Russland- und Belarus-Kritiker zu Gast in Gottlieben

Am Donnerstag, 19. Mai, spannen das Literaturhaus Thurgau Bodmanhaus und das St.Galler Literaturhaus Wyborada für eine Lesung des belarussischen Autoren Sasha Filipenko zusammen. Auf Anfrage der beiden Institutionen liest er im Bodmanhaus in Gottlieben aus seinem im Februar 2022 erschienenen Roman «Die Jagd». Das Buch handelt von einem idealistischen Journalisten, der sich mit einem Oligarchen anlegt.

Während der russischen Invasion auf die Ukraine im Februar veröffentlichte die britische Tageszeitung «The Guardian» Sasha Filipenkos viel diskutierten Artikel über die Hintergründe des laufenden Krieges und die «dysfunktionale Familienangelegenheit» zwischen Belarus, Russland und der Ukraine. Bild: Lukas Lienhard/ Diogenes Verlag

Filipenko wurde 1984 in der belarussischen Hauptstadt Minsk geboren und schreibt auf Russisch. Er studierte Literatur in St. Petersburg und arbeitete als Journalist, Drehbuchautor, Gag-Schreiber für eine Satireshow und als Fernsehmoderator. Sein Stück «Der Ex-Sohn» wurde 2021 in Belarus verboten und stattdessen in Kiew uraufgeführt. Für seine offene Opposition gegen Alexander Lukaschenko und seine Unterstützung für Maria Kalesnikawa kann Filipenko strafrechtlich verfolgt werden. Deshalb hält er sich seit 2020 an wechselnden Wohnorten in Westeuropa auf.

Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen mit Schwerpunkt Politik und Medien in Russland sowie Nationalismus in Osteuropa wird das Gespräch mit dem Autor auf Russisch führen und für das Publikum übersetzen. Anya Schutzbach übernimmt die Lesung des deutschen Texts. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung muss via Mail an literaturhaus@wyborada.ch vorgenommen werden. (pd/aye)