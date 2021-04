Veranstaltungen mit Publikum sind weiterhin verboten, seit Dezember stehen Konzertlokale und Clubs leer. Das öffnet wortwörtlich Räume. Doch wie eine Umfrage zeigt, sind die meisten Kulturveranstalter inzwischen ernüchtert angesichts der nach wie vor herrschenden Planungsunsicherheit und nach all dem Verschieben, Absagen und Umplanen von Anlässen. Die meisten warten jetzt darauf, bis sie wieder Publikum einlassen dürfen.

Residenzen und Theaterproben

Manche Veranstalter versuchen inzwischen aber, ihre Räume wenigstens ein bisschen zu beleben. Das St.Galler Palace zum Beispiel hat Anfang Jahr begonnen, Musiker einzuladen und eine Artist-in-Residence-Reihe zusammenzustellen. Jeweils zwei Künstlerinnen oder Künstler dürfen ihre Instrumente aufstellen und das ehemalige Kino eine Woche lang als Proberaum nutzen.

Auch das Eisenwerk in Frauenfeld führt das fort, was nach wie vor erlaubt ist. In erster Linie sind es Theaterproben hinter verschlossener Tür. Das Junge Theater Thurgau probt im Eisenwerk sein neues Stück «Level up», das am 23. April Premiere feiern soll. In der Shedhalle finden ab und zu Fotoshootings statt, und auch die Mitglieder des Improtheaters trainieren nach wie vor – wenn auch gestaffelt und in coronakonformen Kleingruppen.