Neue Ausstellung in Arbon erinnert an verstorbene Kunstschaffende

Der Romanshorner Künstler Max Ammann in seiner Ausstellung im Frauenfelder Bernerhaus 2006. Bild: Reto Martin

Am Samstag, 23. April, eröffnet die Galerie Adrian Bleisch in Arbon die neue Ausstellung «se souvenir» mit Fotoarbeiten von Ernst Thoma, Objekten von David Bürkler und Ghislaine Ayer, Malerei von Max Ammann, Reto Cavigelli Diogo Graf und Aquarellcollagen von Werner Andermatt. Alle diese verstorbenen Kunstschaffenden lebten und arbeiteten in der Ost- und Innerschweiz – teils Wand an Wand, teils zusammen. Und allesamt waren in der 28-jährigen Tätigkeit der Galerie bereits ein oder mehrere Male in Einzelausstellungen vertreten.

Zur Erinnerung an die im März 2013 aus dem Leben gegangene Ghislaine Ayer zeigte Adrian Bleisch in jenem Jahr bereits eine umfassende Werkschau der Künstlerin. Bild: Coralie Wenger (2013)

Wie der Name der Ausstellung schon sagt – «se souvenir» (dt: sich erinnern) – sollen die Werke eine lebhafte und spannende Erinnerung an diese Kunstschaffenden ermöglichen. «Da man in der heutigen Zeit schnell vergessen wird, und sehenswerte Kunstwerke in den Depots oder in stillen Kammern lagern, ist es eine Freude, diese wieder in eine Ausstellung zu integrieren», heisst es seitens der Galerie Adrian Bleisch. Die Werke sind bis zum 21. Mai ausgestellt. (pd/aye)