstlers entstehen dort, im Wald. 26 seiner Werke sind momentan im Kunstraum Kreuzlingen in der Ausstellung «It´s always the same» zu sehen. Jedes Bild trägt den Titel «Wald», und dennoch ist nirgendwo ein Baum abgebildet.

Martin Reukauf betitelt alle seine Werke «Wald», 26 sind aktuell im Kunstraum Kreuzlingen zu sehen. Bild: Kaspar Thalmann

Martin Reukauf studierte im holländischen Arnhem Kunst. In seiner Auseinandersetzung mit Landschaften habe er gemerkt, dass es unendlich viele Darstellungsmöglichkeiten gibt. Seit 2007 beschränkt er sich auf den Wald, denn im Wald ist es eben nie wie der Ausstellungstitel verspricht immer das gleiche, sondern immer wieder anders, je nach Tages-, Jahreszeit oder Wetter.

Bilder muss man lesen können

Martin Reukauf ahmt die Natur nicht nach. Er sagt:

«Ich gehe in den Wald, um wahrzunehmen, Farbe, Raum und Licht zu sehen und unmittelbar zu erfahren.»

Der Grossteil der im Kunstraum ausgestellten Bilder zeichnet sich durch viel helle Fläche aus. In dieser vermeintlichen Leere passiert aber immer etwa; die Zwischenräume stellen vielfältige Bezüge zu den mal groben, pastosen Pinselstrichen in Umbra und Ultramarin oder den lavierenden, verlaufenden, manchmal fast aquarellartigen Pastelltönen her.

Es gibt Bilder, an denen Reukauf monatelang arbeitet; andere beendet er an einem Tag. Beim Malen geht es ihm um das Prinzip Bild, um das Sehen und Begreifen. Um zu erkennen, ob ein Bild fertig ist, müsse man es lesen können. Er sagt:

«Bilder haben ihre eigene Sprache, jedes Bild seine eigene Gesetzmässigkeit und Bezüge, die es zu verstehen gilt. Manchmal braucht es ein kräftiges Rot, manchmal ein blasses.»

Beim Bilder-Lesen eröffne sich ihm ein unheimlicher Reichtum von dem, was es zu sehen gebe.

Laurence Bonvin gewann für «Aletsch negative» den Best Swiss Award

Im Tiefparterre des Kunstraums zeigt die Westschweizer Foto- und Filmkünstlerin Laurence Bonvin «Aletsch negative». Anhand Tausender von Fotografien des grössten Alpengletschers, die sie wie einen Animationsfilm ablaufen lässt, veranschaulicht Bonvin das Dahinschmelzen von Jahrtausende altem Eis.

Der Klimawandel wird so auf erschütternde Weise dargestellt. Tröpfeln, Knarren, Rauschen und Schlürfen – Geräusche, die bei diesem Prozess entstehen und die Tonspur zum Film bilden, verdeutlichen die Lebendigkeit des ewigen Eises und gleichzeitig sein rasantes Sterben, seine Endlichkeit.

Laurence Bonvin veranschaulicht in ihrer Arbeit «Aletsch negative» das Dahinschmelzen von Jahrtausende altem Eis. Bild. PD

Im Tiefparterre laufen die von der Starre der Fotografie in die Beweglichkeit des Films verwandelten Bilder auf drei synchronisierten Leinwänden, zeitlich leicht versetzt. Die Projektionswände wurden für den Kunstraum fabriziert, damit diese bis zur Decke reichen. Die räumliche Ausdehnung von Bild und Ton im dunklen Kellergeschoss versinnbildlichen die Erhabenheit ebenso wie die Fragilität des Gletschers, dessen Eis mal dicht und schwarz wie Kohle, mal durchsichtig, rosé wie Quarz erscheint.

Im Tiefparterre des Kunstraums Kreuzlingen stirbt der Aletschgletscher – Ausschnitt aus dem Animationsfilm «Aletsch negative» von Laurence Bonvin. Bild: PD

«Aletsch Negative» spielt sowohl auf die katastrophalen Folgen des Klimawandels an, als auch auf das Medium des Fotonegativs, eine Verfremdung der abgebildeten Realität. Auf der Berlinale lief die Animation in der Kategorie Kurzfilme und Anfang September gewann Laurence Bonvin mit «Aletsch negative» beim Fantoche, dem internationalen Animationsfilmfestival in Baden, den Best Swiss Award.

Beide Künstler lassen ihr Medium mit dem Sujet verschmelzen, woraus ein eindrucksvolles Sinneserlebnis resultiert.