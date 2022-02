Ostschweizer Kultur-Ticker Sehnsuchtsmusik aus Graubünden +++ Rigolo-Tanztheater «seufzt» in Steckborn +++ Spaziergang zur Kunst von Frauen Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

Dienstag, 22. Februar – 19:17 Uhr

St.Galler Konzertreihe präsentiert Sehnsuchtsmusik aus Graubünden

Das Trio Rodas aus Graubünden spielt am Sonntag in St.Gallen. Bild: PD

Die St.Galler Konzertreihe Kleinaberfein (Kaf) setzt am kommenden Sonntag das Programm mit dem Trio Rodas fort. «Rodas» heisst auf Rätoromanisch «Räder». Diesen Namen haben die drei Musikerinnen Corin Curschellas (Gesang, Dulcimer), Barbara Gisler (Cello) und Patricia Dreager (Akkordeon) für ihr Trio gewählt.

Ihre Lieder, meist auf Rätoromanisch gesungen, sind von Heimweh und Melancholie geprägt. Die drei Musikerinnen schöpfen gemäss Ankündigung des St.Galler Konzerts zumeist aus dem Volksgut Graubündens und ergänzen das so Gesammelte mit neuzeitlichen Liedern von Corin Curschellas.

Das Konzert mit Rodas findet am Sonntag im Musiksaal des Zentrums der diözesane Musikschule in St.Gallen statt und beginnt um 17 Uhr. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. Die Platzzahl ist gemäss Veranstalter beschränkt, Platzreservation wird empfohlen. Detailinformationen gibt’s unter www.kleinaberfein.sg. (pd/miz)

Dienstag, 22. Februar – 19:13 Uhr

Ausstellung über die japanische Textildesignerin Sudō Reiko im Textilmuseum St.Gallen: Neue Wege in der Textilproduktion

Eine Materialbox der japanischen Textildesignerin Sudō Reiko. Bild: PD

Vom 11. März bis 18. September zeigt das Textilmuseum St.Gallen die Sonderausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno». Die Schau beleuchtet das Werk der renommierten japanischen Textildesignerin Sudō Reiko, deren innovative Herangehensweisen die Grenzen der herkömmlichen Textilproduktion sprengen und neuen Methoden der nachhaltigen Herstellung den Weg bereiten.

Werke der japanische Textildesignerin Sudō Reiko sind von März bis September im Textilmuseum St.Gallen zu sehen. Bild: PD

Sudō Reiko ist ausgebildete Industriedesignerin und seit mehr als dreissig Jahren Designdirektorin der Textilfirma Nuno. Sie verbindet in ihrer Arbeit traditionelles japanisches Handwerk mit neuen Technologien und ungewöhnlichen Materialien. So kombiniert sie unterschiedliche Rohstoffe wie Abfallprodukte der Seidenherstellung, handgeschöpftes Papier, Nylonband oder Thermoplastik. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte, auf regionale Wertschöpfung und die Bewahrung alter Handwerkskunst.

In der Ausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno» erwarten das Publikum fünf grossformatige Installationen, die den komplexen Herstellungsprozess der von Sudō Reiko entworfenen Stoffe vor Augen führen sollen. Begleitend werden Zeichnungen, Skizzen, Rohmaterialien und Design-Prototypen gezeigt. Die St.Galler Ausstellung über Sudō Reiko hat das Centre for Heritage, Art and Textiles (Chat) in Hongkong zusammen mit dem Japan House in London zusammengestellt. (pd/vre)

Dienstag, 22. Februar – 18:39 Uhr

Rigolo-Tanztheater mit «Sospiri» in Steckborn

Die Sospiri-Tänzerinnen Schanika Mohn, die Thurgauerin Naomi Schwarz und Marula Eugster (v.l). Bild: Michael Hug

Nach mehreren Vorstellungen unter schwierigen Umständen in den zwei Pandemiejahren kann die neue Rigolo-Produktion «Sospiri» endlich wieder auf Tournee gehen. Am 3. und 4. März wird das Stück zwei Mal im Phoenixtheater in Steckborn aufgeführt.

Marula Eugster, ausgebildete Tänzerin und jüngste Tochter der Rigolo-Gründer Mädir Eugster und Lena Roth, übernahm nach 42 Jahren das «Tanzende Theater» ihrer Eltern und schuf dazu ihr eigenes Tanzstück «Sospiri» (Seufzer). Nach einem Jahr der Kreation, Entwicklung und Aufbau erlebte das rund 90-minütige Stück 2020 die Premiere. Pandemiebedingt sehr eingeschränkt konnte das Ensemble das Tanzstück dennoch während fast zweier Jahre auf verschiedenen Bühnen der Ostschweiz und in Zürich aufführen. Im Sommer 2021 zerstörte ein Sturm in Zürich Zelt und Bühne.

Anknüpfend an die grosse Produktion «Wings» (2016) suchen in Sospiri drei junge Frauen nach ihrer Bestimmung. «Sospiri» sind 13 getanzte, gespielte, artistisch performte und sinnlich dargestellte Szenen mit 13 Palmblattrispen und einer weissen Feder.

Die berühmte Sanddorn-Balance erhält einen besonderen Platz im Stück. 13 Rispen und eine Feder fügt Marula Eugster zu einem Mobile zusammen. Eine wunderschöne Metapher auf die Fragilität des Lebens und auf die Flüchtigkeit der Dinge. (pd/gen)

Dienstag, 22. Februar –15:06 Uhr

Spaziergang zu Werken von Künstlerinnen im öffentlichen Raum der Stadt St.Gallen

Videostill aus «Cleaning Her» von Martina Morger. Bild: Martina Morger

Noch bis am 6. März ist im Kunstmuseum St.Gallen die Ausstellung der Manor-Preisträgerin Martina Morger zu sehen. Die 32-jährige Liechtensteinerin zeigt dort unter anderem die Videoarbeit «Cleaning Her». Darin sucht sie Kunstwerke von Frauen im öffentlichen Raum der Stadt St.Gallen auf, reinigt sie und verleiht ihnen damit Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Am Samstag, 26. Februar, gibt es das Angebot, sich mit Martina Morger und Museumsdirektor Roland Wäspe auf einen Stadtspaziergang zu diesen Kunstwerken zu begeben. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Foyer des Kunstmuseums. Werke folgender Künstlerinnen werden besucht: Eva Lips, Jessica Stockholder, Monika Ebner, Pipilotti Rist/Carlos Martinez. Im Anschluss gibt es eine Pause im Café des Kunstmuseums. Um 17 Uhr führt dann Kristin Schmidt, die Co-Leiterin der Kulturförderung der Stadt St.Gallen, ein Gespräch mit Martina Morger. (pd/gen)

Montag, 21. Februar – 10:05 Uhr

Italienischen Erfolgsgeschichten: Vortrag im Rathaus Frauenfeld

Vor 100 Jahren als Pflästerei gegründet, heute eine nationale Baufirma: das Ostschweizer Unternehmen Cellere. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Unzählige italienische Saisonniers arbeiten im letzten Jahrhundert als Mineure, Maurer oder Betonierer auf den Baustellen der Schweiz. Kaum bekannt ist, dass Italiener auch als Unternehmer das Schweizer Baugewerbe prägen. Am Abendvortrag des Historischen Museums Thurgau am Donnerstag, 3. März 2022 widmet sich der Wirtschaftshistoriker Adrian Knoepfli den steilen Karrieren italienischer Fremdarbeiter.

Als jüngstes von sieben Geschwistern verlässt der elfjährige Francesco Vago 1897 sein Heimatdorf Carate Urio am Comersee und zieht mit einer Gruppe von Maurern in die Schweiz. In Zürich arbeitet er anfangs als Pflasterbub auf dem Bau – gut 60 Jahre später stirbt er als der angesehene Bauunternehmer Franz Vago im Thurgau.

Mit dem Eisenbahnbau kommen die ersten italienischen Arbeitskräfte in die Schweiz. Bald arbeiten viele ihrer Landsleute auch in den Ziegeleien und – vor allem Frauen – in der Textilindustrie. Einen Höhepunkt erreicht die Einwanderungswelle in der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg. In Italien werden Gastarbeiter, die sogenannten Saisonniers, aktiv angeworben. Die Italiener bilden die grösste Einwanderungsgruppe in der Schweiz und bringen Italianità über die Alpen. Einige der Migranten gründen eigene Unternehmen. Als die italienischsprachige Bevölkerung wächst, eröffnen italienische Restaurants, Weinhandlungen sowie Früchte- und Gemüseläden, aber auch Coiffeure.

Während die Geschichte der Saisonniers relativ gut erforscht ist, stehen die eingewanderten Unternehmer selten im Fokus. Kaum jemand weiss, dass bereits in den 1920er-Jahren jedes vierte Bauunternehmen einen italienischen Namen trägt. Zahlreiche Strassen werden von Betrieben wie Vago oder Cellere gebaut. Am Abendvortrag präsentiert Adrian Knoepfli einen Einblick in die Lebensgeschichten italienischer Unternehmer, die in der Schweiz etwas wagten – und erfolgreich wurden. (pd/gen)

Freitag, 18. Februar – 22:06 Uhr

Ursula Pallas Kunst aus gebranntem Zucker ist im Bündner Kunstmuseum zu sehen

Ursula Pallas Installation «Das Karamellzimmer» besteht ganz aus gebranntem Zucker. Bild: PD

Vergangenes Jahr wurde sie 60 Jahre alt, die Videokünstlerin Ursula Palla. Nun erhält sie gewissermassen als verspätetes Geburtstagsgeschenk 2022 gleich zwei museale Einzelausstellungen. Im Bündner Kunstmuseum Chur eröffnet am Samstag, 19. Februar, «Nowhereland» mit Installationen aus den letzten zehn Jahren, die Ausstellung ist bis Ende Mai zu sehen. Und im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona realisiert Ursula Palla unter dem Titel «Like a Garden» eine Serie neuer Arbeiten, am 22. Mai ist Eröffnung.

Palla, die in Chur aufgewachsen ist, ist Bürgerin von Reute AR und lebt heute in Zürich. Sie verflicht in ihrem Schaffen Videos mit Skulpturen zu poetischen Installationen und arbeitet mit empfindlichen Materialien wie gegossenem Zucker, Kohlestaub oder Schnee. In vielen ihrer Werke, die von bezaubernder Ästhetik sind, thematisiert sie die Fragilität von Natur- und Tierwelt. (pd/gen)

Freitag, 18. Februar – 17:17 Uhr

Erste Paul Grüninger-Tage zum 50. Todestag des Flüchtlingsretters

Der Polizeikommissar Paul Grüninger rettete im Zweiten Weltkrieg hunderte Juden und andere Verfolgte vor den Nazis. Bild: Staatsarchiv SG

Der St.Galler Polizeikommandant Paul Grüninger (1891-1972) rettete während der nationalsozialistischen Verfolgung mehreren hundert, vielleicht einigen tausend jüdischen und anderen Flüchtlingen das Leben. Grüninger gewichtete ihr Schicksal höher als die Grenzsperre, die der Bundesrat erlassen hatte, und liess die Flüchtlinge im St.Galler Rheintal in die Schweiz einreisen. 1939 wurde Paul Grüninger von der St.Galler Regierung fristlos entlassen und gerichtlich verurteilt, verfemt und vergessen.

Heute steht der Name Paul Grüninger beispielhaft für Mut und Menschlichkeit. Aus Anlass seines 50. Todestages, der sich am 22. Februar 2022 jährt, finden in St.Gallen nun erstmals die Paul-Grüninger-Tage statt. Sie sollen gerade einer jüngeren Generation die Gelegenheit bieten, sich mit dieser St.Galler Weltgeschichte zu beschäftigen. In der Kantonsschule St.Gallen werden rund 160 Schülerinnen und Schüler den Film «Grüningers Fall» von Richard Dindo (1997) anschauen. Vertreter der Paul Grüninger-Stiftung werden danach Auskunft auf Fragen geben und für Workshop-Gespräche zur Verfügung stehen.

Der Historiker Stefan Keller hat mit seinem Buch «Grüningers Fall» die Grundlage für die Rehabilitierung Paul Grüningers geschaffen. Bild: Donato Caspari

An einem öffentlichen Podium im Kulturlokal Palace diskutieren ebenfalls am 22. Februar um 20.15 Uhr Stefan Keller, Paul Rechsteiner, Christina Späti und Dina Wyler über Grüningers Geschichte: über seinen Einsatz für die Flüchtlinge, den langen Kampf für seine Rehabilitierung sowie erinnerungspolitische Herausforderungen der Gegenwart. Der Journalist und Historiker Stefan Keller hat Grüningers Geschichte recherchiert. Sein Buch «Grüningers Fall», das vor zwanzig Jahren die Grundlage für Paul Grüningers Rehabilitierung bildete, erscheint in diesen Tagen in sechster Auflage.

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, wird schliesslich im St. Galler Programmkino Kinok um 19.45 Uhr der Film «Grüningers Fall» von Richard Dindo öffentlich gezeigt. Im vielschichtigen Porträt kommen seine kürzlich verstorbene Tochter Ruth Roduner sowie zahlreiche Gerettete und Weggefährten von Grüninger zu Wort. Nach dem Film diskutieren Stefan Keller und Paul Rechsteiner gemeinsam mit der Saiten-Redaktorin Corinne Riedener.

Das Staatsarchiv St.Gallen eröffnet am 21. Februar in seinem unteren Foyer im Regierungsgebäude am Klosterhof 1 eine kleine Vitrinenausstellung über Paul Grüningers Leben und Wirken, sowie den Weg zur Rehabilitierung nach seinem Tod. Dies erfolgt über eine kommentierte Auswahl von Originaldokumenten aus eigenen Beständen. Das Staatsarchiv stellt ausserdem auf seiner Website eine digitale Kurzversion der Ausstellung zur Verfügung. (pd/gen)

Donnerstag, 17. Februar – 17:46 Uhr

Reigen der Schönheit und Vergänglichkeit: Manon zeigt in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur ihr fotografisches Schaffen

Aus Manons Serie «Borderline» von 2007. Bild: Manon/Fotostiftung Schweiz

Mit Auftritten als Femme fatale und provokanten Performances mischte die gebürtige St.Gallerin Manon in den 1970er-Jahren die Zürcher Kunstszene auf. Ihr fotografisches Œuvre ist ein Reigen der Schönheit und der Vergänglichkeit. Die heute 81-Jährige thematisiert Schmerz ebenso wie Verletzlichkeit. In der Fotostiftung Schweiz in Winterthur eröffnet am Samstag, 19. Februar die Ausstellung «Manon - Einst war sie ‹La dame au crâne rasé›». Darin wird der Fokus auf das fotografische Schaffen der Künstlerin gelegt. Gezeigt werden Klassiker wie die legendäre Serie «La dame au crâne rasé» ebenso wie weniger bekannte Arbeiten.Die Vernissage findet am 25. Februar um 19 Uhr statt. (pd/gen)

Donnerstag, 17. Februar – 14:43 Uhr

Peter Stamm liest in der Kellerbühne St.Gallen

Der Thurgauer Autor Peter Stamm fragt in seinem neuen Roman danach, ob wir im Leben unsere Chancen erkennen. Bild: Sophie Kandaouroff

Im neuem Roman «Das Archiv der Gefühle» des Thurgauer Autors Peter Stamm taucht im Leben eines Dokumentalisten eine alte Liebe wieder auf – die Sängerin Fabienne, die eigentlich Franziska heisst. Es ist vierzig Jahre her, dass sie eng befreundet waren und er ihr seine Liebe gestand. Seitdem hat er sich immer mehr zurückgezogen und nur noch in der Fantasie gelebt. Aber jetzt taucht Franziska wieder auf. Gefährdet das seine geschützte Existenz, oder nimmt er diese zweite Chance wahr? Peter Stamm liest am Montag, 21. Februar, um 20 Uhr in der Kellerbühne St.Gallen. (pd/gen)

Donnerstag, 17. Februar – 11:16 Uhr

Im St.Galler Kunstschaufenster Hiltibold sind Werke von Mirjam Kradolfer und Julia Kubik zu sehen

Seit 2017 engagieren sich Marianne Rinderknecht und Anita Zimmermann für die beiden Kunstvitrinen von Hiltibold. Bild: Michel Canonica

Kunst für alle, gratis und mitten in der Stadt, das gibt es seit bald fünf Jahren in den beiden Vitrinen von Hiltibold in der Stützmauer von St.Mangen an der Goliathgasse in St.Gallen. Sie sind benannt nach dem Gefährten des heiligen Gallus und werden von den Künstlerinnen Anita Zimmermann und Marianne Rinderknecht kuratiert. Vom 17. Februar bis 8. März stellen die St.Galler Künstlerinnen Mirjam Kradolfer und Julia Kubik aus. Die Vernissage wird am 17. Februar ab 18 Uhr gefeiert. (pd/gen)

Mittwoch, 16. Februar – 20:02 Uhr

Thurgauer Satire-Programm «Ergötzliches» startet nach zehn Jahren in letzte Saison

Thomas Götz startet 2022 in die letzte Saison mit seinem Satire-Programm «Ergötzliches». Bild: Reto Martin

Vom 17. Februar bis 19. Februar tritt Kabarettist Thomas Götz im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden zum ersten Mal im 2022 mit seinem beliebten Satire-Programm «Ergötzliches» auf. Er diskutiert, lacht singt, fabuliert, stellt aktuelle Fragen zu Politik, Kultur, Wirtschaft. Das Programm, das Götz 2012 lanciert hatte, ist mittlerweile eine Institution im Thurgauer Kulturleben. Nun startet es nach zehn Jahren in die letzte Saison. Der 60-jährige Götz geht aber nicht in Frühpension, sondern wird sich im kommenden Jahr mit einer Solo-Theaterproduktion zurückmelden. (pd/gen)

Mittwoch, 16. Februar – 14:49 Uhr

St.Galler Premiere von «Stand Up My Beauty» mit der Regisseurin: Ein Protestlied voller Leidenschaft im Kinok

Die äthiopische Sängerin Nardos Wude Tesfaw kämpft gegen die Diskriminierung von Frauen im ostafrikanischen Land. Bild: PD

Nardos Wude Tesfaw ist in Äthiopien eine bekannte Sängerin der Azmari-Tradition. Sie singt im Club Fendika, einem der wichtigsten Kulturlokale der Hauptstadt Addis Abeba. Die charismatische Frau, verheiratet mit einem Musiker und Mutter von zwei Kindern, intoniert mit ihrer kraftvollen Stimme sowohl traditionelle Lieder, wie sie auch geschickt aus dem Stegreif improvisiert.

Nardos Wunsch ist es, einen eigenen Song zu schreiben, der die schreiende Benachteiligung der Frauen in dem ostafrikanischen Land anprangert. Einer der grössten Missstände bleibt hier die Zwangsverheiratung kleiner Mädchen. Für ihr Protestlied macht sie sich auf eine Recherchereise. Dabei trifft sie auf Gennet, eine Poetin, die mit ihren Kindern auf der Strasse lebt und schliesslich zu einer wichtigen Mitarbeiterin wird.

Die Bieler Dokumentarfilmerin Heidi Specogna erzählt in ihrem neuen Film «Stand Up My Beauty» eine letztlich optimistische und inspirierende Geschichte von jungen afrikanischen Frauen, die eine eigene Vision für ihre Zukunft haben und sich mit Leidenschaft dafür engagieren. Der Streifen hat am Sonntag, 11 Uhr, in Anwesenheit der Regisseurin seine St.Galler Premiere im Programmkino Kinok in der Lokremise. Das Gespräch mit Heidi Specogna nach der Vorstellung führt der Filmjournalist Geri Krebs. (pd/vre)

Dienstag, 15. Februar – 19:40 Uhr

Die Konstanzer Autorin Christine Zureich präsentiert im Literaturhaus Thurgau poetische Minimöbel

Die Konstanzer Autorin Christine Zureich mit einem poetischen Puppenmöbel. Bild: PD

Die Konstanzer Autorin Christine Zureich recycelt Worte und kombiniert sie mit Vintage-Puppenmöbeln. Das Resultat,Tiny Furniture, ist eine ganz neue Form der Lyrikinszenierung. Sie lasse sich irgendwo zwischen Gedicht und Skulptur, dadaistischer Beliebigkeit und kompositorischer Strenge einordnen, schreibt das Literaturhaus Thurgau in einer Mitteilung. Dort, in Gottlieben, findet am Samstag, 19. Februar um 19.30 Uhr, die Buchtaufe von Christine Zureichs Gedichtband «Tiny Furniture. Lyrik-Objekte für eine schrumpfende Welt» statt. Er erscheint bei Axel Dielmann, Frankfurt. Gleichzeitig eröffnet auch eine Ausstellung der Lyrikobjekte.

«Nehmen Sie Platz auf einer Halbweisheit! Ruhen Sie in einem Satz!», schreibt Christine Zureich zu ihren poetischen Sitzgelegenheiten. Bild: PD

Einen ersten Prototyp eines poetischen Möbelstücks schuf die Autorin 2015, doch erst als fünf Jahre später die Welt wegen der Pandemie zum Stillstand kam, holte sie die Möbelchenkiste wieder aus dem Keller und begann in grösserem Ausmass «Lyrik zu vermöbeln». (pd/gen)

Dienstag, 15. Februar – 12:20 Uhr

«Theater Jetzt» spielt in der Kellerbühne das Stück «Trainingslager»: Ein leicht wahnwitzige Olympiatraum für St.Gallen aus den 1920er-Jahren

Die Illustration zum Olympiatraum aus der «St.Galler Schreibmappe» des Jahres 1929. Hinten links auf der abgetragenen Bernegg der Flugplatz. Bild: PD

Die olympischen Sommerspiele 1936 wurden bekanntlich in Berlin ausgetragen. In den späten 1920er-Jahren gab’s aber auch in St.Gallen einzelne, die davon träumten, diese Spiele zu übernehmen. Ein Rudolph Pfändler entwickelte die Idee, für den Bau der dafür nötigen Anlagen – samt Flugplatz – die Bernegg abzutragen und das Tal der Demut aufzufüllen. In der «St.Galler Schreibmappe» 1929 findet sich der einzige bekannte schriftliche Hinweis auf dieses Projekt. Ausgegraben hat ihn Théo Buff für sein Buch «St.Gallen – Eine Stadt, wie sie nie gebaut wurde».

Auf Basis der leicht wahnwitzigen Olympia-Idee hat das «Theater Jetzt» aus Sirnach das Theaterstück «Trainingslager» entwickelt. Es hatte Ende November 2020 Premiere in der St.Galler Kellerbühne und kehrt diese Woche nochmals dorthin zurück. Im «Kammermusical» sezieren die Theaterleute zu dritt mit Worten und Musik die Ostschweizer Mentalität. Die Ausgangslage fürs Stück ist dabei reizvoll: Olympia-Initiant Rudolph Pfändler ist gescheitert und versucht jetzt zu verstehen, was eigentlich schief gelaufen ist.

Oliver Kühn leitet das «Theater Jetzt». Bild: Lisa Jenny

Diese Woche führt das «Theater Jetzt» sein «Trainingslager» nochmals in der Kellerbühne auf. Geplant sind Vorstellungen am Freitag und Samstag, je 20 Uhr. Die ursprünglich geplante dritte Vorstellung vom Donnerstag ist abgesagt – mangels Reservationen, wie es in einer Mitteilung der Kellerbühne heisst. Für die anderen Vorstellungen sind noch Tickets zu haben. Neben Oliver Kühn wirken in der Produktion der Tessiner Musiker Sandro Schneebeli und die Rorschacher Schauspielerin Monika Romer mit. (pd/vre)

Dienstag, 15. Februar – 10:00 Uhr

St.Galler Literaturfestival «Wortlaut» publiziert sein Programm: Schwerpunkt ist diesmal die digitale Literatur

Max Kersting und Stephanie Sargnagel bestreiten am diesjährigen St.Galler Literaturfestival «Wortlaut» den Schwerpunkt «Digitale Literatur». Bild: PD

Vom 25. bis 27. März findet das 14. St.Galler Literaturfestival «Wortlaut» mit neuer Programmstruktur und dem Schwerpunkt «Digitale Literatur» statt. In den Reihen Bild, Buch, Bühne und Fokus finden insgesamt 23 Veranstaltungen mit 38 Kunstschaffenden sowie Autorinnen und Autoren statt. Seit heute Montag ist das Programm des Festivals im Internet aufgeschaltet.

«Wortlaut» findet in diesem Jahr an sieben Standorte in der St.Galler Innenstadt statt. Sie liegen alle in Gehdistanz zueinander. Mit «Literatur bespielt» werden unter anderem das Palace, das Stadthaus sowie die Grabenhalle. Festivalzentrum ist die Denk-Bar an der Gallusstrasse. Das Gesamtprogramm von «Wortlaut» lädt wieder zu Lesungen (Graphic Novel/Comic, Prosa, Lyrik), Poetry-Slam-Performances und Gesprächen zur und über Literatur ein. Zu den eingeladenen Schriftstellerinnen gehören Julia von Lucadou und Yael Inokai.

Den Schwerpunkt «Digitale Literatur» bestreiten am Sonntag, 27. März, ab 20 Uhr, Stefanie Sargnagel und Max Kersting im Palace. Sie wurde durch ihre tragikomischen Statusmeldungen auf Facebook bekannt, er publiziert seine Sprach- und Bildwerke vor allem auf Instagram. Beide lesen im Palace aus ihrem Werk. Danach unterhält sich Julia Kubik mit den beiden über Chancen und Herausforderungen der digitalen Literatur. (pd/vre)

Montag, 14. Februar – 22:55 Uhr

Alte Musik St.Gallen mit zwei Konzerten am nächsten Wochenende

Am 19.2. in der Kirche St.Mangen zu hören: die italienische Sopranistin Francesca Cassinari. Bild: pd

Mit den weithin bekannten Tallis Scholars aus England und einem Programm mit frühbarocken geistlichen Kantaten hat die Reihe Alte Musik St.Gallen an den letzten beiden Sonntagen begonnen – weiter geht es nun mit gleich zwei Konzerten am kommenden Wochenende.

Am Samstag, 19. Februar, 17 Uhr, geht es unter dem Motto «Speranze, Sospiri e Sospetti» in der Kirche St.Mangen um Freuden und Leiden der Liebe in Kantaten von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und anderen. Die italienische Sopranistin Francesca Cassinari wird begleitet von einem Instrumentalensemble mit Eleonora Bisceciv (Traversflöte), Cello (Bettina Messerschmidt), Simon Linné (Theorbe) und Orgel (Michael Wersin). Um 16 Uhr gibt es eine Einführung mit Michael Wersin.

Am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, gastiert dann die Violinistin Leila Schayegh mit dem Basler Barockensemble La Cetra. Hier stehen die beiden Komponisten Jean-Marie Leclair und Arcancelo Corelli im Zentrum des Programms. Die Violinkonzerte des Franzosen Leclair sollen im Licht ihrer italienischen Vorbilder erstrahlen - nicht von ungefähr wird Leclair als der «französische Corelli» bezeichnet und ist als solcher in den vergangenen Jahren wieder neu entdeckt worden. Das Konzert findet in der Kirche St. Laurenzen statt - auch hier gibt es um 16 Uhr eine Einführung in Form eines Gesprächs zwischen Leila Schayegh und Michael Wersin, dem künstlerischen Leiter der Konzertreihe.

Der Eintritt ist frei mit Kollekte.

Montag, 14. Februar - 09:00 Uhr

Milo Rau erhält den Grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung

Der Theaterregisseur Milo Rau wird von der St.Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet. Bild: Doris Spiekermann-Klaas/TSP

Die St.Gallische Kulturstiftung verleiht dem Theater- und Filmregisseur, Kunsttheoretiker und Autor Milo Rau am 17. November 2022 in der Lokremise St.Gallen den Grossen Kulturpreis für seine vielfältigen, international beachteten, bedeutsamen und mutigen Arbeiten. Anlässlich dieser Verleihung findet in der Kunst Halle Sankt Gallen vom 18. bis 20. November 2022 eine Ausstellung zu seiner filmischen, theatralen und aktivistischen Arbeit statt.

In seiner Arbeit verschränkt Milo Rau Welt und Kunst: Seine Projekte bewegen sich nicht nur stets auf der Höhe der drängendsten Zeitfragen, sie verlassen auch immer wieder die Komfortzone des Kunstbetriebs und gehen an die Brennpunkte globaler Auseinandersetzungen. Sie sind daher Weltkunst im eigentlichsten Wortsinn, was Milo Rau selber als «globalen Realismus» bezeichnet.

Was er damit bezeichnet, lässt sich mit seinem aufsehenerregendsten und bis heute anhaltenden Projekt Kongo Tribunal beschreiben, welches im Jahr 2017 seinen Anfang nahm. In diesem Dokumentarfilmprojekt versammelt Milo Rau in Bukavu 60 Opfer, Täter, Zeugen und Analytiker des Kongokriegs zu einem einzigartigen zivilen Volkstribunal im Ostkongo. Erstmals in der Geschichte dieses zwanzigjährigen Krieges lässt er dort drei Fälle exemplarisch verhandeln. Im Film Das neue Evangelium (2020) wendet er sich dem Matthäus-Evangelium zu und fragt: Was könnte Jesus heute predigen? Und in der Mozart-Oper La Clemenza di Tito (2020) zeigt er den milden Herrscher als Scheinheiligen. Die Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff wird im Zentrum seiner Regiearbeit Wilhelm Tell von Friedrich Schiller am Schauspielhaus Zürich stehen, welches am 23. April 2022 Premiere auf der Pfauenbühne feiern wird.

Rau beschreibt gesellschaftliche Realitäten, weltumspannende Innenräume der globalen Wirtschaft; ihre Alpträume und Hoffnungen, ihre Unter- und Gegenwelten. Reales wird aus dem Schatten der Dokumente ans Licht der Präsenz gezerrt, unbewusstes Tun zu einem Bewussten und damit moralisch und politisch frag-würdig gemacht.

Raus Arbeiten sind nicht einfach annehmbar, seine Schreckensbilder will man nicht sehen. Oder sie sind wiederum zu schön, als dass man sie ertragen könnte. Er schafft Kunst, die ins Getriebe der Welt eingreift. Trotz des Wissens um die Zweideutigkeit jeder Position und auf die Gefahr hin, sich zu täuschen und andere zu enttäuschen, bezieht Rau Stellung. Seine Arbeiten begeistern und polarisieren.

Die St.Galler Kulturstiftung ehrt den Regisseur und Kunsttheoretiker Milo Rau mit dem Grossen Kulturpreis, weil er seit Jahren immer wieder und unerbittlich diese oben beschriebenen Lücken findet, in die er sich voll hineingibt, sich einmischt und seine Finger mitten in die Wunden legt, die erst dann heilen können, wenn der Grund der Verletzung klar ist und sich direkt oder indirekt Betroffene dazu äussern können.

Milo Rau (*1977) besuchte ab 1989 die Schulen in der Stadt St.Gallen. In den späten Achtzigerjahren erhielt er von seinem Grossvater Dino Larese ein Buch mit chinesischen Märchen geschenkt. Dieses weckte sein Interesse an der Welt, am Erzählen von Geschichten, am Theater. Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr wohnte Milo Rau in der Stadt St.Gallen. Er studierte in Paris, Zürich und Berlin Soziologie, Germanistik und Romanistik, u. a. bei Pierre Bourdieu. 1997 unternahm er erste Reportagereisen nach Chiapas und Kuba und war ab 2000 als Autor für die Neue Zürcher Zeitung tätig.

Trotz seiner internationalen Karriere ist Rau immer noch mit der Stadt St.Gallen verbunden: Regelmässige Besuche der im St.Galler Quartier Riethüsli wohnhaften Eltern, journalistische Beiträge im Kulturmagazin Saiten, Inszenierung des Projekts «City of Change» (2010) am Theater St.Gallen sowie auch sein aktuelles Angebot für eine erneute Inszenierung an diesem Haus. Milo Rau ist Vater von zwei Töchtern und lebt in Köln und Zürich. (pd/map)

Montag, 14. Februar – 08:45 Uhr

Harfenmusik in der Ziegelhütte Appenzell

Die Schweizer Harfenistin Joanna Thalmann zu Gast in Appenzell. Bild: PD

Den Auftakt der Reihe Série Jeunes in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell macht die Schweizer Harfenistin Joanna Thalmann. Sie gewann bereits mehrfach Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Sie spielt Werke für Harfe solo von Hasselmans und Britten sowie mit der Flötistin Sarah Fleten und dem Bratschisten Sorin Spasinovici die Sonate für Harfe, Flöte und Viola von Debussy, die Sonatine von Ravel und ein Arrangement der berühmten «Moldau» von Smetana. Das Konzert findet am Sonntag, 20. Februar, 11 Uhr, statt. Türöffnung ist bereits ab 10 Uhr. Infos unter www.https://www.h-gebertka.ch/home/ (pd/map)

Freitag, 11. Februar – 20:04 Uhr

«Die Klause» wird am Samstag eröffnet: Den Anfang macht Roman Signer

Die Künstlerin Anita Zimmermann (alias Leila Bock) vor dem neuen Ausstellungsraum «Die Klause» an der Mühlenstrasse 17. Bild: Andrea Tina Stalder (4.1.2022)

Die Stadt St.Gallen bekommt einen neuen Ausstellungsort. Er liegt in der Mülenenschlucht. Am Samstag, ab 16 Uhr, wird «Die Klause» von Leila Bock (alias Anita Zimmermann) eröffnet. Um 16.30 Uhr spricht Leila Bock, um 16.40 Uhr Eva Dietrich von der Stiftsbibliothek St.Gallen. Um 17 Uhr steht eine Performance von Tänzer Guang-Xuan Chen in Kooperation mit Andy Storchenegger auf dem Programm.

Als erste stellen am neuen Kulturort an der Mühlenstrasse 17 Roman Signer im Schaufenster und Andy Storchenegger auf dem Podest aus. Danach folgen bis Oktober zehn weitere Künstlerinnen und Künstler. Der Start der jeweiligen Präsentationen erfolgt vom Termin her verschoben. Auf diese Weise wird es in der Kunstklause im Schnitt zwei Mal im Monat zu einer Freiluft-Vernissage kommen können. (pd/vre)

Freitag, 11. Februar – 18:29 Uhr

Science-Fiction-Epos mit dem Künstlerkollektiv «Dieter Meiers Rinderfarm» im Kunstraum Kreuzlingen

Das Kollektiv« Dieter Meiers Rinderfarm», von links: Jeremias Heppeler, Jessica Jurassica und David Nägeli. Bild: PD

Das Ostschweizer Künstlerkollektiv «Dieter Meiers Rinderfarm» plant nichts weniger, als ein Science-Fiction-Epos zu realisieren. Filmemacher Jeremias Heppeler, die Autorin Jessica Jurassica und der Musiker David Nägeli (aka DJ Netlog), aus welchen sich das Kollektiv zusammensetzt, flüchten sich laut eigenen Aussagen angesichts der sich dramatisch verschlechternden Weltlage in die extraterrestrische Fantasie.

Das multidisziplinäre Projekt trägt den Titel «Capslock Superstar sampeln den Urknall – Ein Space-Galaktisches-Hardstyle-Musical» und wird im Kunstraum Kreuzlingen realisiert. Es sei gleichzeitig lustvoller Eskapismus und politische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Weltgeschehen, schreibt das Kollektiv dazu. Die Idee zum Science-Fiction-Universum entwickelte es in einer zweiwöchigen Residency in der Komturei Tobel im Sommer 2021.

Zum Projektauftakt findet am Freitag, 18. Februar, im Kunstraum Kreuzlingen um 19.30 Uhr die Performance «Capslock Superstar – Dark Satie und die intergalaktische Weltraumsaite» statt. Das Kollektiv präsentiert ausserdem ein Hörspiel mit dem Titel «Capslock Superstar (Die Band) – Reise zum Capslock Superstar (Der Planet)». Capslock Superstar ist das real existierende Euro-Dance-Duo von DJ Netlog und Jessica Jurassica.

Performance und Hörspiel bilden den Auftakt für die Ausstellung «Capslock Superstar – Am Anfang der Zeit» und den Musicalfilm «Capslock Superstar samplen den Urknall». Der Musicalfilm wird vom Kollektiv während eines Monats im Kunstraum Kreuzlingen und an verschiedenen Orten in der näheren Umgebung entwickelt und produziert und ist gleichermassen Teil und Ursprung der Ausstellung: Requisiten, installative und begehbare Drehsets, Filmfragmente und 3D-Animationen werden zu Ausstellungsobjekten transformiert.

Ausserdem werden drei Kunstschaffende eingeladen, Teile der Ausstellung mitzugestalten. Die Appenzeller Textilkünstlerin Ornella Steiger wird sich der Kostüme annehmen, der Thurgauer Medienkünstler und Musiker Tobias Rüetschi arbeitet mit 3D-Animationen und Soundeffekten und der Zürcher Filmkünstler Nicolas Mennel ergänzt das Kollektiv mit seiner videokünstlerischen Arbeit und Kameraführung. Mit dabei sind auch Joel Introvigne, Christof Heppeler, Astroid Amazonians. Die Vernissage der Ausstellung findet am 18. März um 19.30 Uhr statt.

Freitag, 11. Februar – 14:34 Uhr

Das Palace St.Gallen sucht Verstärkung

Bild: Michel Canonica

Das Kultur- und Konzertlokal Palace St.Gallen sucht per 1. September 2022 oder nach Absprache eine neue Co-Betriebsleiterin oder einen neuen Co-Betriebsleiter. Der bisherige Co-Betriebsleiter Fabian Mösch verlässt das Palace per Ende Saison. Das Pensum der ausgeschriebenen Stelle beträgt 80 bis 90 Prozent.

In der Stellenanzeige wird das Tätigkeitsfeld wie folgt umrissen: «In enger Zusammenarbeit mit dem bereits angestellten Teil der Co-Betriebsleitung wird der alltägliche Kulturbetrieb organisiert und im grösseren Bogen das Palace inhaltlich und organisatorisch weiterentwickelt.»

Die bisherige Co-Betriebsleitung des Palace St. Gallen: Fabian Mösch und Johannes Rickli. Mösch (links) verlässt das Palace per Ende Saison. Bild: Benjamin Manser

Gesucht wird eine Person mit organisatorischen Fähigkeiten, offenkundigem Interesse an Popkultur und Kunst im Allgemeinen sowie an Musik im Speziellen. Eine Verankerung in der Musikszene sei von Vorteil und der Wille, das Palace in den kommenden Jahren mitzugestalten und mitzuprägen ausdrücklich erwünscht, heisst es in der Stellenanzeige. Erforderlich sind zudem Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit und sehr gute schriftliche sowie mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse.

Das Palace nimmt sowohl Bewerbungen von Einzelpersonen als auch von Zweier-Teams entgegen. Bewerbungen können bis 7. März 2022 per E-Mail an: bewerbungen@palace.sg eingereicht werden. Bei Fragen steht das Palace-Team unter vorstand@palace.sg zur Verfügung. (pd/wec)

Freitag, 11. Februar – 10:35 Uhr

Gedenkfeier für Schriftstellerin Helen Meier

Die Schriftstellerin Helen Meier (1929–2021) in ihrer Wohnung in Trogen (Mai 2017). Bild: Benjamin Manser

Zu Ehren der St.Galler Schriftstellerin Helen Meier (1929–2021) findet am Donnerstag, 17. Februar, im Raum für Literatur in St.Gallen eine offizielle Gedenkfeier statt. Die Kantonsbibliothek Vadiana gedenkt damit an das Leben und Werk der in Mels geborenen und vor einem Jahr verstorbenen Autorin. Helen Meiers Texte sind zeitlos. Ungeschönt erzählen sie von den grossen Themen des Lebens wie der Liebe und ihrem Scheitern. Ihre Figuren sind Gestalten am Rande der Gesellschaft, Figuren mit Mängeln. Auch vor Themen wie dem Altern und dem Tod schreckte sie nicht zurück.

Helen Meier gehört mit ihrer unverwechselbar eigenen Sprache zu den grossen Autorinnen und Autoren des deutschen Sprachraums und wurde mit Auszeichnungen wie dem Droste-Preis sowie mit dem Ausserrhoder und dem St.Galler Kulturpreis geehrt. Literaturkritiker und Autor Charles Linsmayer hat Helen Meier in ihren letzten Lebensjahren begleitet. An der Gedenkfeier blickt er zusammen mit der Schriftstellerin Theres Roth-Hunkeler auf das literarische Schaffen und das Leben der Schriftstellerin zurück. (pd/wec)

Donnerstag, 10. Februar – 18:35 Uhr

Documenta-Künstlerin Irena Haiduk stellt in der Kunsthalle St.Gallen aus

Die Spazierperformance «Army of Beautiful Women/Spinal Discipline» zeigte die Künstlerin Irena Haiduk 2017 an der Documenta in Kassel. Bild: Anna Shteynshleyger

Die serbische Künstlerin Irena Haiduk gründete 2015 das Unternehmen Yugoexport. Das Original mit demselben Namen stellte im ehemaligen Jugoslawien sowohl Bekleidung als auch Waffen her. Die Arbeit von Yugoexport wird durch die Überschneidung von ästhetischer und wirtschaftlicher Produktion angetrieben. Sie dient als Ausgangspunkt für die Einzelausstellung «All Classifications Will Lose Their Grip» in der Kunsthalle St.Gallen, die am Samstag, 19. Februar, von 11 bis 17 Uhr eröffnet wird.

An der Documenta 14 in Kassel 2017 zeigte Irena Haiduk mit Yugoexport unter anderem die Arbeit «Nine Hour Delay». Dafür liess sie in der Fabrik Borovo im kroatischen Vukovar 1000 schwarze Borosana-Schuhe produzieren, um das weibliche Documenta-Personal damit auszustatten. Das Schuhmodell unterstützt das Fussgewölbe optimal und wurde von den Arbeiterinnen des Betriebs in neun Jahren entwickelt, um ein bequemes Stehen bei der Arbeit über neun Stunden hinweg zu ermöglichen. Es symbolisiert das Gründungsmotto von Yugoexport: «Wie man sich richtig mit Dingen umgibt.»

Eine gerade Haltung führt zu Rückgrat, dem Gegenteil von Unterdrückung, sagt Künstlerin Irena Haiduk. Hier die Arbeit «Disciplina Kičme Kapitel, Tomas Lov Radi». Bild: David Born

Ausserdem zeigte Irena Haiduk an der Documenta die Spazierperformance «Army of Beautiful Women/Spinal Discipline». Die «Armee» bestand aus Angestellten der Documenta. Als «Armee» bezeichnete Haiduk die Gruppe, weil in Kassel das Waffenunternehmen Rheinmetall seinen Sitz hat. Die Künstlerin, die der Meinung ist, das Waffen nicht verkauft werden sollten, wollte stattdessen eine Armee der Schönheit schaffen, eine Armee der Frauen. In einem Interview sagte sie: «Schönheit ist für mich die Idee von Komfort und Freiheit, sich zu bewegen, wohin man will. »Sie schickte deshalb die «Army of Beautiful Women» in Borosana-Schuhen auf eine Spaziergang, mit Büchern auf dem Kopf. Dies führe, so Haiduk, zu einer geraden Haltung und Rückgrat – dem Gegenteil von Unterdrückung.(pd/gen)

Donnerstag, 10. Februar – 14:21 Uhr

Das St.Galler Leftover-Kollektiv improvisiert im Museum of Emptiness

Die St.Galler Tänzerin Elenita Queiróz ist die Gründerin des Leftover-Kollektivs. Bild: Benjamin Manser

Viele Ideen gehen beim Einstudieren eines neuen Stücks verloren, viele musikalische Entwürfe werden nie veröffentlicht. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hat die St.Galler Performancekünstlerin Elenita Queiróz das Leftover-Kollektiv gegründet. Gemeinsam mit der Tänzerin Mara Natterer, dem Musiker Raoul Nagel und der Schauspielerin Boglárka Horváth sammelt sie Fragmente früherer Arbeiten, spielt damit und entwickelt sie weiter. Am Samstag, 12. Februar, ist das Kollektiv im St.Galler Museum of Emptiness zu Gast. Dessen Name und Programm gibt den vier Kunstschaffenden die Richtung für den Abend vor. Raoul A. Nagel präsentiert eine voraufgezeichneten Komposition, die sich auf die Leere konzentriert. Das neunte Leftover-Experiment beginnt um 20 Uhr und kann entweder live vor Ort oder als Livestream verfolgt werden. (pd/gen)

Donnerstag, 10. Februar – 10:34 Uhr

Kanton Thurgau gewährt 250'000 Franken für Recherchestipendien an Kulturschaffende

Der Kanton Thurgau unterstützt die Kulturschaffenden zum dritten Mal mit Recherchestipendien. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt, habe sich diese ergänzende Massnahme zur Unterstützung der von der Pandemie gebeutelten Künstlerinnen und Künstler bewährt. Wie bereits 2020 und 2021 werden die Stipendien auch 2022 durch die Kulturstiftung des Kantons Thurgau ausgeschrieben und vergeben. Der Regierungsrat hat dafür einen Beitrag von 250’000 Franken aus dem Lotteriefonds gewährt. Insgesamt stehen für professionell arbeitende Kulturschaffende mit Bezug zum Kanton Thurgau 40 Recherchestipendien zur Verfügung.

Ein Recherchestipendium umfasst die Bezahlung eines Honorars von 6000 Franken. Damit sollen die Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit zukunftsgerichtet weiterentwickeln. Die Vergabe der Recherchestipendien ist explizit nicht mit einer Ausstellung oder mit Auftritten verbunden und umfasst alle vom Kanton Thurgau geförderten Sparten. Eine Jury aus Mitgliedern der Kulturstiftung wird über die Vergabe der Stipendien entscheiden. Sie werden in der ersten Jahreshälfte 2022 ausgeschrieben. (pd/gen)

Mittwoch, 9. Februar – 20:27 Uhr

Soulsänger Seven kommt ins Casino Herisau

Soulsänger Seven, mit bürgerlichem Namen Jan Dettwyler, singt neuerdings auf Deutsch. Bild: PD

Soulsänger Seven hat keine Zeit verloren. Im vergangenen Jahr hat er sein Album «Brandneu» veröffentlicht und darauf zum ersten Mal deutschsprachige Songs präsentiert. Das kam bei seinen Fans so gut an, dass er mit «Ich Bin Mir Sicher!» Anfang Februar gleich eine weitere Scheibe auf Deutsch rausbrachte. Auf seiner Tournee macht Seven auch in der Ostschweiz einen Halt: Am Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr präsentiert er seine neuen Songs im Casino Herisau. (pd/wec)

Mittwoch, 9. Februar – 09:38 Uhr

Ensemble Anima Mea spielt böhmische Barockmusik

Das Ostschweizer Barockensemble Anima Mea in der Besetzung von 2019. Bild: Thorsten Bleich

Das 2019 gegründete Barockensemble Anima Mea ist eine Gruppe von Spezialisten und Spezialistinnen für historische Aufführungspraxis aus der Ostschweiz und Deutschland, die auf historischen Instrumenten musizieren. Alle MusikerInnen sind bei international renommierten Barockorchestern tätig - sei es der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Orchester Les Passions de l'Ame, Das kleine Konzert oder dem Orchester der Bachstiftung St.Gallen.

Das Ensemble entstand auf Initiative der international bekannten Barocktrompeterin Ute Hartwich. Mit zwei vielbeachteten Konzerten im September 2019 in St. Gallen und in Ebnat-Kappel hat sich das Ensemble mit böhmischer Barockmusik erstmals präsentiert; auch im zweiten Programm wird sich Anima Mea dem reichen musikalischen Schatz Böhmens widmen. In vier Konzerten am 12. und 13. Februar und am 19. und 20. Februar werden die zwölf Musikerinnen und Musiker durch die Ostschweiz reisen und in Hemberg, Rebstein, Rehetobel und Weinfelden spielen.

Im Mittelpunkt des Programms steht das kleine Städtchen Kremsier: Dort residierte von 1664 – 1695 der Fürstbischof von Olmütz, Karl Liechtenstein von Castelcorno (1624 – 1695). Als weithin bekannter Musikliebhaber unterhielt er unter höchsten Qualitätsansprüchen eine grosse Hofkapelle. Eine Besonderheit der dort entstandenen Musik ist die Vielfalt und Experimentierfreude der Besetzungen, oft mit Trompete. (pd/bk.)

Dienstag, 8. Februar – 19:02 Uhr

Matthias Bosshart zeigt Papierarbeiten aus 50 Jahren in Arbon

Der Künstler Matthias Bosshart vor drei Jahren in der Galerie Bleisch in Arbon. Bild: Benjamin Manser (Arbon, 15.März 2019)

Am Samstag, 12. Februar, eröffnet die Galerie Adrian Bleisch in Arbon die Ausstellung mit Werken von Matthias Bosshart. Der Künstler ist in Eschlikon aufgewachsen und lebt und arbeitet in Zürich. Bei Adrian Bleisch zeigt Bosshart eine Übersicht der in den letzten 50 Jahren entstandenen Papierarbeiten. Der Künstler übernimmt Bildmaterial, verändert dieses, ergänzt, lässt weg oder fügt zusammen. Das zufällige, sowohl inhaltliche wie formale Aufeinandertreffen macht die kleinen Arbeiten zu Preziosen.

Überarbeitete Postkarten von Matthias Bosshart. Bild: PD

Ebenfalls werden grossformatige Filmstreifenbilder zu sehen sein, welche virtuos und präzis zugleich erscheinen. Die Ausstellung ist bis zum 12. März zu sehen. (pd/gen)

Dienstag, 8. Februar – 15:51 Uhr

Zeitgenössischer Jazz in Weinfelden

Ikarus – das sind Mo Meyer (Bass), Ramón Oliveras (Drums), Andreas Lareida (Gesang), Anna Hirsch (Gesang) und Lucca Fries (Keys). Bild: PD

Am Freitag, 11. Februar, um 20.15 Uhr, tritt die Band Ikarus im Eventlokal «Eis zu Eis» in Weinfelden auf. Organisiert wird der Anlass vom «8570 Jazzclub», einem Verein, der in verschiedenen Weinfelder Lokalen Konzerte veranstaltet. Das Quintett um den Zürcher Schlagzeuger und Komponisten Ramón Oliveras ist häufig in Europa und Japan unterwegs. Ihren Musikstil beschreibt die Band als «Evocativ Jazz» – typisch für den Sound sind treibende Grooves, zweistimmiger Gesang, organische Improvisation und anspruchsvolle Taktarten. Am 25. Februar erscheint mit «Plasma» bereits ihr viertes Studioalbum.

Dienstag, 8. Februar – 09:51 Uhr

Geboren am 8. Juni 1964: St.Galler Premiere von «Parallel Lives» in Anwesenheit von Regisseur Frank Matter

Modedesigner Michel im neuen Film «Parallel Lives» von Frank Matter. Bild: PD

Wodurch wird unsere Biografie bestimmt? Ist es Schicksal, Zufall, Zeitgeist? Sind es die Menschen um uns herum? Der Schweizer Regisseur Frank Matter verfolgt in seinem neuen Film «Parallel Lives» die Lebensläufe von vier Menschen, die alle am selben Tag zur Welt kamen wie er, jedoch in anderen Ländern und unter völlig unterschiedlichen Bedingungen. Porträtiert werden eine Soldatengattin in den USA, ein Geschäftsmann in China, eine Dekorationsgestalterin in Südafrika und ein Ex-Junkie in Frankreich.

Der Basler Filmemacher und Produzent Frank Matter. Bild: Adrian Jost (23.10.2019)

Matter, geboren am 8. Juni 1964 in Sissach BL, ist - wie seine vier Protagonisten - ein Kind von Hochkonjunktur und Fortschrittsglaube. In «Parallel Lives» verwebt er die Lebensgeschichten von Melissa, Zukiska, Li und Michel mit reichem Archivmaterial und Elementen aus seiner eigenen Biografie. Er komponiert so ein faszinierendes dokumentarisches Fresko, das zeigt, wie stark die Beschleunigung der Globalisierung die Lebensgeschichten der Menschen beeinflusst hat.

«Parallel Lives» wurde mit dem Basler Filmpreis 2021 sowie dem Publikumspreis des «BE Movie 2021» ausgezeichnet. Die St.Galler Premiere findet am kommenden Freitag, 18 Uhr, im Kinok in der St.Galler Lokremise statt. Mit von der Partie wird Regisseur Frank Matter sein. Das Gespräch mit ihm nach dem Film führt der Journalist Marcel Elsener. Für den Kinobesuch gilt die 2G-Zertifikats- sowie die Maskenpflicht. Platzreservationen sind ab sofort im Internet möglich. (pd/vre)

Montag, 7. Februar – 16:10 Uhr

«Heidi» zu Gast im Figurentheater St.Gallen

Der Theatermacher Sven Mathiasen als Spieler in «Heidi». Bild: pd

Holzfiguren aus der Produktion «Heidi» des Theaters Sven Mathiasen. Bild: pd

Mit «Heidi» ist vom 9. bis zum 13. Februar die berühmteste Heldin der Schweizer Kinderliteratur zu Gast im Figurentheater St. Gallen. Die Bühnenadaption des Theaters Sven Mathiasen aus Wettingen zeigt den Klassiker von Johanna Spyri als Figurentheaterstück für Kinder ab fünf Jahren. Sven Mathiasen erzählt und spielt die berühmte Geschichte neu: mit geschnitzten Holzfiguren und -objekten, in denen das Urchige und die Naturverbundenheit von Johanna Spyris Erzählung und ihren Figuren anklingen.

Der Theatermacher und Zeichner Mathiasen entwickelt seit 2009 Stücke für die ganze Familie und spielt sie in Theatern und an Festivals quer durch die deutschsprachige Schweiz. Im Februar 2018 feierte «Eins zwei drei vorbei», eine Co-Produktion des Theaters Sven Mathiasen mit dem Figurentheater St. Gallen, an der ersten Ausgabe des Theaterfestivals Jungspund in St. Gallen Premiere. (pd/bk.)

Montag, 7. Februar – 15:52 Uhr

IG Kultur Ost sucht Verstärkung in der Geschäftsstellenleitung

Die Interessengemeinschaft IG Kultur Ost setzt sich für die Belange und die Bedürfnisse der Kulturschaffenden und Kulturschaffenden in der Ostschweiz ein. Ab sofort oder nach Vereinbarung sucht der Verein ein Co-Leitung für die Geschäftsstelle; der Beschäftigungsumfang beträgt 20 bis 40 Prozent. Die Tätigkeit wird in der Aussschreibung wie folgt umrissen: «Die Co-Leitung setzt diverse Massnahmen der IG Kultur Ost im Bereich Kulturpolitik, Kommunikation, Netzwerk und Veranstaltungen im engen Austausch mit dem Vorstand um.»

Erwartet wird, dass die Co-Leitung am Puls der aktuellen Entwicklungen ist, darüber informiert und sich weiterbildet. Schwerpunkt der neuen Vernetzungs- und Beratungsstelle sind Workshops, Coachings, Informations- und Netzwerkveranstaltungen. In der Ausschreibung heisst es weiter: «Die Co-Leitung ist am konzeptionellen Aufbau dieser in Gründung befindlichen Beratungsstelle beteiligt und entwickelt für sie Formate und Gefässe, die der Beratung und nachhaltigen Förderung der Kulturschaffenden und der kulturellen Strukturen dienen. Sie ist Ansprechpartnerin für Behörden, Institutionen, Kulturschaffende und andere Verbände.»

Details zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie zum Anforderungsprofil sind zu finden in der Ausschreibung auf ig-kultur-ost.ch. Bewerben kann man sich bis zum 15. Februar per E-Mail unter info@ig-kultur-ost.ch. An diese Adresse können auch Rückfragen gerichtet werden. (pd/bk.)

Montag, 7. Februar – 10:00 Uhr

Lyrischer Jazz aus Norwegen

Der norwegische Tubist Daniel Herskedal. Bild: PD

Mit Daniel Herskedal kommt einer der besten Jazz-Tubisten der Welt mit seinem Quartett ins TAK Theater Liechtenstein. Er entführt das Publikum auf eine wunderbare Klangreise mit lyrischem, perkussivem Jazz und ist am Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, im TAK in Schaan zu erleben.

Nach wie vor ist die Tuba eine Exotin auf den Jazzbühnen. Der Klang, den der Norweger Daniel Herskedal seinem Instrument zu entlocken vermag, ist von atemberaubender Schönheit – melodisch, von rhythmischem Flair und lebendigen Farben durchzogen. Die Landschaft spielt in seiner Musik eine tragende Rolle: Weitläufig und kühn kann sie klingen, aber auch wärmend wie ein grosses Lagerfeuer. Herskedal hat die Grenzen seines Instruments technisch und klanglich erweitert und damit faszinierende und hypnotisierend schöne Musik erschaffen.

Das Herskedal Quartett verwebt atmosphärisch dichte Themen mit vertrackter Rhythmik und erschafft eine neue Klangästhetik, die sich zwischen Jazz, Avantgarde, Kammermusik und Pop einpendelt. (pd/map)

Freitag, 4. Februar – 19:39 Uhr

Der erste Podcast der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5

Literaturvermittlerin Judith Zwick hat mit Peter Stamm (links) und Simon Engeli Werkstattgespräche geführt. Bilder (PD/Donato Caspari)

Am Freitagabend, 4. Februar, geht der erste Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld online. Das neue Format wird zum zehnten Geburtstag des Theaters monatlich produziert. Die erste Folge hat die Literaturvermittlerin Judith Zwick realisiert und sie trägt den Titel: «Vom Anfangen». Sie hat mit dem Thurgauer Schriftsteller Peter Stamm und dem Theatermacher Simon Engeli, der zum Team der Theaterwerkstatt gehört, Werkstattgespräche zum Thema «Anfänge» geführt. (pd/gen)

Freitag, 4. Februar – 19:21 Uhr

Die Lyrikerin Erika Burkart zum 100. Geburtstag neu interpretiert

Erika Burkart, die wohl bedeutendste Schweizer Lyrikerin des 20. Jahrhunderts. Bild: PD

Am 8. Februar jährt sich der Geburtstag der Aargauer Schriftstellerin und Lyrikerin Erika Burkart zum hundertsten Mal. Die Autorinnen des Kollektivs Rauf, zu welchem auch die Thurgauerin Tabea Steiner gehört, lesen Burkarts Texte aus diesem Anlass im aktuellen Licht und versuchen sie neu zu interpretieren. Sie sind am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr, auf Einladung des Literaturhauses Wyborada im Raum für Literatur in der St.Galler Hauptpost zu Gast. Saskia Winkelmann begleitet den Abend musikalisch. (pd/gen)

Freitag, 4. Februar – 18:51 Uhr

St.Galler Schauspieler Matthias Albold spielt Steve Jobs

Matthias Albold ist seit über 20 Jahren Ensemblemitglied im Theater St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Monologreihe «Radikal allein» des Theaters St.Gallen geht in die zweite Runde: Am Donnerstag, 10. Februar, mit einem Doppelabend. Um 20 Uhr spielt Bruno Riedl im Kirchhoferhaus «Dienstags bei Migros». Das raffinierte Monologstück des 2016 erst 53-jährig verstorbenen Schriftstellers Emmanuel Darley erzählt von der besonderen Beziehung zwischen einem alternden Vater und seiner erwachsenen Tochter Roberta, die einmal Robert war.

Um 21.30 Uhr spielt Matthias Albold «Steve Jobs», ein fiktives Selbstgespräch des Apple-Mitbegründers in seiner letzten Lebensphase. Ein Stück Franzosen Alban Lefranc. Inszeniert werden beide Produktionen von der Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin Leyla Claire Rabih.

Der Doppelabend ist eine Koproduktion des Theaters St.Gallen mit dem Kunstmuseum St.Gallen. Die Monologe werden im Kirchhoferhaus gespielt, der Dépendance des Kunstmuseums St.Gallen. (pd/mem)

Freitag, 4. Februar – 17:53 Uhr

Silke Scheuermann liest im Literaturhaus Thurgau

Silke Scheuermann, preisgekrönte Autorin aus Frankfurt. Bild: PD

Am Donnerstag, 10. Februar, gibt das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben Einblicke in das Werk der deutschen Schriftstellerin Silke Scheuermann. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr und wird moderiert von Isabelle Vonlanthen vom Literaturhaus Zürich.

Geboren ist Silke Scheuermann 1973 in Karlsruhe, heute lebt sie bei Frankfurt am Main. Für ihre Gedichte, Erzählungen und Romane erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, unter anderem das Stipendium der Villa Massimo in Rom (2009) sowie den Hölty-Preis für Lyrik der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover (2014). Im Wintersemester 2017/18 hielt sie die Frankfurter Poetikvorlesung.

Bekannt geworden ist Scheuermann durch ihren Roman «Die Stunde zwischen Hund und Wolf» (2007), der in zehn Sprachen übersetzt wurde. Zuletzt wurde sie mit dem Bertolt-Brecht-Preis 2016, dem Robert-Gernhardt-Preis 2016 und dem Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis 2017 ausgezeichnet. 2021 war sie Stipendiatin der Kulturstiftung des Kantons Thurgau. (pd/wec)

Freitag, 4. Februar – 10:45 Uhr

Neuer Song der St.Galler Indie-Folk-Band Lowray

Die St. Galler Band Lowray um Singer-Songwriter Tobias Maienfisch (links). Bild: Melanie Buob

Tiefgründig und mit dem Kopf in den Wolken – so beschreibt der St.Galler Tobias Maienfisch die Musik seiner Band Lowray. Heute Freitag ist die neue Single «Saint Petersburg» erschienen. Das Lied handelt vom Verlust und vom Auseinanderleben: «Etwas, das auf den ersten Blick betrüblich erscheint. Solche Umstände können uns aber auch beflügeln – wir wagen einen Neuanfang und schlagen andere Wege ein», sagt Maienfisch zum neuen Song.

Das Video zur neuen Single «Saint Petersburg» von Lowray. Video: Youtube

Zuletzt erschien von Lowray die Zwei-Song-EP «Ghost Songs» – es ist bereits die vierte Veröffentlichung nach der EP «DIM» (2017), dem Album «When Are You Coming Home» (2020) sowie dem Livealbum zur «Shine A Light»-Tour (2018). In diesem Jahr sollen gemäss Ankündigung der Band weitere Song-Veröffentlichungen folgen. Die beiden Musiker treten zudem am 1. Juli am Open Air St.Gallen auf. (pd/wec)

Donnerstag, 3. Februar – 18:31 Uhr

Am Samstag zählt in der Grabenhalle St.Gallen nur der Rhythmus: Jeder und jede kann sich selbst hinters Schlagzeug setzen

Sich einmal fühlen wie dieser Schlagzeuger auf der Bühne am Open Air St.Gallen? Am Samstag ist das möglich in der Grabenhalle. Bild: Peer Füglistaller (26. Juni 2015)

Der Takt ist in der Musik das Unverzichtbare. Wer am Schlagzeug sitzt, gibt das Tempo für alle anderen Mitmusizierenden vor. Der Beat – je nachdem schneller oder langsamer als der eigene Herzschlag – lässt unseren Puls sinken oder versetzt uns in Ekstase. «Die Trommlerinnen und Trommler dieser Welt kochen das Grundgerüst für schmackhafte Musik. Sie sind quasi die Töpfe in der Küche», sagt Milo Schuler.

Am Samstag stellt er in der Grabenhalle St.Gallen deshalb das Schlagzeug in den Mittelpunkt. Schuler ist der Organisator der «Cucina Buzina Connection». Dabei stehen zwei Schlagzeuge sowie andere Rhythmusinstrumente wie Rasseln und Trommeln auf einer Bühne bereit – für das Publikum. «Denn der Abend ist ein offenes Format, jeder und jede darf auf die Bühne und einfach loslegen», erklärt Schuler.

Was dabei entsteht? Völlig offen. «Vom einfachen Jam über ein Freestyle-Perkussions-Duett bis zum improvisierten Tanz mit Technobeat kann dabei alles herauskommen», sagt der Organisator. Zudem werde keine Elektronik eingesetzt – der pure Rhythmus zähle und mache die Überraschung aus. «Unplugged, Techno, Open Stage-Night», fasst Schuler das Konzept zusammen.

Die «Drum-Küche» startet am Samstag um 19 Uhr in der Grabenhalle. Gäste benötigen ein gültiges 2G-Covid-Zertifikat. Zudem gilt in der Halle eine Maskentragpflicht und Getränke dürfen nur im Sitzen konsumiert werden. (sab)

Donnerstag, 3. Februar – 14:25 Uhr

Die Mundartrock-Band Megawatt hat ihren treuen Fans einen Song gewidmet

Die Ostschweizer Band Megawatt. Bild: PD

Eigentlich hätten Megawatt Grund genug, sich selbst zu feiern. 2021 wurde die Ostschweizer Mundartrock-Band an den Swiss Music Awards zum «Best Breaking Act» gekürt und ihr Débutalbum «Megawatt» wurde mit Platz 2 in den Charts zum dritterfolgreichsten Schweizer Album des Jahres erklärt. Doch in ihrer aktuellen Single «Felsafescht» geht es nicht um sie selbst und ihre Erfolge. Ganz im Gegenteil: In der treibenden Rockhymne besingt die Band ihre felsenfeste Bindung zu ihren Fans. Der im St. Galler Rheintal aufgewachsene Frontmann Thomas Graf erklärt:

«Oft erzählen uns Menschen, wie sehr unsere Musik sie durch ihr Leben begleitet. Ihre Erlebnisse haben uns wiederum zu diesem Song inspiriert.»

Das Video zur neuen Single «Felsafescht» von Megawatt. Video: Youtube

Auch das am 18. März erscheinende zweite Album der Band ist ihren treuen Fans gewidmet. Über 1’500 von ihnen sind sogar auf dem Cover des Albums verewigt. (pd/wec)

Donnerstag, 3. Februar – 13:23 Uhr

78. Poetry Slam in der Grabenhalle St.Gallen

Marguerite Meyer, Slam-Poetin aus Bern. Bild: PD

Am Freitag, 4. Februar, startet der Verein Slamgallen in die neue Saison und lädt um 20.30 Uhr zum 78. Poetry Slam in der Grabenhalle St.Gallen. Um die Krone kämpfen diesmal der Poetry-Slam-Schweizermeister 2019 Marco Güschä Gurtner aus Thun, die Appenzeller Slamqueen und bekannte FM1-Stimme Rosie Hörler, der gebürtige Bielefelder und aktuell amtierende Zürcher Stadtmeister Sven Stickling, der Shootingstar am Schweizer Slam-Himmel Annika Biedermann aus Zürich, die Berner Slammasterin Marguerite Meyer, die Schweizer Slam-Legende und zweifacher Schweizermeister im Team Sven Hirsbrunner aus Erlen, der Newcomer Qeumars Mustafa Hamie aus Zürich und der Basler Slamgrossmeister und Seriensieger Gregor Stäheli. Die Moderation übernehmen Etrit Hasler und Ralph Weibel aus St.Gallen. (pd/wec)

Mittwoch, 2. Februar – 16:12 Uhr

Saadet Türköz improvisiert zur Jazzposaune bei «Kleinaberfein» in St.Gallen

Saadet Türköz interpretiert die traditionelle Musik ihrer türkischen und kasachischen Vorfahren neu. Bild: Dominik Wunderli

Saadet Türköz lebt seit den 80er-Jahren in der Schweiz, seit vielen Jahren in Zürich. Sie verbindet improvisierte Musik und die verschiedensten Klangsprachen der Gegenwart. Interpretationen türkischer und kasachischer Musik prägen ihre Auftritte und Produktionen. Mit dem Jazz-Posaunisten Nils Wogram hat Türköz 2021 ihr neues Album «songDreaming» bei Leo Records in London herausgegeben und tritt nun mit Wogram am Sonntag, 6, Februar, im Rahmen der Reihe «Kleinaberfein» in Centrum DKMS, der Diözesanen Kirchenmusikschule, in St.Gallen auf. Nils Wogram begleitet die Improvisationen von Saadet Türköz mit Bässen, Geräuschen, Grooves, Posaunenakkorden und manchmal mit Melodica oder Obertongesang. (pd/gen)

Dienstag, 1. Februar – 18:46 Uhr

Neue Single von Stahlberger – Album kommt am 11. März

Seit 15 Jahren unterwegs: Die Band Stahlberger. Bild: PD/Adrian Elsener

«Hei zu Dir» heisst die neue Single der St.Galler Band Stahlberger um Frontmann Manuel Stahlberger. Die funkige Pop-Ballade erzählt vom Gefangensein in Erwartungen und Ansprüchen und vom Unvermögen, sich ihnen zu entziehen. Aber trotz gekonnten Versteckens der innerlichen Verzweiflung hinter Konventionen, bis hin zu vollständiger Unsichtbarkeit, ist da immer wieder jemand, der dir «imene Brot» eine Feile ins Gefängnis schickt oder dich mit nach Hause nimmt und «uftaut wie Schnee».

Das Video zur neuen Single «Hei zu dir» von Stahlberger. Video: Youtube

Der Song bietet einen ersten Vorgeschmack auf das neue Stahlberger-Album «Lüt uf Fotene», das am 11. März erscheint. Für das Album arbeitete die fünfköpfige Band mit dem deutschen Produzenten Olaf Opal zusammen, bekannt als Produzent von Bands wie Die Sterne oder The Notwist. (pd/wec)

Dienstag, 1. Februar – 16:50 Uhr

Reto Müller gewinnt Schaffhauser Manor-Kunstpreis 2023

Reto Müller wohnt in Stein am Rhein und hat sein Atelier im Kanton Thurgau. Bild: Rebecca Bowring

Reto Müller wird mit dem Manor-Kunstpreis Schaffhausen 2023 ausgezeichnet. Der mit 15’000 Franken dotierte Manorpreis ist die wichtigste Auszeichnung im Bereich der bildenden Kunst für Schweizer Nachwuchskünstlerinnen und -künstler und wird in verschiedenen Regionen verliehen. Er ist verbunden mit einer Einzelausstellung im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen im Frühjahr 2023 sowie einer Publikation. Der 37-jährige Müller wohnt in Stein am Rhein und hat sein Atelier Thurgauischen Uesslingen-Buch. Gemeinsam mit Richard Tisserand vom Kunstraum Kreuzlingen gewann Müller vergangenen Juni den Ideenwettbewerb Ratartouille der Kulturstiftung des Kantons Thurgau mit dem Projekt «Promenaden».

In seiner künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Reto Müller mit Materialien wie Zinn, Basalt oder Appenzellergranit. Müller richtet sein Augenmerk auf Umformungsprozesse, die einerseits natürlich entstehen – etwa wenn vulkanisches Lava zu Basalt erstarrt – und anderseits durch kulturelle Eingriffe wie das erneute Einschmelzen und Formen desselben. (pd/gen)

Dienstag, 1. Februar – 14:17 Uhr

Countrysong aus dem Thurgau: Neue Single von Sir Fire & The Crazy Flames

Der Thurgauer Urs Müller alias Sir Fire. Bild: PD

«Eine Prise Country, eine Messerspitze voller Hillbilly und zum Abschmecken ein Hauch von Rock 'n' Roll», so in etwa lässt sich das Musikprojekt Sir Fire & The Crazy Flames des Thurgauers Urs Müller umschreiben. Soeben ist seine neueste Single «Hug Me Baby» erschienen.

Die ersten Songs von Sir Fire & The Crazy Flames sind im Frühjahr 2021 unter dem EP-Titel «Songs of life & love» erschienen. Sir Fire ist gemäss eigenen Angaben inspiriert von seiner riesigen Plattensammlung, von über 30 Jahren Erfahrung mit verschiedenen Bands und von seinem Herzen - er erzählt Geschichten vom Leben und der Liebe. Im Spätsommer soll eine weitere EP mit dem Titel «All homegrown» erscheinen. (pd/wec)

Dienstag, 1. Februar – 11:09 Uhr

Ostschweizer Acts am m4music Festival

Die St. Gallerin Priya Ragu performte im Juli 2021 am Montreux Jazzfestival. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Am Freitag, 25. und Samstag, 26. März findet die nächste Ausgabe von m4music, dem Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent, in Zürich statt. Soeben hat das Festival die ersten Acts bekanntgegeben. Darunter sind auch zwei aus der Ostschweiz: Die St. Gallerin Priya Ragu sowie die Garagerock-Band Batbait.

Alanah Rüttimann, Gianna Brühwiler, Simona Bischof und Sandra Keller bilden zusammen die Band Batbait. Bild: PD

Zu den weiteren Acts am m4music Festival gehören der Folk-Pop-Multiinstrumentalist Dino Brandão aus Baden, die Post-Punk-Band Molchat Doma aus Belarus, die beiden Deutschrapperinnen Layla und Haiyti oder die Zürcher Rapperin Big Zis. Ein weiterer Fokus liegt auf der aktuellen Jazzszene: So spielt zum Beispiel der aus Nyon stammende Chelan oder das Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, das gleich zu neunt auffährt. Weitere Acts werden Mitte Februar angekündigt. (pd/wec)

Dienstag, 1. Februar – 10:46 Uhr

Covid-19-Kulturhilfen sollen im Kanton St.Gallen verlängert werden

Die Bundeshilfen für den Kulturbereich wurden aufgrund der weiterhin angespannten Lage bis ins Jahr 2022 verlängert. Dies macht im Kanton St.Gallen Anpassungen im kantonalen Gesetz erforderlich. Die vorberatende Kommission beantragt dem Kantonsrat, auf die Vorlage einzutreten und unterbreitet ihm zugleich Anträge.

Die Corona-Unterstützungsmassnahmen für den Kulturbereich wären aufgrund ihrer Befristung Ende 2021 ausgelaufen. Wegen der weiterhin angespannten und existenzbedrohenden Lage für den Kulturbereich beschlossen National- und Ständerat in der Wintersession 2021 eine Verlängerung der Corona-Unterstützungsmassnahmen bis Ende 2022 sowie Mittel für das Jahr 2022 in der Höhe von 130 Millionen Franken. Um die Beteiligung an diesen Bundesmitteln fortführen zu können, müssen im kantonalen Gesetz einige Bestimmungen angepasst werden.

Unter dem Präsidium von Christof Hartmann, Walenstadt, beriet die vorberatende Kommission die Vorlage. Sie begrüsst die Fortsetzung des Kulturhilfsprogramms und setzte sich mit den bisher gewährten Ausfallentschädigungen und Transformationsprojekten auseinander.

Die Kommission sieht Anpassungen des Entwurfs der Regierung bei der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel für Transformationsprojekte vor. So sollen im Jahr 2022 höchstens 10 Prozent oder höchsten 1,5 Millionen Franken der im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung stehenden Mittel in Transformationsprojekte fliessen dürfen. Die Regierung sieht in ihrem Entwurf höchstens 20 Prozent oder höchstens 3 Millionen Franken vor. Zudem soll die Regierung im Rahmen eines Auftrags grundsätzlich prüfen, wie die Transformation von nicht gewinnorientierten Kulturbetrieben - unabhängig vom Kontext der Covid-19-Pandemie - ermöglicht werden kann und dem Kantonsrat darüber Bericht erstatten.

Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Februarsession in erster und zweiter Lesung.(pd/gen)

Dienstag, 1. Februar – 09:46 Uhr

Bibliothek Wyborada feiert Jubiläum: St.Galler Pionierinnen eröffneten vor 35 Jahren die erste öffentliche Frauenbibliothek

Pionierinnen eröffneten 1987 in St.Gallen die erste öffentliche Frauenbibliothek. Bild: PD

Am 7. Februar 1987 wurde in St.Gallen die Frauenbibliothek Wyborada eröffnet. Heute ist der Bestand auf 12’000 Medien gewachsen und die Bibliothek ist Teil des St.Galler Bibliotheksnetzes. Nachdem 2019 die Frauenbibliothek von einer drohenden Schliessung gerettet und um das Literaturhaus erweitert wurde, tritt die Institution unter dem Namen Literaturhaus & Bibliothek Wyborada auf.

Eine kleine Frauengruppe gründete im Mai 1986 den Verein Wyborada. Er sollte Trägerin einer Frauenbibliothek, einer Dokumentations-, Informations- und Archivstelle werden. Das «Schweizer Frauenblatt» berichtete 1987: «Immer mehr Frauen kamen dazu: Das Bedürfnis war offenkundig. So etwas wie eine Schneeballwirkung setzte ein und es beteiligten sich bald 21 aktive Frauen am Projekt.» Bereits am 7. Februar 1987 war es dann soweit: Die erste öffentliche Frauenbibliothek der Deutschschweiz mit einem Grundstock von mehr als 2’000 Büchern und Zeitschriften konnte an der Harfenbergstrasse in St.Gallen eröffnet werden. (pd/mem)

Dienstag, 1. Februar – 07:33 Uhr

Nachtzug nach Brasilien in der Tonhalle St.Gallen

Sehnsuchtsort der Late-Night-Musiker am kommenden Samstag: Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro. Bild: pd

«Alles ausser Klassik», so lautet die einzige Einschränkung und Vorgabe für Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen bei der Programmgestaltung der Late-Night-Konzerte «Nachtzug» in der Tonhalle. So finden immer neue spannende Formationen zusammen; «Kammermusik» kann auch heissen: Bossa Nova, die Klassiker von Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, João Gilberto in neuen Arrangements für ein gemischtes Quintett aus Flöte, Viola, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug – und einen Sänger, den in Brasilien geborenen Bass Paulo Medeiros, Mitglied des Theaterchors St.Gallen.

Am kommenden Samstag, 6. Februar, ab 21 Uhr träumen die fünf von Wärme und weissen Stränden: «Saudades do Brasil II» lässt jene Sehnsucht aufleben, die der Musik des südamerikanischen Landes eigen ist. Es singen und spielen neben Paulo Medeiros (Gitarre) der Flötist Dirk Hagemann, Stefanie Medeiros (Viola und Moderation), Aline Spaltenstein (Kontrabass) und Maximilian Näscher (Schlagzeug). Begleitet werden die Arrangements von Geschichten und Anekdoten. (pd/bk.)

Montag, 31. Februar – 09:00 Uhr

Drei russische Komponisten in Appenzell

Die Musiker des russischen Programms: Felix Froschhammer, Hugo Bollschweiler, Claude Hauri (oben v. l.). Unten das Schweizer Klaviertrio mit Joel Marosi, Martin Lucas Staub und Angela Golubeva. Bild: PD

Mit Paul Juon (1972 - 1940), einem in Moskau geborenen Schweizer Komponisten, ist ein spannender Spätromantiker in der Ziegelhütte Appenzell zu entdecken (Freitag, 4. Februar, 20 Uhr). Sein virtuoses Klaviersextett op. 22 verarbeitet verschiedene Themen aus der russischen Volksmusik und knüpft hörbar an die Komponisten Anton Arensky (bei dem Juon studierte) und Peter I. Tschaikowsky an. Der Abend beginnt mit Tschaikowskys «Méditation» aus «Souvenir d’un lieu cher». Tschaikowsky darf als Übervater der russischen Musik gelten. Tief erschüttert vom unerwarteten Tod Tschaikowskys komponierte Anton Arensky sein Streichquartett «À la mémoire de P. Tschaikowsky» in der ungewöhnlichen Besetzung mit zwei Celli statt der üblichen zwei Violinen. Dadurch erhält das Werk eine dunklere Färbung. Dieses russische Dreigestirn ist in Appenzell ist zu hören mit Felix Froschhammer und Angela Golubeva (Violinen), Claude Hauri und Joel Marosi (Violoncelli), Hugo Bollschweiler (Viola) und dem Pianisten Martin Lucas Staub, der auch als künstlerischer Leiter der Konzerte in der Ziegelhütte amtet, (pd/map)

Freitag, 28. Januar – 15:17 Uhr

Ausstellungsprogramm 2022 Kunstmuseum Liechtenstein

Mercedes Azpilicueta ist eine der vier Künstlerinnen, die im Rahmen der Ausstellung «C4» ihre Werke zeigen werden. Hier abgebildet ihre Arbeit «Potatoes, Riots and Other Imaginaries» von 2021. Bild. Daniel Nicholas

Die neue Direktorin des Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz, Letizia Ragaglia wünscht sich ihr Museum als Ort der Begegnung. Wie das Museum in einer Mitteilung schreibt, sehe das Ausstellungsprogramm 2022 deshalb eine lebendige, möglichst physische Auseinandersetzung mit der Museumssammlung vor. Regaglia, die ihr Amt am 1. Juli 2021 angetreten hat, wird folgendermassen zitiert:

«Der stetige Dialog mit der Sammlung aus neuen oder ungewohnten Blickwinkeln, ihre Nachhaltigkeit und Lebendigkeit sind Themen, die einen wichtigen Stellenwert für mich einnehmen.»

Direktorin Letizia Ragaglia. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

«C4» titelt die erste Ausstellung von Letizia Ragaglia, für die sie drei Künstlerinnen und ein Künstlerpaar eingeladen hat, in ihren Einzelpräsentationen auch mindestens einem Werk aus der Museumssammlung zu begegnen. Sie wird vom 20. Mai bis 4. September zu sehen sein.

Um den Zugang zu Kunst möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, erhalten Besucher:innen ab April 2022 ein ganzes Jahr lang jeden Mittwoch freien Eintritt ins Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation. Mit dem Fokus auf Inklusion bei der Kunstvermittlung, kommt auch dem Seitenlichtsaal im Haus eine wichtige Rolle zu: Im Frühjahr startet eine Reihe von neuen und experimentellen Projekten, die in enger Zusammenarbeit mit externen Partnern und Institutionen entstehen.

Brian O’Doherty, The Critic’s Boots, 1964–1965. Bild: Stefan Altenburger

Weitere Ausstellungen im Kunstmuseum Liechtenstein 2022: Matthias Frick. Kälte speichern in kalten Ländern für warme Länder (1. April bis 7. August)

Seit Ende der 1970er-Jahre entwickelte Matthias Frick (1964 -2017) mit seinen Arbeiten ein komplexes Weltgebäude: eine persönliche Kosmologie. Frick selbst verortete sein Werk im Umfeld der «Art Brut». Anhand von Zeichnungen und Papierarbeiten wird sein Selbstverständnis als «Outsider» wegweisend für ein neues Kunstverständnis anderer Werke aus der Sammlung.

(1. April bis 7. August) Seit Ende der 1970er-Jahre entwickelte Matthias Frick (1964 -2017) mit seinen Arbeiten ein komplexes Weltgebäude: eine persönliche Kosmologie. Frick selbst verortete sein Werk im Umfeld der «Art Brut». Anhand von Zeichnungen und Papierarbeiten wird sein Selbstverständnis als «Outsider» wegweisend für ein neues Kunstverständnis anderer Werke aus der Sammlung. Brian O’Doherty. Künstler, Kunstkritiker und Schriftstelle r (2. September bis 8. Januar)

Die Ausstellung thematisiert das Schaffen des 1928 geborenen, in New York lebenden irisch-amerikanischen Künstlers, Kunstkritikers und Schriftstellers Brian O’Doherty im Kontext der Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein. Dabei stellt die Schau eine vielschichtige, faszinierende und sehr aktuelle Künstlerposition vor.

r (2. September bis 8. Januar) Die Ausstellung thematisiert das Schaffen des 1928 geborenen, in New York lebenden irisch-amerikanischen Künstlers, Kunstkritikers und Schriftstellers Brian O’Doherty im Kontext der Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein. Dabei stellt die Schau eine vielschichtige, faszinierende und sehr aktuelle Künstlerposition vor. Candida Höfer. Liechtenstein (30. September bis 10. April)

Erstmals werden das Kunstmuseum Liechtenstein und die Hilti Art Foundation eine gemeinsam konzipierte Ausstellung zeigen. Im Mittelpunkt stehen Fotografien der renommierten, zur Düsseldorfer «Becher-Schule» gehörende Künstlerin Candida Höfer, die sie eigens für diese Ausstellung aufnahm. Ihre Sujets fotografierte sie überwiegend mit einer digitalen Grossformatkamera an Orten in Liechtenstein. (pd/gen)

Freitag, 28. Januar – 09:56 Uhr

Kulturförderung: Stadt und Kanton St.Gallen und Kulturstiftung des Kantons Thurgau spannen bei der Digitalisierung zusammen

Das Amt für Kultur des Kantons St.Gallen hat für die Bearbeitung von Fördergesuchen eine digitale Lösung entwickelt, an welcher sich nun auch das Kulturamt der Stadt St.Gallen und die Kulturstiftung des Kantons Thurgau beteiligen. Im Bild Tanja Scartazzini, Leiterin des kantonalen Kulturamts. Bild: Michel Canonica

Das Einreichen und die Bearbeitung von Gesuchen wird für Kulturschaffende und Kulturförderorganisationen noch einfacher: Seit Anfang Jahr sind mit der Kulturförderung der Stadt St.Gallen und der Kulturstiftung des Kantons Thurgau zwei neue Partner bei der Online-Lösung des Amtes für Kultur des Kantons St.Gallen dabei. Diese ermöglicht es, ein Gesuch einmal zu erfassen und an verschiedene Kulturförderstellen gleichzeitig einzureichen. Aktuell sind zehn Kulturförderstellen angeschlossen.

Im Sommer 2019 führte das Amt für Kultur des Kantons St.Gallen für die Einreichung und Bearbeitung von Gesuchen eine neue Online-Lösung ein. Dies erfolgte zusammen mit den regionalen Förderorganisationen Südkultur, Rheintaler Kulturstiftung, Kultur Toggenburg, Thurkultur und Kultur Zürichsee Linth sowie den Fachstellen für Kultur der Städte Rapperswil-Jona und Wil.

Ist ein Gesuch einmal erfasst, kann es mit einem Klick an die ausgewählten Kulturförderstellen eingereicht werden. Dadurch ist es möglich in einem Schritt kommunale, regionale und kantonale Kulturförderbeiträge zu beantragen, was schweizweit einzigartig ist. Die Gesuche, und nach Abschluss der Projekte auch die Abrechnungen, werden allen beteiligten Förderorganisationen zugestellt. Der Entscheid über die Förderbeiträge erfolgt separat. (pd/gen)

Donnerstag, 27. Januar – 17:15 Uhr

Satirischer Jahresrückblick im Würth-Haus Rorschach

«Bundesordner 2021» bietet eine Impfung gegen Humorlosigkeit. Bild: PD

Mit «Bundesordner 2021» präsentiert das Würth Haus Rorschach am 3. Februar einen satirischen Jahresrückblick mit Künstlern wie Anet Corti, Kathrin Bosshard, Nils Althaus oder Les trois Suisses. Nach der letztjährigen Shutdown-Pause stürzt sich die Bundesordner-Crew in diesem Jahr besonders gierig darauf, die denkwürdigen Ereignisse satirisch einzuordnen. Die Kabarettistinnen, Liedermacher und Wortkünstler verpassen dem Publikum eine Impfung gegen Humorlosigkeit. Bundesordner 2021 ist eine Produktion des Casinotheaters Winterthur. (pd/gen)

Donnerstag, 27. Januar – 15:00 Uhr

Künstlerin und Lehmbaupionier diskutieren im Kunsthaus Bregenz

Künstlerin Otobong Nkanga und Lehmbaupionier Martin Rauch im Kunsthaus Bregenz. Bild: Miro Kuzmanovic

Das Künstlergespräch im Kunsthaus Bregenz mit Otobong Nkanga und Martin Rauch am 5. Februar, 11 Uhr, bietet Einblick in die Entstehung der Ausstellung und greift aktuelle Projekte und Zukunftsvisionen der Künstlerin und des Lehmbaupioniers auf. Direktor Thomas D. Trummer befragt Rauch und Nkanga zu Themen wie Nachhaltigkeit, Bauprojekte und die Rolle der Kunst. Über 50 Tonnen Lehm haben Nkanga und Rauch für die aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Bregenz verarbeitet.

Aufgrund des grossen Erfolgs wurde die Ausstellung bis zum 6. März verlängert. Für alle, die sie noch nicht gesehen haben: Am 4. Februar ist der Eintritt ins Kunsthaus Bregenz frei. Kurzführungen um 11 und 16 Uhr läuten mit einem Glas Sekt das Wochenende ein. (pd/gen)

Donnerstag, 27. Januar – 14:17 Uhr

Film über den Geräuschexperimentator Felix Kubin im Palace St.Gallen

Der experimentelle Dokumentarfilm «Felix in Wonderland» der Künstlerin Marie Losier porträtiert in einer Art Traumsequenz den Musiker und Performer Felix Kubin, der bereits mit elf Jahren mit seinen Soundexperimenten begann. Seit Ende der 1990er-Jahre befasst sich Kubin mit futuristischer Popmusik. Recht spielerisch nähert sich der Film an das exzentrische Schaffen dieses Geräuschexperimentators an. Zu sehen ist er am Freitag, 28. Januar, 21 Uhr, im Kulturzentrum Palace St.Gallen. (pd/map)

Donnerstag, 27. Januar – 10:20 Uhr

Ausstellungsprogramm 2022 des Textilmuseums St.Gallen

Materialbox der Textildesignerin Sudō Reiko. Ihr Werk ist im Textilmuseum St.Gallen vom 11. März bis 18. September zu sehen. Bild: PD

Im Jahr 2022 präsentiert das Textilmuseum St. Gallen drei Ausstellungen. Den Auftakt macht am 11. März die Eröffnung einer Einzelausstellung zum Werk der renommierten japanischen Textildesignerin Sudō Reiko, die Fragen der Nachhaltigkeit ins Zentrum ihres langjährigen Schaffens stellt. Sudō Reiko ist seit mehr als dreissig Jahren Designdirektorin der Textilfirma Nuno. Sie verbindet in ihrer Arbeit traditionelles japanisches

Handwerk mit neuen Technologien und ungewöhnlichen Materialien. Sie kombiniert so unterschiedliche Rohstoffe wie Abfallprodukte der Seidenherstellung, handgeschöpftes Papier, Nylonband oder Thermoplastik.

Martin Leuthold widmet der reichen St.Galler Textilgeschichte eine Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Agentur Alltag

Ab dem 22. April ist «Gut. Der Anfang ist weisses Gold» zu sehen, eine Ausstellung, die der Designer Martin Leuthold der reichen Textilgeschichte seiner Ostschweizer Heimat widmet. Die hohe Qualität begründete einst den Ruhm der St.Galler Leinwand; als «Weisses Gold» wird sie zu einem Mythos, der bis heute nachwirkt: Die Konzept- und Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin vom St. Galler Atelier für Sonderaufgaben nehmen textile Traditionen auf und verleihen ihnen mit «Bignik», einer jährlich wachsenden sozialen Skulptur, neue Bedeutung. In einer freien künstlerischen Interpretation verbindet Martin Leuthold textile Vergangenheit und Gegenwart und kreiert eine raumgreifende Installation, die im ersten Obergeschoss des Textilmuseums zu sehen sein wird. «Bignik» wird anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums im Juni

2022 im Zentrum von St. Gallens stattfinden.

«Körperliche Distanz», Quilt von Rita Merten, zu sehen in der Ausstellung 8. Europäische Quilttriennale vom 7. Oktober bis 8. Januar. Bild: Kurt Gattner

Ab dem 7. Oktober gastiert die «8. Europäische Quilt-Triennale» im Textilmuseum. Aus mehr als 150 Einsendungen wählte eine international besetzte Jury fünfzig Werke aus, die eindrücklich belegen, dass

Kreativität, künstlerische Inspiration und zeitkritische Aussagen nicht allein Malerei, Bildhauerei, Grafik und Fotokunst vorbehalten sind – sondern auch in dieser traditionellen Volkskunst zum Ausdruck gebracht werden können. (pd/gen)

Mitttwoch, 26. Januar – 19:56 Uhr

Erster grosser Poetry-Slam 2022 in der Grabenhalle St.Gallen

Poetry Slam ist eine feste Grösse im Programm der Grabenhalle St.Gallen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 9. Februar 2019)

Der erste grosse Poetry Slam in der Grabenhalle St.Gallen im neuen Jahr findet am Freitag, 4. Februar, um 20.30 Uhr statt. Ob Wortspiele oder Politisches, Comedy oder Nachdenkliches, Prosa oder Lyrik, Nonsens oder Dramatisches – am Ende entscheidet das Publikum über den Finaleinzug. Um die begehrte Krone kämpfen diesmal Gregor Stäheli (Zürich), Sven Hirsbrunner (Erlen), Marguerite Meyer (Zürich), Jan Rutishauser (St. Gallen), Franziska Schramm (Konstanz), Marco Gurtner (Thun), Annika Biedermann (Zürich) und Sven Stickling (Bielefeld). Der Abend wird vom bewährten Duo Ralph Weibel und Etrit Hasler moderiert.(pd/gen)

Mitttwoch, 26. Januar – 14:26 Uhr

Ausstellung und Publikation zu den Gemeinsamkeiten von Kunst und Fussball im St.Galler Haus zur Ameise

Was Fussball und Kunst miteinander zu tun haben, ergründen das Fussballmagazin «Senf» und das Haus zur Ameise. Bild: PD

Die Schnittmenge von Fussball und Kunst ist weit grösser, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Dieser Ansicht sind zumindest die Illustratoren und Illustratorinnen vom St.Galler Haus zur Ameise und das St.Galler Fussballmagazin «Senf». Es widmet seine 15. Ausgabe unter dem Titel «Kunstrasen» den Gemeinsamkeiten von Fussball und Kunst: Von Sprayereien im Stadtzentrum bis zur Choreografie im Stadion, von einem Plakat von Franz Beckenbauer bis zu den Gesängen in der Kurve. Die Heftvernissage findet gleichzeitig mit der Eröffnung einer Ausstellung zum Thema am 3. Februar ab 20 Uhr im Haus zur Ameise statt. (pd/gen)

Dienstag, 25. Januar – 15:20 Uhr

Am 12. Februar eröffnet in St.Gallen der neue Kunstraum «Die Klause»: Bisher zwölf Ausstellungen in der Mülenenschlucht geplant

Die Künstlerin Anita Zimmermann lebt seit 25 Jahren in der Stadt St.Gallen. Sie steckt auch hinter den Kunstaktionen «Geiler Block». Bild: Andrea Tina Stalder

(4.1.2022)

Am 12. Februar eröffnet in St.Gallen der neue Kunstraum «Die Klause»: Bisher zwölf Ausstellungen in der Mülenenschlucht geplant

Leila Bock ist das «kuratorische Pseudonym» der seit 25 Jahren in St.Gallen lebenden Künstlerin Anita Zimmermann. Sie hat in den vergangenen Jahren auch als Organisatorin von Ausstellungen von sich reden gemacht: Ihr Konzept ist dabei sehr speziell. Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke jeweils in Liegenschaften, die vor einer grossen Veränderung, dem Umbau oder gar den Abbruch, stehen.

Unter dem Label «Geiler Block» stehen jetzt zwei weitere Projekte bevor: Am 12. Februar wird in der Mülenenschlucht der Ausstellungsraum «Die Klause» eröffnet; darin sind bis Oktober sechs Doppelausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler aus der Region geplant. Vom 17. bis 20. März wird zudem die alte Fahnenfabrik an der Lindenstrasse in St.Gallen zum «Geilen Block» (siehe Kasten unten).

Anita Zimmermann vor dem neuen Kunstraum «Die Klause» an der Mühlenenstrasse 17. Bild: Andrea Tina Stalder

(4.1.2022)

Die Eröffnung des Ausstellungsraums «Die Klause» ist eine Reaktion des Vereins «Geiler Block» auf die Probleme der Kunstszene während der Coronapandemie. Begegnung und Austausch mit Gleichgesinnten und Publikum blieben gerade für Kunstschaffende wichtig, grosse Projekte wie der «Geile Block» seien während der Pandemie aber massiv erschwert, heisst es im Internetauftritt des Vereins. «Die Klause» soll Abhilfe schaffen.

Was dort von Mitte Februar bis Anfang Oktober geboten wird, lässt Vorfreude aufkommen. Den Anfang an der Mühlenstrasse 17 machen von der Eröffnung am 12. Februar, 16 Uhr, bis zum 6. März Andy Storchenegger «auf dem Podest» und Roman Signer «im Schaufenster». Danach stehen zehn Künstlerinnen und Künstler von Monika Sennhauser und Andrea Vogel bis hin zu Katalin Deér und Ursula Palla auf dem Programm. (pd/vre)

Geiler Block 43 Kunstschaffende in der alten Fahnenfabrik Spannend dürfte auch die nächste Inszenierung des «Geilen Block» sein. Daran beteiligen sich in der alten Fahnenfabrik an der Lindenstrasse 122 in St.Gallen vom 17. bis 20. März 43 St.Galler, Thurgauer und Ausserrhoder Kunstschaffende. Die Vernissage findet am 16. März, ab 18 Uhr, statt. Auf dem Programm steht unter anderem ein Konzert mit den Reines Prochaines. Anita Zimmermann und Stephan Rohner stecken diesmal hinter der Aktion. Sie haben die Chance einer ausserordentlichen Gelegenheit für eine spontane Zwischennutzung ergriffen, bevor in der Fahnenfabrik Ende März die Baumaschinen auffahren. Eine Wohnbaugenossenschaft hat die ehemalige Fahnenfabrik Stadelmann gekauft. Sie erstellt darin 22 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren einschliesslich Ateliers und Gästezimmer. Der «Geile Block» in der alten Fabrik trägt den Arbeitstitel «Kunstschaffende zeigen Flagge». Jede Künstlerin und jeder Künstler hat die Möglichkeit eine Fahne zu ihrer oder seiner «Person und Arbeit» zu präsentieren. Es kann sich um eine bestehende oder eine neue Arbeit handeln. Wichtig ist, dass sie fürs Gesamtwerk steht und dieses vertritt. Die Grösse der Werke ist nicht relevant. Die Art der Präsentation ist Sache der Kunstschaffenden. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar – 15:10 Uhr

Zwei Ostschweizer Musikvideos im Rennen um den Titel «Best Swiss Videoclip»

Zehn Videoclips wurden im Rahmen der Solothurner Filmtage für den Titel «Best Swiss Video Clip» nominiert. Darunter auch zwei aus der Ostschweiz: «Come Down» des Electropop-Duos Mischgewebe sowie «Driver» der St.Galler Sängerin Joya Marleen. Die nominierten Videoclips sind nun im Rennen um den Hauptpreis, der am 26. März am Festival m4music verliehen wird. Es wird ein Jury- sowie ein Publikumspreis verliehen. Letzterer wird durch ein Online-Voting ermittelt, das noch bis zum 30. Januar läuft. (wec)

«Come Down» des Duos Mischgewebe. (Regie: Melanie Danuser, Bill Bühler, Benjamin Lüthold) Video: Youtube

«Driver» von Joya Marleen. (Regie: Bastien Bron und Laetitia Gauchat) Video: Youtube

Dienstag, 25. Januar – 10:43 Uhr

Bischof Markus diskutiert in Heiden über den humanitären Auftrag der Kirchen

Bischof Markus und die Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux diskutieren über Werte, Moral, und Ethik.

Jeden ersten Montag im Monat lädt das Dunant-Museum Heiden im Rahmen der Veranstaltungsreihe Montags-Plaza zu Begegnungen mit Persönlichkeiten, Institutionen und Vereinen aus Heiden und der Region ein. Das Montags-Plaza findet im Dunant-Bistro am Kirchplatz 9 statt. Am Montag, 7. Februar, sind ab 19.19 Uhr Bischof Markus Büchel vom Bistum St.Gallen und Martina Tapernoux, Kirchenratspräsidentin der evangelisch-reformierten Landeskirche AR/AI, zu Gast. Sie diskutieren über den humanitären Auftrag der Kirchen in der Zivilgesellschaft. Was sind Werte, was ist Moral, was ist Ethik? Welche Rolle spielen sie heute und morgen in der Diskussion um Solidarität, Gerechtigkeit und Humanität? (pd/gen)

Montag, 24. Januar – 15:07 Uhr

Sonderaktion U30 jetzt einmal pro Monat im Theater St.Gallen

Diese Woche im U30-Spezialprogramm des Theaters St.Gallen: Kinsun Chans Tanzstück «The Banquet» Bild: Gregory Batardon

Bislang gab es spezielle U30-Angebote mit stark vergünstigten Tickets und anschliessendem Künstlergespräch für Menschen unter dreissig nur sporadisch am Theater St.Gallen. Weil sie aber auf grosse Resonanz stossen, werden sie künftig einmal monatlich stattfinden. Der nächste U30-Abend ist bereits diese Woche, am 26. Januar um 19.30 Uhr. Zu sehen ist die Tanzkompanie mit «The Banquet», dem neuen Stück von Tanzchef Kinsun Chan.

Auch das Sinfonieorchester St.Gallen wird künftig mit von der Partie sein bei U30; im Februar gibt es das Programm «Himmlische Freuden» mit der 4. Sinfonie von Gustav Mahler in der Tonhalle für junges Publikum zum Preis von 25 Franken, unabhängig von der Platzkategorie. Weitere U30-Termine sind der 22. März (La Traviata), der 13. April (Biedermann und die Brandstifter) und der 11. Mai (María de Buenos Aires).

Im Anschluss an die jeweiligen Aufführungen findet ein Gespräch mit Beteiligten der Produktionen statt; sofern es die Corona-Situation zulässt, wird die Bar geöffnet und ein Gratisgetränk offeriert. (pd/bk.)

Montag, 24. Januar – 14:39 Uhr

Endspurt für St.Galler Cabaret Sälewie in der Kellerbühne

Cabaret Sälewie im aktuellen Programm «Heissi Luft»: Rosanna Schmid (links), Thomas Frischknecht (Mitte), Katrin Schatz (rechts). Bild: pd/Thomas Lutz

Noch viermal hebt das Cabaret Sälewie in der St.Galler Kellerbühne ab: Diese Woche sind die letzten Vorstellungen des aktuellen Programms «Heissi Luft» (Regie: Sarah Fuhrmann) zu sehen. Im Ballon auf steiler Fahrt durch Raum und Zeit erforschen Rosanna Schmid, Katrin Schatz und Thomas Frischknecht Dimensionen und Konfusionen des menschlichen Daseins. Sie entdecken dabei so manchen schrägen Vogel. Musikalischer Kapitän am Flügel (und nicht nur dort) ist Simon Meier.

Für alle vier Vorstellungen am 25./26./27. und 28. Januar, jeweils 20 Uhr, gibt es noch freie Plätze unter kellerbuehne.ch. (pd/bk.)

Montag, 24. Januar – 13:56 Uhr

Luchsinger und Blablabor im Literaturhaus Thurgau

Der Thurgauer Musiker Christoph Luchsinger ist unterwegs mit «Noeise», unter anderem in Bibliotheken. Bild: Ralph Ribi

Spannend ins Ungefähre geht es am Donnerstag, 27. Januar, im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben: Für eine Klanginstallation und Performance kommen der Trompeter Christoph Luchsinger und das Radiokunstkollektiv Blablabor zusammen. Blablabor hat dafür Wörter aus verschiedenen Sprachen zu Klangmaterial montiert, dieses wird aus sieben im Haus verteilten Stationen vor sich hin schwatzen, schnattern, trällern und zwitschern. Zu bestimmten Uhrzeiten trifft sich Christoph Luchsinger in den Räumen mit einer Tonspur zu einem Konzert.

Das Projekt NŒISE wurde im Rahmen des Wettbewerbs KosmosMusikThurgau ausgewählt. Christoph Luchsinger studierte an der Zürcher Hochschule der Künste und schloss sein Studium 2002 ab, 2004 die künstlerische Ausbildung an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau und 2007 das Studium der Blasmusikdirektion an der Hochschule der Künste Bern. Luchsinger spielt als Solist und in diversen Ensembles und Orchestern. (pd/bk.)

Montag, 24. Januar – 08:50 Uhr

Die Stelle des St.Galler Domorganisten ist ausgeschrieben: Nachfolgerin oder Nachfolger für Willibald Guggenmos gesucht

Der St.Galler Domorganist Willibald Guggenmos geht nächstes Jahr in Pension. Bild: Sabrina Stübi

2023 wird das Jahr der Wechsel an wichtigen St.Galler Kulturinstitutionen sein. Nicht nur Werner Signer verlässt seinen Posten als Direktor des Theaters St.Gallen (Jan Henric Bogen löst ihn ab). Auch die Stelle des Domorganisten an der Kathedrale wird frei. Willibald Guggenmos, der in den letzten Jahren mit seinen erfolgreichen Programmen und Formaten so enorm viel für die Etablierung der Orgelmusik in St.Gallen geleistet hat, geht Mitte nächsten Jahres in Pension. In der aktuellen Ausgabe der Schweizer Musikzeitung SMS sucht die katholische Kirchgemeinde St.Gallen bereits jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit internationalem künstlerischem Niveau, mit einem relevanten Repertoire und qualifizierter Improvisationsfähigkeit für Liturgie und Konzert. Egal, wer in die Fussstapfen von Willibald Guggenmos treten wird, er oder sie wird ab 1. August 2023 ein grosses Erbe antreten. (map)

Freitag, 21. Januar – 19:17 Uhr

Zum Holocaust Gedenktag: Werkstattbericht im Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte zu jüdischem Arbeitslager in der Schweiz

Christine und Rolf Werner beim Sportplatz der Reihenhaussiedlung Bruggenmatt in Bonstetten, wo von 1943 bis 45 das Arbeitslager für jüdische Flüchtlinge stand. Bild: Bernhard Schneider

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages sind Christine und Rolf Werner zu Gast im Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz. Am Donnerstag, 27. Januar, berichten sie um 19 Uhr über ihre historischen Nachforschungen zum Arbeitslager für jüdische Flüchtlinge in Bonstetten, das von 1943 bis 1945 betrieben wurde.

Anfang 2019 erkundigte sich der während des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz geflüchtete Kunstpädagoge Arno Stern bei der Gemeinde Bonstetten nach dem Arbeitslager, in welchem er einst interniert war. Stern ist der bisher einzig bekannte, überlebende Zeitzeuge. Seine Nachfrage gab den Anstoss zu Rolf und Christine Werners Recherchen und dem darauf basierenden Buch «Zuflucht Schweiz im 2. Weltkrieg», das 2021 erschienen ist. Es zeichnet nicht nur ein Bild vom Leben und Arbeiten im Lager, sondern zeigt auch die Hintergründe der Schweizerischen Flüchtlingspolitik in den Kriegsjahren auf. (pd/gen)

Freitag, 21. Januar – 16:50 Uhr

Rapper Reezy tritt im St.Galler Ivy Club auf

Bild: Imago

Am Samstag, 22. Januar, beehrt einer der gehyptesten Deutschrapper das St.Galler Nachtleben: Reezy, bekannt durch Hits wie «Sandmann» oder «My Little Sunshine», tritt im Ivy Club an der Bahnhofstrasse 10 auf. Der Club öffnet seine Türen um 23 Uhr.

Aufgewachsen ist Reezy in den Strassen der Frankfurter Nordweststadt. Seit dem Zeitpunkt seiner Geburt ist er «pausenlos von Musik umgeben», wie er erzählt. Das Produzieren hat er sich mit Hilfe verschiedener Youtube-Tutorials selber beigebracht. Im März 2019 veröffentlichte er das Debütalbum «Teenager Forever», im Juni 2020 kam der Nachfolger «Weisswein & Heartbreaks», mit welchem er es auf Platz zehn in den deutschen Charts schaffte. (wec)

Video: Youtube

Freitag, 21. Januar – 14:36 Uhr

Verein «Opus 278» mit Konzertprogramm 2022 auf Fazioli-Flügel

Claire Pasquier vom Verein «Opus 278» mit dem Fazioli-Flügel. Bild: Nik Roth

Der Verein «Opus 278» startet in seine zweite Saison und hat für 2022 ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Es beginnt am Samstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr im Lagerhaus St.Gallen mit einem Konzert auf dem Fazioli-Konzertflügel, den der Verein dank vieler Sponsorinnen und Sponsoren in erwerben konnte. Die amerikanische Pianistin Rachel Naomi Kudo spielt Bach, Schumann und Schubert. Sie gewann beim Internationalen Bach-Wettbewerb 2018 in Leipzig den ersten Preis.

Zum Programm: «Kleine putzige Dinger» nannte Robert Schumann eine Reihe kurzer Klavierstücke, von denen er 13 zu den be­rühmten Kinderszenen zusammenfasste. In ihrer Mitte steht die Nummer 7, die «Träumerei», die bald zum Inbegriff des romantischen Klavierstücks werden sollte. Die amerikanische Pianistin Rachel Naomi Kudo stellt in ihrem Programm den Kinderszenen zwei weitere Stücke gegenüber: die Klaviersonate Nr. 17 von Franz Schubert. Und Johann Sebastian Bachs Toccata in D-Dur BWV 912.

«Opus 278» wurde im 2020 von der Pianistin Claire Pasquier, dem Schauspieler Matthias Flückiger und dem Architekten Georg Streule gegründet. Der Verein organisiert Aufführungen mit Pianistinnen und Pianisten, Solistinnen und Solisten und mit verschiedenen Kammerorchestern, welche nach dem Vorbild der ehemaligen Hauskonzerte in kleinerem Rahmen durch- und aufgeführt werden. Die Konzerte finden im St.Galler Lagerhaus, im Raum der ehemaligen Tanzschule Wingling statt (tagsüber Büro von GSI Architekten). (pd/gen)

Freitag, 21. Januar – 11:48 Uhr

Theater St.Gallen zeigt Max Frischs «Biedermann und die Brandstifter» anstelle von «M»

Die aktuelle Coronasituation zwingt das Theater St.Gallen zu einer Änderung im Spielplan. Anstelle von «M» nach dem Filmklassiker von Fritz Lang kommt im April der Welterfolg «Biedermann und die Brandstifter» von Max Frisch auf die Bühne. «Die speziellen Anforderungen der Pandemie verunmöglichen es, das erarbeitete Konzept der Produktion ‹M› wie geplant umzusetzen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Regie und Ausstattung bleiben auch bei «Biedermann und die Brandstifter» in den Händen von Christina und Franziska Rast. Auch bezüglich der Terminplanung ändert sich nichts. Premiere ist am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr im Um!bau.

Freitag, 21. Januar – 10:09 Uhr

Mehr Ostschweizerinnen auf Wikipedia: St.Galler Bibliothek Wyborada bietet Schreibwerkstatt an

Die Arboner Autorin Ruth Erat gehört zum Wikipedia-Schreibteam der Bibliothek Wyborada. Bild: Ralph Ribi

Frauen sind im Online-Lexikon Wikipedia nicht nur als Schreibende, sondern auch inhaltlich untervertreten. Chris Regn und Daniela Brugger vom kollaborativen Projekt Who writes his_tory! führen deshalb am Sonntag, 23. Januar, von 10 bis 16 Uhr im Studio der Bibliothek Wyborada in St.Gallen eine Schreibwerkstatt für Wikipedia-Einträge durch.

Wikipedia.org ist an Zugriffen gemessen die sechstgrösste Website der Welt und eine der wichtigsten Quellen für unser kollektives Wissen. Obwohl sie eigentlich allen offensteht, sind neun von zehn Autorinnen und Autoren weiss und männlich. Dies führt dazu, dass die Kriterien dafür, was als relevantes Wissen gilt, fast ausschliesslich von dieser Gruppe definiert werden. Nur wenn mehr Frauen an Wikipedia mitschreiben, kann sich das ändern.

In der Schreibwerkstatt werden Fragen rund um Wikipedia beantwortet und erste Schritte zum Erstellen und Editieren von Beiträgen aufgezeigt. Ziel ist das Erstellen von Einträgen zu wichtigen Frauen aus der Ostschweiz.

Im Anschluss können sich die Schreibenden immer wieder mit Fragen ans Wybo-Wiki-Schreibteam (Karin K. Bühler und Ruth Erat) wenden. Je nach Bedarf ist es auch möglich, dass sich eine Schreibgruppe formiert, die sich regelmässig im Studio zum Schreiben trifft. (pd/gen)

Donnerstag, 20. Januar – 18:20 Uhr

Die Bregenzer Festspiele trauern um Tenor Rafael Rojas

Rafael Rojas (1962–2022). Bild: PD

Der aus Mexiko stammende Tenor Rafael Rojas verstarb am 18. Januar im Alter von 59 Jahren. Rojas zählt weltweit zu den herausragenden Opernsängern seiner Zeit, mehrfach trat er bei den Bregenzer Festspielen auf. Zuletzt begeisterte er im Sommer 2021 das Festspielpublikum in der Titelpartie der Oper im Festspielhaus «Nero».

«Wir sind bestürzt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Rafael», lässt sich Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, in einer Medienmitteilung zitieren.

«Mit grosser Leidenschaft und grosser Stimme verzauberte er uns und sein Publikum. Seiner Familie und seinen Freunden gilt unser Beileid.»

Rojas trat an den grossen Opernhäusern auf nahezu allen Kontinenten auf. Im Sommer 1999 gab er sein Europadebüt bei den Bregenzer Festspielen als Gustavo in «Ein Maskenball» auf der Seebühne. Nach der Sommersaison 2000 in derselben Inszenierung kehrte er viele Male zurück an den Bodensee, so als Rodolfo in «La Bohème» 2001 sowie als Calaf in «Turandot» 2015 und 2016. Ausserdem trat er bei einem Orchesterkonzert mit den Wiener Symphonikern und im Rahmen der Reihe Musik & Poesie auf. (pd/wec)

Donnerstag, 20. Januar – 13:52 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Nordklang-Festival findet auch in diesem Jahr nicht statt, Organisationsteam prüft neue Form für 2023

Immer ein Markenzeichen des Nordklang-Festivals sind unkonventionelle musikalische Begegnungen wie jene des Rätoromanen Tumasch (rechts) und des Grönländers Gerth Lyberth im Pfalzkeller. Bild: Benjamin Manser (14.2.2020)

Das achtköpfige Organisationsteam des St.Galler Nordklang-Festivals hat entschieden: Der für 11. und 12. Februar geplante Anlass kann aufgrund der aktuellen Coronasituation und der resultierenden Planungsunsicherheit nicht stattfinden. Der Entscheid sei klar gefallen, heisst es dazu in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit grossem Bedauern, aber ersatzlos müsse auch in diesem Jahr aufs Festival verzichtet werden.

Leicht gemacht haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren den Entscheid nicht: In den vergangenen Tagen und Wochen habe man immer wieder abgewogen, die Entwicklung der Lage beobachtet und sich auch umorganisiert. Zudem habe man in regem Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Norden gestanden. Geprüft wurden auch verschiedene Varianten für die Durchführung, unter anderem ein Minifestival mit beschränkter Publikumskapazität ins Auge gefasst:

«Letztendlich sind wir aber zum Schluss gekommen, dass derzeit nicht der richtige Zeitpunkt ist, um überhaupt ein Festival mit Hunderten von Leuten durchzuführen.»

Es erscheint dem Organisationsteam zurzeit riskant, «bedenkenlos» ein Festival durchzuführen: «Wir wollen das Risiko nicht eingehen, unser Publikum sowie unsere Musikerinnen und Musiker einer Gefahr auszusetzen. Die aktuelle epidemiologische Lage und die damit verbundenen Unsicherheiten verunmöglichen eine sorgfältige Planung und Durchführung.»

Der Finne Antti Paalanen trat am Nordklang-Festival 2018 in der Grabenhalle auf. Bild: Benjamin Manser (24.2.2018)

Das schmerze. Vor allem wegen den «wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern, die die Pandemie mit ihrer Musik für einen Moment hätten vergessen machen sollen». Die Bands seien bereit gewesen; viele seien auch heiss auf ihren Auftritt. Ihnen abzusagen sei ein herber Dämpfer. Das OK hofft auch auf das Verständnis der in der Vergangenheit stets zahlreichen und treuen Gäste. Es glaubt gemäss Mitteilung fest daran, im kommenden Jahr wieder ein Nordklang-Festival durchführen zu können.

Man werde die Zeit nutzen und sich im Team überlegen, wie die Zukunft des Nordklang-Festivals aussehen könnte - mit oder ohne Pandemie. Ziel sei es, einen Anlass zu konzipieren, der auch «die Wogen einer Pandemie überstehen» könne. Wie das aussehen und wann das stattfinden könnte, ist jetzt Gegenstand von Diskussionen. Als Termin für die nächste Ausgabe des St.Galler Nordklang-Festivals peilen die Organisatorinnen und Organisatoren aber den 10. und 11. Februar 2023 an. (pd/vre)

Donnerstag, 20. Januar – 11:51 Uhr

Marius Bear verschiebt Album-Tournee

Der Appenzeller Sänger Marius Bear wird wegen seiner rauhen Stimme auch «Joe Cocker der Schweiz» genannt. Bild: PD

Fans von Marius Bear müssen sich gedulden: Das dritte Album «Boys Do Cry» des Appenzeller Singer-Songwriters erscheint nicht wie angekündigt am 4. Februar, sondern erst am 25. März. Auch die geplante Album-Tournee verschiebt sich: Sie startet neu am Donnerstag, 24. März mit einem Heimspiel im Casino Herisau. Die geplanten Deutschland-Auftritte im Februar wurden abgesagt. (pd/wec)

Mittwoch, 19. Januar – 16:23 Uhr

J. S. Bach-Stiftung St.Gallen sagt Kantatenkonzert im Januar ab

Kantatenkonzert der Bachstiftung in der Kirche Trogen: im Januar wird es nicht stattfinden. Bild: Jelena Gernert

Die für den 21. Januar geplante Aufführung der Kantate BWV 16 «Herr Gott, Dich loben wir» in der Evangelischen Kirche Trogen wird ersatzlos gestrichen und auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Entscheid fiel «nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens», wie die Bachstiftung St.Gallen mitteilt: «Die Corona-Pandemie hat eine derartige Dynamik entfesselt, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mit namhaften Vakanzen bei den Mitwirkenden rechnen müssten, darunter Positionen, die möglicherweise nur schwer ersetzbar wären.»

Auch wolle man Kompromisse bei der Besetzung und Ansteckungen unter den Mitwirkenden vermeiden, den Chor nicht mit Masken singen lassen. Von den Kantatenkonzerten werden jeweils Ton-/Bildaufnahmen gemacht und Videos über die Online-Plattform Bachipedia verbreitet. «Man muss der Krankheit nicht auf diese Weise ein Denkmal setzen.»

Das Jahr 2022 sei nun «schon reichlich befrachtet mit Doppelaufführungen im Zuge der Aufholjagd aus dem Coronajahr 2020», daher die Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Ob das Februarkonzert stattfinden wird, soll in der letzten Januarwoche entschieden werden.

Mittwoch, 19. Januar – 15:07 Uhr

Offenes Atelier im Sitterwerk mit der St.Galler Künstlerin Nora Rekade

Die St.Galler Künstlerin Nora Rekade ist noch bis Ende Januar Gast im Atelier der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen. Bild: Nik Roth

Die St.Galler Künstlerin Nora Rekade ist von Anfang November bis Ende Januar im Atelier der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen zu Gast. Nun öffnet sie ihr Atelier am Mittwoch, 26. Januar, von 16 bis 20 Uhr für Besucherinnen und Besucher. Rekades Arbeiten entstehen meist aus Erinnerungssplittern oder Gedankenfragmenten. Es sind alltägliche Situationen, die sie bewegen: ein Satz irgendwo, ein Song, eine Situation, Gedanken, die sie nicht mehr loslassen. Scheinbare Beiläufigkeiten werden wie in einem Katalysator zu Bildern von weiterreichender Bedeutung, zu Metaphern für innere Zustände. Noras Arbeiten wirken aus der Intuition entstanden und vermögen trotz ihrer Reduktion kollektive Erinnerungen hervorzurufen. (pd/gen)

Dienstag, 18. Januar – 17:17 Uhr

Cellistin Fatima Dunn tritt in Steckborn auf

Fatima Dunn wird auf der Bühne zum «One Woman Orchestra». Bild: PD / Solothurner Zeitung

Am Freitag, 21. Januar, um 20.15 Uhr, tritt die Cellistin und Singer-Songwriterin Fatima Dunn im Phönix Theater Steckborn auf. Die Musikerin mit irischen Wurzeln wird auf der Bühne zum «One Woman Orchestra»: Mit Cello, ihrer Stimme und einer Loopstation legt sie verschiedene Klangschichten übereinander und verwebt diese zu poetischen, sphärischen Songs. Am Konzert spielt Fatima Dunn Songs aus ihrem neusten Album «Abigstärn». Es ist ihr erstes Werk, welches komplett in Mundart verfasst wurde. (pd/wec)

Video: Youtube

Montag, 17. Januar – 18:12 Uhr

Gastspiel und «Wiener Abend» am Theater Konstanz

Die Chansonnière und Kabarettistin Sandra Kreisler. Bild: Simone Hofmann

Im Januar und Anfang Februar blickt das Theater Konstanz nach Österreich – und in die österreichische Seele. Zunächst hat am 21. Januar, 20 Uhr, Elfriede Jelineks «Das Licht im Kasten» im Grossen Haus Premiere: Ein Stück über Kaufrausch und Mode als Metapher der Vergänglichkeit, mit verzweifeltem und ziemlich schwarzem Humor. Regie führt Susanne Schmelcher.

Am 5. Februar gastieren Sandra Kreisler und Andreas Kohl um 20 Uhr mit «KREISLERismen» im Foyer der Spiegelhalle: einem Kabarettprogramm mit Chansons von Georg (und Sandra) Kreisler – witzig, bissig, zeitlos und zeitkritisch.

Der Musiker Rudolf Hartmann. Bild: Ilja Mess

Schauspieler Odo Jergisch. Bild: Ilja Mess

Einen Tag später, am 6. Februar, folgen Ensemblemitglied Odo Jergisch und der Musiker Rudolf Hartmann, ebenfalls um 20 Uhr im Spiegelhallenfoyer. Sie bringen dort den Wiener Abend «Zwetschgenröster sind kein Kompott» auf die Bühne. Literarisch unterstützt von berühmten Kaffeehausliteraten wie Egon Friedell und Friedrich Torberg und Kabarettisten wie Helmut Qualtinger und Carl Merz machen sich die beiden auf die Suche nach der österreichischen Seele – zwischen Gemütlichkeit und Schmäh, Raunzen und Todessehnsucht.

Wienerische, weinerliche und wunderbare Melodien dürfen nicht fehlen. Doris Happl, Chefdramaturgin am Theater Konstanz, hat das Programm zusammengestellt.

Montag, 17. Januar – 14:24 Uhr

Vorarlberger Landestheater verlängert Vertrag mit Stephanie Gräve

Stephanie Gräve, seit 2018 Intendantin des Vorarlberger Landestheaters Bregenz. Bild: Arthur Gamsa

Der bestehende Vertrag von Stephanie Gräve, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters wird bis Sommer 2028 verlängert. Gräve, 1968 in Duisburg geboren, übernahm die Intendanz in Bregenz zur Spielzeit 2018/2019 und führt das Theater nunmehr in der vierten Saison. Seither steht das Haus für anspruchsvolles und engagiertes zeitgenössisches Theater mit überregionaler Strahlkraft, ist gut vernetzt und zeigt zu den Eigenproduktionen zahlreiche Gastspiele und Koproduktionen.

Nach einem Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie begann Gräve 1995 als Dramaturgin am Theater Oberhausen. 1999 wechselte sie ans Schlosstheater Moers, das sie gemeinsam mit Johannes Lepper bis 2003 leitete. Im Anschluss war sie am Theater Bonn tätig, zunächst als Dramaturgin, später als Chefdramaturgin des Schauspiels. Als stellvertretende künstlerische Direktorin und Kuratorin für spartenübergreifende und internationale Projekte arbeitete sie von 2012 bis 2015 am Theater Basel, in der Spielzeit 2015/16 als Schauspieldirektorin in Bern. Sie war als Lehrbeauftragte an Universitäten, in verschiedenen Jurys und im Vorstand des Internationalen Theaterinstituts tätig; seit 2017 ist sie Vorstandsmitglied von art but fair.

«Stephanie Gräve ist es gelungen, das Haus zu öffnen und eine neue Publikumsschicht für das Programm am Vorarlberger Landestheater zu begeistern», begründet Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink die Vertragsverlängerung. In der gegenwärtig herausfordernden Zeit wolle man ein Zeichen von Kontinuität und Stabilität setzen und freue sich auf weitere spannende Jahre der Zusammenarbeit.

Stephanie Gräves aktueller Vertrag läuft bis Ende Juni 2023. Nun wurde eine Verlängerung um weitere fünf Jahre bis Juni 2028 vereinbart. (pd/bk.)

Montag, 17. Januar – 10:21 Uhr

Ausstellung zu Leben und Werk des Künstler Ernst Kreidolf in Kreuzlingen

«Bei den Gnomen und Elfen» von Ernst Kreidolf. Bild: PD

Die Ausstellung «Ernst Kreidolf - Querbeet» im Museum Rosenegg in Kreuzlingen vermittelt einen Überblick über die Vita und das Werk des bekannten Malers und Bilderbuchkünstlers Ernst Kreidolf. Die Vernissage findet am Freitag, 21, Januar um 18 Uhr statt. Anna Lehninger wird in das Leben und Werk des Künstlers einführen.

Ernst Kreidolf (1863 -1956) verbrachte seine Kindheit und Jugend auf dem Bauernhof seiner Grosseltern in Tägerwilen nahe Kreuzlingen. Das ländliche Umfeld prägte den sensiblen Knaben und förderte seine Liebe zu Fauna und Flora, die sich schon früh in seinen Bildern nachvollziehen lässt.

Kreidolf, der in Konstanz eine Ausbildung zum Lithografen absolvierte und in München Malerei studierte, verfügte über eine präzise Beobachtungsgabe, die er in seinen Portrait-, Pflanzen- und Tierstudien detailgetreu umsetzte. Inspiriert durch ausgedehnte Aufenthalte in den Alpen entstanden zahlreiche Landschaftsdarstellungen, in denen er zum Teil auch märchenhafte Motive integrierte. Kreidolf besass eine phantasievolle und poetische Seite, die vor allem in seinen selbst gedichteten und liebevoll gestalteten Bilderbüchern zum Vorschein kam.

Im Museum Rosenegg sind zahlreiche Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde und Grafiken zu sehen, aber auch diverse Archivalien und einige von Kreidolfs Bilderbüchern. Ausgestellt sind auch persönliche Gegenstände aus dem Nachlass des Künstlers, darunter seine Staffelei.

Zeitgleich wird in der Städtischen Wessenberg-Galerie in Konstanz vom 29.01.-17.04.2022 die Ausstellung «Wachsen – Blühen – Welken. Ernst Kreidolf und die Pflanzen» gezeigt. (pd/gen)

Freitag, 14. Januar – 19:49 Uhr

Chansonnier Michael von der Heide ist zu Gast in der Talksendung «Focus» auf SRF 3

Michael von der Heide ist zu Gast in der Talk-Sendung «Focus» auf SRF 3. Bild: PD

Eigentlich wollte er in seinem Heimatdorf Amden katholischer Priester werden – wegen der tollen Gewänder. Heute ist Michael von der Heide weit gereister Chansonnier und Musiker, der sich zum 50. Geburtstag ein Konzert in ebendiesem Bergdorf schenkte. Er ist am Montag, 17. Januar, um 20 Uhr zu Gast in der Sendung «Focus» bei Kathrin Hönegger auf Radio SRF 3.

Als Kind sah er eines Abends im «Frottée-Pischi» den Auftritt seines grossen Idols Paola Felix – sie sang «Cinéma» – und da wusste er, dass sein Leben der Bühne gehören würde. Statt in schicke Kostüme steigt Michael von der Heide seit der Pandemie auch wieder in weisse, weite Hosen: Er kehrte zurück in seinen gelernten Pflegeberuf. Dabei schiebt er Nachtschicht, darf mit Kinderliedern dementen Patientinnen und Patienten eine Freude machen oder Menschen in den Tod begleiten: «Das hat vieles relativiert.» Ein Gespräch über die Vergänglichkeit und die Liebe auf den ersten Blick – oder Song. (pd/gen)

Freitag, 14. Januar – 14:21 Uhr

Riklin & Schaub treten mit ihrem neuen Programm auf

Roman Riklin und Daniel Schaub. Bild: PD

Nach «Freddie – die Mundartshow», einer Hommage an Queen-Sänger Freddie Mercury, sind die beiden Songwriter und Multi-Instrumentalisten Roman Riklin und Daniel Schaub wieder mit ihrem Programm «Was wäre, wenn» unterwegs. Am Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr, treten sie im Kult-X in Kreuzlingen auf. Es folgen weitere Aufführungen in der Ostschweiz.

Video: Youtube

Riklin und Schaub sind bekannt als Mitglieder des Trios Heinz de Specht, das sich 2019 nach über 700 Auftritten auflöste. In ihrem ersten Duo-Programm, welches 2020 Premiere feierte, begleiten sich die beiden musikalischen Geschichtenerzähler mit E-Gitarre, Cello, Wurlitzer-Piano, Mandoline und Synthie-Bass. Gleichzeitig spielen sie dazu mit den Füssen Schlagzeug. Immer wieder werden auch Videoclips eingesetzt und ermöglichen so multimediale Songerlebnisse. (pd/wec)

Freitag, 14. Januar – 12:14 Uhr

Ausserrhoder Newcomerband Sort of Sad veröffentlicht neue Single

Elija Walz, Paula Schindler und Gian Trüb bilden zusammen die Band Sort of Sad. Bild: PD

Lange war es still um das Electropop-Trio Sort Of Sad, bestehend aus Elija Walz, Paula Schindler und Gian Trüb. Nun melden sich die drei Ausserrhoder, die beim BandXOst-Wettbewerb 2020 den zweiten Platz erreichten, mit ihrer neuen Single «Out Of My Head» zurück.

Im Song geht es um Worte, die sich anfühlen wie Wellen, und um die Angst, in der eigenen Gedankenflut zu ertrinken. Inhaltlich regt der Track zum Nachdenken, aber auch zum Tanzen an.

Die neue Single «Out Of My Head». Video: Youtube

Die Ausserrhoder Band hat sich soundtechnisch verändert, wie sie selbst schreibt: «Die Studiozeit, die uns durch das Preisgeld ermöglicht wurde, hat definitiv unseren Horizont erweitert. Wir haben uns an neue Schaffungsprozesse herangetastet und frische Ideen und Harmonien ausprobiert.» (pd/wec)

Freitag, 14. Januar – 10:41 Uhr

Eröffnung des Tanzfestivals Steps in St.Gallen mit der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen

Der Tanzchef des Theaters St.Gallen, Kinsun Chan (links), und der Choreograf Martin Zimmermann eröffnen mit ihrem Stück «Wonderful World» das Tanzfestival Steps. Bild: Basil Stücheli

Vom 28. April bis 22. Mai 2022 bringt die 18. Ausgabe des Tanzfestival Steps den zeitgenössischen Tanz in alle Landesteile der Schweiz. Neun Compagnien bespielen schweizweit 36 Bühnen – und für einmal auch zwei Hotels.

Das Festival wird am 28. April 2022 mit der Uraufführung von «Wonderful World», der ersten Zusammenarbeit der Choreografen Kinsun Chan und Martin Zimmermann, in der Lokremise St. Gallen eröffnet. Chan leitet seit der Spielzeit 2019/20 die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Zimmermann ist ein wichtiger Kopf der internationalen zeitgenössischen Tanz- und Zirkusszene und Preisträger des Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring 2021.

Die Choreografen gehen in «Wonderful World» der Frage nach, was mit der Gesellschaft passiert, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät. Ort des Geschehens ist eine instabile Bühne, die durch die kleinste Bewegung kippt und den Tänzerinnen und Tänzern wortwörtlich den Boden unter den Füssen wegzieht. Die Bühne wird zum Symbol für unsere sich stetig verändernde Welt. Im Spiel mit lebensgrossen Puppen werfen die 16 Ensemblemitglieder der Tanzkompanie des Theater St. Gallen die Frage auf, wer wessen Marionette ist. (pd/gen)

Programm in St.Gallen: 28.4.-1.5. Martin Zimmermann / Kinsun Chan mit «Wonderful World»; 4.5. Cie. La Ronde mit «8»; 6.5. Annie Hanauer / LAC / Teatro Danzabile mit «A space for all our tomorrows»; 22.5. CocoonDance mit «RUNthrough»,

Programm im Phoenixtheater Steckborn: 6.5., Cie. La Ronde mit «8»; 19.5., Portraits in Otherness mit «L’Héritière / Duende / BABAE».

Donnerstag, 13. Januar – 19:06 Uhr

Ausstellungsprogramm 2022 der Museen im Appenzellerland

Hansjörg Rekade «Ich sehe was, was Du nicht siehst, 2010». Bild: Hanspeter Schiess

Die Museen des Appenzellerlandes haben ihre Sonderausstellungen für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Folgende drei Ausstellungsankündigungen klingen besonders vielversprechend:

Ab dem 19. März mit Hansjörg Rekade eine vielseitig engagierte Persönlichkeit im Museum für Lebensgeschichten in Speicher mit einer Ausstellung geehrt. Der 2015 verstorbene Speicherer war Cartoonist, Grafiker, Zeichenlehrer und Gemeinderat. Unter dem Titel «Der Kunst verpflichtet» sind unter anderem seine eigenwilligen künstlerischen Arbeiten zu sehen, die sich durch farbenfrohe und schalkhafte Elemente auszeichnen.

Mit der Ausstellung «Geflickt. Vom Wiederherstellen und Reparieren» erforscht das Museum Appenzell ab dem 12. März 2022 ein ebenso altes wie zeitgemässes Thema: Vom provisorischen Notbehelf bis zur professionellen Reparatur, die Bandbreite der Wiederherstellungsarbeiten ist gross. Der Modedesignstudent Morris Manser hat 2021 für seine Bachelorarbeit Recherchen im Museum Appenzell betrieben. Ab dem Frühsommer wird seine daraus entstandene Kollektion in einer kleinen Sonderschau im Textilsaal gezeigt.

Ab dem 3. April zeigen das Kunstmuseum Appenzell und die Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell die Ausstellung «R.A.W. or the sirens of Titan». Inspiriert vom gleichnamigen humanistischen Science-Fiction-Roman des Autors Kurt Vonnegut entwickeln zehn zeitgenössische Künstlerinnen in je einem Ausstellungsraum poetische, kritische, surreale, interaktive, multimediale Wirklichkeitsbilder. (pd/gen)

Donnerstag, 13. Januar – 10:58 Uhr

Goldacher Kabarettist Renato Kaiser hilft dem St.Galler Steueramt

Der Goldacher Kabarettist Renato Kaiser. Bild: PD

Ab sofort kann man die Steuererklärung im Kanton St.Gallen vollständig elektronisch einreichen. Um diese Neuerung bekannt zu machen, hat das Steueramt den Goldacher Kabarettisten Renato Kaiser engagiert. Wie das Steueramt in einer Mitteilung schreibt, zeige Kaiser in zwei Kurzvideos «unterhaltsam und mit einer Prise Humor» auf, wie einfach die elektronische Einreichung der Steuererklärung sei. Doch obwohl sich Kaiser, der Träger des Salzburger Stiers ist, alle Mühe gibt, gelingt es ihm nur bedingt, die trockene Materie aufzulockern. Aber er ist jung und brauchte offenbar das Geld. (pd/gen)

Donnerstag, 13. Januar – 10:18 Uhr

Schauspielpremiere «Die Mitte der Welt» des Theaters St.Gallen verschoben

Die Premiere der nächsten Schauspielproduktion des Theaters St.Gallen «Die Mitte der Welt» ist um zwei Wochen verschoben worden. Sie findet neu am Mittwoch, 9. Februar 2022, 20 Uhr in der Lokremise statt. Die Einführungsmatinee wurde neu auf Sonntag, 30. Januar 2022, 11 Uhr, ebenfalls in der Lokremise gelegt.

Die Mitte der Welt ist ein Schauspiel nach dem Roman von Andreas Steinhöfel in einer Fassung von Martin Pfaff. Die Produktion für Jugendliche ab 15 Jahren handelt vom Erwachsenwerden, vom Anderssein und von der ersten Liebe. Im Mittelpunkt steht Phil, der seinen Weg durch Liebeswirren und Familienchaos sucht. (pd/gen)

Donnerstag, 13. Januar – 10:00 Uhr

Thurgauer Regierungsrat unterstützt Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld

«So ein Chaos», die neuste Produktion der Theaterwerkstatt Gleis 5 für Kinder ab 6 Jahren mit Hund Monty und Schauspieler Simon Engeli. Bild: PD

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau unterstützt dieder Theaterwerkstatt Gleis 5 aus Frauenfeld für die Programmation des Hauses 2022 mit einem Beitrag von 120’000 Franken aus dem Lotteriefonds. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt, habe sich die Theaterwerkstatt als attraktiver Anziehungspunkt für Theaterbesucherinnen und -besucher aus dem ganzen Kanton Thurgau etabliert.

Mit Eigenproduktionen und ausgewählten Gastspielen hätten sich die Theaterschaffenden neben den bestehenden Anbietern gut positioniert. Die Theaterwerkstatt sei zudem eine willkommene Probestätte für interne und externe Produktionen, da Proberäume im Kanton Thurgau für freie (Theater-)Gruppen rar seien. Die Verantwortlichen strebten 2022 eine weitere grosse Umstrukturierung und Professionalisierung des Betriebs an, um ihr breites Programm auch künftig gewährleisten zu können, neue Zielgruppen zu erschliessen sowie ihre Arbeit programmatisch, finanziell und personell gezielter steuern zu können.

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 führt in Frauenfeld in der ehemaligen Lokremise am Bahnhof ein Haus für zeitgenössisches Theater. Das Programm besteht aus Eigenproduktionen und Gastspielen, wobei die Palette von Ensemble- und Solostücken über Kinder- und Puppentheaterproduktionen bis zu Musik- und Open-Air-Produktionen reicht.

Hinter der Theaterwerkstatt Gleis 5 stehen mit Simon Engeli, Giuseppe Spina und Rahel Wohlgensinger drei profilierte Thurgauer Theaterschaffende. Ergänzt wird das Leitungsteam durch die Ostschweizer Theaterschaffenden Noce Noseda und Joe Sebastian Fenner sowie die Konstanzer Kulturschaffende Judith Zwick. Die Theaterwerkstatt Gleis 5 wird seit ihrem Bestehen 2011 mit viel Eigeninitiative und Eigenmitteln geführt. (pd/gen)

Mittwoch, 12. Januar – 17:50 Uhr

Folktronica-Duo The Upper Strata spielt in der Kunsthalle Ziegelhütte Songs über Heimat und Zugehörigkeit

Regula und Jonny Sanchez sind das Duo The Upper Strata. Bild: PD

Regula Sanchez' Wurzeln liegen im Appenzellerland. Nach hunderten von Konzerten in den USA, tritt sie am Freitag, 21. Januar, um 20 Uhr mit ihrem Musikprojekt The Upper Strata in ihrer Heimat Appenzell, in der Kunsthalle Ziegelhütte auf. Dies im Rahmen der Gruppenausstellung Heimspiel. Zusammen mit Jonny Sanchez erkundet Regula Sanchez immer neue Musikgattungen: von Singer-Songwriter über Blues, R&B, Jazz und Indie-Electro.

Das Folktronica-Duo, das in Basel lebt, vermischt akustisches Songwriting mit elektronischen Beats und verwobenen Gesangsharmonien. Das letzte, 2020 erschienene Album Luap Elk ist inspiriert durch das Leben und Werk der Künstlers Paul Klee. The Upper Strata hat insgesamt acht Alben und zwei EP’s veröffentlicht. Am Konzert stellt das Duo Lieder vor, die sich mit dem Thema Heimat, Zugehörigkeit und Spielfreude befassen. (pd/gen)

Mittwoch, 12. Januar – 12:23 Uhr

Die Rheintaler Autorin Jolanda Spirig erzählt in Bregenz von der Ostschweizer Textilgeschichte

Die Belegschaft der Jacob-Rohner-Schifflistickerei in Rebstein, 1901. Bild: PD

Die Rheintaler Autorin Jolanda Spirig ist am Freitag, 21. Januar, im Vorarlbergmuseum in Bregenz zum Gespräch eingeladen. Die Reihe «freitags um 5 – Landesgeschichte im Gespräch» wird von Markus Barnay moderiert.

Vorarlbergs Entwicklung zum «Textilland» im 19. und 20. Jahrhundert wäre ohne die Impulse aus der Schweiz und ohne die Schweizer Zwischenhändler, die «Fergger», nur schwer vorstellbar. Und doch weiss man dort nur wenig über die Textilindustrie in der Schweiz. Jolanda Spirig hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Ihre Recherchen über die Textildynastie Jacob Rohner hat sie im Buch «Sticken und Beten» verarbeitet. Das Gespräch, das um 17 Uhr beginnt, wirft einen literarischer Blick aus der Schweiz auf die Geschichte der Textilindustrie. (pd/gen)

Dienstag, 11. Januar – 20:00 Uhr

Zweiter «Ost Süd Slam» in St. Gallen

Die Bündner Slampoetin Piera Cadruvi. Bild: PD/Stefanie Rohner

Bis kurz vor der Pandemie beehrte die St.Galler Lesebühne «Tatwort» mit den Slam-Veteranen Richi Küttel, Etrit Hasler und dem Autor Ralph Weibel die Süd Bar am Oberen Graben in St. Gallen. Nach fast zweijähriger Absenz kehrt Bühnenliteratur dahin zurück: In Form von Poetry-Slam und mit neuem Team. Der zweite «Ost Süd Slam» findet am Sonntag, 16. Januar, um 19 Uhr statt.

Der Event wird von den Ostschweizer Slam Poetinnen und Poeten Fabian Engeler, Piera Cadruvi, Pierre Lippuner, Stefan Weisskopf und Stefanie Rohner in Zusammenarbeit mit der Süd Bar organisiert und durchgeführt. Dabei soll der Event, als Kontrastpunkt zum grossen Slam in der Grabenhalle, eine offene Bühne für Newcomerinnen und Newcomer sowie Experimente bieten. Moderiert wird der Anlass von Piera Cadruvi und der Voralbergerin Ines Strohmaier, während sich Olivia Elger, Caterina John, Marius Portmann, Jay Man, Gregor Stäheli, Moët Liechti, Myriam Steinbrecher und Leva Siedler im Wettbewerb die Stirn bieten. (pd/wec)

Dienstag, 11. Januar – 13:34 Uhr

Offene Ateliers und digitale Künstlerinnengespräche

Im Rahmen der «Heimspiel»-Ausstellung geben am 15. und 16. Januar 2022 über 80 Kunstschaffende aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, St.Gallen und Thurgau sowie den Ländern Vorarlberg und Fürstentum Liechtenstein Einblick in ihre Ateliers und ihr aktuelles Schaffen.

Bildhauerin Katharina Fitz Bild: PD

Die Projektleiterinnen des Heimspiels 2021, Nina Keel und Anna Vetsch, führen im Rahmen der offenen Ateliers zwei Künstlerinnengespräche durch. Aufgrund der aktuellen Lage werden die beiden Ateliergespräche im Vorfeld digital aufgenommen und zum 15. Januar hin auf www.heimspiel.tv online geschaltet. Das eine Gespräch findet mit der Bildhauerin Katharina Fitz statt, die in Nottingham lebt. Das andere führen die Projektleiterinnen mit der Fotografin Susann Albrecht aus St.Gallen. (pd/wec)

Montag, 10. Januar – 17:54 Uhr

Julie with Strings in der Romanshorner Konzertreihe Klangreich

Die Harfenistin Julie Campiche improvisiert und experimentiert gerne. Bild: Gerald Langer

Dass Jazz- und Rockmusiker Streicher in ihre Bands integrieren, ist heutzutage keine Besonderheit mehr. Julie Campiche, Ausnahmeharfenistin aus der Romandie, sucht jedoch in ihrem neusten Projekt eine besondere Klangfarbe und Flexibilität. Deshalb arbeitet sie mit einem Streichtrio, das mit Viola, Cello und Kontrabass unerwartet dunkel und körperhaft klingt, und mit Musikern, die gleichermassen mit Klassik und Jazz vertraut sind. Zu hören sind Julie with Strings am Sonntag, 16. Januar, in der Alten Kirche Romanshorn.

Julie Campiche war bereits 2013 mit der Band «Orioxy» und 2018 im Trio mit Eric Longsworth in der Romanshorner Konzertreihe Klangreich zu Gast. Mittlerweile zählt die improvisierende Harfenistin zu den interessantesten und international erfolgreichsten Musikerinnen und Musikern der Romandie.

Montag, 10. Januar – 17:12 Uhr

Teater Pero aus Schweden spielt für Kinder ab 3 im TAK Schaan

Das Teater Pero spielt «Astons Steine». Bild: pd

Aston ist ein kleiner Hund, der leidenschaftlich gerne Steine sammelt. Dabei ist es egal, ob sie gross oder klein sind, leicht oder schwer. Die einen Steine sind traurig, andere frieren – Aston kümmert sich liebevoll um jeden einzelnen und trägt sie alle nach Hause. Irgendwann wird das Haus jedoch zu voll und Astons Eltern versuchen, seine Sammelleidenschaft zu bremsen.

Nach dem Bilderbuch von Lotta Geffenblad zeigt das Teater Pero aus Schweden «Astons Steine» für ein Familienpublikum ab 3 Jahren am Sonntag, 16. Januar 2022 um 16 Uhr im TAK. Die Geschichte erzählt in deutscher Sprache mit viel Musik und auf herzerwärmende Weise von der Fähigkeit, auch die kleinsten Dinge im Leben zu schätzen.

Beim Marburger Theaterfestival KUSS wurde «Astons Steine» mit dem ersten Preis ausgezeichnet. «Ohne zu belehren, zeigt dieses berührende Stück den liebevollen und geduldigen Umgang miteinander in einer Familie, wie sie sich jeder wünscht», so begründete die siebenköpfige Jury aus Kindern und Erwachsenen ihren Entscheid. (pd/bk.)

Montag, 10. Januar – 16:27 Uhr

Studer/Ganz-Preis für ein unveröffentlichtes Prosadebüt ausgeschrieben

Die 2005 gegründete Studer/Ganz-Stiftung fördert in der Schweiz angehende Autorinnen und Autoren. 2022 schreibt die Stiftung in der Deutschschweiz zum neunten Mal einen Preis für das beste unveröffentlichte Prosadebütmanuskript aus. Einsendeschluss ist am 15. Juni 2022, die Jury gibt am 30. September ihren Entscheid bekannt.

Gesucht werden in allen Teilen unveröffentlichte deutschsprachige Romane, Erzählungen und Novellen (keine Textsammlungen) von Autorinnen und Autoren, die noch keine eigene Buchpublikation (ausgenommen Lyrik) vorweisen und das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Zwischen Einsendeschluss und Information der Stiftung über den Juryentscheid kann das Manuskript nicht mehr zurückgezogen werden, das heisst, es besteht eine Sperrfrist für einen Verlags- und/oder Agenturvertrag. Das ausgezeichnete Manuskript wird mit CHF 5000 prämiert und im Lenos Verlag veröffentlicht – voraussichtlich im Frühjahr 2023. (pd/bk.)

Montag, 10. Januar – 14:37 Uhr

Brass Quintett bei Sonntags um 5 in der Tonhalle St.Gallen

Das Brass Quintett des Sinfonieorchesters St.Gallen: Andreas Aichinger, Gregory Flynn, Karl Schimke, Alain Pasquier und Enrico Cerpelloni (v.l.) Bild: pd

Sonst sitzen sie in den hinteren Reihen des Sinfonieorchesters St.Gallen, geben füllig Boden oder setzen festliche Klang-Glanzlichter. Für die Reihe Sonntags um 5 haben sich Gregory Flynn, Andreas Aichinger, Enrico Cerpelloni, Alain Pasquier und Karl Schimke nun zum Brass Quintett zusammengetan und schwungvolle Musik aus Amerika einstudiert.

«Street Song» ist das Programm am Sonntag, 16. Januar, in der Tonhalle St.Gallen überschrieben: Das titelgebende Stück von Michael Tilson Thomas verbindet drei Songs in einem weiten harmonischen Feld: Es pendelt hin und her zwischen Mittelalter und Gegenwart sowie zwischen Ost und West.

Andrew Sorgs «Voices in Da Fan» entlockt den Instrumenten ungewöhnliche, teils perkussive Klänge. Schwungvoll ist Leonard Bernsteins «Dance Suite for Brass Quintet», in der jeder der eigensinnigen Tänze einem engen Freund gewidmet ist. Mit vier witzigen, für dieselbe Besetzung arrangierten Songs von Charles Ives beginnt das Konzert.

In der Reihe Sonntags um 5 erweitern Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen in wechselnden Besetzungen ihr Kammermusik-Repertoire und präsentieren die klangliche Vielfalt ihrer Instrumente. (pd/bk.)

Montag, 10. Januar – 11:47 Uhr

Michael Fehr und Thomas Kunst lesen im Literaturhaus Thurgau

Autor Michael Fehr liest im Literaturhaus Thurgau. Bild: PD

Gleich zu Beginn des neuen Jahrs stellt das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben zwei Autoren vor: Michael Fehr am Donnerstag, 13. Januar, um 19.30 Uhr und Thomas Kunst am Sonntag, 16. Januar, um 11 Uhr.

Michael Fehr liest aus seinen Band «super light». Er vereint existenzielle Texte, die auf die Essenz reduziert sind. Der 40-Jährige leuchtet das Spektrum des Allzumenschlichen und Zwischenmenschlichen genüsslich, aber präzise aus: Einer brät eine Katze, die sich in seine Wohnung verirrt hat. Einer schiesst ein volles Magazin aus einer Maschinenpistole durch das Fenster. Es wird geplündert, eine Bank überfallen, gemordet, geraucht und irgendwann dann doch noch eine Flasche Bourbon getrunken.

Thomas Kunst. Bild: Franziska Reck

Thomas Kunst erzählt in «Zandschower Klinken» von einer solidarischen Gemeinschaft, die sich am eigenen Schopf aus der Misere zieht – trotzig und stur, frei und eigensinnig. Er entwirft eine Utopie in unserer globalisierten Gegenwart und findet dafür eine Sprache von bezwingender Musikalität.

«Bengt Claasen sitzt im Auto, sein ganzes Hab und Gut im Kofferraum. Vor sich, auf dem Armaturenbrett, liegt das Halsband seiner verstorbenen Hündin. Dort, wo es herunterfällt, will er anhalten und ein neues Leben beginnen.» Für einen Auszug aus «Zandschower Klinken» erhielt Thomas Kunst den Niederösterreich Literaturpreis 2018. «Zandschower Klinken» stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021. (pd/gen)

Freitag, 7. Januar – 19:37 Uhr

St.Galler Museum im Lagerhaus präsentiert drei neue Kurzfilme über Art Brut, Outsider Art und Naive Kunst

Ausstellungsansicht aus der Doppelausstellung «Übermütter und Linda Naeff, Matricule II» im Museum im Lagerhaus 2020. Bild: Ralph Ribi

Im St.Galler Museum im Lagerhaus werden Werke von Kunstschaffenden gesammelt und ausgestellt, die sich abseits des etablierten Kunstbetriebs bewegen. Es sind meist Autodidaktinnen und Autodidakten, die manchmal eine psychische Beeinträchtigung besitzen und sich häufig am Rande der Gesellschaft bewegen. Die Kunst, die sie schaffen, wird als Art Brut, Outsider Art oder Naive Kunst bezeichnet.

Ahmad Al Rayyan und Mirjam Kradolfer haben 2020/2021 während des Kulturlockdowns ein Praktikum im Museum im Lagerhaus absolviert. In dieser Zeit haben die beiden Kunstschaffenden drei animierte und Kurzfilme entwickelt, in denen fantasie- und humorvoll Art Brut, Outsider Art und Naive Kunst erklärt werden. Die Animationsfilme sind absolut sehenswert und sehr gut gemacht.

Das Museum im Lagerhaus kündigt in seinem Newsletter ausserdem die beiden Sonderausstellungen an, die 2022 zu sehen sein werden. Die eine ist dem in Speicher aufgewachsenen Hans Krüsi (1920-1995) gewidmet, einem der berühmtesten Schweizer Naiven überhaupt. Die andere Schau zeigt die Selbstporträts der autodidaktischen Fotografin Lene Marie Fossen aus Norwegen. (pd/gen)

Freitag, 7. Januar – 16:06 Uhr

Sonntagskonzert in der Kartause Ittingen

Das in Wien beheimatete Minetti Quartett. Bild: PD

Am Sonntag, 16. Januar, um 11.30 Uhr konzertiert das österreichische Minetti Quartett zusammen mit den beiden Hornisten Tobias Huber und Robert Teutsch in der Remise der Kartause Ittingen. Das Konzert verspricht Schalk und Witz.

Die Hornisten Tobias Huber und Robert Teutsch. Bild: PD

Das Programm der Matinee wird von zwei Werken Ludwig van Beethovens umrahmt, dem Streichquartett A-Dur und dem Sextett für Streichquartett und zwei Hörner Es-Dur. Es zeigt den jungen Komponisten, der an der Schwelle zur Meisterschaft ein spezielles Klangmedium erprobt, sich intensiv mit Haydn und Mozart auseinandersetzt und dabei zum eigenen Idiom findet.

An zweiter Stelle steht ein echtes Kuriosum: Ein musikalischer Spass KV 522 von Mozart, der hier in genialer Manier «falsche Musik» präsentiert. Danach erklingt Joseph Haydns Streichquartett Es-Dur. (pd/wec)

Freitag, 7. Januar – 11:30 Uhr

Bewegliche Kunstwerke in der Galerie vor der Klostermauer

Werner Angst stellt in seinem Wiler Atelier kinetische Objekte her. Bild: PD

Die Galerie vor der Klostermauer an der Zeughausgasse in St. Gallen eröffnet das Ausstellungsjahr 2022 mit Arbeiten des Wiler Werk- und Zeichnungslehrers Werner Angst. Vom 14. Januar bis 6. Februar sind kinetische Objekte zu sehen, die Geschichten erzählen. Die Vernissage findet am Freitag, 14. Januar von 17 bis 20 Uhr statt.

Mit Draht, endlos und an einem Stück, begann Werner Angst, geboren 1964, während seiner Ausbildung an der Höheren Schule für Kunst und Gestaltung in Zürich Geschichten zu gestalten. Später entstanden daraus kinetische Objekte – kleine bewegliche Kunstwerke aus Draht und Eisen – fein, filigran, poetisch. (pd/gen)

Freitag, 7. Januar – 10:15 Uhr

Covid-Finanzhilfe für Kultur soll weitergeführt werden

Die St. Galler Regierung legt für die Weiterführung der Finanzhilfen im Kulturbereich im Jahr 2022 einen Nachtrag zum kantonalen Umsetzungsgesetz vor. Der Kantonsrat wird darüber in der Februarsession beraten. Die Fortführung der Finanzhilfen sei «aufgrund der in hohem Masse angespannten und existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation der Kulturakteurinnen und -akteure und der allgemeinen epidemiologischen Entwicklung der letzten Wochen dringlich», heisst es in einer Medienmitteilung. Nur so könne eine nachhaltige Schädigung der St.Galler Kulturlandschaft verhindert und die kulturelle Vielfalt erhalten werden.

Für Schäden zwischen dem 1. November 2020 und dem 31. Dezember 2021 haben Kulturunternehmen und Kulturschaffende bis zum 30. November 2021 insgesamt 492 Gesuche für Ausfallentschädigungen eingereicht. Daneben wurden 53 Gesuche für Beiträge an Transformationsprojekte eingereicht. Laut Mitteilung haben sich die Ausfallentschädigungen sowohl bei den Kulturschaffenden als auch bei den Kulturunternehmen als wirksame Abfederungsmassnahme erwiesen.

Die Beiträge an Transformationsprojekte werden gemäss Mitteilung auch im Jahr 2022 ein zentrales Instrument sein, um einen gezielten Strukturwandel in der Kulturbranche anzuschieben und zu fördern. Die Beteiligung des Kantons an den Unterstützungsmassnahmen soll deshalb fortgeführt und die Massnahmen gleichbleibend gemäss den vom Kantonsrat gesetzten kulturpolitischen Prioritäten beibehalten werden. (sk/wec)

Donnerstag, 7. Januar – 19:14 Uhr

Dok-Film des Frauenfelders Iwan Schuhmacher über die Künstlerin Zilla Leutenegger wird bei SRF ausgestrahlt

Die Künstlerin Zilla Leutenegger bei der Arbeit. Bild: PD

Zilla Leutenegger ist eine der medial vielfältigsten Schweizer Künstlerinnen. Sie kombiniert Zeichnungen mit Malerei oder Fotografie, mit bewegtem Bild, mit räumlichen Elementen und mit Tönen. Während drei Jahren begleitete der Frauenfelder Filmemacher Iwan Schumacher die Künstlerin mit der Kamera und war unmittelbar bei der Entstehung ihrer poetischen Werke dabei. Er zeigt ausserdem auf, was es heisst Kunst in Zeiten von Corona zu produzieren. Nun wir Schumachers Dokumentarfilm «Zilla» am Sonntag, 9. Januar, um 12 Uhr in der SRF-Sendung «Sternstunde Kunst» ausgestrahlt. (pd/gen)

Donnerstag, 7. Januar – 11:29 Uhr

Das Theater St. Gallen führt das Tanzstück «The Banquet» auf

Szene aus dem Tanzstück «The Banquet». Bild: PD

Als erste Premiere des neuen Jahres steht am 15. Januar, 19 Uhr, die Uraufführung des neuen Tanzstücks «The Banquet» auf dem Programm des Theaters St. Gallen. Kinsun Chan, der Leiter der Tanzkompanie, liess sich dafür inspirieren vom uralten Ritual des sich Versammelns um einen Tisch, der auch als Verbindungselement zwischen den verschiedenen Generationen und Lebensaltern eine wichtige Rolle spielt.

Ausgehend vom berühmten Shakespeare-Monolog «Die ganze Welt ist eine Bühne» folgt die Choreografie den dort aufgezeigten sieben Lebensabschnitten und zeigt, wie der Mensch mit den Herausforderungen und Freuden der einzelnen Lebensphasen umgeht, vom Kleinkind über die Teenagerzeit und die Reife des Lebens bis zur sogenannten zweiten Kindheit des hohen Alters.

Als Bühnenbild fungiert ein vielfältig einsetzbarer Tisch, der sich im Lauf des Abends immer wieder verwandelt und verschiedene Funktionen annimmt. Die Kostüme orientieren sich an prägenden Erlebnissen und Assoziationen der verschiedenen Lebensalter. Beim Sounddesign hat Kinsun Chan mit Tiffany Butt zusammengearbeitet. Es erklingt eine reizvolle Mischung aus Barockmusik von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair und Jean-Baptiste Senaillée sowie Musik des britischen Electronic-Künstlers Aphex Twin. (pd/wec)

Donnerstag, 6. Januar – 10:42 Uhr

Trio Artemis spielt Astor Piazzolla in Kreuzlingen

Trio Artemis mit (v.l.) Bettina Macher, Myriam Ruesch und Katja Hess. Bild: PD

Wie kaum ein anderer Komponist begleitet Astor Piazzolla (1921–1992) das Thurgauer Trio Artemis seit den Anfängen vor über 25 Jahren. Immer wieder haben sich die drei Musikerinnen mit dem Begründer des Tango Nuevo auseinandergesetzt. Zu Piazzollas hundertstem Geburtstag widmen sie ihm nun ein eigenes Programm – gemeinsam mit dem international renommierten Bandoneonisten Marcelo Nisinman. Am Sonntag, 9. Januar, treten sie damit um 17 Uhr im Kult-X Kreuzlingen auf. Zusammen feiern sie das vielschichtige Werk Piazzollas, dem es gelang, den Tango in die Moderne zu führen. Spielerisch verband er die argentinische Volksmusik mit Elementen des Folk, des Jazz und der Klassik. So liess er sich etwa von den Werken Johann Sebastian Bachs inspirieren. (pd/gen)

Mittwoch, 5. Januar – 20:45 Uhr

«Einfache Projektionen» mit Trickfilm der Rorschacherin Michaela Müller

Die Trickfilmerin Michaela Müller lebt in Rorschach. Bild: Mareycke Frehner

In der sechsten Ausgabe von «Einfache Projektionen» ist vom 5. bis 17. Januar der Kurzfilm «Airport» der Rorschacherin Michaela Müller von 2017 zu sehen. Ab dem Eindunkeln bis um Mitternacht wird er im Schaufenster des Ladenlokals an der Linsebühlstrasse 25 in St.Gallen projiziert. «Airport» setzt sich aus über 5000 auf Glas gemalten Einzelbildern zusammen, die digital abfotografiert und dann als Trickfilm montiert wurden. Der Trickfilm geht der speziellen Stimmung an Flughäfen nach. An diesen stark reglementierten Orten des Transits zwischen Städten und Kontinenten sind Menschen eng nebeneinander, aber doch ist jede und jeder für sich.

Die Reihe «Einfache Projektionen» ist ein Format der Kunsthistorikerinnen Anna Vetsch und Nina Keel. Sie haben 2016 das Kunstprojekt Stadtprojektionen lanciert. Dabei projizieren sie Videokunst an Wände und Hausfassaden eines St.Galler Stadtquartiers. Mit «Einfache Projektionen» wollen sie im Gegensatz dazu mit den gezeigten Filmen Bezüge zu einem einzelnen, spezifischen Ort herstellen. (pd/vre)

Mittwoch, 5. Januar – 14:18 Uhr

Der St.Galler Autor Richard Butz stellt sein Buch «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang» vor

Richard Butz hat ein Buch mit literarischen Spaziergängen veröffentlicht. Bild: Hannes Thalmann

Am Montag, 10. Januar, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen um 10 Uhr zu einer Matinée mit Richard Butz ein. Der Journalist und Autor stellt im Raum für Literatur sein Werk «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang» vor. Butz wird die Matinée-Gäste im Raum für Literatur auf einige literarische Streifzüge durch die Stadt St.Gallen mitnehmen und die dazugehörigen Häuser, Personen und Plätze in Text und Bild vorstellen. Ausserdem wird er von seinen ausführlichen Recherchen in Bibliotheken und Archiven berichten und wie daraus der Schuber mit den neun Heften entstanden ist. Mit diesen lassen sich die einzelnen St.Galler Quartiere literarisch entdecken. Der Titel «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang…» ist ein Zitat von Niklaus Meienberg. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 20:24 Uhr

Grimm-Märchen als Papiertheater im Schloss Frauenfeld

Das Märchen «Tischlein deck dich» kommt als Papiertheater zur Verfügung. Bild: PD

«Tischlein deck dich» gehört zu den bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm. Im 19. Jahrhundert entstand eine Fassung für das Papiertheater, eine Miniaturbühne, die bis heute nicht an Faszination verloren hat. Obwohl nur aus Papier, wirken Kulissen und Figuren dank raffiniertem Spiel mit der Perspektive erstaunlich lebendig.

Das Kulturvermittlerpaar Bettina und Dani Duttweiler hat diese alte Märchenfassung aufgepeppt und bringt sie im Schloss Frauenfeld auf die Bühne. Die Vorführung findet am Sonntag, 9. Januar, um 14 Uhr statt und ist geeignet für Kinder von 5 bis 8 Jahren. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 16:12 Uhr

Literaturhaus Wyborada präsentiert Lesung mit Judith Keller und Sebastian Ryser

Autorin Judith Keller. Bild: Ayse Yavas

Das St.Galler Literaturhaus Wyborada eröffnet sein Programm 2022 mit einem kühnen Text, der «souverän auf der Grenze zwischen Nouveau Roman und Sesamstrasse balanciert», wie es in einer Mitteilung heisst.

Sebastian Ryser. Bild: Benjamin Manser

Es geht um den ersten Roman «Oder» der jungen Autorin Judith Keller. Sie stellt ihn in Form einer dialogischen Lesung vor. Ihr Lesepartner ist der St.Galler Puppenspieler und Regisseur Sebastian Ryser. Ryser und Keller lesen am Donnerstag, 13. Januar, um 19 Uhr im Bistro des Figurentheaters St.Gallen. Der Anlass wird von Anya Schutzbach moderiert, der Leiterin des Literaturhauses.

Ryser und Keller stellen die beiden Protagonistinnen von «Oder» vor – Alice und Charli, zwei schwierige Töchter, deren Leben schlecht erzählt sei, wie sie selbst finden. Also nehmen sie das Heft selbst in die Hand und begeben sich auf die Suche nach ihrem Autor. Damit wird «Oder?» zum Logbuch einer seltsamen Reise, die von den Luchswiesen über den Peloponnes und wieder zurück in die Fantasiewelt Oerlikon führt. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 10:07 Uhr

Neujahrkonzert mit Geiger Gilles Apap in der Kunsthalle Ziegelhütte

Der Geiger Gilles Apap tritt in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell auf. Bild: C. Richard Boulestreau

Sein Auftritt musste wegen der Pandemie bereits zwei Mal verschoben werden. Nun klappt es endlich und Geiger Gilles Apap wird am 7. Januar um 20 Uhr in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell mit seinem Quartett Colors of Invention ein Neujahrskonzert geben. Apap verschmilzt die verschiedensten musikalischen Stilbereiche und spielt Werke des klassischen Standardrepertoires ebenso wie Jazz und Volksmusik aus aller Welt. Das im Jahr 2000 gegründete Quartett Colors of Invention hat die unkonventionelle Besetzung Violine, Akkordeon, Bass und Zymbal. Neben Apap spielen: Myriam Lafargue, Philippe Noharet und Ludovit Kovacz. Zum Repertoire gehören Arrangements von Vivaldi über Ravel und Kreisler bis hin zu traditionellen Volksmelodien und Zigeunerweisen. (pd/gen)

Montag, 3. Januar – 15:10 Uhr

Märchenhafter Jahresauftakt im Figurentheater St.Gallen

«Einmal Schneewittchen, bitte» heisst es beim Theater Anna Rampe: Der Apfel ist eine der Hauptzutaten. Bild: Daniel Wagner

Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben verzückte, verrückte Zwerge, eine böse Stiefmutter, ein bisschen Magie, eine Menge Neid, eine grosse Portion Freundschaft, einen vergifteten Apfel und ein Happy End: So ungefähr müsste das Rezept für «Einmal Schneewittchen, bitte» aussehen, das in der Märchenapotheke «Pacco & Co.» von einem warmherzigen Hund und seiner stürmischen Assistentin zusammengestellt wird. Am ersten Januarwochenende gastiert die mit dem Ikarus 2018 ausgezeichnete Co-Produktion des Theaters Anna Rampe und des Theaters Zitadelle im Figurentheater St.Gallen.

Aus den bekannten Zutaten des Grimm-Märchens macht die Berliner Puppenspielerin Anna Wagner-Fregin im Stück für Kinder ab 4 etwas Neues, Überraschendes. Hund Pacco ist der eigentliche Held, die Prinzessin spielt gern Fussball, die sieben Zwerge sprechen in verschiedenen Mundarten. Aber das Happy End ist garantiert. (pd/bk.)

Montag, 3. Januar – 14:28 Uhr

Galgevögel verschieben ihren Auftritt im Eisenwerk Frauenfeld

Fast berühmt und fast zurück auf der Bühne: Die Frauenfelder Mundart-Band Galgevögel. Bild: pd

«Endlich e Hit» heisst das aktuelle Programm der Frauenfelder Mundart-Band Galgevögel, die eigentlich schon als aufgelöst galt. Dann aber konnten es die fünf Musiker doch nicht lassen; sie haben zusammen mit Paul Steinmann einen eigenwillig-witzigen Abend kreiert. Damit sollte das Neue Jahr auf der Bühne des Eisenwerks eingeläutet werden; nun aber ist den Galgevögel die pandemische Situation zu brenzlig. Der lang ersehnte Hit muss noch ein bisschen warten: Die auf 7./8. und 9. Januar geplanten Vorstellungen werden in den Herbst verschoben – auf den 21. und 23. September.

Der Sänger und Keyboarder Jürgen Waidele (links) mit Musikerfreunden - im Eisenwerk werden sie zu fünft sein. Bild: pd

Jürgen Waidele dagegen, der Sänger und Keyboarder vom Bodensee, trotzt Corona. Zusammen mit seinen Musikerfreunden Alexander Friedrich (Schlagzeug), Peter Keller (Bass), Arno Haas (Saxofon) und Ed Schwarz (Gitarre) gastiert Waidele am 6. Januar ab 19 Uhr in der Kulturbeiz, als Einheizer fürs neue Jahr. Waidele steht für Jazz, Soul, Rock und Schlager, für Groove, Dance & Fun mit An-und Aussage, für handgemachte Livemusik. (pd/bk.)

Montag, 3. Januar – 13:50 Uhr

Russische Virtuosenstücke in der Tonhalle St.Gallen

Die ukrainische Pianistin Anna Fedorova. Bild: Marco Borggreve

Im ersten Tonhallekonzert des neuen Jahres erklingen mit dem verträumt-melodienreichen 2. Klavierkonzert und dem jazzigen 4. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov gleich zwei Virtuosenstücke des russischen Spätromantikers. Zudem erhält das Publikum einen exklusiven Einblick in das neueste CD-Projekt des Sinfonieorchesters St.Gallen. Zusammen mit der ukrainischen Pianistin Anna Fedorova und unter der Leitung von Chefdirigent Modestas Pitrenas spielt es eine zweite CD mit Klaviermusik von Sergei Rachmaninov ein, nachdem 2020 bereits eine CD mit dem 1. Klavierkonzert und Werken für Klavier solo erschienen ist.

Neben den beiden Klavierkonzerten stehen in den beiden Konzerten am Freitag, 7. Januar, 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Januar, 17 Uhr, die von der ungarischen Volksmusiktradition inspirierten «Tänze aus Galanta» von Zoltán Kodály auf dem Programm. (pd/bk.)