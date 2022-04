Performance «Wir sind dezent subversiv»: Eine Thurgauer Expertin für altägyptischen Tanz interpretiert die Passionsgeschichte neu Die Kreuzlinger Tänzerin Claudia Heinle hat zusammen mit Flötist Martin Stadler und Perkussionistin Caroline Chevat eine Musik- und Tanzperformance für sakrale Räume entwickelt. Aufgeführt wird sie kommende Woche in Konstanz und Diessenhofen.

Tänzerin Claudia Heinle. Bild: Inka Grabowsky

Eine zufällige Begegnung im ersten Lockdown hat die Tänzerin Claudia Heinle und den Flötisten Martin Stadler zusammengeführt. Da Stadler nicht länger Konzertsäle mit Bach oder Vivaldi füllen konnte, stellte er sich auf den Konstanzer Münsterplatz und gab Freiluftkonzerte. Dort hörte ihn Heinle, die ihrerseits weder in ihrem Studio «Tanz-Raum» in Konstanz noch an ihrem zweiten Standort in Kreuzlingen ägyptischen Tanz aufführen oder unterrichten durfte.

Die beiden beschlossen in der Wartezeit gemeinsam mit der Perkussionistin Caroline Chevat, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Chevat schlägt die Daf, eine orientalische Rahmentrommel, zu der Heinle tanzt. Altägyptischer Tanz und barocke Flötenmusik scheinen auf den ersten Blick nicht viele Schnittmengen zu haben – doch je länger die drei zusammenarbeiteten, desto mehr Anknüpfungspunkte fanden sie.

Ein Gottesdienst – auch für Atheisten

Entstanden ist die Performance «Passion», die nun kurz vor Ostern in der Dreifaltigkeitskirche Konstanz sowie in der Klosterkirche St.Katharinental bei Diessenhofen gezeigt wird. «Sie ist von zwei Überlieferungen inspiriert, in denen es um den Tod und seine Überwindung geht: Die biblische erzählt von Jesus und die altägyptische von Osiris», sagt Claudia Heinle. Dem Mythos nach wird Osiris von seinem Bruder Seth getötet, aber von seiner Frau und Schwester Isis wieder zum Leben erweckt.

Der Trailer zur Performance «Passion». Video: Youtube

In der einstündigen Aufführung erzählen Heinle, Stadler und Chevat in sieben Szenen die christliche Passionsgeschichte. Heinle stellt mit den traditionellen Mitteln des ägyptischen Tanzes das Leid Jesu dar. «Wir haben Geschichten vereint, die die Propaganda getrennt hatte. Sie stammen aus verschiedenen Epochen und vermitteln doch die gleiche Idee.» Gleichzeitig trifft westliche auf östliche Musik. Zu den Rhythmen der Trommel erklingen unter anderem Bachs Ciaccona aus der Partita Nr. 2 d-Moll für Violine, die Martin Stadler für seine Flöte transponiert hat.

«Anfangs hatten wir Respekt vor dem Projekt», sagt die Choreografin. «Aber inzwischen wissen wir: Das künstlerische Ergebnis funktioniert.» Man könne die Performance wie einen christlichen Gottesdienst wahrnehmen, man könne sie feministisch lesen oder revolutionär. Ein Gläubiger geniesse sie anders als ein Atheist, beide aber würden zum Nachdenken angeregt. «Wir sind dezent subversiv», meint Heinle schelmisch.

Vom Thurgauer Kulturamt unterstützt

Das aufwendige Experiment wird vom Thurgauer Kulturamt als Transformationsprojekt gefördert. Der Kanton will damit Kulturschaffende unterstützen, ihre Zuschauer nach der pandemiebedingten Pause wiederzugewinnen. Um ein breites Publikum auf die «Passion» aufmerksam zu machen, hat Claudia Heinle auf dem Kreuzweg im Wald oberhalb von Münsterlingen ein Video gedreht. Es kann nun den Auftakt für einen Vortrag oder Workshop zum Thema Leid und Tod bilden.

«Angesichts der Situation in der Ukraine hat das Thema an Relevanz gewonnen. In der westlichen Welt haben wir den Gedanken an den Tod ja sonst weitgehend aus unserem Alltag verbannt.»

Für die Thurgauer Aufführung suchte die Gruppe lange nach einer passenden Kirche. Die Uraufführung fand im Sommer 2021 in der barocken Dreifaltigkeitskirche in Konstanz statt. Ein vergleichbar grosser Raum mit guter Akustik war nicht leicht zu finden. «Doch dann kam ich in die Klosterkirche von St.Katharinental und wusste auf den ersten Blick, dass alles stimmte», sagt Claudia Heinle. Die drei Künstler investierten also ein Teil ihres Fördergelds in die Miete des kaum mehr für Gottesdienste genutzten Gebäudes. «Ich mag den Gedanken an weibliche Spiritualität, die von den Nonnen hier gelebt wurde.»