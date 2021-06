Ostschweizer Kultur-Ticker Sur le Lac wieder innert einer Stunde ausverkauft +++ Jugendttheater U21 präsentiert «Peace Garden-now!» +++ Vortrag und Tipps zu Hildegard von Bingen Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.



Dienstag, 8. Juni – 11:08 Uhr

Festival Sur Le Lac als Bestseller: Zweite Tranche von 500 Tickets ebenfalls innert einer Stunde verkauft

Im bewusst übersichtlich gehaltenen und idyllisch hoch über dem Bodensee gelegenen Gelände des Festivals Sur Le Lac. Bild: Urs Bucher

(10.8.2019)

pd/vre) Das Sur Le Lac auf der «Höhe» bei Eggersriet bleibt ein Bestseller: Bisher wurden in zwei Tranchen 300 und 500 Tickets für das Festival vom 13./14. September in den Verkauf gebracht. Und beide Male - letztmals gestern Montag - waren sie innert einer knappen Stunde weg. Wenn es die Situation rund ums Coronavirus erlaubt, sollen am 28. Juni und 19. Juli weitere Tickets im Internet angeboten werden. Ob und wann das geschieht, ist kurz zuvor im Newsletter des Festivals zu erfahren.

Komplett ist jetzt auch das Programm der 14. Durchführung des Sur Le Lac-Festivals. Trotz vielen Unsicherheiten sei es gelungen, ein breites Programm mit vielen aufregenden Künstlerinnen und Künstlerin auf die Beine zu stellen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Das Programm soll «die Vielfalt der Schweizer Musikszene abseits des radiokonformen Mainstreams» abbilden. Weiter finden sich darin «internationale, innovative Künstlerinnen und Künstler, die die bestehenden Genres kreativ vermischen und ausreizen».

Die Bühne des Musikfestivals Sur Le Lac auf der «Höhe» bei Eggersriet. Ab diesem Jahr wird hier neu an zwei Tagen ein Vollprogramm geboten. Bild: Urs Bucher

(10.8.2019)

Der Verein, der das Festival Sur Le Lac seit 2008 auf die Beine stellt, ist eine Nonprofit-Organisation. Die Veranstaltung will «ein unabhängiges Festival mit einer klaren Ausrichtung» sein. Zum Konzept gehören viel ehrenamtliche Handarbeit und ein Programm abseits des Mainstreams. Insgesamt rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer machen das Festival durch ihre Arbeit erst möglich. Den kulinarischen Bereich dominieren Produkte aus der Region, die vom Verein selber «zu möglichst fairen Preisen» angeboten werden.

Zum Musikfestival Sur Le Lac im Internet.

Dienstag, 8. Juni – 11:00 Uhr

Jugendtheater U21 präsentiert: «Peace Garden – now!»

Die Grünfläche beim Lattich Areal in St.Gallen wird vom 18. bis 20. Juni zur Bühne des Jugendtheaters U21. Bild: Gruenatelier St. Gallen

(pd/vpr) Das St.Galler Jugendtheater U21 präsentiert am 18. und 19. Juni um 20 Uhr und am 20. Juni um 15 Uhr seine Eigenproduktion «Peace Garden – now!».

Der Theaterpädagoge Adrian Strazza leitet das Jugendtheater U21.

Bild: Benjamin Manser

Das Stück haben vier Jugendliche selbst entwickelt, zusammen mit dem Theaterpädagogen Adrian Strazza. Es wird im Freien auf der Grünfläche von «Urbanes Grün Atelier», zwischen dem Güterbahnhof und dem Schlosserweg in St. Gallen, in der Nachbarschaft zum Lattich Areal aufgeführt.

Diese Grünfläche stellt eine Zwischenwelt dar. Die drei Hauptfiguren der Geschichte sind verstorben und der Tod wird nun entscheiden, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt.

Es besteht keine Reservierungspflicht, der Eintritt ist auf Kollektenbasis.

Dienstag 8. Juni – 09:55 Uhr

Vortrag und Tipps zu Hildegard von Bingen bei Lesung in St.Gallen

Annette Heizmann ist Theologin, Autorin und Religionspädagogin aus Tübingen. Bild: Literaturhaus Wyborada

(pd/vpr) Die Theologin und Autorin Annette Heizmann liest am Mittwoch, 9. Juni, im Festsaal Katharinen in St. Gallen aus ihrem Buch «Der Hildegard-Code». Darin beschreibt sie die jahrhundertealte Lebensweisheit der Hildegard von Bingen und gibt praktische Ratschläge. Mit musikalischer Begleitung durch die Singer-Songwriterin Elke Voltz.

Annette Heizmans Buch und Ratgeber «Der Hildegard Code». Bild: Patmos Verlag

Annette Heizmann ist ausgewiesene Hildegard von Bingen Expertin und beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Körpererfahrung, gesunde Ernährung, Selbstannahme und dem Leben im Einklang mit der Natur. Durch ihre Kenntnis der Originalschriften der Heiligen und in zeitgenössischer Sprache erschliesst Annette Heizmann die Lebensweisheit der Hildegard von Bingen für Menschen heute.

Die Platzzahl ist begrenzt, vorherige Anmeldung via E-Mail im Literaturhaus Wyborada ist erforderlich. Bei schönem Wetter wird es im Anschluss an die Veranstaltung im schönen Innenhof des ehemaligen Klosters und im Kreuzgang bei einem Apéro Gelegenheit zu einem Austausch mit der Autorin und der Musikerin geben.

Montag, 7. Juni – 20:41 Uhr

Klingendes Komponistenporträt von und mit Carl Rütti

Oberägeri: Der Organist Carl Rütti ist schon seit 40 Jahren bei der katholischen Pfarrei Oberägeri angestellt. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 25. Februar 2020) Stefan Kaiser/ Zuger Zeitung

(pd/bk.) Auf Einladung des Vereins St. Galler Orgelfreunde spielt am Mittwoch, 9. Juni, 19.30 Uhr, der Komponist und Organist Carl Rütti (Jg. 1949) aus seinem umfangreichen Schaffen. Er führt in einige seiner Werke ein und spielt diese anschliessend an der Orgel der Kirche St.Laurenzen. Zu hören sein wird unter anderem das «Einsiedler Salve» von 2017.

Carl Rütti wirkt als Organist in Oberägeri ZG. Als Gymnasiast hat er im Kloster Engelberg auf der 4-manualigen Goll-Orgel seine ersten Toccaten geübt und kleine Stücke komponiert. Später studierte er am Konservatorium Zürich Klavier und Orgel, nicht aber Komposition – denn seine Klangvorstellungen gingen zu sehr von Jazz und Blues aus, was nicht dem damaligen atonalen Zeitgeist entsprach. Andere wichtige Inspirationen für Rüttis musikalisches Schaffen waren das Werk von Olivier Messiaen sowie der englische Chorgesang. Gelegentlich stiftet ihn sogar Vogelgezwitscher zu einem neuen Stück an. Die musikalische Aussage steht bei ihm an erster Stelle - sei es in religiösen Bezügen, sei es mit politischen Anliegen wie dem Klimawandel.

Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen wird um eine Anmeldung an sekretariat@ofsg.org gebeten.

Montag, 7. Juni – 15:11 Uhr

Musikfestival «Ante» mit fünf Ostschweizer Acts in Winterthur

Auch der Appenzeller Singer-Songwriter Marius Bear tritt beim «Ante» in Winterthur auf. Bild: PD

(pd/vpr) Die neue Konzertreihe «Ante» in Winterthur feiert diesen Sommer Premiere. Als Openairfestival präsentiert sie vom 30. Juni bis 10. Juni 16 Schweizer Musikerinnen und Musiker, die auf dem Bäumli, der Aussichtsplattform auf dem Goldenberg in Winterthur, auftreten werden.

Auch Panda Lux sind live auf dem neuen Festival «Ante» vertreten. Bild: PD

Darunter sind fünf grosse Ostschweizer Musikacts. Am 1. Juli wird der Appenzeller Musiker Marius Bear unter den Bäumen der Openairbühne zu sehen sein. Am selben Abend tritt auch die Singer-Songwriterin-Sängerin Femi Luna, aus Herisau auf.

Am 2. Juli ist der Ausserrhoder Popsänger Benjamin Amaru zu sehen, der während der Pandemie gleich zwei Musikalben produzierte.

Crimer, der Balgacher Pop-Sänger, ist live am 9. Juli zu sehen. Bild: Reto Martin

Am 7. Juli kommt die Pop-Band Panda Lux aus Rorschach ans Festival, zwei Tage später, am 9. Juli, tritt der Elektropop-Sänger Crimer auf der Freiluftbühne auf.

Die Tickets sind ab sofort auf der Homepage des Konzertveranstalters buchbar. Über das Schutzkonzept vor Ort informieren die Veranstalter in der zweiten Junihälfte ebenfalls online.

Montag, 7. Juni – 14:13 Uhr

Kunstintervention mit Claude Bühler an den «Feministischen Aktionstagen»

Die Künstlerin Claude Bühler setzt sich an den feministischen Aktionstagen mit dem Bestand der Frauenbibliothek Wyborada auseinander. Bild: Ralph Ribi

(pd/vpr) Im Rahmen der Feministischen Aktionstage setzt sich die St. Galler Künstlerin Claude Bühler am 12. Juni von 13 bis 16 Uhr in der Frauenbibliothek Wyborada mit dem Buch «Häutungen» von Verena Stefan auseinander. Dabei nimmt die St. Galler Künstlerin auch Bezug auf gesamten Bestand der Frauenbibliothek Wyborada – ihr Augenmerk jedoch liegt auf dem Roman von Verena Stefan.

Claude Bühler lebt und arbeitet als Künstlerin, Kuratorin und kulturelle Aktivistin in St.Gallen und Bonstetten. Sie beschäftigt sich in ihrer Kunst zunehmend mit gesellschaftskritischen und feministischen Themen. Seit 2019 gestaltet sie zusammen mit anderen Künstlerinnen den «Salon Vert» , einen Ort, der Musikerinnen und in der Musikbranche tätigen Frauen als Experimentierraum dienen soll.

Die Kunstintervention findet von 13 bis 16 Uhr statt, es sind maximal sechs Personen im Raum erlaubt und es besteht Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

Montag, 7. Juni – 10:36 Uhr

Tisch-Aktion von Max Bottini

Bild: Kunstmuseum Olten

(pd/vpr) Der Ostschweizer Künstler Max Bottini, hat in Olten eine partizipative Kunstaktion geplant. Am Samstag, 19. Juni, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr sind Oltenerinnen und Oltener eingeladen, an einer langen Tafel auf der Holzbrücke über der Aare Platz zu nehmen und sich beim gemeinsamen Znacht kennenzulernen.

Für den Thurgauer Künstler Max Bottini spielen das Kochen und Essen als künstlerisches Thema seit vielen Jahren eine Rolle. Bild: Donato Caspari

Die Aare teilt die Stadt in zwei unterschiedliche Hälften: Im Westen das historisch gewachsene «alte» Olten und die grossen Neubauquartiere, im Osten die von der Industrialisierung und vom Verkehr geprägten Stadtteile mit den grossen Bildungsinstitutionen. Max Bottini, der im Thurgauischen Bürglen geboren wurde, beabsichtigt mit seinem Projekt, Menschen von beidseits der Aare an einem zentralen Ort zusammen zu bringen, um den Austausch zu fördern. Es ist der Ausstellung «Dere schöne Aare naa» des Kunstmuseums Oltens angegliedert.

Bereits Ende 2019 erregte Bottini mit seiner Brotkunstaktion, in der er Kunstwerke in Brotlaiben zum Kauf anbot, für Aufsehen. Wir berichteten darüber in unserem Blatt.

Montag, 7. Juni – 09:34 Uhr

Zwei Saisonabschlusskonzerte der «Gesellschaft für Musik und Literatur» Kreuzlingen

Saxophonist Daniel Schnyder spielt sein Programm «Händel in Harlem ». Bild: Gemeinschaft für Musik und Literatur Kreuzlingen

(pd/vpr) Am Sonntag, 13. Juni, sowie Sonntag, 4. Juli, präsentiert die Gesellschaft für Musik und Literatur in Kreuzlingen zwei Abschlusskonzerte zum Ende der Saison.

Daniel Schnyder am Saxophon, Adam Taubitz an der Violine und Domenico Catalano an der Bassposaune präsentieren am Sonntag, 13. Juni, um 19.30 Uhr ihr vom Jazz inspiriertes Programm «Händel in Harlem». Seit 1992 lebt Schnyder in New York City und beschäftigt sich zu gleichen Teilen mit Jazz, klassischer und aussereuropäischer Musik. Sein Stil reflektiert Einflüsse der Neuen Musik ebenso wie Stilmittel und Techniken der alten Musik, ethnischen Musik und der jazzverwandten Musikstile. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Atrium der Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, bei schlechtem Wetter im Kult-X Kreuzlingen statt. Der Eintritt ist frei.

Georgina Pletea, Nachwuchspianistin aus Rumänien. Bild: GMS Kreuzlingen

Am 4. Juli um 19.30 Uhr gibt die rumänische Pianistin Georgina Pletea ein Klavierrezital im Kult-X in Kreuzlingen.

Bereits im Alter von 16 Jahren konzertierte Georgiana Pletea an der Rumänisches Athenäum mit dem philharmonischen Orchester Bukarests. Weitere Konzerterfahrung sammelte sie beim Nationalen Musikfest Remember Enescu in Kronstadt, beim Internationalen Musikfest Chopin 200 oder dem World Music Concert in der City Hall Brisbane in Australien. Im Rahmen der Abschlusskonzerte der Musikakademie Basel trat sie 2015 erfolgreich mit dem Sinfonieorchester Basel auf.

Der Ticketvorverkauf per Email startet am 20. Juni.

Freitag, 4. Juni – 16:20 Uhr

Christine Lauterburg und Doppelbock in St.Gallen

Die Band Doppelbock und Christine Lauterburg mit ihrem Instrumentenrepertoire.

Bild: Ho / AAR

(pd/vpr) Am Sonntag, 27. Juni tritt die Sängerin und Jodlerin Christine Lauterburg mit der Band Doppelbock im Rahmen der Konzertreihe Klein aber fein in St.Gallen auf.

Zeitgemässe Schweizer Volksmusik beschreibt am ehesten den Stil der Band Doppelbock. Sie selbst nennen ihre Musik mit Schwyzerörgeli, Geige, Drehleier, Halszither, Sackpfeife, Trümpi und Getrommel «Living Urban Swiss Folkmusic». In Kooperation mit Doppelbock sind bereits drei Musikalben entstanden. Christine Lauterburg ist 2021 mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet worden.



Nach aktuellem Stand ist die Anzahl der Gäste auf 30 Personen beschränkt, Ticketreservierungen können ab sofort per Mail vorgenommen werden.

Christine Lauterburg im «Echo der Zeit», SRF2. Quelle: Youtube

Freitag, 4. Juni – 15:31 Uhr

Kunstperformance «The Fool» in Heiden

Die Künstlerin Johanna Kotlaris begibt sich in die Rolle des Narren. Bild: Dunant Museum

(pd/vpr) Im Rahmen der Ausstellung «Schau@Veranda 24/7 Let me get concrete» im Dunant Plaza in Heiden baut die Künstlerin Johanna Kotlaris die textbasierte Kunstinstallation an der Verandafront mit einer Performance aus. Diese findet am Sonntag, 6. Juni um 15.15 Uhr statt.

In der Performance «The Fool: the Original Form of Things» spielt die Künstlerin die Konflikte des Ichs mit dem Du in der Rolle des Narren nach. Die Performance ist in englischer Sprache.

Freitag, 4. Juni – 14:12 Uhr

Künstler und Erfinder: Ausstellungseröffnung 150 Jahre Carl August Liner

Skizze Carl August Liners zu seinem Prototyp einer motorbetriebenen Kleinmähmaschine, die auch in hügeligem Gebiet Bergwiesen mähen können sollte. Bild: Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell

(pd/vpr) Die Kunsthalle Ziegelhütte eröffnet am Sonntag, 6. Juni die Ausstellung «150 / 75 Carl August Liner – Erfinder und Politiker». Carl August Liner war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der bedeutendste Genre- und Landschaftsmaler des Appenzellerlandes. Er rief eine spezifische Form der Schweizer Heimatkunst ins Leben – naturverbunden, detailverliebt und retrospektiv. Neben seiner Haupttätigkeit als Maler und Zeichner war Liner ausserdem als Landwirt, Kulturpolitiker und Erfinder tätig.

Vor 150 Jahren wurde Carl August Liner in St. Gallen geboren, 1946 starb er in Appenzell. Bild: Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell

Die Ausstellung zeigt die 15 Erfindungen, welche Liner sowohl beim kaiserlichen Patentamt Berlin, wie auch beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum im Bern anmeldete, darunter befand sich beispielsweise 1925 die Motorkleinmähmaschine, eine Mähmaschine, mit der eine Person ohne grossen körperlichen Aufwand in hügeligem Gelände die Bergwiesen mähen könnte.

Ergänzt wird die Ausstellung der Dokumente, Fotografien, Gemälde und Zeichnungen Liners durch eine Intervention des Künstlers Thomas Stüssi, der aus Appenzeller Milch Kunststoff herstellt.

Freitag, 4. Juni – 11:02 Uhr

Musik machen mit der Living Session Band in St.Gallen

Bei der Living Session Band ist jeder willkommen, der Lust auf Musik hat. Bild: Museum im Lagerhaus

(pd/vpr) Am Samstag, 5. Juni, um 14 Uhr können Besucher des St.Galler Museums im Lagerhaus sich bei einer Live-Jam-Session im Musikmachen ausprobieren. Die Living Session Band unter Leitung des Wiler Musikers Renato Müller lädt zum Improvisieren ein. Maximal vier Personen können teilnehmen, eine Anmeldung via Email ist erforderlich.

Die Living Session Band ist aus dem therapeutischen Musikatelier des Ateliers Living Museum der Psychiatrischen Klinik Wil entstanden. In den Musiktherapien des Ateliers ergeben sich immer wieder spezielle Sessions und neue Zusammensetzungen der Bandmitglieder. Die Living Session Band tritt dementsprechend in immer wieder geänderter Formation bei diversen klinik-internen wie externen Anlässen auf, wie wir in unserem Blatt berichteten.

Der Effekt des gemeinsamen Musizierens, wie die Förderung sozialer Kompetenzen, Schulung des Gehörs und Rhythmik, aber auch einfach der Spass an der Musik wird als therapieunterstützendes Mittel eingesetzt.

Freitag, 4. Juni – 10:30 Uhr

Ausserrhoden fördert die Kultur mit 230'000 Franken

(pd/rbe) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden unterstützt auf Empfehlung des Kulturrates sechs Projekte im Umfang von 139'050 Franken aus dem Kulturfonds, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Berücksichtigt werden dabei zwei Theaterprojekte, zwei Musikfestivals, die kantonsübergreifende Kunstausstellung «Heimspiel» sowie die Ostschweizer Kulturvermittlungsplattform «kklick». Die Projekte seien «ausgesprochen vielfältig und versprechen ein bereicherndes kulturelles Jahr in und um Appenzell Ausserrhoden».

Zudem hat das Ausserrhoder Departement Bildung und Kultur von November 2020 bis März 2021 insgesamt 51 kulturelle Gesuche behandelt. 39 davon wurden gemäss Mitteilung gewährt und mit total 92'326 Franken unterstützt.

Eine Liste aller geförderten Projekte mit zusätzlichen Infos wird in der aktuellen Ausgabe des Ausserrhoder Kulturblattes «Obacht» publiziert. Das Heft widmet sich diesmal dem Appenzeller Wald und enthält auch einen Bericht über die Tätigkeit des Ausserrhoder Kulturamts im vergangenen Jahr.

Donnerstag, 3. Juni – 18:28 Uhr

St.Galler Kostüme an der Staatsoper Hamburg

Die Kostüme zum Stück «Beethoven-Projekt II» entwarf der Modedesigner Albert Kriemler. Bild: Staatsoper Hamburg

(pd/vpr) Der St.Galler Chefdesigner des Luxus-Modelabels Akris, Albert Kriemler, kleidete die Tänzerinnen und Tänzer des aktuellen Balletts Beethoven-Projekt II an der Staatsoper Hamburg ein.

Die Inszenierung feierte am 29. Mai Premiere und ist eine Kooperation mit dem Choreografen John Neumeier, der Kriemler seit 2008 immer wieder als Kostümbildner seiner Stücke gewinnen konnte.

Das Beethoven-Projekt II, eine Ballett-Hommage an den grossen Komponisten. Quelle: Youtube

Donnerstag, 3. Juni – 17:27 Uhr

Drei Schlossmediale-Konzerte gehen online

«Viele kleine Dinge machen grosse Berge», Konzert vom 29. Mai in der Recyclinganlage Buchs. Bild: Benjamin Manser

(pd/vpr) Wer ein Schlossmediale-Konzert verpasst hat oder die Veranstaltung nochmals aus anderer Perspektive nachschauen und -hören möchte, hat an diesem Wochenende die Möglichkeit dazu. Die kompletten Aufzeichnungen von drei Schlossmediale-Abenden sind auf dem Youtube-Kanal des Schloss Werdenberg abrufbar.

Zu sehen sind das Eröffnungskonzert «Eines Tages alltäglich» mit Musik auf Alltagsgegenständen von Elena Mendoza am 4. Juni, über welches wir berichteten. Ausserdem ist das Konzert in der riesigen Halle der Eggenberger Recycling AG «Viele kleine Dinge machen grosse Berge» am 5. Juni streambar, welches wir ebenfalls besuchten. Das schottisch-schweizerische Harfenkonzert «Schloss im Schloss» ist am 6. Juni ebenfalls online zu sehen.

Die Konzerte sind jeweils ab 20 Uhr auf der Website und auf dem Youtubekanal des Schlosses Werdenberg abrufbar.

Donnerstag, 3. Juni – 14:18 Uhr

Thurgauerin gewinnt Kunstwettbewerb mit schwimmendem Thron aus Marmor

Veronika Dierauers «Thron» gehört zu den vier Gewinnerprojekten, die an der Bahnhofstrasse von Martigny realisiert werden. Bild: PD

(pd/gen) Die Thurgauerin Veronika Dierauer hat mit ihrem Kunstprojekt «Thron» den «Concours Avenue de la gare» in Martigny gewonnen. Das Werk der in Kaltbach lebenden Bildhauerin gehört zu den vier siegreichen Projekten, die realisiert und in der Bahnhofstrasse von Martigny aufgestellt werden. Insgesamt waren 92 Projekte eingegangen. Für die Realisation erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner je 100'000 Franken. Die Kunstwerke werden 2022 aufgestellt.



Veronika Dierauer.

Reto Martin

Dierauers Entwurf spielt mit den Gegensätzen. Er besteht aus einem Sessel, dessen Design an jenes eines billigen, aufblasbaren Plastikstuhl erinnert und den man leicht zum Platzen bringen kann. Tatsächlich wird der Sessel aber aus edlem Carrara-Marmor hergestellt werden.



Die Sitzgelegenheit schwimmt scheinbar auf einem ovalen Wasserbecken, ist jedoch fest verankert und kann auch bestiegen werden. Auch hier entsteht Irritation: Wie ist es möglich, dass ein Sessel aus Stein nicht untergeht? Dierauer sieht ihren «Thron» als Einladung zum Träumen:



«Der Thron ist ein Symbolbild für die Phantasien aller Träume. Er lädt ein, sich draufzusetzen und zu träumen.»

Auch wenn die Realität hart sei wie der Marmor, solle das Träumen möglich sein, schreibt die Künstlerin.



Donnerstag, 3. Juni – 11:59 Uhr

Kulturstiftung Thurgau lädt Publikum am 2. Juli zur Abstimmung

Am 2. Juli darf das Publikum entscheiden, wer den Thurgauer Förderpreis erhält. Bild: Arthur Gamsa

(pd/vpr) Die Kulturstiftung Thurgau lädt am 2. Juli von 17 bis 20 Uhr zum Finale des neuen Kulturförderprojekts «Ratartouille» ins Theaterhaus Thurgau in Weinfelden ein. Der Förderpreis ist mit 100'000 Franken dotiert.

Aufgrund der Covid-Einschränkungen besteht im Theaterhaus Thurgau eine eine begrenzte Platzzahl. Interessierte können sich zwischen dem 8. und 25. Juni per E-Mail mit Angabe des Vornamens und Namens für eine Teilnahme anmelden. Übersteigt die Anzahl Anmeldungen die Platzzahl, werden die Plätze ausgelost. Die Kulturstiftung informiert rechtzeitig über die definitive Anmeldung.

Der Bewerbungsfrist für Kulturschaffende mit Thurgaubezug endete im Februar 2021, wir berichteten in unserem Blatt über das neue Kulturförderungsprojekt. Seit Mai stehen die drei Finalisten fest. Sie hatten in den letzten zwei Monaten nun die Möglichkeit, an ihren eingereichten Projektvorschlägen zu arbeiten:

Das Projekt Thurgau Fix der Künstlerin und Kulturvermittlerin Christine Müller Stalder sowie des Literaturwissenschafters Thomas Studer sieht ein Kulturfestival vor, das sich über fünf Wochenenden erstrecken und den ganzen Thurgau abdecken soll. Spartenübergreifende Aktionen widmen sich sogenannten Megatrends , wie Gender-Gap, Mobilität, New Work und Globalisierung. Am «Iss eine Kiwi»-Tag beispielsweise, kann die im Thurgau einzigarte Fruchtmischung aus Apfel und Kiwi erlebt und mit Expertinnen, wie einer Fermentiererin über Globalisierung diskutiert werden. In einer umfangreichen Mischung aus Workshops, Musikauftritten, Kulinarik, Vorträgen oder Ausstellungen sollen gesellschaftlich relevanten Themen einfach zugänglich gemacht werden.

der Künstlerin und Kulturvermittlerin sowie des Literaturwissenschafters sieht ein vor, das sich über fünf Wochenenden erstrecken und den ganzen Thurgau abdecken soll. Spartenübergreifende Aktionen widmen sich sogenannten , wie Gender-Gap, Mobilität, New Work und Globalisierung. Am «Iss eine Kiwi»-Tag beispielsweise, kann die im Thurgau einzigarte Fruchtmischung aus Apfel und Kiwi erlebt und mit Expertinnen, wie einer Fermentiererin über Globalisierung diskutiert werden. In einer umfangreichen Mischung aus Workshops, Musikauftritten, Kulinarik, Vorträgen oder Ausstellungen sollen gesellschaftlich relevanten Themen einfach zugänglich gemacht werden. Ein neunköpfiges Team um den Musikwissenschafter Andri Uetz und Galeristen Adrian Bleisch will mit dem Projekt Kultur im Tankkeller die ehemalige Mosterei Egnach drei Monate lang in ein kulturelles Zentrum verwandeln. Im Zeitraum vom 5.3.2022 bis zum 28.5.2022 sollen die Räumlichkeiten der Mosterei jeweils von Donnerstag bis Sonntag genutzt werden. Dazu wird ein Bistro als lokaler Treffpunkt betrieben. Regionale und nationale Kulturschaffende aus diversen Sparten werden eingeladen, die Räume zu bespielen. Das Untergeschoss soll als Kunstausstellungsraum fungieren, der für das Publikum kostenfrei zugänglich ist. Im Erd- und Obergeschoss sind kulturelle Veranstaltungen geplant.

und Galeristen will mit dem Projekt die ehemalige Mosterei Egnach drei Monate lang in ein verwandeln. Im Zeitraum vom 5.3.2022 bis zum 28.5.2022 sollen die Räumlichkeiten der Mosterei jeweils von Donnerstag bis Sonntag genutzt werden. Dazu wird ein Bistro als lokaler Treffpunkt betrieben. Regionale und nationale Kulturschaffende aus diversen Sparten werden eingeladen, die Räume zu bespielen. Das Untergeschoss soll als Kunstausstellungsraum fungieren, der für das Publikum kostenfrei zugänglich ist. Im Erd- und Obergeschoss sind kulturelle Veranstaltungen geplant. Das Projekt Promenaden, mit dem Kunstraum Kreuzlingen als Trägerschaft, plant orts- wie generationenübergreifende Kulturspaziergänge. Initiatoren sind der Projektleiter Reto Müller und der Kurator Richard Tisserand. In den geplanten Formaten Promenaden, Bummel und Mitfahrgelegenheit werden Orte, an denen keine Kultur vermutet wird kulturell erschlossen. So berichten zum Beispiel die Künstler Jessica Jurassica, Daif und Jeremias Heppeler auf einem Parkplatz in Tobel von ihrer Sommerresidenz in der Komturei. Im Anschluss wird der Gemeindepräsident zu einer Skulptur im Kreisel Rede und Antwort stehen. Zu den teils vom Kuratorium organisierten, teils selbst organisierten Kulturtreffs, soll via App eine Mitfahrgelegenheit auch schwer erreichbare Orte für jede und jeden zugänglich zu machen.

Kulturvermittler Richi Küttel. Bild: Urs Bucher

Am Freitag, 2. Juli 2021 wird der Poetry-Slammer und Kulturvermittler Richi Küttel durch den Abend führen. Details zum Wahlverfahren werden an der Publikumsveranstaltung bekannt gegeben. Zuschauer können an diesem Abend direkt Fragen an die Bewerber stellen.

Donnerstag, 3.Juni – 10:54 Uhr

Sur le Lac-Festival erhöht Ticketkontingent

Seit 2008 findet auf der Eggersrieter Höhe das «Sur le lac Open Air» Festival statt. Bild: Ralph Ribi

(pd/vpr) Wie die Veranstalter via Instagram verkünden, sind ab dem 7. Juni, 19 Uhr weitere 500 Tickets für das Musikfestival Sur le Lac in Eggersriet erhältlich. Das Festival findet am 13. und 14. August 2021 statt.

Sofern es die Situation erlaubt, werden am 28. Juni und 19. Juli je ein weiteres Kontingent freigeschaltet.

Unter den auftretenden Musikern befinden sich unter anderem die Schweizer Band Batbait und der St.Galler Liedermacher Manuel Stahlberger, der zusammen mit Bit-Tuner auftritt.

Das komplette Festivalprogramm finden Sie auf der Seite des Veranstalters.

Donnerstag, 3. Juni – 10:00 Uhr

Musique am Berg auf der Schwägalp findet statt

Nachwuchsmusiker Donatien Bachmann eröffnet das Festival am 6.Juni. Bild: Ariel Leuenberger

(pd/vpr) Nach mehrmaligem Verschieben findet nun das klassische Kleinfestival Musique am Berg am Sonntag, 6. Juni ab 11 Uhr statt.

Zum fünften Mal findet das kleine, frankophone Musikfestival auf der Schwägalp am Fusse des Säntis statt. Musique am Berg möchte jungen Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihrem musikalischen Schaffen kurz vor dem Durchbruch sind eine Auftrittsmöglichkeit bieten.

Um 11 Uhr eröffnet der Fagottist Donatien Bachmann mit einem Streichertrio das Konzert. Um 14.30 Uhr geht es weiter mit Chansons von Les Chouettes & Miriam Sutter.

Musique am Berg gewährt freien Eintritt mit Kollekte unter Einhaltung des Corona-Schutzkonzeptes.

Anmeldungen für Sitzplätze im Konzertsaal des Hotels auf der Schwägalp sind auf der Website des Veranstalters möglich.

Mittwoch, 2. Juni – 18:00 Uhr

Kanton St.Gallen lanciert Filmwettbewerb

Dreharbeiten zum Film «Saitenstich» in der St.Galler Altstadt im vergangenen Jahr. Bild: Tobias Sutter

(pd/vpr) Die Filmkommission des Kantons St.Gallen schreibt im Sommer zum dritten Mal einen Treatment-Wettbewerb aus. Ein Treatment bietet eine Übersicht über die Filmhandlung und dient daher als wichtiger Schritt zwischen Exposé und Drehbuch.

Gesucht werden spannende Filmideen mit St.Galler Bezug für die Entwicklung von Treatments.

Der Wettbewerb steht allen professionellen Filmschaffenden offen. Die Geschichte muss, so die einzige Teilnahme-Bedingung, ein bedeutendes St.Galler Thema behandeln oder im Kantonsgebiet spielen. Die von der Jury ausgewählten Gewinnerinnen und Gewinner erhalten je 15'000 Franken für das Schreiben des Treatments.

Die Jury setzt sich aus den aktuellen Mitgliedern der Filmkommission zusammen. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Oktober 2021.

Mittwoch, 2. Juni – 16:55 Uhr

Szene Open Air in Lustenau plant Ausgabe 2021

Das Szene Open Air soll in diesem Sommer wieder stattfinden. Bild: Fabienne Engbers

(pd/rbe) Während die meisten Festivalveranstalter hierzulande weiter zittern, ob sie ihre Open Airs diesen Sommer durchführen können, gibt es aus Vorarlberg positive Nachrichten zu vermelden. Das Szene Open Air in Lustenau soll stattfinden, teilen die Veranstalter mit. «Wir haben die Planungen fürs Szene Open Air 21 (Richtig: einundzwanzig!) wieder aufgenommen!»

Die neuesten Meldungen der Behörden würden einen «Sommer wie damals» in Aussicht stellen, also ohne Abstand und Kapazitätseinschränkungen. «Wir geben nun Tag und Nacht alles, um euch, unter Berücksichtigung der geltenden Gesundheitsvorschriften, ein unvergessliches Szene Open Air zu organisieren.»

Das Szene Open Air ist vom 29. bis 31. Juli am Alten Rhein in Lustenau geplant, gleich über der Schweizer Grenze.

Mittwoch, 2. Juni –14:30 Uhr

Modeschau auf Toggenburger Sesselilift

Bereits im vergangenen Herbst fand auf dem Sessellift der Wolzenalpbahn eine Modeschau von Livia Rita statt.

Bild: PD

(pd/gen) Nach vergangenem Herbst zeigt die Toggenburger Musikerin, Designerin und Künstlerin Livia Rita bereits zum zweiten Mal ihre neueste Art-Fashion-Kollektion auf dem Sesselillift der Wolzenalpbahn in Krummenau.

Livia Rita selbst und weitere Performerinnen und Performer präsentieren am Samstag, 5. Juni, von 12 bis 14 Uhr die fantasievollen Kreationen unter dem Titel «Creature Metamorphosis – how to become an otherworldy revolutionary». Die luftige Performance ist absolut coronakonform: Die Performenden und Zuschauenden schweben gemeinsam durch die Lüfte, Mindestabstand und frische Bergluft sind garantiert. Die Modeschau wird live gestreamt. Für den Link muss man sich anmelden.



Mittwoch, 2. Juni – 11:24 Uhr

Podium zu Religion und Klimagerechtigkeit im Kloster Fischingen

Die Klimawanderung Klimaspuren macht mit einer Ausstellung Halt im Kloster Fischingen. Bild: Madlaina Janett

(pd/vpr) Im Rahmen der schweizweiten Klimawanderung Klimaspuren veranstaltet die Zeitschrift Neue Wege eine Veranstaltung zum Thema Klimagerechtigkeit - benediktinische Spuren. Sie findet am 12. Juni um 17.30 Uhr im Kloster Fischingen statt.

Vom Kloster Fischingen wandern die Klimaaktiven weiter bis Wetzikon. Bild: Klimaspuren.ch

Klimaspuren ist eine öffentliche Wanderung und führt vom 1. Juni bis zum 12. Juli von llanz nach Genf. Unterwegs gibt es gut fünfzig Anlässe gegen die Klimakatastrophe. Im Benediktinerkloster Fischingen geht es um globale Klimagerechtigkeit und um die Frage, wie religiöse Traditionen zur Bewahrung der Schöpfung und eine gerechtere Welt inspirieren können.

Podiumsgäste sind der Prior des Klosters Pater Gregor Brazerol, Matthias Dörnenburg von Fastenopfer und Jeannine Kosch, Oblatin im Kloster Fahr.

Dienstag, 1. Juni – 17:20 Uhr

Podcast-Serie von Thomas Beck widmet jedem Sinn eine Folge

Auch dem Tastsinn hat Thomas Beck eine Podcastfolge gewidmet. Bild: Paul Schwarzl

(pd/vpr) Der Liechtensteiner Schauspieler Thomas Beck hat in der Coronazeit einen Podcast mit dem Titel «Sinnvoll -Gedanken über die menschlichen Sinne» produziert. In Koproduktion mit dem TAK Theater Liechtenstein ging er dem Tast-, Geschmack-, Geruchs-, Hör- und Sehsinn nach und fragte sich, welche Rolle sie in einer persönlichen Begegnung spielen.

Thomas Beck Bild: TAK Liechtenstein

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, 18 Uhr, startet die erste Episode: «Die sechs Sinne».

Mit literarischen und musikalischen Gedanken und in diversen Gesprächen mit Menschen aus Liechtenstein untersucht Thomas Beck die Rolle der menschlichen Sinne.

Dienstag, 1. Juni – 11:30 Uhr

Nationales Projekt für szenisches Schreiben zeigt Abschlusspräsentation in der Lokremise

Die diesjährigen Nachwuchsdramaturgen des Projekts «Dramenprozessor». Bild: Katja Azzati

(pd/vpr) Am Freitag, den 4. Juni feiert das schweizweite Förderprojekt Dramenprozessor um 18 Uhr seine Abschlusspräsentation in der Lokremise St.Gallen. Das Projekt fördert seit 2001 Theaterautorinnen und -autoren.

Während eines Jahres erarbeiteten die ausgewählten Autorinnen und Autoren in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Regie, Schreiben, Schauspiel und Dramaturgie ein aufführungsreifes Theaterstück. Die Autorinnen und Autoren erhalten dadurch die Chance, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren und sich ein Netzwerk zu aufzubauen.

Die Autorinnen und Autoren der Spielzeit 2020/2021 sind: Fiona Schreier, Matteo Emilio Baldi, Alexander Stutz und Kim de l’Horizon.

Höhepunkt der Arbeit ist am Ende die Abschlusspräsentation, eine szenischen Lesung von neun Theaterstücken in St. Gallen. Mehr als fünfzig Autorinnen und Autoren haben das alle zwei Jahre durchgeführte Programm bereits absolviert. Am Sonntag, 6. Juni wird die Präsentation im Theater Winkelwiese in Zürich wiederholt.

Dienstag, 1. Juni – 09:50 Uhr

Das Kleinkunsttheater 111 in St.Gallen ist wieder da

Szene aus dem Stück «Eine Kuh macht Mühe»aus der letzten Spielzeit. Bild: Theater 111

(pd/vpr) Das Theater 111 in St.Gallen startet nach sieben Monaten coronabedingter Zwangspause am Samstag, 5. Juni, mit neuem Programm. Nachdem es im September 2020 in seine achte Spielzeit gestartet war, schlossen sich im November schon wieder die Türen der Kleinkunstbühne in St.Gallen- St.Fiden. Die Spielzeit werde in den Sommer hinein verlängert, um doch noch einiges von dem erlebbar zu machen, was in der Zwischenzeit geschaffen wurde, teilten die Veranstalter mit.



Das Manesse-Quartett. Bild: PD

Am Eröffnungsabend zeigt das Quartett Manesse sein italienisches Musikprogramm Chi va piano – wer langsam geht mit Stücken von unter anderem Giuseppe Verdi und Texten von Giovanni Boccaccio. Wegen der reduzierten Platzzahl spielen sie zwei Mal, um 18 Uhr und 20 Uhr.

Der Schwager und Konsorten bei der Plattentaufe 2020 im Theater 111. Quelle: PD

Am 17. bis 21. Juni folgt das Stück Sie ist unsterblich - Platon, gefolgt von «Monolog eines Virus». Am Sonntag, 21. Juni, mit einer Podiumsdiskussion von Prof. Pietro Vernazza von der Infektiologie des Kantonsspital St. Gallen.

Der Schwager & Konsorten ist eine vierköpfige Band aus St.Gallen. Am 26. Juni treten die vier Musiker mit deutschen Texten um 20.30 Uhr auf. Ihre Musik ist ein Spagat zwischen Singer-Songwriter und Indie-Rock.