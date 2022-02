Porträt Ein flüchtender Maschinendieb und ein Sanitärunternehmen, das Tröpfler heisst: Bei Jonathan Némeths Wimmelbildern steckt der Humor im Detail Er hat den Comic «Die haarsträubende Geschichte von Herrn Bartmann» sowie die Wimmelbilder im Baumagazin des Kantonsspitals St.Gallen gezeichnet: Der St.Galler Illustrator Jonathan Németh steht mit seinen detailverliebten Zeichnungen in der Nachfolge des kürzlich verstorbenen Ali Mitgutsch, dem «Vater» der Wimmelbilder.

Der St. Galler Illustrator Jonathan Németh zeichnet Wimmelbilder. Bild: Reto Martin

Als Schreiner sei er nicht geeignet gewesen, erinnert sich Jonathan Németh an seine Lehre und schmunzelt. «Ich habe viel zu genau und zu langsam gearbeitet.» Heute kommen dem 44-Jährigen genau diese Eigenschaften zugute. Der St.Galler ist seit über fünfzehn Jahren freischaffender Illustrator und Comiczeichner – und seine Arbeiten zeichnen sich durch ihre Fülle an Details aus. Auf den ersten Blick sind seine Zeichnungen kaum zu erfassen: Es wimmelt nur so von Menschen, Gegenständen, Szenen, Farben und Formen.

Eines zeigt das Neubauprojekt des Kantonsspitals St.Gallen. In 60 Stunden Arbeit am digitalen Zeichenpult lässt Németh für das Magazin des Spitals jedes Jahr ein Panorama der Baustelle entstehen. Erst bei dem zweiten und dritten Blick eröffnen sich die vielen versteckten Details: Da flüchtet ein Maschinendieb mitsamt Beute, während das Sicherheitspersonal einen neugierigen Eindringling vom Platz verweist. Das Sanitärunternehmen Tröpfler, das gerade auf die Baustelle fährt, stammt aus Unterwasser, und die Schreinerei lautet auf den Namen P. Morsch. «Ich baue gerne kleine Dinge ein, die zum Schmunzeln anregen», sagt Németh.

Illustrationen aus dem Baustellenmagazin «Come Together» des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: PD

Manche Szenen sind miteinander verbunden: Der Stromer zieht vergeblich an einem Kabel – am anderen Bildrand ist die Katze als Ursache für seine Mühe zu entdecken. «Mir geht es auch darum, Geschichten zu erzählen», sagt der ausgebildete Werk- und Zeichnungslehrer, der später an der Zürcher Hochschule der Künste studiert hat.

Bild: PD

Eine Wolke aus bärtigen Gesichtern

Mit seinem Stil steht Németh unter anderem in der Nachfolge von Ali Mitgutsch, dem Münchner Bilderbuchautor und «Vater» der Wimmelbilder. Mitgutsch, Anfang Januar im Alter von 86 Jahren verstorben, ist bekannt für seine detailverliebten Panoramen aus dem Schwimmbad, vom Bauernhof, aus den Bergen oder der Stadt. «Als Kind bin ich regelrecht in diese Riesenbilderbücher eingetaucht», erinnert sich Németh, dessen frühe Leidenschaft fürs Zeichnen auf Verständnis gestossen ist – sein Vater war Werk- und Zeichnungslehrer, die Mutter Textilgestalterin.

Als Illustrator ist Németh zwar erst viele Jahre später über einen Auftrag zum Wimmelbild gekommen, wimmelige Spuren finden sich jedoch schon in früheren Arbeiten. In seinem Comic «Die haarsträubende Geschichte von Herrn Bartmann» von 2016 stellt er einen Traum des Protagonisten in einer doppelseitigen, vor bärtigen Gesichtern nur so überquellenden Wolke dar.

Ausschnitt aus dem Comic «Die haarsträubende Geschichte von Herrn Bartmann». Bild: PD

Auftragsarbeiten für Werbeagenturen und Magazine

Eigene Arbeiten bilden jedoch die Ausnahme, Németh arbeitet mehrheitlich im Auftrag von Werbeagenturen, Firmen, Privatkunden, Magazinen und Institutionen aus der Ostschweiz. «Von eigenen Sachen allein könnte ich nicht leben», sagt der Vater zweier Kinder. Stattdessen zeichnet er sich auf Auftragsbasis durch die unterschiedlichsten Themen: von zukunftsorientierten Schulformen für das Thurgauer Schulblatt über die Geschichte der Gemeinde Steinach bis zur Entwicklung des Areals St.Gallen West und Gossau Ost.

«Das passt zu meiner Neugierde. Ausserdem habe ich irgendwann festgestellt, dass die Vielseitigkeit eine meiner Stärken ist. Ich kann meinen Stil adaptieren.»

Die manchmal klaren Vorgaben von Seiten der Kunden empfindet er denn auch nicht als Einschränkungen; auf den Wimmelbildern findet sich immer ein Plätzchen für die eigene Kreativität. Und auch damit, dass sein eigener Name in den Hintergrund rückt, hat er keine Probleme: «Am liebsten ist mir, wenn die Leute Freude an den Bildern haben. Nicht meine Person soll im Vordergrund stehen, sondern die Figuren.» Und davon gibt es ja zuhauf.