Georgische Regisseurin Elene Naveriani zur Premiere von «Wet Sand» zu Gast in St. Gallen

Ausschnitt aus Elene Naverianis Film «Wet Sand». Bild: PD/ Kinok

Am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr, findet im St. Galler Programmkino Kinok in der Lokremise die Premiere des Kinofilms «Wet Sand» in Anwesenheit der Regisseurin Elene Naveriani statt. Der zweite Spielfilm der in Genf lebenden Georgierin ist ein bildstarkes, atmosphärisches Plädoyer für Diversität und gelebte Toleranz in einer vergessenen Gegend am Rande Europas.

Die Handlung spielt in einer kleinen, heruntergekommenen Strandbar «Wet Sand» in einer kleinen Ortschaft an der georgischen Schwarzmeerküste. Hier arbeiten die Barangestellte Fleshka, eine rebellische junge Frau, die eigentlich nichts als weg will aus dieser gottverlassenen Gegend, und der wortkarge Barbesitzer Amnon. Als eines Tages der Aussenseiter Eliko, einer von Amnons besten Freunden, Selbstmord begeht und seine punkige Enkelin Moe für das Begräbnis aus Tiflis anreist, wird allmählich ein Netz aus Lügen, Intoleranz und Heuchelei sichtbar.

Seine Weltpremiere hatte «Wet Sand» am letzten Filmfestival Locarno, an dem Gia Agumava für seine Rolle als Barbesitzer Amnon den Darstellerpreis des internationalen Nachwuchswettbewerbs erhielt. An den diesjährigen Solothurner Filmtagen wurde der Film mit dem Prix de Soleure ausgezeichnet. An der Premiere im Kinok wird die Filmwissenschaftlerin Clea Wanner das Gespräch mit der Regisseurin Elene Naveriani führen. (pd/aye)