Thurgauer Perkussionist Fabian Ziegler geht auf Swiss Tour

Fabian Ziegler veröffentlicht am 28. Oktober sein zweites Soloalbum «Modern Gods», das in enger Zusammenarbeit mit dem neuseeländischen Komponisten John Psathas entstand. Bild: Donato Caspari

Vergangene Woche gab der Kanton Thurgau bekannt, dass der Thurgauer Perkussionist Fabian Ziegler einen der sechs Förderpreise des Kantons erhält. Aktuell arbeitet der 27-Jährige zusammen mit dem iranischen Komponisten Arash Safaian an einem neuen Schlagzeugkonzert und mit dem neuseeländischen Komponisten John Psathas an einem Schlagzeug-Doppelkonzert. Eine Uraufführung dieses Doppelkonzerts «The All-Seeing Sky», für Marimba und Vibraphon, wird Ziegler am 14. Mai in Christchurch, Neuseeland, präsentieren.

Bevor es allerdings nach Neuseeland geht, macht Ziegler zusammen mit seinem langjährigen Perkussionspartner Luca Staffelbach ab Freitag, 22. April, eine Swiss Tour mit insgesamt fünf Konzerten in Winterthur Seen (ZH), Wildberg (ZH), Matzingen (TG), Nebikon (LU) und Luzern. In Matzingen, dem Dorf, in welchem Ziegler aufwuchs, spielt das Duo am Sonntag, 24. April, in der evangelischen Kirche. (pd/aye)