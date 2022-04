Stoner Rock im Treppenhaus Rorschach

Thurgauer Künstler Andri Stalder stellt in Luzern aus

Der Thurgauer Künstler Andri Stalder hat vom Kanton Luzern 2019 einen Werkbeitrag erhalten für sein geplantes Projekt «Übergang – Passaggi». Was sich in seinem Projekttitel bereits ankündigt, ist die Faszination für die Alpenübergänge in der Schweiz, Frankreich und Italien, welche mit ihren begehbaren Pässen unterschiedliche Regionen und Landschaften miteinander verbinden. Den Aadorfer zog es deshalb über die vergangenen Jahre mit seiner Kamera regelmässig in die Landschaft, immer auf der Suche nach spannenden Licht- und Schattenspielen.

Andri Stalder ist neben seinem Kunstschaffen auch Dozent an der Hochschule Luzern in Design und Kunst. Bild: PD/ Kunsthalle Luzern

Was beim Zusammenführen dieser Fotografien mit Video-, Tusche-, sowie Lichtarbeiten herausgekommen ist, präsentiert Stalder nun ab nächster Woche in seiner neuen Ausstelllung in der Kunsthalle Luzern. Die Vernissage findet am Samstag, 23. April, von 17 bis 21 Uhr statt. Michael Sutter, Leiter der Kunsthalle Luzern, wird in die Ausstellung einführen, die noch bis zum 12. Juni zu sehen sein wird. (pd/aye)