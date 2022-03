Ostschweizer Kultur-Ticker Wandeln durch den sowjetischen Filmklassiker «Stalker» +++ «Orestie» schafft es auf die Shortlist des Schweizer Theatertreffens +++ Kathedrale St.Gallen gibt Benefizkonzert für Ukraine Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

Wandeln durch den sowjetischen Filmklassiker «Stalker» Robert Kuśmirowski kreiert in Dornbirn eine Rauminstallationen, die eine postapokalyptischen Welt aufzeigen soll. Bild: PD/ Kunstraum Dornbirn Am Donnerstag, 24. März um 20 Uhr, eröffnet der Kunstraum Dornbirn seine neue Ausstellung «DUSTribute» von Robert Kuśmirowski. Der polnische Künstler lässt im gesamten Ausstellungsraum eine postapokalyptische Szenerie entstehen, die vom Filmklassiker «Stalker» von 1979 des sowjetischen Regisseurs Andrei Tarkowski inspiriert wurde. Der Film handelt von einem als «Zone» bezeichneten Gebiet, welches militärisch abgeriegelt wurde, nachdem sich mysteriöse Vorkommnisse zutrugen. Der namenlose «Stalker» (hier als Ortskundiger verstanden), führt Kunden in die verbotene Zone und hilft ihnen, den dort lauernden Gefahren auszuweichen. Inszeniert wird die Stimmung des Filmklassikers neben einer kompletten Umgestaltung der Ausstellungshalle durch aufgeschütteten Sand, Arbeitsgeräte, Maschinen und Holzkarren durch weitere Installationen, Environments, Drucke, Objekte, Fotografien, Zeichnungen und Performances. Die Ausstellung dauert bis zum 29. Mai an. Am Freitag, 25. März um 15 Uhr, findet ausserdem ein «Artist Talk» mit Kuśmirowski über das Projekt statt. (pd/aye)

«Orestie» schafft es auf die Shortlist des Schweizer Theatertreffens «Orestie» erzählt die Tragödie rund um den siegreich aus Troja heimkehrenden Helden Agamemnon und seine Ermordung durch die rachsüchtige Gattin Klytaimnestra. Bild: Tanja Dorendorf Die Produktion «Die Orestie: revisited» des Theaters St. Gallen in der Version von Martin Pfaff hat es auf die Shortlist des Schweizer Theatertreffens 2022 geschafft. Aus dieser sucht die künstlerische Leiterin des Schweizer Theatertreffen, Julie Pauker, final diejenigen Produktionen aus, die am Festival vom 18. bis 22. Mai 2022 in Chur und Liechtenstein als Sélection gezeigt werden. In die Shortlist aufgenommen hat sie besonders diskussionswürdige, eigenwillige und ästhetisch oder politisch bemerkenswerte Produktionen. Ihre Zusammenstellung dient auch der Eidgenössischen Jury für Theater des Bundesamts für Kultur (BAK) als Grundlage für den Preis «Schweizer Theaterproduktion 2021», der im Herbst als Teil der «Schweizer Preise Darstellende Künste» vergeben wird. Morgen, 22. März, wird die Sélection bekannt gegeben. (pd/aye) Premiere Die «Orestie» im Schnellwaschgang: Das Theater St.Gallen frischt die griechische Tragödie mit aktuellen Fragen auf Bettina Kugler

Benefizkonzert für die Ukraine in der Kathedrale St.Gallen Willibald Guggenmos spielt schon seit vielen Jahren an der Kathedrale St.Gallen. Bild: Sabrina Stübi Willibald Guggenmos, Domorganist der Kathedrale St. Gallen, lädt am Samstag, 26. März um 19:15 Uhr, zum ausserordentlichen Benefizkonzert für die Ukraine in die Kathedrale ein. Er spielt Werke von César Franck, Olivier Messiaen, Charles Villiers Stanford, Guy Ropartz und J. S. Bach. Der Eintritt ist frei. Der Ertrag der Kollekte wird vollumfänglich an die Nothilfe in der Ukraine gespendet. (pd/aye)

Angelika Klüssendorf liest im Literaturhaus Thurgau Am Donnerstag, 24. März um 19.30 Uhr, liest die Deutsche Schriftstellerin Angelika Klüssendorf im Literaturhaus Thurgau aus ihrem neusten Buch «Vierunddreissigster September». Das Buch spielt in Ostdeutschland und erzählt die Geschichte von Walter, einem zornigen Mann, der in einer Silvesternacht von seiner Frau erschlagen wird. Daraufhin findet er sich auf dem Friedhof wieder und wird unfreiwillig zum Chronisten, der die Schicksale im Dorf festhält. Angelika Klüssendorf veröffentlichte schon mehrere Erzählbände und Romane, die alle für den Deutschen Buchpreis nominiert waren. Bild: PD Die Lesung findet um 19.30 Uhr im Bodmanhaus in Gottlieben statt. Cornelia Mechler, Leiterin der Verwaltung des Kunstmuseums Thurgau, moderiert den Anlass. (pd/aye)

Vorverkauf für die 17. St.Galler Festspiele gestartet: Diesmal mit der Tschaikowski-Oper «Die Jungfrau von Orléans» Der Vorverkauf für die 17. St.Galler Festspiele vom 24. Juni bis 8. Juli ist gestartet. Im Zentrum des Anlasses steht die Oper «Die Jungfrau von Orléans» von Pjotr I. Tschaikowski. Geplant sind sechs Aufführungen auf der Freiluftbühne auf dem Klosterplatz. Noch sind Karten, auch für die Premiere am 24. Juni, erhältlich. Um die Oper herum gibt’s das übliche Programm mit Konzert und Tanz unter anderem in der Kathedrale. Im Mittelpunkt der St.Galler Festspiele steht jeweils die Oper auf der Freiluftbühne auf dem Klosterplatz. Im Sommer 2021 war das «Notre Dame», die Geschichte des Glöckners von Notre-Dame. Bild: Toni Suter/

T+T-Fotografie Mit «Die Jungfrau von Orléans - Orleanskaya deva» setzte Pjotr Iljitsch Tschaikowski nicht nur seiner Kindheitsheldin ein opulentes musikalisches Denkmal, er schuf damit auch eine einzigartige Grand Opéra russischer Prägung. Inspiriert von Schillers gleichnamigem Drama schildert die selten gespielte Oper in dramatischen Tableaus, Chor- und Massenszenen die Legende von Frankreichs Nationalheiliger Jeanne d’Arc. (pd/vre) Klosterplatz «Die Festspiele schränken das Leben im Stiftsbezirk ein»: Wer sich über den Abbau bei den St.Galler Festspielen freut Rossella Blattmann

U30-Special: Oper «La traviata» für 25 Franken Im Original handelt die Geschichte in «La traviata» von einer Pariser Edelprostituierten. Regisseurin Nina Russi hat die Geschichte zu einer Geschäftsfrau umgeschrieben. Bild: PD/ Theater St.Gallen Die Oper «La traviata» von Giuseppe Verdi feiert am Samstag, 19. März, seine Premiere im Theater St. Gallen. Unter der musikalischen Leitung von Modestas Pitrenas wird die Geschichte über die tragische Liebe der todkranken Violetta Valéry erzählt. Die junge Schweizer Regisseurin Nina Russi interpretiert die Titelfigur allerdings nicht als Prostituierte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern als moderne, mutige Geschäftsfrau. Die Sängerin Vuvu Mpofu gehört seit der laufenden Spielzeit dem Musiktheaterensemble des Theaters St.Gallen an. Bild: Gian Ehrenzeller Die südafrikanische Sopranistin Vuvu Mpofu übernimmt die Rolle der Protagonistin. Begleitet wird das Stück vom Sinfonieorchester St. Gallen, des Chors des Theaters St. Gallen und dem Opernchor St. Gallen. Die Veranstaltung ist Teil der monatlichen «U30-Specials»-Reihe am Theater und in der Tonhalle St.Gallen. Menschen unter 30 Jahren erhalten für die Vorstellung von «La traviata» vom Dienstag, 22. März, 19.30 Uhr, Tickets zum attraktiven Einheitspreis von 25 Franken. Nach der Vorstellung sind sie zu einem Gespräch mit Mitwirkenden der Produktion eingeladen – inklusive Gratisdrink an der Bar im UM!BAU-Foyer. (pd/aye) Porträt «Die Hautfarbe ist nach fünf Minuten vergessen»: Zwei neue Ensemblemitglieder am Theater St.Gallen nehmen es mit klassischen Opernrollen auf Mirjam Bächtold

Gratis Funk: Sofa spielen im Werk 1 in Gossau Sofa besteht aus Florian Egli am Saxophon, Greg Galli am Keyboard, Eric Hunziker an der Gitarre, Markus Fritzsche am Bass und Tosho Yakkatokuo am Schlagzeug. Bild: PD/ Aktigo Am Mittwoch, 30. März, bringt die Wetziker Band Sofa Funk und Jazz auf die Bühne im Werk 1 in Gossau. In den 80er-Jahren eroberte die Jazz-Pop-Fusion-Band Schweizer Clubs im Sturm. Es folgten Auftritte am Montreux Jazz Festival und am Open Air St. Gallen. 1987, nachdem Sofa den Rekord mit dem meistverkauften Jazzrock-Album aller Zeiten knackten, war dann aber erst einmal Schluss. 2019, nach 35 Jahren, meldete sich die Band schliesslich mit einem neuen Album zurück. In alter Frische und mit neuen Stücken kommen sie nun auf Einladung des Konzertveranstalters Aktigo nach Gossau. Der Eintritt ist frei mit Kollekte. (pd/aye)

Zahlreiche Veranstaltungen in Ostschweizer Bibliotheken Am Wochenende vom 25. bis 27. März findet unter dem Motto «Nach den Sternen greifen» das erste nationale «BiblioWeekend» statt. Bibliotheken aus der ganzen Schweiz öffnen ihre Türen für Besucherinnen und Besucher zu Zeiten, in denen sie normalerweise geschlossen sind und möchten zeigen, dass Bibliotheken mehr sind als nur ein Bücherverleih. In der ganzen Schweiz öffnen über das Wochenende vom 25. bis 27. März Bibliotheken ihre Türen und bieten Veranstaltungen für Gross und Klein an. Bild: PD/ Biblioweekend Bis Ende Februar haben sich über 370 Bibliotheken aus der ganzen Schweiz angemeldet, – weit über 800 Veranstaltungen wurden bereits auf der Webseite erfasst. Dabei wird bei vielen Veranstaltungen das Motto auf spielerische Art und Weise einbezogen. Die Gemeindebibliothek Romanshorn lädt etwa zu einem Abendspaziergang mit Sternengeschichten ein, die Kantonsbibliothek Frauenfeld hat einen «Sternen-OL» aufgesetzt und die Bibliothek Bütschwil bietet einen Sternenlauf für Familien durch das Dorf an. Darüber hinaus finden zahlreiche Lesungen, Sonntagsbrunchs und Kinderprogramme statt. Das gesamte Programm ist auf der BiblioWeekend-Website zu finden. Die Veranstaltungen sind eine Initiative des Schweizer Bibliotheksverbands Bibliosuisse. (pd/aye)

St.Galler kantonale Aktionstage gegen Rassismus Am Montag, 21. März, ist der internationale Tag gegen Rassismus. Im ganzen Kanton St. Gallen finden deshalb Begegnungsanlässe, Ausstellungen, Kulturaufführungen sowie Lesungen und Podiumsdiskussionen statt. An den Aktionstagen gegen Rassismus vom 18. bis 29. März sollen Betroffene zu Wort kommen, (unbewusste) Diskriminierungsformen beleuchtet und die gesellschaftliche Vielfalt der Schweiz unterstrichen werden. Die Veranstaltungen richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Der Eintritt ist frei. Angélique Beldner (46) ist Autorin und Radio- und Fernsehmoderatorin beim SRF. Bild: SRF/ Oscar Alessio Während der gesamten Aktionstage bietet die HEKS Beratungsstelle gegen Rassissmus und Diskriminierung in St.Gallen fallbasierte Walk-in Workshops an. Das Ende wird im Hofkeller St. Gallen eingeläutet. Dort stellen die SRF-Tagesschau-Moderatorin Angélique Beldner und der Schriftsteller Martin R. Dean am Dienstag, 29. März ab 18 Uhr, ihr neues Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» vor. Darin beschäftigen sie sich mit zentralen Fragen zum Thema Rassismus in der Schweiz. (pd/aye)

Neuer Direktor fürs Kunstmuseum St.Gallen: Auf Roland Wäspe folgt Ende Jahr Gianni Jetzer Gianni Jetzer der neue Direktor des Kunstmuseums St.Gallen. Er folgt auf Roland Wäspe, der im November pensioniert wird. Bild: Juri Junkov (6.6.2019) Ende November geht am Kunstmuseum St.Gallen eine über 30-jährige Ära zu Ende: Der bisherige Direktor Roland Wäspe geht in den Ruhestand. Die Trägerstiftung hat jetzt einen Nachfolger gewählt. Es ist Gianni Jetzer, der ab 2001 während fünf Jahren als Direktor der Kunsthalle St.Gallen schon einmal in St.Gallen eine Kunstinstitution erfolgreich geleitet hat. Jetzer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Direktor und Kurator von Museumsausstellungen in Europa und Nordamerika. (pd/vre) Interview «Ich will kontroverse Ausstellungen»: Gianni Jetzer wird neuer Direktor des Kunstmuseums St.Gallen Christina Genova

Konzert von Nachwuchstalenten in der Appenzeller Kunsthaushalle Ziegelhütte Der Bieler Samuel Niederhauser gilt als Nachwuchstalent der «Migros-Kulturprozent Förderung». Bild: PD/ Kunstmuseum Appenzell In der Appenzeller Kunsthaushalle Ziegelhütte sind am Sonntag, 20. März, der Schweizer Cellist Samuel Niederhauser und die Pianistin Shih-Yu Tang zu Gast. Beide gelten als Nachwuchstalente. Die taiwanesische Musikerin Shih-Yu Tang kam im Rahmen der Freiburger Akademie zur Begabtenförderung nach Deutschland. Bild: PD/ Kunstmuseum Appenzell Beim renommierten Concours de Genève 2021 erreichte Niederhauser als einziger Schweizer Cellist das Halbfinale und gewann den «Guy Fallot Prize». Tang wiederum schaffte es bereits mit 26 Jahren neben ihrer aktiven Musikerkarriere, die sie als Solistin wie auch in Orchestern durch ganz Europa und Asien führte, auch eigene Klavierklassen an der Musikschule Konstanz und Weinfelden zu führen. Beim Konzert in der Kunsthalle Ziegelhütte werden die beiden auf dem Martinee Cello und dem Klavier ein Programm spielen, das Werke von Schumann, Debussy und Brahms. Das Konzert beginnt am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr. Türöffnung ist bereits eine Stunde davor. (pd/aye)

Mitmach-Theater für Kinder im Schloss Frauenfeld Wer lebt auf Schloss Frauenfeld und wie verbringen diese Leute ihren Tag? Geschieht heute etwas Unerwartetes, das alle in Aufregung versetzt? Diese Fragen werden am Mittwoch, 23. März, im Historischen Museum Thurgau gestellt. Die Theaterpädagogin Katrin Sauter und das «MitmachTheater» nehmen Kinder zwischen sieben und elf Jahren mit auf eine Reise in die Vergangenheit des Schlosses Frauenfeld. Im Turm spielen Kinder Szenen aus dem Theaterstück vor. Bild: PD/ Historisches Museum Thurgau Mit einfachen, selbstkreierten Requisiten und viel Fantasie können die Kinder so Szenen zum Leben auf Schloss Frauenfeld nachstellen und dabei Autorinnen, Regisseurinnen, Schauspieler und Publikum zugleich sein. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr statt. Schauspielerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. (pd/aye)

Solidarität mit der Ukraine: Lesung und Konzert für den Frieden Am Mittwoch, 16. März, spannen die Erfreuliche Universität im Kulturzentrum Palace und das Theater St.Gallen für eine Solidaritätsveranstaltung zum Krieg in der Ukraine zusammen. Mitglieder des Schauspielensembles des Theaters leihen ukrainischen und russischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ihre Stimmen. Olga Ponomarjowa und Elena Neff Zhunke ergänzen die Lesung an Violine und Klavier mit klassischer Musik. Russische Panzer durchbrechen eine Strassensperre in einem Vorort von Mariupol: Der Krieg in der Ukraine sorgt europaweit für Verunsicherung. Bild: Evgeniy Maloletka/ AP (11.3.2022) Türöffnung ist am Mittwoch, 19.45 Uhr; die Veranstaltung startet um 20.15 Uhr. Der Erlös der Kollekte wird vollumfänglich zugunsten der Hilfe für Menschen auf der Flucht gespendet. Es lesen Pascale Pfeuti, Marcus Schäfer, Matthias Albold, Christian Hettkamp, Bruno Riedl und Julius Schröder. Die Moderation übernimmt Armin Breidenbach. Der Angriffskrieg in der Ukraine mache fassungslos. Der Krieg sei zurück in Europa, heisst es in der Palace-Vorschau auf die Veranstaltung vom Mittwoch. Was undenkbar schien, spiele sich jetzt seit über zwei Wochen ab: «Menschen sterben in ihren Wohnhäusern, müssen die Heimat fluchtartig verlassen, Familien werden auseinander gerissen, die Zukunft ist ungewiss.» Europaweit mache sich Verunsicherung breit. Gegen all das wollen Palace und Theater ein Zeichen setzen. (pd/vre)

Dienstag, 15. März - 11:21 Uhr

Tuba-Solo und Alpenklänge: Kleinaberfein St.Gallen lädt zum Doppelkonzert

Das Trio Bann aus Glarus übersetzt musikalisch die Klänge der Bergwelt. Bild: PD

Karl Schimke spielt seit 1996 Tuba und Cimbasso im Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

Das «Kleinaberfein» (Kaf) in St.Gallen lädt am Sonntag, 20. März, zu einem Doppelkonzert Karl Schimke, Tubaspieler beim St.Galler Sinfonieorchester, und dem Trio Bann aus dem Kanton Glarus ein. Eröffnet wird das Konzert von Schimke mit einem Solo-Programm, das er eigens für diesen Auftritt konzipiert hat. Danach spielt das Trio Bann mit Roland Dahinden (Alphorn, Posaune), Roland Schiltknecht (Hackbrett, Basshackbrett, Stimme) und dessen Bruder Gabriel Schiltknecht (Perkussion), ihre Interpretation der Klänge der Berge, mit Einflüssen aus verschiedenen Musikrichtungen.

Das Doppelkonzert findet im Musiksaal des Centrum dkms (diözesane Kirchenmusikschule St. Gallen) statt und beginnt um 17 Uhr. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. (pd/aye)

Montag, 14. März - 14:26 Uhr

Crimers erster Stopp in der Ostschweiz mit «Fake Nails»

Crimer hat letzten Herbst sein zweites Album «Fake Nails» veröffentlicht und geht damit nun ab März auf Schweiz-Tournee. Bild: PD

Falsche Fingernägel, ausgefallene Tanzeinlagen und Beats, die an die 80er-Jahre erinnern: Das macht den Rheintaler Musiker Alexander Frei alias Crimer aus. Entsprechend nennt sich auch sein neues Album «Fake Nails», das im September 2021 herausgekommen ist. Ab dem 17. März geht der 32-Jährige damit nun auf Tour durch die ganze Schweiz.

Seinen ersten Halt in der Ostschweiz macht Crimer am Mittwoch, 30. März, im Kinotheater Madlen in Heerbrugg (SG). Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Türöffnung ist um 19 Uhr. (pd/aye)

Montag, 14. März - 10:57 Uhr

Doppelkonzert von Brahms im Rorschacher Würth-Haus

Die Cellistin Maja Weber rief 2007 das «Stradivari Quartett» ins Leben, dessen Mitglieder bis 2019 allesamt auf Instrumenten des gleichnamigen legendären Geigenbauers spielten. Bild: PD

Am Donnerstag, 17. März, 19 Uhr, sind im Rahmen der Konzertreihe «Klangwelle Ostschweiz» Xiaoming Wang (Violine) und Maja Weber (Violoncello), beide Mitglieder des «Stradivari Quartetts» in Rorschach zu hören. Im Konzert im Würth-Haus, spielen die beiden Solisten zusammen mit dem «StradivariOrchester» Johannes Brahms’ «Ungarische Tänze» und sein Doppelkonzert.

Xiaoming Wang ist seit 2010 erster Geiger des «Stradivari Quartetts». Bild: PD

Vor Konzertbeginn erläutert die Klassik-Expertin und Journalistin des «Tages-Anzeiger», Susanne Kübler, um 18.15 Uhr mit einem Prélude die Werke des Programms und führt mit den beiden Musizierenden ein Gespräch.

Die «Klangwellen», ein Konzertformat des Stradivari Quartetts, widmen sich in dieser Saison ganz dem Werk des Komponisten Johannes Brahms und finden in fünf Regionen der Schweiz statt: Zürichsee, Rhein, Aare, Ostschweiz, Innerschweiz. (pd/aye)

Samstag, 12. März – 12:46 Uhr

Ukraine-Benefizkonzert an der Kantonsschule Wattwil

Organisiert das Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer: der aus der Ukraine stammende Pianist Oleksandr Chugai. Bild: pd

Oleksandr Chugai, Pianist und Klavierlehrer an der Kantonsschule Wattwil, ist Ukrainer, er wuchs in Kiew auf. Am Sonntag, 13. März, 17 Uhr, findet ein von ihm iniitiertes und organisiertes Benefizkonzert in der Aula der Kantonsschule Wattwil statt; der Erlös soll der kriegsbedingt notleidenden Bevölkerung der Ukraine zugutekommen.

Es werden Werke ukrainischer Komponisten aufgeführt, gespielt von Kolleginnen und Kollegen Oleksandr Chugais: Timon Altwegg (Klavier), Joachim Müller-Crepon (Cello), Emma Balko (Gesang) und Matwey Demin (Flöte). Der Anlass wird von Andreas Müller-Crepon, Moderator und Sprecher der SRF, moderiert. Sämtliche Einnahmen der Kollekte gehen direkt an die Caritas Schweiz zur Bekämpfung der Not. (pd/bk.)

Freitag, 11. März – 17:30 Uhr

Raumfüllende Rohre im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona

Aus Kanalbrausen und Lüftungsrohren hat die Schaffhauser Künstlerin Maya Bringolf raumfüllende Skulpturen geschaffen. Bild: PD/ Kunstzeughaus

«Acht Räume», heisst die neue Ausstellung im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona, die am 20. März eröffnet und bis zum 2. April dauern wird. Wie der Name schon sagt werden in acht verschiedenen Räumen des Kunstmuseums Skulpturen, Fotografien, Installationen und Gemälde gezeigt, die sich mit Räumlichkeit und räumlicher Wahrnehmung auseinandersetzen. So etwa die raumfüllende Skulptur der Künstlerin Maya Bringolf, deren Windungen der monumentalen Röhren ungewohnte Blickwinkel in die Ausstellungsräumlichkeiten zeichnen.

Die Ausstellungsstücke stammen ausschliesslich von Künstlerinnen. Diese werden innerhalb des Rahmenprogramms bei drei Rundgängen durch die Ausstellung auch über ihre Werke und deren Entstehungsprozesse sprechen. Die Ausstellung wird zudem auch digital vermittelt. Ein im Spätfrühling zugänglich werdender Online-Spaziergang wird zusätzliche Hintergrundinformationen mittels Videos und Texten bieten. (pd/aye)

Freitag, 11. März – 15:11 Uhr

Nicola Steiner und Philipp Tingler diskutieren über Gesellschaftsromane

Die Kulturjournalistin Nicola Steiner moderiert seit 2014 die SRF-Sendung «Literaturclub». Bild: PD/ Theaterwerkstatt

Was zeichnet gelungene Gesellschaftsromane aus? Welchen Ansprüchen müssen sie genügen? Und werden sie heute überhaupt noch geschrieben? Darüber sprechen und diskutieren am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr die Moderatorin des SRF-Literaturclubs Nicola Steiner und Autor und Literaturkritiker Philipp Tingler in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld.

Philipp Tingler ist Kritiker im SRF-Literaturclub und im Literarischen Quartett des ZDF. Bild: PD/ Theaterwerkstatt

Die Veranstaltung ist Teil der literarischen Themenreihe «erLesen», welche zwei Mal jährlich stattfindet. In einer wechselnden Gesprächsrunde aus Autoren, Kritikerinnen und Wissenschaftlern wird jeweils mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten darüber verhandelt, was Literatur alles kann und sichtbar macht. (pd/aye)

Donnerstag, 10. März - 18:51 Uhr

Robert Schneider präsentiert sein neues «Buch ohne Bedeutung»

Ironisch, nachdenklich, traurig und abstrus würden die Geschichten in seinem neuen Buch davon erzählen, wie sehr er dieses Leben liebe, hat Robert Schneider (60) zum «ORF» gesagt. Bild: PD

Der in 36 Sprachen übersetzte Roman «Schlafes Bruder» verhalf dem österreichischen Autoren Robert Schneider 1992 zu internationaler Bekanntheit. Nach einigen Romanen, einem Theaterstück und einem Kinderbuch wartet der 60-Jährige nun mit «Buch ohne Bedeutung» mit einem neuen Genre auf. 101 Mikromärchen, Legenden und Fabeln zur heutigen Zeit lassen sich darin finden.

Auszüge aus seinen neuen Geschichten, in denen chinesische Dynastien, über Kapitalismus diskutierende Einkaufswagen und gemeine Erdbeeren vorkommen, liest Schneider am Mittwoch, 23. März, im Theater am Saumarkt in Feldkirch. Das anschliessende Gespräch wird von Dr. Philipp Schöbi moderiert. Der Eintritt ist frei. (pd/aye)

Donnerstag, 10. März - 14:42 Uhr

Vierhändiges Tango-Klavierkonzert im Kreuzlinger Kult-X mit Live-Stream

Timon Altwegg ist Präsident der Gesellschaft für Musik und Literatur Kreuzlingen sowie des Orchesters Divertimento Kreuzlingen-Konstanz. Bild: Susann Basler

Der Thurgauer Pianist Timon Altwegg spielt am Freitag, 11. März, im Kreuzlinger Kult-X zusammen mit der Pianistin Giovanna Fazio vierhändig südamerikanische Musik. Fünf Stücke des Tangomeisters Astor Piazzolla sowie drei extra für Altwegg und Fazio komponierte Stücke des argentinischen Komponisten Rodrigo Ratier werden aufgeführt.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und wird kostenlos auf Youtube gestreamt. Auch der Eintritt ist frei mit Kollekte. Im Anschluss an den Auftritt findet ausserdem nach langer Corona-Pause wieder eine Milonga der Veranstalterin TangoLibre statt. (pd/aye)

Donnerstag, 10. März - 09:10 Uhr

Ehemalige SRF-Journalistin Anna Maier liest im Rösslitor in St. Gallen

Seit sie zehn Jahre alt war, war es Anna Maiers Traum, eines Tages ein eigenes Buch zu schreiben. Nun hat es die 44-Jährige geschafft. Bild: Keystone

«Sei Du der Pilot Deines Lebens!» heisst das erste Buch von Anna Maier. Zu diesem interaktiven Motivationsbuch für Menschen in Umbruchphasen ist es gekommen, als sich die SRF-Journalistin und TV-Moderatorin nach zwanzig Jahren in der Medienbranche plötzlich fragte: War's das jetzt? Der Titel ihres Werks ist eine Anspielung auf ihre Herangehensweise, aus dem Hamsterrad zwischen Berufs- und Privatleben auszubrechen. Am 22. März um 19:30 Uhr liest Anna Maier in der Buchhandlung Rösslitor in St. Gallen.

Nach einer Auszeit auf Mallorca gründete Maier ihr «KeinHochglanzmagazin», und machte sich mit ihrer Gabe, Menschen feinfühlig und respektvoll zu porträtieren, auch als Autorin einen Namen. Bei der Ausbildung zur Helikopterpilotin wurde sie schliesslich intensiv mit sich selbst und wesentlichen Themen der Lebensmitte konfrontiert. Ihre Erfahrungen, Gedanken und Motivation für einen Kurswechsel im Leben, teilt die dreifache Mutter nun in ihrem Buch. (pd/aye)

Mittwoch, 9. März - 17:48 Uhr

Spezialvorstellung von «Die schwarze Spinne» im «Cinewil»

Schauspielerin Lilith Stangenberg spielt in der Verfilmung die Hauptrolle. Bild: PD/ Cinewil

Das Kino Cinewil lädt am Montag, 14. März, um 19:30 Uhr, zu einer exklusiven Vorpremiere des Dramas «Die schwarze Spinne», nach der gleichnamigen Novelle von Jeremias Gotthelf aus dem Jahr 1842. Der Film spielt in Sumiswald im Emmental des 13. Jahrhunderts, wo die mutige, junge Hebamme Christine einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihr Dorf vor dem brutalen Terror der Deutschritter zu befreien. Als der Satan seinen abgemachten Lohn einfordert und nicht bekommt, bestraft er das Dorf mit einer Spinnenpest.

Regisseur Markus Fischer und Schauspielerin Nurit Hirschfeld werden bei der Spezialvorstellung anwesend sein und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. (pd/aye)

Mittwoch, 9. März - 13:19 Uhr

Juliette Rosset widmet sich mit neuen Filminstallationen im Architektur Forum Ostschweiz Geschlechterklischees und Rollenbildern

Juliette Rosset (33) hätte 2020 vom Kanton St.Gallen die Möglichkeit auf einen dreimonatigen Aufenthalt in Rom bekommen. Aufgrund der Pandemie kann Rosset nun aber erst in diesem Jahr nach Rom gehen. Bild: Ralph Ribi

Die St.Gallerin Juliette Rosset arbeitet als Künstlerin mit verschiedenen Medien und Materialien. Für ihr Schaffen hat sie 2021 einen Werkbeitrag der Stadt St.Gallen erhalten. Rosset setzt sich in ihrer Kunst immer wieder mit Themen rund um Feminismus auseinander. So auch in ihrer neuen Ausstellung «let's re:create our memories now and forever» (dt. lasst uns unsere Erinnerung jetzt und für immer neu gestalten), die am Donnerstag, 10. März, um 18:30 Uhr, im Architektur Forum Ostschweiz in St.Gallen eröffnet wird.

Mit ihren Filminstallationen, in denen sie Ton, Bild, Objekte, Keramik und Text kombiniert, wirft Rosset einen Blick auf Geschlechterklischees, Rollenzuschreibungen und Diskriminierungen im Alltag, die das Individuum in seiner Freiheit einschränken. Die Künstlerin stellt sich dabei die Frage: Können diese Verhaltensmuster überwunden werden? Wer die Künstlerin gerne persönlich fragen würde, ob sie eine Antwort darauf gefunden hat, hat dazu am Samstag, 12. März, die Möglichkeit. Ab 17 Uhr findet dann ein Gespräch mit Juliette Rosset statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pd/aye)

Dienstag, 8. März - 18:48 Uhr

Vorarlberger Landestheater widmet sich in einer Solidaritäts-Lesung ukrainischen Autorinnen

Natalia Vorozhbyts Stücke wurden schon in der Ukraine, Russland, Litauen, Polen, Grossbritannien und den USA gezeigt und in neun Sprachen übersetzt. Bild: PD

Die in Kiew geborene Dramatikerin und Szenaristin Natalia Vorozhbyt hat in ihren Werken bereits vor dem Angriff Putins auf die Ukraine von einem Leben in einem bedrohten Land erzählt. Genauso wie die Kiewer Autorin und Dramatikerin Neda Nezhdana, die vor 25 Jahren an der Revolution auf Granit teilnahm, welche als der erste grosse politische Protest der Ukraine gilt.

Aufgrund des Angriffskrieges Russlands und der daraus resultierenden grossen humanitären Krise in der Ukraine veranstalten das «Walk-Tanz-Theater» und das «Vorarlberger Landestheater» im österreichischen Feldkirch eine Lesung aus den Texten der beiden ukrainischen Autorinnen. Interessierte können am Samstag, 12. März, um 16 Uhr, entweder mit Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne aus Vorozhbyts und Nezhdanas Texten vorlesen oder einfach nur zuhören. Der Eintritt ist frei, wobei jedoch auch Spenden für die Ukraine gesammelt werden. (pd/aye)

Dienstag, 8. März - 15:36 Uhr

«Out in the Green» Frauenfeld: Line-up ist komplett

Die international erfolgreiche Schweizer Band Eluveitie kommt nach Frauenfeld ans Out in the Green. Bild: Florian Arnold

In den vergangenen zwei Jahren musste es abgesagt werden, nun ist es diesen Sommer aber endlich so weit: Das «Out in the Green» in Frauenfeld kann am Mittwoch, 29. Juni stattfinden. Zum 30-jährigen Jubiläum ihres weltweit über 30 Millionen Mal verkauften «Black Album» kommen Metallica auf Europa-Tour und spielen eine exklusive Openair-Show in Frauenfeld. Die erfolgreichste Metalband der Welt wird dabei von Hochkarätern wie Sabaton, Five Finger Death Punch und Hollywood Undead unterstützt. Mit den beiden Schweizer Bands Eluveitie und Chaoseum wurden jetzt zwei weitere Acts bestätigt, die das starke Metal- und Rockprogramm vervollständigen.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden die Grosse Allmend in Frauenfeld zum Beben bringen: Die sechs Bands treten auf einer imposanten Panoramabühne mit einer spektakulären LED-Installation auf, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. «Ein breit gefächertes Kulinarikangebot sowie diverse Attraktionen und Überraschungen sorgen derweil auf dem Festivalgelände für ein abwechslungsreiches Rundumerlebnis. Und selbstverständlich ist für genügend Bier gesorgt.» (red)

Dienstag, 8. März - 14:17 Uhr

7. Ostschweizer Literaturgespräch mit Zsuzsanna Gahse und Clemens Umbricht

Autorin Zsuzsanna Gahse und Lyriker Clemens Umbricht werden sich am 7. Ostschweizer Literaturgespräch Fragen rund um Gedichte Bild: PD/ Literaturhaus Wyborada

Diesen Mittwoch, am 9. März, findet in der «Denk-Bar» in St.Gallen die 7. Ausgabe der Ostschweizer Literaturgespräche des Literaturhauses Wyborada statt. Geladen sind diesmal die Autorin und «Schweizer Grand Prix Literatur»-Gewinnerin Zsuzsanna Gahse aus Müllheim (TG), die sich mit ihren Werken zwischen Prosa und Lyrik bewegt, und Clemens Umbricht, mehrfach ausgezeichneter Lyriker, Verlagsleiter in Teufen (AR) und Übersetzer aus Andwil (SG).

Die beiden werden ab 19 Uhr darüber diskutieren, was sich hinter ihren Werken verbirgt und sich Fragen stellen wie: Was ist eigentlich ein Gedicht? Moderiert wird der Abend von der Thurgauer Schriftstellerin und SP-Politikerin Ruth Erat. (pd/aye)

Montag, 7. März – 18:35 Uhr

«Chant 1450» mit Christian Zehnder in der alten Kirche Romanshorn

Bild: PD/ Tabea Häberli

Seit vielen Jahren verfolgt der Sänger und E-Bassist Daniel Manhart mit seinem Vokalensemble «chant 1450» die Idee, a cappella - Vokalmusik der Renaissance mit Solobeiträgen von herausragenden Gastmusikern zu verbinden. Im neuen Programm, das ursprünglich schon vor zwei Jahren im Klangreich der alten Kirche Romanshorn hätte stattfinden sollen, sind populäre italienische Madrigale aus dem Musikdruck «Musica transalpina» zu hören, die 1588 in London mit englischen Texten erschienen sind.

Der Stimmkünstler Christian Zehnder. Bild: pd

Nun kann das Konzert endlich stattfinden: am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr. Gast ist der bekannte Stimmkünstler und Obertonsänger Christian Zehnder, seit 2019 künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg. Zehnder wird den Renaissance-Kompositionen seine eigene «Musica alpina» gegenüberstellen. Die «Musica alpina» und die «Musica transalpina» begegnen sich so auf neue, noch nie gehörte Weise. (pd/bk.)

Montag, 7. März - 13:46 Uhr

Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 blick zurück auf zwei Jahre Pandemie

Simon Engeli ist Schauspieler und Autor der Podcast-Serie. Bild: Andrea Stalder

Fast alle Covid-Massnahmen sind aufgehoben und die Theater können wieder ohne Einschränkungen spielen. Zeit, einen Blick zurück auf die letzten zwei Jahre Theaterarbeit zu werfen, fand der Thurgauer Regisseur und Schauspieler Simon Engeli. «Stillstand und Aufbruch. Mit der Theaterwerkstatt durch zwei Jahre Pandemie» heisst deshalb die zweite Folge des Podcasts der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5. Engeli lässt darin im Gespräch mit Werkstattkollegen Giuseppe Spina und Noce Noseda nochmals die Zeit im Ausnahmezustand aufleben.

Aufnahmeregisseur Markus Keller und Simon Engeli bei den Aufnahmen. Bild: PD

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums produziert die Theaterwerkstatt Gleis 5 insgesamt zehn Podcastfolgen, in denen wechselnde Autorinnen und Autoren Fragen rund um Theater, Kultur und Gesellschaft diskutieren. Alle Folgen können gratis auf der Website der Theaterwerkstatt Gleis 5 angehört werden. In der ersten Folge hat sich Engeli zusammen mit dem Thurgauer Bestseller-Autor Peter Stamm der Kunst, anzufangen gewidmet. (pd/aye)

Montag, 7. März - 10:27 Uhr

Maria Lisa Huber ist mit ihrem Ensemble für den österreichischen «Stella*22» nominiert

Silvia Salzmann (l.) und Maria Lisa Huber (r.) spielen im nominierten Stück «Else (ohne Fräulein)» die beiden Hauptrollen. Bild: Anja Köhler

Das «Assitej Austria – Junges Theater Österreich» hat das Theaterstück «Else (ohne Fräulein)» des Vorarlberger Landestheaters Bregenz für den «Stella*22» in der Kategorie «Herausragende Produktion für Jugendliche» nominiert. Der Preis ehrt seit 2007 jährlich Leistungen im Bereich der darstellenden Kunst für junges Publikum in Österreich.

Seit Sommer 2020 ist auch die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber Mitglied des nominierten Ensembles, das die Novelle «Fräulein Else» von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1924 ins heutige Social-Media-Zeitalter überträgt. Bei «Else (ohne Fräulein)» spielt sie neben Silvia Salzmann eine der beiden Hauptprotagonistinnen. Premiere feierte das Stück Mitte September letzten Jahres. Die Verleihung des «Stella*22» findet am 7. Oktober im Rahmen des Stella*22-Festivals in Wien statt. (pd/aye)

Freitag, 4. März - 17:29 Uhr

Helga S. Giger liest im Restaurant «1733» in St.Gallen aus «Ich muss Ihnen schreiben» und «Zufluchten»

Helga S. Giger wuchs im Deutschland des Zweiten Weltkrieges auf und wurde später dreifache Mutter, Geschäftsfrau und Kabarettistin. Bild: Donato Caspari

Die Veröffentlichung einer eigenen Biografie sei mit dem Nacktsein zu vergleichen, erklärte die Flawiler Schriftstellerin Helga S. Giger das Cover ihres neusten Buchs «Zufluchten». Auf dem Umschlag der Autobiografie, die im Herbst 2021 erschien, ist eine nackte Frau zu sehen, die den Betrachtenden den Rücken zukehrt.

Dieses Bild ist auf dem Cover von Gigers neusten Buch zu sehen. Bild: PD

Nackt wird Helga S. Giger nächsten Dienstag, 8. März, ab 20 Uhr, im «1733 - Restaurant & Weinbar» an der Goliathgasse in St.Gallen zwar nicht sein. Tiefe Einblicke in ihr Leben und Schaffen gewährt die 81-Jährige dennoch bei der Kulturveranstaltung des Vereins «wARTsAb».

Freitag, 4. März - 12:00 Uhr

Appenzeller Marius Bear geht auf Schweiz-Tournee: Am 24. März tritt er im Casino Herisau auf

Marius Bear kommt aus Enggenhütten in Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Als Schweizer «Joe Cocker» hatte das SRF den «Swiss Music Awards»-Gewinner in der Kategorie «Best Talent» wegen seiner markanten Stimme schon beschrieben. Nachdem sich Marius Bear dank der Deutschen TV-Sendung «I Can See Your Voice» 2020 auch schon über die Grenze hinweg einen Namen gemacht hat, zieht es ihn nun aber wieder in die Schweiz.

Der 28-jährige Appenzeller geht ab diesem Monat in der ganzen Schweiz auf Tournee und gibt erste Hörproben seines neusten Albums «Boys Do Cry», das offiziell erst am 25. März veröffentlicht wird. Dabei lässt Marius Bear seinen Heimatkanton nicht aus. Am Donnerstag, 24. März, tritt er mit seiner Band im Casino Herisau auf. (pd/aye)

Freitag, 4. März - 10:42 Uhr

Der 8. März steht im Forum Würth in Rorschach ganz unter dem Motto «Die Musen der grossen Meister»

Das Würth-Haus befindet sich in Rorschach direkt am See. Bild: PD

«Porträt einer Dame» heisst ein berühmtes Gemälde von Sandro Botticelli, einem italienischen Maler der Renaissance. Bild: Würth-Haus Rorschach

Nächsten Dienstag, am 8. März, ist Internationaler Frauentag. Aus diesem Anlass findet im Forum Würth in Rorschach ein Vortrag über jene Frauen statt, die in der Kunstgeschichte nicht selbst zu Pinsel oder Palette griffen, sondern den Künstlern den Rücken freihielten und sie durch ihre Intelligenz, Schönheit und ihren Esprit inspirierten.

«Die Musen der grossen Meister» lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltung zum Frauentag, welchen das Forum nun schon zum vierten Mal feiern wird. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung mit dem Titel «Die Musen der grossen Meister» von Jaroslaw Netter am Klavier und Thomas Berchtold am Cello. Sie spielen unter anderem Werke von J. S. Bach, A. Vivaldi und E. Elgar. (pd/gen/aye)

Donnerstag, 3. März - 18:39 Uhr

Am 12. Juni wird mit dem «Bignik» die ganze St.Galler Innenstadt Rot-Weiss

So entstehen jeweils die riesigen, gemeinsamen Picknick-Tücher: aus gleich grossen, zusammengenähten Tüchern. Bild: PD

Neun Mal haben die Konzeptkünstler Frank und Pratrik Riklin zusammen mit der Initiantin Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee mit dem «Bignik» nun schon ganze Wiesen und Dörfer in Rot-Weiss gekleidet. Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums soll im Sommer erstmals eine Stadt zu einem riesigen Picknick mutieren: St.Gallen. Rote und weisse Tücher werden am 12. Juni die St.Galler Innenstadt zwischen dem Gallusplatz, der Multergasse und dem Marktplatz ausgelegt, so dass ein einziges riesiges Picknick-Tuch entsteht – und danach zusammen gepicknickt werden kann.

So sah es beim letzten Bignik in Degersheim aus. Bild: PD

Mitmachen kann jeder und jede, unterstreichen die Veranstalter. «Bignik ist kein Service Public, der die Tücher einfach bereitstellt, sondern ein Public Service: die Bevölkerung erschafft Bignik erst durch ihr Mitwirken», sagen die Konzeptkünstler und Urheber des Langzeitprojekts, Frank und Patrik Riklin. Gerade das gemeinsame Aus- und Zusammenlegen würde die Veranstaltung zu etwas Besonderem machen.

Samuel Zuberbühler, Leiter Standortförderung der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Stadt St.Gallen unterstützt das Projekt, wie der Leiter Standortförderung Samuel Zuberbühler schildert:

«Wir freuen uns, dass dadurch die Innenstadt an einem Sonntag auf besondere Art belebt wird.»

2600 Tuchmodule stehen für die Aktion bereits zur Verfügung. Doch bis zum 12. Juni muss noch mehr Stoff her. In manchen St.Galler Stadtquartieren werden Frank und Patrik Riklin deshalb nach rötlichen und weisslichen Tüchern «jagen» – also bei Anwohnenden klingeln und nach Stoff fragen.

Nicht nur in Dörfer, auch schon auf ganzen Feldern breiteten die Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin ihre riesige Picknick-Decke aus. Bild: PD

Das gesammelte Tuch-Gut soll dann in öffentlichen Nähwerkstätten, zu welchen die Bevölkerung eingeladen ist, vom 6. bis 16. April im Textilmuseum St.Gallen und vom 17. bis 19. Mai vor dem St.Galler Rathaus zu Tuchmodulen verarbeitet. (pd/ aye)

Donnerstag, 3. März - 13:33 Uhr

Dezibelles treten mit ihrem A-capella-Best-of im Schloss Dottenwil auf

Die vier Frauen von Dezibelles: Aude Freyburger singt Sopran, Daniela Villiger Mezzosopran, Editha Lambert Alt und Nicole Hitz Sopran. Bild: PD

Ob «Somewhere Over The Rainbow», «Die Elinor im Fussballtor» oder «Kaval Sfiri»: Das Zürcher A-cappella-Ensemble Dezibelles hat sowohl Klassik, internationale Volksmusik, Pop, als auch Jazz im Repertoire. Im Schloss Dottenwil bei Wittenbach werden die vier Frauen am Samstag, 12. März, mit ihrem Programm «best of dezibelles a cappella» auftreten.

Geboten werden Highlights aus dem Bühnenprogramm «die thronfolgerinnen – let them eat cake» und erste Hörproben aus dem neuen Programm «Schwerelos», welches im März 2021 Premiere feierte. (pd/ aye)

Donnerstag, 3. März - 10:41 Uhr

Buchvernissage «20/21 Synchron» ohne Silvio Huonder

135 Schweizer Autorinnen und Autoren liefert Charles Linsmayers Buch «20/21 Synchron», das im Januar erschienen ist. Bild: Kanton St.Gallen

Die St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana lädt am Dienstagabend, 8. März, im Raum für Literatur zur Buchvernissage von Charles Linsmayers neusten Buch ein. «20/21 Synchron – Ein Lesebuch zur Literatur der mehrsprachigen Schweiz von 1920 bis 2020» bietet ein Panorama der viersprachigen Schweizer Literatur in 135 Beiträgen und Porträts einheimischer Autorinnen und Autoren.

An der St. Galler Buchpräsentation, moderiert von Eva Bachmann, hätten die Autorinnen und Autoren Charles Lewinsky, Ilma Rakusa, Silvio Huonder, Eva Bachmann (Moderation) und Charles Linsmayer vorlesen sollen. Wie die Kantonsbibliothek Vadiana nun aber mitteilt, wird der Churer Schriftsteller Silvio Huonder krankheitsbedingt nicht teilnehmen können. An seine Stelle tritt der Basler Autor Christoph Geiser. (pd/aye)

Mittwoch, 2. März - 17:40 Uhr

Elias-Bernet-Band spielt im Gambrinus Jazz Plus in St.Gallen

Elias Bernet ist schon auf dem Montreux Jazz Festival und zusammen mit dem Thurgauer Hackbrettspieler Nicolas Senn aufgetreten. Bild: PD

«Better off with Blues» heisst das neue Album des St.Galler Pianisten Elias Bernet. Mit diesem geht die Elias-Bernet-Band nun auf Tour. Nächster Halt: das Gambrinus Jazz Plus in St.Gallen. Am 7. März sollen Sänger Elias Bernet zusammen mit Markus Fritzsche am Kontrabass und Bernhard Egger am Schlagzeug gemäss Medienmitteilung einen «euphorischen Ritt» für ihr Publikum bereithalten.

Für passende Verpflegung ist auch gesorgt: Es können Tickets gekauft werden, die neben dem Konzerteintritt auch ein 2-Gang Menü im Bistro St.Gallen beinhalten. (aye)

Mittwoch, 2. März - 14:37 Uhr

Das Museum im Lagerhaus St.Gallen zeigt erstmals öffentlich die von Hans Krüsi 1992 bemalten Velowagen-Tafeln der Appenzeller Bahnen

Art-Brut Künstler Hans Krüsi posiert vor seinem Kunstwerk, dem im November 1992 eingeweihten, von ihm bemalten Velowagen der Appenzeller Bahnen. Bild: Keystone

Der Art Brut-Künstler Hans Krüsi (1920-1995) war ein Autodidakt mit grosser Experimentierlust. Er verarbeitete jedes Material, das er finden konnte und nutzte dabei allmögliche, oft sogar selbst erfundene Techniken. Eines seiner aussergewöhnlichsten Werke: der vor dreissig Jahren bemalte Velowagen der Appenzeller Bahnen.

Die Kuh war Hans Krüsis Lieblingsmotiv. Das Bild trägt keinen Titel. Bild: Olivier Laffely

1992 erhielt Krüsi den Auftrag diesen zu bemalen. Dafür wurde der Künstler täglich von einem Mitarbeiter der Appenzeller Bahnen abgeholt und zum Bahndepot nach Herisau gefahren, wo er zunächst im Bahnhofs Café frühstückte und sich dann an die Arbeit machte. Die neun Blechtafeln, die rund um den Velowagen montiert waren, bemalte Krüsi mit Bildern des Appenzellerlandes. Sein Honorar: ein lebenslanges 1. Klasse-Billet mit den Appenzeller Bahnen.

Die Ausstellung zu Hans Krüsi findet vom 6. März bis zum 10. Juli statt. Bild: Lagerhaus St.Gallen

Diesem Velowagen widmet sich das Museum im Lagerhaus St.Gallen nun ab Sonntag, 6. März, im Rahmen seiner neuen Ausstellung «Krüsi am Zug». Dreissig Jahre nach ihrem Einsatz am Zug sind die neun Tafeln erstmals wieder öffentlich zu sehen, zusammen mit weiteren Darstellungen des Künstlers von Landschaft, Natur, Mensch und Tier.

Am 21. und 22. Mai lässt Schriftsteller Michael Stauffer, auch «Dichterstauffer» genannt, ausserdem Krüsis Audioexperimente in einer Spoken-Word-Performance lebendig werden. Ausgewählte Werke der beiden Ausstellungen werden mit Augmented Reality bespielt. Damit stehen dem Publikum via Tablet und eigenem Smartphone vertiefte Erzählungen zu den Werken, zur Biografie des Künstlers, Fotodokumentationen, Bildvergleiche bei einem individuellen Ausstellungsrundgang zur Verfügung. (pd/ aye)

Dienstag, 1. März – 15:21 Uhr

Kulturzentrum Palace bezieht Position gegen Krieg in der Ukraine: Antimilitaristisch, aber gleichzeitig feministisch-antipatriarchalisch

Das Palace St.Gallen bezieht Stellung gegen den Krieg in der Ukraine. Bild: Michel Canonica

Wie andere Kulturinstitutionen auch, bezieht das Palace in St.Gallen im neusten Newsletter ebenfalls Position zum Krieg in der Ukraine. Die vergangenen Tage seien einem vorgekommen wie aus einer längst vergangenen Zeit. Nämlich aus einer Zeit des Kriegs und der menschlichen Tragödie, in der meist männliche Machthaber mit übergrossem Ego glaubten über das Schicksal der Menschheit bestimmen zu können, schreibt das Palace-Team.

Und: Wohin falsch verstandene Männlichkeit und überbordender Machthunger führen können, sehe man jetzt in Putins brutalem Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung und die Demokratie. Der Pazifismus der Zukunft sei deshalb nicht nur antimilitaristisch, sondern vor allem auch feministisch-antipatriarchalisch. Deshalb lädt das Palace zu einem Konzert- und einem Vortragsabend im Rahmen des internationalen feministischen Kampftags ein.

Das teamfeminist9000, eine feministisch organisierte Gruppe im Palace-Team, lädt diesen Freitag, 21 Uhr, zum Konzertabend «Smash the Patriarchy» mit Kira van Eijsden, Jeffi Lou, Héloïse, Amorphous Silicone und DJ Dibbasey ein. Am kommenden Dienstag, 20.15 Uhr, dann geht die Erfreuliche Universität im Palace aus Anlass des internationalen Frauentags den Frauenrechten und ihrer Durchsetzung in Nord- und in Ostsyrien nach. (pd/vre)

Dienstag, 1. März – 15:16 Uhr

Theater und Tonhalle leuchten in den Farben der Ukraine: Konzert und Theater St.Gallen rufen zur Solidarität auf

Bei einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine wurde am Samstag in Wien das Tor zur Hofburg in den ukrainischen Landesfarben beleuchtet. Bild: Christian Bruna/ EPA (26.2.2022)

Konzert und Theater St.Gallen beteiligen sich an der Aktion «Light for Peace» der Allianz der Veranstalterverbände der Schweiz. Im Rahmen dieser Aktion werden die Spielstätten ab Donnerstag in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet. Zudem wollen Konzert und Theater St.Gallen aufgrund des Kriegs in Osteuropa derzeit keine Künstlerinnen und Künstler beschäftigen, die die amtierende russische Regierung öffentlich unterstützen oder unmittelbar von ihr unterstützt werden.

Die Direktion von Konzert und Theater verurteilt in einer Mitteilung «den von Vladimir Putin befohlenen Angriff Russlands auf die Ukraine als beispiellosen Akt der Gewalt und des Völkerrechtsbruchs» scharf. Sie erklärt sich «solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Daher werden wir vor unseren Vorstellungen das Publikum einladen, ebenfalls solidarisch zu sein und sich an der Spendenaktion der Glückskette für die Ukraine zu beteiligen. Spendenboxen stehen in den Foyers bereit», heisst es in der Mitteilung:

«Es ist unsere Pflicht Nein zu sagen - Nein zu Aggressionen, Nein zu Krieg!»

Dienstag, 1. März – 12:20 Uhr

Schweizerischer Kunstführer über die Kartause Ittingen

Die Mönchszellen in der Kartause Ittingen. Bild: Helmuth Scham

Kürzlich ist ein neuer Schweizerischer Kunstführer über die Kartause Ittingen erschienen, verfasst vom Kurator des Ittinger Museums Felix Ackermann. 1848 verliessen die letzten Mönche die Kartause Ittingen. Die über Jahrhunderte hinweg entstandenen Gebäude gingen in den Besitz des Kantons Thurgau und später an private Eigentümer über, die sie als herrschaftlichen Wohnsitz und Musterbauernhof nutzten. Seit 1977 betreibt die Stiftung Kartause Ittingen die Anlage als Kultur- und Begegnungszentrum, das auch zwei kantonale Museen beherbergt.

Der hervorragend erhaltene Gesamtkomplex vermittelt einen lebendigen Einblick in die Geschichte des Ortes und ihrer ehemaligen Bewohner.

In den Mönchszellen, Kreuzgärten und der reich ausgestatteten Rokokokirche lässt sich das Selbstverständnis der Kartäuser als Einsiedler in der Gemeinschaft unmittelbar erleben. (pd/gen)

Montag, 28. Februar – 20:38 Uhr

Contrapunkt new art music startet in die Saison 2022

Das Trio Dell Lillinger Westergaard tritt im KultBau St. Gallen auf. Bild:pd/Johanna Lippmann

Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 2011 er­forscht das in­ter­na­tio­nal ge­fei­er­te Trio Dell Lil­lin­ger Wes­ter­gaard (DLW) ener­ge­ti­sches Spiel und struk­tu­rel­le Kom­po­si­ti­on in Echt­zeit. No­mi­niert für den Deut­schen Jazz­preis 2021, hat das Trio zahl­rei­che Pro­duk­tio­nen ver­öf­f­ent­licht und ist welt­weit aufgetreten. Am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr eröffnen die drei Musiker die neue Saison der Konzerte von Contrapunkt new art music. Zu erwarten ist ein Abend, an dem die Unterscheidung zwischen Solo und Begleitung aufgelöst sein wird: im Zusammenspiel von Vibraphon (Christopher Dell), Bass (Jonas Westergaard) und Schlagzeug (Christian Lillinger) sind alle Partner gleichberechtigt.

Das Ma­ga­zin Down­beat sch­reibt: «Kraft­voll kör­per­lich und stän­dig im Fluss, ist die Mu­sik des Tri­os ein bis­schen wie bru­ta­lis­ti­sche Ar­chi­tek­tur, die in Mu­sik über­setzt wur­de».

Fortgesetzt wird die Konzertreihe mit einer Soundperformance von Rahel Kraft in Koproduktion mit der Stiftung Sitterwerk (20. Juli 2022). Am Sonntag 21. August gibt es dann eine Klangreise auf Dreilinden mit Caroline Ether, die auf den Ondes Martenot ein ein schier un­be­g­renz­tes Ar­se­nal von Na­tur­klang-Imi­ta­tio­nen, exo­ti­schen Klang­far­ben, Mi­kro­tö­nen und Knack-Ef­fek­ten erzeugen wird - unter dem Sternenhimmel. Im September wird das Kam­ma­r­en­sem­b­leN, Schwe­dens Top-En­sem­b­le für Neue Mu­sik, im Kirchhoferhaus St.Gallen zu Gast sein und mit «Qualia» ein Werk von Charles Uzor aufführen.

Es folgt im Oktober ein vorgezogenes Konzert zum 70. Geburtstag des St.Galler Komponisten Alfons Karl Zwicker im Zeughaus Teufen und Ende November zum Abschluss der Saison ein Konzert mit dem TaG Theater am Gleis Winterthur in der Christkatholischen Kirche St. Gallen, in welchem die Fas­zi­na­ti­on des Le­bens und der Lie­be im Zentrum stehen wird, ei­ne Be­geis­te­rung, die Welt in ih­rer vol­len Sc­hön­heit neu zu ent­de­cken. (pd/bk.)

Montag, 28. Februar – 15:01 Uhr

Die St.Galler Künstlerin Andrea Vogel erhält den Konstanzer Kulturpreis 2022

Andrea Vogel in ihrer Ausstellung «Stretch your mind» in der Galerie Bleisch in Arbon. Bild: Andri Vöhringer

Die in St.Gallen lebende Künstlerin Andrea Vogel erhält den diesjährigen Konstanzer Kunstpreis. Der alle zwei Jahre vom Kunstverein Konstanz und der Stadt Konstanz vergebene Kunstpreis ist mit 8.000 Euro dotiert und geht mit einer Ausstellung im Kunstverein Konstanz einher. Seit 1979 wird er an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die im deutschsprachigen Bodenseeraum geboren oder beheimatet sind, hier längere Zeit künstlerisch tätig waren oder der Bodenseelandschaft in ihrem Werk eine bevorzugte Stellung einräumen.

Andrea Vogel präsentierte sich der Jury mit Videos ihrer zahlreichen Performances und vom Aufbau raumgreifender Installationen in verschiedenen Ausstellungsräumen.

Die in Oberdiessbach im Kanton Bern geborene Künstlerin hat nach einer Ausbildung zur Textildesignerin die Textilklasse der Schule für Gestaltung und Kunst in Luzern besucht, die sie 1999 abschloss. In ihren Objekten, temporären Installationen oder Performances spielt der Bezug zu Raum und Ort eine wichtige Rolle. 2015 wurde sie durch einen Förderpreis der Stadt St. Gallen ausgezeichnet, 2005 gewann sie den eidgenössischen Förderpreis für Design. Ihre Werke sind seit 2005 regelmäßig in diversen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen und u.a. in den Kunstsammlungen der Stadt Baden, des Kantonsspitals Aarau und des Kantons St. Gallen vertreten.

Handtücher als Kunstobjekte: Neue Arbeiten von Andrea Vogel waren im August 2021 in der Galerie Bleisch in Arbon zu sehen. Bild: Andri Vöhringer

Andrea Vogel arbeitet im Wesentlichen im Freien. Darüber hinaus prägt ihre Ausbildung als Textildesignerin ihr Schaffen: So nutzt sie für ihre Skulpturen und Performances auch Stoff als Material. Zudem tritt sie häufig in performativem Rahmen mit bereits existierenden Kunstwerken in Interaktion, wie beispielsweise bei der Arbeitsreihe «Sculpture Massage» oder dem Werk «Kiss for Bruce».

Die Preisverleihung wird am 9. Oktober 2022 im Kulturzentrum am Münster in Konstanz stattfinden. (pd/bk.)

Montag, 28. Februar – 10:49 Uhr

Nagasaki-Peace-Bell in Heiden wird für Frieden in der Ukraine geläutet

Die Nagasaki-Peace-Bell vor dem Dunant-Museum in Heiden wird für Frieden in der Ukraine geläutet. Bild: PD

Die 110 Kilogramm schwere Kopie der «Peace Bell», der Angelus-Glocke aus der ältesten christlichen Kirche Japans, steht seit zwölf Jahren vor dem Henry-Dunant-Museum in Heiden. Das Original hatte den Atombombenangriff auf die japanische Stadt Nagasaki vom 9. August 1945 überstanden und erlitt nur unbedeutende Schäden. Diese Glocke und ihre Nachbildungen sind seither zu einem Symbol des Wiederaufbaus von Nagasaki, des Strebens nach Frieden und des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewalt geworden.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird die Nagasaki-Peace-Bell am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr geläutet, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Es sprechen: Gallus Pfister, Gemeindepräsident Heiden, Mayors for Peace, Urs-Peter Frey, IPPNW Internationale Ärzte und Ärztinnen zur Verhütung des Atomkrieges, Ruedi Tobler, Präsident Schweizerischer Friedensrat, und Marlis Hörler Böhi, Präsidentin Henry-Dunant-Museum und SRK Kantonalverband beider Appenzell. (pd/gen)

Freitag, 25. Januar – 20:43 Uhr

Jolanda Spirig liest in Widnau aus ihrem aktuellen Buch «Hinter dem Ladentisch»

Die Rheintaler Autorin Jolanda Spirig. Bild: PD

Am Dienstag, 1. März, stellt die Rheintaler Autorin Jolanda Spirig ihr aktuelles Buch «Hinter dem Ladentisch» in der Bibliothek Widnau vor. Es lässt die Alltagsschweiz der 1940er- und 1950er-Jahre aufleben, spricht die Verbindungen des Vatikans zu Benito Mussolini an und deckt die Machenschaften hoher Prälaten auf.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht die 1941 geborene Martha Beéry-Artho. Im Kolonialwarenladen ihrer Mutter verfolgt sie als Mädchen die Verkaufsgespräche und hält den Kundinnen die Türe auf. Sie trägt Waren aus und beliefert die vatikanische Botschaft. Ihr Vater chauffiert den Nuntius und pflegt den herrschaftlichen Park. Weder kirchliche noch gesellschaftliche Widersprüche bleiben dem aufmerksamen Mädchen verborgen. Warum zahlt die Nuntiatur für ihren Chauffeur keine AHV-Beiträge ein? Und wo bleibt die Unterstützung nach dem frühen Tod des Vaters? Wieso dürfen Frauen nicht abstimmen? (pd/gen)

Freitag, 25. Januar – 20:34 Uhr

The Green Socks bringen Irland nach Gossau

Die St. Galler Irish-Folk-Band The Green Socks. Bild: PD

Irland hat seit Jahren ein musikalisches Konsulat in St.Gallen: The Green Socks. Am Mittwoch, 9. März, trägt die Irish-Folk-Band ihre Leidenschaft ins Werk 1 in Gossau. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei (Kollekte).

Irish Folk und Leidenschaft gehören für die fünfköpfige Band eng zusammen. Ihre Musik lädt zum Tanzen und Schwelgen ein und weckt wohl bei jeder und jedem das Fernweh. Mit Gitarre, Geige, Flöte, Gesang und Perkussion nehmen The Green Socks das Publikum mit auf eine Reise quer über die grüne Insel – von der melancholischen Melodie bis zur spritzigen Polka. (pd/wec)

Freitag, 25. Februar – 17:52 Uhr

Figurentheater St. Gallen: Junger Theaterrat gesucht

Szene aus dem Stück «Petty Einweg» des Figurentheaters St.Gallen. Bild: Stephan Zbinden

Das Figurentheater St. Gallen will einen jungen Theaterrat gründen und sucht hierfür Theaterbegeisterte zwischen 6 und 16 Jahren. Der Rat trifft sich vier bis sechs Mal pro Spielzeit und unterstützt das Figurentheater-Team bei der Entwicklung der Stücke. Die Ratsmitglieder besuchen jeweils eine Probe oder eine Vorstellung und halten im Anschluss eine Sitzung ab; sie teilen ihre Eindrücke miteinander und diskutieren ausgehend davon verschiedene Fragen, wie zum Beispiel:

Welche Themen interessieren euch? Was für Geschichten findet ihr spannend? Welche Materialien gefallen euch? Was macht ein «schönes» oder «gutes» Bühnenbild aus? Wo seht ihr die Vor- und Nachteile von verschiedenen Figuren? Was für Musik möchtet ihr auf der Bühne hören? Was sollte in einem Theater für Kinder und Jugendliche alles stattfinden? Wie würde eine Vorstellung aussehen, die ihr selbst auf die Bühne bringen würdet?

Interessierte melden sich per Telefon (071 223 12 47) oder per E-Mail an sekretariat@figurentheater-sg.ch. Der Theaterrat legt los, sobald sich genug Mitglieder gefunden haben. Die Teilnahme ist kostenlos; für die Vorstellungsbesuche fallen die üblichen Eintrittspreise an. (pd/wec)

Donnerstag, 24. Februar – 15:12 Uhr

Vortragsreihe Montagsforum im Pfalzkeller zum Thema Kunst und Architektur mit hochkarätigen Gästen

Die Kuratorin und Kunsthistorikerin Bice Curiger. Bild: Francesca Pfeffer/Key

Das Montagsforum ist eine interdisziplinäre Vortragsreihe zu einem Themenzyklus jeweils am Montagmorgen im St.Galler Pfalzkeller. Im Frühjahr 2022 widmet es sich der reichen Schweizer Kunst- und Architekturszene.

Das Montagsforum startet am 28. Februar um 9.30 Uhr mit der bekannten Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin Bice Curiger. Sie spricht über ihre zahlreichen, diversen Tätigkeiten in der Gegenwart und Vergangenheit und zeigt dabei immer wieder den Bezug zwischen Architektur und Kunst auf.

Künstler und Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi. Bild: Manuela Jans-Koch

Weitere spannende Gäste stehen auf dem Programm. Am 14. März spricht der Künstler und Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi über «Wahrheit in der Fälschung». Während vier Jahrzehnten malte Beltracchi nach eigenen Angaben über 300 Bilder im Stil grosser Meister. Er kopierte die Signatur von 100 Künstlern, darunter Pablo Picasso, Georges Braque oder Max Ernst. Seine Frau Helene verkaufte die Werke an Galeristen und Auktionshäuser. 2010 flog der Betrug auf.

Architekt Roger Diener. Bild: Chris Iseli

Am 21. März hält der Basler Architekt Roger Diener von Diener & Diener Architekten einen Vortrag zum Thema «Kunst vor Architektur». Diener trat nach dem Studium in das Büro seines Vaters in Basel ein, das er seit 1980 leitet. Er war Professor für Entwurf an der EPFL und an der ETH und ist Mitbegründer des ETH Studio Basel Contemporary City Institute.

Kunst- und Architekturkritiker Gerhard Mack. Bild: Ralph Ribi

Am 28. März wird der Kunstkritiker Gerhard Mack über «Hallo Nachbar! Der Dialog von Architektur und Kunst am Beispiel von Herzog & de Meuron» referieren. Mack war von 2002 bis 2021 Redaktor für Kunst und Architektur bei der NZZ am Sonntag. Er hat zahlreiche Publikationen zu Architektur, Kunst, Literatur und Theater veröffentlicht.

Künstler Roman Signer. Bild: Michel Canonica

Am Montag, 4. April, spricht der St.Galler Künstler Roman Signer über seine Super-8-Filme. Signer gilt als der einflussreichste lebende Künstler der Schweiz. Er war er von 1974 bis 1995 Dozent an der Schule für Gestaltung Luzern und nahm an der Documenta 8 (1987), den Skulptur-Projekten Münster (1997) und der Biennale Venedig (1999) teil.

Architektin Astrid Staufer. Bild: Nana do Carmo

Die Architektin Astrid Staufer vom Büro Staufer & Halser hält am 11. April einen Vortrag zur «Baukunst im Wandel». Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und machte sich 1993 selbstständig, 1994 stiess Thomas Hasler dazu. Seit 2011 ist Astrid Staufer Professorin für Architektur und Konstruktion an der Technischen Universität Wien. 2015 war sie die Preisträgerin des Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim des Bundesamtes für Kultur.

Auktionatorin Caroline Lang. Bild: Sandra Ardizzone

Am 25. April sprechen der Basler Galerist Carlo Knöll und die Auktionatorin Caroline Lang über «The New Now in the Art World». Knöll gründete seine auf historische Künstler wie Max Bill, Verena Loewensberg oder Alberto Giacometti spezialisierte Galerie im Jahr 2010 in Basel. Die Galerie Knoell ist mit ihrem kontinuierlichen Ausstellungsprogramm und der Teilnahme an Kunstmessen wie der Art Basel Basel, Frieze Masters, Art Geneva oder Art Cologne stark international ausgerichtet.

Caroline Lang wurde 2012 zum Chairman Sotheby’s Switzerland und Deputy Chairman, Sotheby’s Europe ernannt.Als eine der ganz wenigen weiblichen Auktionatorinnen hat Caroline Lang grosse Marathon-Auktionen in der Schweiz, in Grossbritannien und in Deutschland durchgeführt.

Mittwoch, 23. Februar – 20:38 Uhr

Musik zur Karl-May-Verfilmung «Der Schatz im Silbersee» live im Würth-Haus Rorschach

Schauspieler Pierre Brice als Apachen-Haeuptling Winnetou. Bild: Key

2022 jährt sich die Verfilmung des Romans «Der Schatz im Silbersee» von Karl May zum 60. Mal. Der deutsche Komponist Martin Böttcher (1927–2019) komponierte nicht nur die Musik zu «Der Schatz im Silbersee», sondern zu den insgesamt zehn Karl-May-Verfilmungen mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen. Damit trug er massgeblich zu deren Grosserfolg bei, insbesondere zu jenem von «Der Schatz im Silbersee»: Die Single mit der Old–Shatterhand–Melodie, dem berühmten Hauptthema mit grossem Wiedererkennungswert, wurde nach Erscheinen des Films 1962 über 100’000 Mal verkauft.

Die Kammerphilharmonie Graubünden widmet sich dieser legendären Filmmusik und spielt sie am Sonntag, 27. Februar, im Würth-Haus in Rorschach live zum Originalfilm. Am Pult steht der junge Schweizer Dirigent Laurent Zufferey. (pd/gen)

Mittwoch, 23. Februar – 17:57 Uhr

Standardwerk zur modernen Literatur des St.Galler Germanisten Mario Andreotti erscheint in sechster Auflage

Der Germanist und ehemalige Kantilehrer Mario Andreotti. Bild: Michel Canonica

Der Eggersrieter Germanist Mario Andreotti beschreibt in seinem Standardwerk «Die Struktur der modernen Literatur» anhand vieler Textbeispiele die neuen literarischen Techniken und Formen des 20. und 21. Jahrhunderts – vom Montageroman bis zur digitalen Lyrik. Für die sechste Auflage wurde der Band vollständig aktualisiert und um weitere Kapitel ergänzt. Seine leserfreundliche Anlage soll Liebhaberinnen und Liebhabern der Literatur, aber auch Autorinnen und Autoren den Einstieg in moderne Texte erleichtern. Das Buch wird am Dienstag, 1. März, um 18.30 Uhr im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen vorgestellt. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten an: mario.andreotti@hispeed.ch oder Tel. 071 877 23 86. (pd/gen)

Mittwoch, 23. Februar – 08:49 Uhr

Unter Dreissigjährige bezahlen 25 Franken fürs Konzert in der Tonhalle St.Gallen

Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt am Donnerstag unter Leitung von Modestas Pitrenas. Bild: PD/Anna-Tina Eberhard

Einmal im Monat können Personen unter 30 Jahren vergünstigt eine Vorstellung von Konzert und Theater St.Gallen besuchen. Das nächste U30-Special ist für das Tonhallenkonzert «Himmlische Freuden» vom Donnerstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, angesetzt.

Dabei erhalten Personen unter 30 Tickets zum Preis von 25 Franken, unabhängig von der Platzkategorie. Nach dem Konzert sind sie gemäss Mitteilung bei einem Gratisdrink eingeladen zu einem Gedankenaustausch mit Mitgliedern des Sinfonieorchesters.

Aktionstickets können gebucht werden unter 071 242 06 06 oder kasse@theatersg.ch. Sie sind auch erhältlich an der Billettkasse in der Tonhalle (Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr).

Den ersten Teil des Tonhallenkonzerts vom Donnerstag bilden der Langsame Satz von Anton Webern und die Simple Symphony op. 4 von Benjamin Britten. Als Hauptwerk erklingt gemäss Mitteilung die Sinfonie Nr. 4 G-Dur von Gustav Mahler. Das Sinfonieorchester St.Gallen musiziert unter der Leitung des Chefdirigenten Modestas Pitrenas, das Sopransolo in der Mahler-Sinfonie singt Tatjana Schneider. (pd/mha)

Dienstag, 22. Februar – 19:17 Uhr

St.Galler Konzertreihe präsentiert Sehnsuchtsmusik aus Graubünden

Das Trio Rodas aus Graubünden spielt am Sonntag in St.Gallen. Bild: PD

Die St.Galler Konzertreihe Kleinaberfein (Kaf) setzt am kommenden Sonntag das Programm mit dem Trio Rodas fort. «Rodas» heisst auf Rätoromanisch «Räder». Diesen Namen haben die drei Musikerinnen Corin Curschellas (Gesang, Dulcimer), Barbara Gisler (Cello) und Patricia Dreager (Akkordeon) für ihr Trio gewählt.

Ihre Lieder, meist auf Rätoromanisch gesungen, sind von Heimweh und Melancholie geprägt. Die drei Musikerinnen schöpfen gemäss Ankündigung des St.Galler Konzerts zumeist aus dem Volksgut Graubündens und ergänzen das so Gesammelte mit neuzeitlichen Liedern von Corin Curschellas.

Das Konzert mit Rodas findet am Sonntag im Musiksaal des Zentrums der diözesane Musikschule in St.Gallen statt und beginnt um 17 Uhr. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. Die Platzzahl ist gemäss Veranstalter beschränkt, Platzreservation wird empfohlen. Detailinformationen gibt’s unter www.kleinaberfein.sg. (pd/miz)

Dienstag, 22. Februar – 19:13 Uhr

Ausstellung über die japanische Textildesignerin Sudō Reiko im Textilmuseum St.Gallen: Neue Wege in der Textilproduktion

Eine Materialbox der japanischen Textildesignerin Sudō Reiko. Bild: PD

Vom 11. März bis 18. September zeigt das Textilmuseum St.Gallen die Sonderausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno». Die Schau beleuchtet das Werk der renommierten japanischen Textildesignerin Sudō Reiko, deren innovative Herangehensweisen die Grenzen der herkömmlichen Textilproduktion sprengen und neuen Methoden der nachhaltigen Herstellung den Weg bereiten.

Werke der japanische Textildesignerin Sudō Reiko sind von März bis September im Textilmuseum St.Gallen zu sehen. Bild: PD

Sudō Reiko ist ausgebildete Industriedesignerin und seit mehr als dreissig Jahren Designdirektorin der Textilfirma Nuno. Sie verbindet in ihrer Arbeit traditionelles japanisches Handwerk mit neuen Technologien und ungewöhnlichen Materialien. So kombiniert sie unterschiedliche Rohstoffe wie Abfallprodukte der Seidenherstellung, handgeschöpftes Papier, Nylonband oder Thermoplastik. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte, auf regionale Wertschöpfung und die Bewahrung alter Handwerkskunst.

In der Ausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno» erwarten das Publikum fünf grossformatige Installationen, die den komplexen Herstellungsprozess der von Sudō Reiko entworfenen Stoffe vor Augen führen sollen. Begleitend werden Zeichnungen, Skizzen, Rohmaterialien und Design-Prototypen gezeigt. Die St.Galler Ausstellung über Sudō Reiko hat das Centre for Heritage, Art and Textiles (Chat) in Hongkong zusammen mit dem Japan House in London zusammengestellt. (pd/vre)

Dienstag, 22. Februar – 18:39 Uhr

Rigolo-Tanztheater mit «Sospiri» in Steckborn

Die Sospiri-Tänzerinnen Schanika Mohn, die Thurgauerin Naomi Schwarz und Marula Eugster (v.l). Bild: Michael Hug

Nach mehreren Vorstellungen unter schwierigen Umständen in den zwei Pandemiejahren kann die neue Rigolo-Produktion «Sospiri» endlich wieder auf Tournee gehen. Am 3. und 4. März wird das Stück zwei Mal im Phoenixtheater in Steckborn aufgeführt.

Marula Eugster, ausgebildete Tänzerin und jüngste Tochter der Rigolo-Gründer Mädir Eugster und Lena Roth, übernahm nach 42 Jahren das «Tanzende Theater» ihrer Eltern und schuf dazu ihr eigenes Tanzstück «Sospiri» (Seufzer). Nach einem Jahr der Kreation, Entwicklung und Aufbau erlebte das rund 90-minütige Stück 2020 die Premiere. Pandemiebedingt sehr eingeschränkt konnte das Ensemble das Tanzstück dennoch während fast zweier Jahre auf verschiedenen Bühnen der Ostschweiz und in Zürich aufführen. Im Sommer 2021 zerstörte ein Sturm in Zürich Zelt und Bühne.

Anknüpfend an die grosse Produktion «Wings» (2016) suchen in «Sospiri »drei junge Frauen nach ihrer Bestimmung. «Sospiri» sind 13 getanzte, gespielte, artistisch performte und sinnlich dargestellte Szenen mit 13 Palmblattrispen und einer weissen Feder.

Die berühmte Sanddorn-Balance erhält einen besonderen Platz im Stück. 13 Rispen und eine Feder fügt Marula Eugster zu einem Mobile zusammen. Eine wunderschöne Metapher auf die Fragilität des Lebens und auf die Flüchtigkeit der Dinge. (pd/gen)

Dienstag, 22. Februar –15:06 Uhr

Spaziergang zu Werken von Künstlerinnen im öffentlichen Raum der Stadt St.Gallen

Videostill aus «Cleaning Her» von Martina Morger. Bild: Martina Morger

Noch bis am 6. März ist im Kunstmuseum St.Gallen die Ausstellung der Manor-Preisträgerin Martina Morger zu sehen. Die 32-jährige Liechtensteinerin zeigt dort unter anderem die Videoarbeit «Cleaning Her». Darin sucht sie Kunstwerke von Frauen im öffentlichen Raum der Stadt St.Gallen auf, reinigt sie und verleiht ihnen damit Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Am Samstag, 26. Februar, gibt es das Angebot, sich mit Martina Morger und Museumsdirektor Roland Wäspe auf einen Stadtspaziergang zu diesen Kunstwerken zu begeben. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Foyer des Kunstmuseums. Werke folgender Künstlerinnen werden besucht: Eva Lips, Jessica Stockholder, Monika Ebner, Pipilotti Rist/Carlos Martinez. Im Anschluss gibt es eine Pause im Café des Kunstmuseums. Um 17 Uhr führt dann Kristin Schmidt, die Co-Leiterin der Kulturförderung der Stadt St.Gallen, ein Gespräch mit Martina Morger. (pd/gen)

Montag, 21. Februar – 10:05 Uhr

Italienischen Erfolgsgeschichten: Vortrag im Rathaus Frauenfeld

Vor 100 Jahren als Pflästerei gegründet, heute eine nationale Baufirma: das Ostschweizer Unternehmen Cellere. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Unzählige italienische Saisonniers arbeiten im letzten Jahrhundert als Mineure, Maurer oder Betonierer auf den Baustellen der Schweiz. Kaum bekannt ist, dass Italiener auch als Unternehmer das Schweizer Baugewerbe prägen. Am Abendvortrag des Historischen Museums Thurgau am Donnerstag, 3. März 2022 widmet sich der Wirtschaftshistoriker Adrian Knoepfli den steilen Karrieren italienischer Fremdarbeiter.

Als jüngstes von sieben Geschwistern verlässt der elfjährige Francesco Vago 1897 sein Heimatdorf Carate Urio am Comersee und zieht mit einer Gruppe von Maurern in die Schweiz. In Zürich arbeitet er anfangs als Pflasterbub auf dem Bau – gut 60 Jahre später stirbt er als der angesehene Bauunternehmer Franz Vago im Thurgau.

Mit dem Eisenbahnbau kommen die ersten italienischen Arbeitskräfte in die Schweiz. Bald arbeiten viele ihrer Landsleute auch in den Ziegeleien und – vor allem Frauen – in der Textilindustrie. Einen Höhepunkt erreicht die Einwanderungswelle in der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg. In Italien werden Gastarbeiter, die sogenannten Saisonniers, aktiv angeworben. Die Italiener bilden die grösste Einwanderungsgruppe in der Schweiz und bringen Italianità über die Alpen. Einige der Migranten gründen eigene Unternehmen. Als die italienischsprachige Bevölkerung wächst, eröffnen italienische Restaurants, Weinhandlungen sowie Früchte- und Gemüseläden, aber auch Coiffeure.

Während die Geschichte der Saisonniers relativ gut erforscht ist, stehen die eingewanderten Unternehmer selten im Fokus. Kaum jemand weiss, dass bereits in den 1920er-Jahren jedes vierte Bauunternehmen einen italienischen Namen trägt. Zahlreiche Strassen werden von Betrieben wie Vago oder Cellere gebaut. Am Abendvortrag präsentiert Adrian Knoepfli einen Einblick in die Lebensgeschichten italienischer Unternehmer, die in der Schweiz etwas wagten – und erfolgreich wurden. (pd/gen)