Ostschweizer Kultur-Ticker Neues Album des St.Galler Rappers CRF und des Beatproduzenten John Sarastro +++ Dokumentarfilm über Trogener Künstlerin Sophie Taeuber-Arp auf SRF +++ Theater St.Gallen zeigt sich enttäuscht über Beschlüsse des Bundesrats Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.



Rückmeldungen und Infos an: ostschweizerkultur@chmedia.ch

Freitag, 19. März – 18:25 Uhr

St.Galler Rapper CRF und Beatproduzent John Sarastro veröffentlichen erstes gemeinsames Album

Cover des Albums «Letzte Zuflüchte» mit John Sarastro (links) und CRF. Bild: PD

(pd/rbe) Da haben sich Zwei gefunden. Sagen sie jedenfalls selber. Der Exilbündner Beatproduzent John Sarastro und der St.Galler Rapper CRF haben ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht. «Letzte Zuflüchte» heisst es, und es sei sozusagen ein Spätwerk, wie es im Pressetext heisst: «Hätten die beiden sich schon früher gekannt, wäre das bestimmt nicht ihr erstes gemeinsames Album.»

Vor drei Jahren haben sie sich zum ersten Mal getroffen und seither «zwischen ihren diversen Projekten» an diesem Album gebastelt. John Sarastro produziert sonst gerne Beats für verschiedene US-amerikanische Rapper, während CRF mit seiner Crew Bungle Brothers aktiv ist sowie als Solokünstler mit verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet.

Jetzt ist «Letzte Zuflüchte» fertig. Entstanden sind zwölf meist gutgelaunt klingende Songs, die sich zumindest im Titel mehrheitlich ums Essen drehen: «Esszimmertisch», «Rührei», «Sandwiches» und «Thaiimbiss». In ihrem Videoclip zu «Thaiimbiss» sieht man die beiden auch in der Küche bei der Arbeit. Die hochdeutschen Reime von CRF sind inhaltlich aber breit gefächert und handeln von Konsumwahn und der Einsamkeit auf Parties bis zu Science-Fiction-Kurzgeschichten und Gedächtniskontrollchips.

Die Wortwitze jagen sich, zwischendurch blitzt aber auch Gesellschaftskritik auf. Etwa dann, wenn CRF von seinem «Magenweltgeschwür» erzählt. Das alles unterlegt John Sarastro mit entspannt wippenden Hip-Hop-Rhythmen. Das Album ist auf Bandcamp erhältlich.

Freitag, 19. März – 17:39 Uhr

Dokumentarfilm über Trogener Künstlerin Sophie Taeuber-Arp auf SRF

Sophie Taeuber-Arp war eine Dadaistin der ersten Stunde. Bild: pd/Stiftung Arp e.V.

(pd/gen) Morgen, 20. März, eröffnet im Kunstmuseum Basel die grosse Retrospektive «Gelebte Abstraktion» der in Trogen aufgewachsenen Künstlerin Sophie Taeuber-Arp. Die Ausstellung wird nach Basel auch im Museum of Modern Art (MoMA) in New York und in der Tate Modern in London zu sehen sein. Aus Anlass der Ausstellungseröffnung zeigt die Sendung «Sternstunde Kunst» auf SRF 1 morgen Samstag, 20. März, um 9.35 Uhr den 2012 erschienenen Dokumentarfilm «Die bekannte Unbekannte» von Marina Rumjanzewa. Darin werden Leben und Werk der 1889 geborenen Sophie Taeuber-Arp umfassend vorgestellt.



Taeuber-Arp ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und eine Pionierin der Abstraktion. Malerin, Tänzerin, Dadaistin der ersten Stunde, später Architektin und Verlegerin – Sophie Taeuber-Arps interdisziplinäres Werk reicht von der bildenden Kunst über den Tanz bis zum Design. Von der Kunstwelt wurde die Künstlerin erst lange nach ihrem tragischen Tod 1943 entdeckt. Nun erlebt das Schaffen der Schweizerin einen eigentlichen Triumph: Ihr Werk wird einer internationalen Öffentlichkeit vorgestellt.



Freitag, 19. März – 16:29 Uhr

Theater St.Gallen zeigt sich enttäuscht über Beschlüsse des Bundesrats

Veranstaltungen mit Publikum bleiben bis auf weiteres verboten, auch im Provisorium des Theaters St.Gallen. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2021)

(pd/rbe) Der Bundesrat hat heute Nachmittag entschieden, dass es vorerst keine Lockerungen der Pandemiemassnahmen gibt. Auch die Theater bleiben bis auf weiteres geschlossen, Vorstellungen mit Publikum bleiben verboten. «Das Theater und das Sinfonieorchester St.Gallen bedauern diesen Entscheid», heisst es in einer Mitteilung, «da gemäss ihrer Einschätzung unzweifelhaft ist, dass Theater- und Konzertvorstellungen unter den praktizierten Schutzmassnahmen sowohl für das Publikum wie für die Ausführenden ein sehr geringes Ansteckungsrisiko darstellen».

Damit sei die Hoffnung für den Moment zunichte gemacht, «nach einem zaghaften Saisonstart und einem erneuten mehrmonatigen Lockdown endlich wieder Kultur live anstatt ausschliesslich über Online-Kanäle vermitteln zu dürfen». Die Proben und Arbeiten in den technischen Abteilungen würden wie bisher weiterlaufen, heisst es in der Mitteilung. Über weitere Online- und Streamingprojekte, die Neuterminierung von Produktionen sowie den Fortgang der aktuellen Spielzeit werde man hoffentlich bald orientieren können.

Freitag, 19. März – 14:17 Uhr

Frühlingshafter Stream aus dem Kult-X Kreuzlingen

Vier Jahreszeiten, vertont und via Stream von zu Hause anzuhören. Am Samstag spielt die Thurgauer Violonistin Cécile Vonderwahl. Bild: Peter Straub

(pd/vpr) Samstag, der 20. März, steht ganz im Zeichen des Frühlings im Kulturzentrum Kult-X in Kreuzlingen. Die vier Jahreszeiten werden von jungen Musikerinnen und Musikern, die sich noch in Ausbildung befinden, neu interpretiert. Eine Konzertreihe soll dem Nachwuchs die Möglichkeit eines Live-Konzerts vor Publikum bieten, auch zu Zeiten von Covid-19.

Bei dem Projekt sind vier Konzertabende zu je einer Jahreszeit geplant. Den Beginn mit Werken zum Thema Frühling macht am Samstag, 20. März, die in Landschlacht aufgewachsene junge Geigerin Cécile Vonderwahl, die gleichzeitig auch Initiantin der Kooperation ist.

Im Samstagsprogramm reihen sich Ludwig van Beethovens «Frühlingssonate» an Streichquartette von Antonin Dvořák und Franz Xaver Richter. Ab 20 Uhr auf dem Kult-X-Youtube-Kanal zu sehen.





Vier Jahreszeiten im Stream des Kult-X in Kreuzlingen. Bild: YouTube

Freitag, 19. März – 12:13 Uhr

Junge Rheintaler Texter für Schreibwettbewerb Bleiwiis 2021/22 gesucht

Bild:Trix Niederau

(pd/vpr) Der Rheintaler Jugendschreibwettbewerb «Bleiwiis» vom Diogenes-Theater in Altstätten hat dieses Jahr das Motto: «Nur noch wenige Minuten – dann geht’s los!». Der Wettbewerb findet alternierend zum Rheintaler Kinderschreibwettbewerb statt und ist Anfang Jahr zum fünften Mal gestartet.

Mit einer selbst geschriebenen Geschichte, einem Gedicht, Rap oder einer anderen Textform von einer bis vier Seiten Länge, sind alle Rheintaler Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren eingeladen, mitzumachen. Einreichefrist ist der 30. November 2021.

Das Diogenes Theater plant, im Rahmen des Wettbewerbs wieder ein Buch mit den Gewinnertexten zu veröffentlichen.

Am 25. März 2022 wird das Buch mit Lesungen einiger Autorinnen und Autoren in Form einer Lesenacht im Diogenes Theater Altstätten vorgestellt. Zuletzt kam so durch die Textbeiträge 60 junger Rheintalerinnen und Rheintaler 2020 der Band «Plötzlich andersch…» zustande.

Die Lesenacht der Gewinnertexte im Diogenes Theaters Altstätten 2020. Bild: Diogenes Theater

Freitag, 19. März – 11:29 Uhr

Lieder, ein Bühnenstück und Frühlingsmusik im Stream des Theaters St.Gallen

Mezzosopranistin Jennifer Panara singt in der leeren Tonhalle St.Gallen zwei Lieder aus «Chansons de Bilitis» von Claude Debussy. Bild: Screenshot/gen

(pd/gen) Das Theater St.Gallen streamt fleissig. Gestern Abend kam in der leeren Tonhalle St.Gallen der erste Teil von «Lieder im März» auf die Bühne: So lautet eine dreiteilige Reihe, welche die Solistinnen und Solisten des Musiktheaterensembles des Theaters St.Gallen gemeinsam mit den Repetitorinnen und Repetitoren einstudiert haben. Hier das Video dazu:



Das Stück «Verminte Seelen» über Administrative Versorgung wurde im Mai 2019 erfolgreich in der Lokremise uraufgeführt. Nun ist das Stück heute Abend, 19.März, nochmals zu sehen. Nachher bleibt es weitere 48 Stunden online verfügbar. Hier geht es zum Stream.



Das Sinfonieorchester läutet am Sonntag, 21. März, den Frühling ein. Unter dem Titel «Frühlingsserenade» präsentiert es in wechselnder Besetzung zwei Serenaden von Antonín Dvořák und Pjotr I. Tschaikowsky. Die eine ist geschrieben für Bläser, Violoncello und Kontrabass, die andere für Streichorchester. «Unser Soundtrack zum Frühlingsanfang», schreibt das Theater St.Gallen in seinem Newsletter. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, hier der Link zum Stream.



Donnerstag, 18. März – 17:29 Uhr

Tanzende Karin Keller-Sutter und tuntiger Alain Berset: Neuer Deepfake-Videoclip des St.Galler Duos Dachs

Der gefälschte Gesundheitsminister Alain Berset im Clip zu «Charmeleon». Screenshot

(pd/rbe) So hat man unsere Bundesrätinnen und Bundesräte noch nie gesehen: Karin Keller-Sutter wiegt sich im Takt, Guy Parmelin hat die rosarote Sonnenbrille auf, Ueli Maurer singt St.Gallerdeutsch, und Alain Berset kneift sich oben ohne die Brustwarzen. «Charmeleon» heisst die neue Single des St.Galler Mundartpop-Duos Dachs, und der heute veröffentlichte Videoclip dazu lässt wortwörtlich den Gesamtbundesrat antanzen.

Möglich macht dies die sogenannte Deepfake-Technologie. Mittels künstlicher Intelligenz werden die Gesichter der Bundesräte in eine fremde Umgebung platziert. Von Berühmtheiten und Stars wie Barack Obama oder Kim Kardashians kursieren schon solche Videos im Internet. Beim Clip zu «Charmeleon» handelt es sich gemäss Mitteilung um «das erste Deepfake-Musikvideo der Schweiz».

Die gefälschte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Screenshot

Die Umsetzung ziele aber «nicht auf einen realistischen Fake ab, vielmehr stehen für Dachs eine künstlerische Interpretation der Technologie und ihre Auswirkungen in Kombination mit Fragen zu Echtheit und Wandelbarkeit im Vordergrund», heisst es weiter.

Produziert hat den Clip das Kreativkollektiv Bilder & Freunde. Es hat dabei mit einer Software gearbeitet, die aus öffentlich zugänglichen Bildern und Videos die Mimik und Gesichtszüge einer Person lernt und daraus neues Material generiert. So einfach umzusetzen seien solche Deepfakes aber nicht, schreibt das Kollektiv. Es brauche dafür Know-How, einen rechenstarken Computer und vor allem Zeit:

«Da benötigt man pro Bundesrat doch einige Tage bis Wochen Arbeit.»

Deepfakes seien «eine der wohl verstörendsten und gleichzeitig faszinierendsten Technologien, die das Internet gerade zu bieten hat», heisst es weiter. Dieser Aussage dürften die meisten zustimmen, die den Clip zu «Charmeleon» gesehen haben:

Donnerstag, 18. März – 15:45 Uhr

SRF-Moderator Sandro Brotz reagiert auf Brief des St.Galler Autors Christoph Keller im St.Galler Tagblatt

Arena-Moderator Sandro Brotz hat Post vom St.Galler Autor und Rollstuhlfahrer Christoph Keller erhalten.

Bild: Oscar Alessio/SRF

(pd/gen) Seit September 2020 schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller exklusiv für diese Zeitung einen Blog mit dem Titel «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion». Monatlich veröffentlicht er einen offenen Brief an eine Schweizer Persönlichkeit und teilt mit ihr Beobachtungen aus seinem Leben mit einer fortschreitenden Muskelkrankheit. Damit öffnet der Schriftsteller und Rollstuhlfahrer ihnen die Augen für Diskriminierungen, unter denen Menschen mit Behinderung leiden.



Autor Christoph Keller.

Bild: Tobias Garcia

Heute hat Christoph Keller an Sandro Brotz, den Moderator der «SRF-Arena» geschrieben. Darin schlägt er ihm vor, in seine Sendung regelmässig Gäste mit Behinderung einzuladen. Ausserdem regt er an, die Diskriminierung von behinderten Menschen zum Thema von einer oder gar mehrerer Sendungen zu machen. Sandro Brotz hat bereits auf Twitter auf Kellers Brief regiert. Er verspricht, mit dem Autor Kontakt aufzunehmen.



Danke, lieber Christoph Keller, für Ihr Buch - und Ihren Brief. Sie fragen zu Recht: Wie viele Gäste mit einer Behinderung sind bisher in der #srfarena aufgetreten? Darüber müssen wir in der Tat reden. Ich komme auf Sie zu. https://t.co/xm4hwiLGZL — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 18, 2021

Donnerstag, 18. März – 14:48 Uhr

Die St.Galler Irish-Folk-Band Saint City Orchestra organisiert Konzerte in leeren Bars

Damals war Publikum noch erlaubt: Das Saint City Orchestra beim Auftritt am Summerdays-Festival 2019 in Arbon. Bild: PD/Roger Oberholzer

(pd/rbe) Die Bars und Pubs bleiben vorläufig geschlossen. Nun kündigt das St.Galler Saint City Orchestra aber eine «Empty Pub Tour» an. Ab dem 28. März zeigt die Irish-Folk-Band gestreamte Konzerte aus verschiedenen Lokalen in St.Gallen und Arbon. «Wir haben uns entschieden, auf Tour zu gehen. Auf Online-Tour, um genau zu sein. Wir stürmen die leeren Bars und entern sie für die geilste Tour der Schweiz!», heisst es in einem Facebook-Post der Band.

Die Band spielt dabei an jedem Ort mit anderen Gastmusikern zusammen. Zum Auftakt am 28. März in der Süd-Bar ist der Appenzeller Sänger Marius Bear vor Ort. Weitere Gäste sind We Are Ava, Backwood, Kevin Staffa, Marius von der Jagdkapelle, Roger O'Dubler, Velvet Two Stripes und Tüchel.

Donnerstag, 18. März – 10:51 Uhr

Weiteres Geisterkonzert der Bachstiftung St. Gallen aus der Olmahalle

Noch immer nur für Kamersa und Mikrofone: Die Bachstiftung St. Gallen setzt ihre Gesamtaufführung der Kantaten fort – derzeit als Livestream aus der Olmahalle.

Bild: Arthur Gamsa

(pd/bk.) Ein Werk aus jungen Jahren Johann Sebastian Bachs steht am Freitag, 19. März auf dem Programm der Bachstiftung – pandemiebedingt wird der Zyklus derzeit aus der Olmahalle 2.0 gestreamt. Die Kantate «O heilges Geist- und Wasserbad» BWV 165 wurde vermutlich 1715 erstmals in der Weimarer Schlosskapelle «Weg zur Himmelsburg» aufgeführt und bringt im Text pfingstliches Kolorit mit Gedanken der Taufheiligung, Sündennatur, Jesusminne und Todesüberwindung zusammen.

Dabei benötigt Bach nur ein vom Streichorchester begleitetes Solistenquartett und entfaltet doch in dichten Miniaturen ein Welt- und Menschenbild, das die ganze Frische, Leichtfüssigkeit und Eindringlichkeit seines Weimarer «Kantatenfrühlings» ausstrahlt. Vokalsolisten sind Marie Luise Werneburg (Sopran), Elvira Bill (Alt), Colin Balzer (Tenor) und Dominik Wörner (Bass); die musikalische Leitung hat Rudolf Lutz, die Reflexion übernimmt die in St. Gallen geborene katholische Theologin Helen Schüngel-Straumann.

Ein personalisierter Zugang zum kostenlosen Livestream ist über das Sekretariat der Bachstiftung erhältlich; auf der Website gibt es zudem das Abendprogramm und das Blatt mit Notenbeispielen («Lutzogramm») zum Download.

Mittwoch, 17. März – 17:06 Uhr

Thurgauer Autorin Patricia Büttiker liest bei den «Schweizer Debüts» live aus dem Literaturhaus Zürich

Die gebürtige Frauenfelder Autorin Patricia Büttiker. Bild: Carl Leyl

Lesen aus ihren Debütromanen: Patricia Büttiker, Annina Haab und Ilia Vasella Bild: Youtube

In ihrem Debütroman «Nacht ohne Ufer» behandelt die Autorin die Themen Abschied, Umbrüche und Neuanfänge. Bild: PD

(pd/vpr) Als einzige Nicht-Zürcherin liest die Thurgauer Autorin Patricia Büttiker bei der Online-Lesung «Schweizer Debüts» des Literaturhauses Zürich aus ihrem Roman «Nacht ohne Ufer».

Zusammen mit den Autorinnen Annina Haab und Ilia Vasella wird die 53-Jährige ihren Erstlingsroman vorstellen. Gesa Schneider und Isabelle Vonlanthen moderieren das Gespräch der drei Autorinnen, die sich auch über gemeinsame (und unterschiedliche) Schreiberfahrungen austauschen.

Die Lesung wird live am 22. März live ab 19:30 gestreamt. Tickets sind prinzipiell kostenlos, die gebuchten Tickets können aber auch online zu einem frei wählbaren Betrag gekauft werden.

Mittwoch, 17. März – 15:15 Uhr

Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» 2021 findet statt

Der Italiener Bruno Walpoth ist einer der 83 ausstellenden Künstler, hier sein Werk «Pierre». Bild: PD

«Weltaunschauungsmodell» wird der Beitrag des deutschen Künstlers Ottmar Hörl auf der Skulpturenausstellung sein. Bild: PD

«Water II» von der Unterthurgauer Künstlerin Veronika Dierauer. Bild: PD

(pd/vpr) Vom 8. Mai bis 31. Oktober 2021 findet in Bad Ragaz und in Valens die Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» statt. 26'000 Tonnen Kunst von 83 Künstlern aus 16 Ländern werden in der 8. Schweizerischen Triennale der Skulptur unter freiem Himmel vertreten sein.

Der Eintritt für die Freiluftausstellung ist kostenlos.

Der Kurort Bad Ragaz sowie Valens im Taminatal werden in dieser Zeit zu einer Landschaft voller Skulpturen. Ergänzend findet im Alten Bad Pfäfers das Festival der Kleinskulpturen statt.

Mittwoch, 17. März – 11:50 Uhr

Abrieb vom Roten Platz als Kunstobjekt

«Stoff»– Kunst mit Abfallprodukt von Künstler Martin Josef Manser.

Martin Josef Manser aus Appenzell-Innerrhoden. Bild: Michel Canonica

(pd/vpr) Aktuell sind im Domzentrum St.Gallen Arbeiten des Appenzeller Künstlers Martin Josef Manser zu sehen. Das Ausgangsmaterial seiner Werke: Der Abrieb des 2019 komplett erneuerten Roten Platzes in der St. Galler Altstadt.

Die Stadtlounge wurde von der St. Galler Künstlerin Pipilotti Rist neu gestaltet. Der rote Bodenbelag musste im Sommer 2020 wegen starken Verschleisses aber generalüberholt und abgeschliffen werden. Der Abrieb ist das Ausgangsmaterial für die Bilder und Gestaltungen der Ausstellung «Viel Rusch - Fil Rusch» die bis in den Sommer in den Räumen am Gallusplatz besucht werden kann.

Mittwoch, 17. März – 09:34 Uhr

Bregenzer Theater Kosmos inszeniert Peter Handke-Erzählung

Der österreichische Autor und Nobelpreisträger Peter Handke. Bild:Francois Mori / AP

(pd/vpr) Nach der pandemiebedingten Theaterpause startet das Bregenzer Theater Kosmos die Saison am 20. März mit einem Stück des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke.

Handkes Erzählung «Wunschloses Unglück» wird nun durch den Regisseur Augustin Jagg auf die Bühne gebracht.

«Wunschloses Unglück» spielt in einem Dorf im österreichischen Unterkärnten, aus dem Handkes Mutter stammt und greift deren Geschichte vom Dorfleben in Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit auf.

Dienstag, 16. März – 17:04 Uhr

10 Jahre Fukushima-Katastrophe: Bericht über den Ausserrhoder Fotoreporter Dominic Nahr im SRF-Kulturplatz

Kriegsfotograf Dominic Nahr aus Appenzell-Ausserrhoden.

Bild: Roland Schmid

Die Stille nach dem Reaktorunglück, eingefangen auf Fotografien von Dominic Nahr. Bild: Dominic Nahr

(pd/vpr) Er war 2011 als einer der ersten vor Ort, einen Tag nach dem Reaktorunglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima: Der Ausserrhoder Fotoreporter Dominic Nahr dokumentierte die Katastrophe auch aus der evakuierten rote Zone, die nur zehn Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt ist.

Fukushima nach der Katastrophe 2011. Bild: Dominic Nahr

Anlässlich des Gedenktages an die nukleare Katastrophe vor zehn Jahren berichtete SRF in der Sendung «Kulturplatz» vom 10. März über den Einsatz des gebürtigen Heideners. Bis 2018 hat der heute 38-Jährige die Menschen und Landschaften vor Ort dokumentiert. Nun nutzt der Fotograf laut SRF die coronabedingt reisefreie Zeit, um seine Fotografien in Buchform zu veröffentlichen.

Dienstag, 16. März – 15:18 Uhr

Das Theater Café Fuerte spielt «Pakete Pakete» openair in Hittisau



In Zeiten von COVID-19 sind die Arbeitsbedingungen von Paketzustellerinnen und Paketzustellern prekärer denn je. Bild: Screenshot Cafefuerte.ch

(pd/vpr) «Ab 25. März spielen wir wieder. Open Air, mit Abstand und dem guten Gefühl endlich wieder gemeinsam einen Abend zu verbringen. Auch wenn er etwas früher beginnt», so meldet sich das Ausserrhoder Theaterensemble «Café Fuerte» auf seiner Homepage den Theaterfreunden zurück.

Das Stück «Pakete Pakete » von Tobias Fend lag seit November auf Eis. Nun stehen die ersten Termine für die ersten Vorführungen im Freien fest: Sie werden vom 25. bis 28. März jeweils um 18 Uhr stattfinden, auf dem

Parkplatz Gasthof Krone in Hittisau.

Das tragikkomische Stück «Pakete, Pakete» lässt Paketzustellerinnen und Paketzusteller zu Protagonisten werden und scheut dabei unbequeme Themen nicht. Es geht um Ausbeutung, erbärmliche Arbeitsbedingungen, unverschämte Kunden und den Bestellwahn in Pandemiezeiten.

Dienstag, 16. März – 14:37 Uhr

Heute live aus dem Palace St. Gallen: «Carbonschuhgespräch» mit Hans Fässler und Julia Kubik

Hans Fässler von seiner kabarettistischen Seite als Autor des Werks «Nicht ohne meinen Carbonschuh.» Bild: Ralph Streule

Hans Fässler liest aus seinem noch nicht veröffentlichten Buch «Nicht ohne meinen Carbonschuh.» Bild: PD

(pd/vpr) Der Historiker und Politaktivist Hans Fässler liest heute im Rahmen der Diskussionsreihe «Erfreuliche Universität» live im Palace St.Gallen aus seinem kabarettistischen Werk «Nicht ohne meinen Carbonschuh. Eine Toggenburger Passion».

Die Moderation übernimmt die Autorin und diesjährige Förderpreisträgerin der Stadt St. Gallen Julia Kubik.

Das voraussichtlich im Ammann-Verlag verfolgt den Weg des Ausnahmesportlers Simon Ammann aus Unterwasser. In 14 Kapiteln geht es um Spitzensport, Medien, Sponsoren und die zunehmende Tristesse im oberen Toggenburg. Corona-bedingt sind bisher nur zwei Lesungen zustande gekommen: in der Kellerbühne und in der B-Post, beide Veranstaltungen waren ausverkauft, die heutige Lesung aber kann dank Live-Stream ab 20:15 Uhr von unbegrenzt vielen Gäste via Youtube mitverfolgt werden.

Dienstag, 16. März – 10:06 Uhr

Ausflug ins Glarnerland mit dem St. Galler Literaturhaus Wyborada

Auf den Spuren eines Justizskandals: das Anna-Göldi-Museum in Glarus. Bild: pd

(pd/bk.) Aufgehoben ist nicht aufgeschoben: Einen nachträglichen Ausflug anlässlich des Internationalen Frauentags bietet das St. Galler Literaturhaus Wyborada am Samstag, 20. März – auf den Spuren von Anna Göldi, hingerichtet 1782. Sie war eine der letzten Frauen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Das Urteil rief europaweit Empörung hervor.

Open Air und mit einem Besuch im Anna Göldi Museum in Glarus forscht die Veranstaltung einem nahezu unfassbaren Frauenschicksal und Justizskandal nach. Zu den historischen Stätten und durchs Museum führt der Schriftsteller Walter Hauser, Autor des Buches «Der Justizmord an Anna Göldi», erschienen im Limmat Verlag. An- und Heimreise sind individuell, Treffpunkt ist um 11.30 Uhr vor dem Anna Göldi Museum Glarus, Fabrikstrasse 9.

Dienstag, 16. März – 09:40 Uhr

Theater St. Gallen streamt «Lieder im März» aus der Tonhalle

Stéphane Fromageot, Studienleiter am Theater St.Gallen: zusammen mit den Korrepetitorinnen und Korrepetitoren hat er den Klavierpart bei «Lieder im März» übernommen.

(pd/bk.) Bereits die Titel wecken Frühlingsgefühle: «Himmel über dem Dach» – «Frühlingswasser» – «Diamant auf dem Märzschnee» sind die drei Liederabende mit Mitglieder des Musiktheaterensembles überschrieben, die das Theater St. Gallen ab Donnerstag, 18. März, aus der Tonhalle streamt. Begleitet werden die Solistinnen und Solisten von Studienleiter und Kapellmeister Stéphane Fromageot, von Roberto Forno, Roxana Ionescu-Beck und Miho Tanaka am Klavier.



In jedem der knapp einstündigen Programme sind wie in einem Frühlingsstrauss Werke verschiedener Komponisten vereint, zwischen denen sich reizvolle Beziehungen ergeben. So stehen im ersten Liederreigen Der Himmel über dem Dach französische Komponisten und Lyriker im Mittelpunkt: Francis Poulenc, Reynaldo Hahn, Eva Dell'Aqua beispielsweise. Die Texte stammen von Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Paul Valéry – neben der Frühlingslust dürfte da auch die Sehnsucht nach Paris, das Fernweh spürbar werden. Die Streams bleiben jeweils 48 Stunden lang verfügbar.

