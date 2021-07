Salzkorn Das Comeback des Liebhabers Wer Dilettant sagt, meint heute Stümper. Man kann es auch anders sehen.

Illustration: Corinne Bromundt

Ein Dilettant zu sein: Dafür musste man sich einstmals nicht schämen. Im Gegenteil, etwas aus purer Freude zu tun, sich daran zu ergötzen, ohne damit sein Geld verdienen zu müssen, war ein beneidenswerter Luxus. Doch in komplexen Systemen zählt nur noch der Fachmann; immerhin gibt es davon mittlerweile auch sehr viele Frauen. Der verbreitete Hang zur Optimierung hat dem Hobby den Garaus gemacht. Wer Dilettant sagt, meint heute Stümper.

Nicht besser ergeht es den Laien. Im kirchlichen Kontext haben sie seit jeher einen schweren Stand. Um mitentscheiden zu dürfen, fehlen ihnen tiefere Einsichten und höhere Weihen. Mitmachen sollen sie trotzdem, also: sich abrackern für die gute Sache und ein anständiges Leben führen, ansonsten aber schweigen und folgen. Die Pandemie hat auch in anderen Bereichen den Graben zwischen Profis und Laien, Könnern und Amateuren aufgerissen: Singen zum Beispiel. Der Laie musste den Mund halten. Höchste Zeit, ihn wieder Liebhaber zu nennen. Wer hätte davon nicht gern so viele wie möglich?