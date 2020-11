OSTSCHWEIZER KULTUR-TICKER: Forum Würth Rorschach schliesst bis Ende November +++ Offene Türen im Atelierhaus der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen +++ St.Galler Autorin Laura Vogt liest online und in der Hauptpost

Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

Mittwoch, 4. November – 08:30 Uhr

Forum Würth Rorschach schliesst bis Ende November

Das Forum Würth Rorschach bleibt im November geschlossen.

Ralph Ribi

(pd/gen) Um die Besucherinnen und Besucher und das Personal zu schützen sowie die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat sich die Leitung des Forum Würths laut einer Mitteilung auf der Website schweren Herzens entschlossen, das Forum Würth Rorschach und die Gastronomie mit dem Restaurant Weitblick und dem Kunstcafé bis einschliesslich 30. November 2020 zu schliessen. Aus diesem Grund finden im November keine Veranstaltungen im Würth Haus Rorschach statt.

Dienstag, 3. November – 19:56 Uhr

Offene Türen im Atelierhaus der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen

Die Pragerin Habima Fuchs ist im Atelierhaus der Stiftung Sitterwerk zu Gast. Screenshot

(pd/gen) Am Donnerstag, 5. November, öffnet Habima Fuchs, Stipendiatin der Stiftung Sitterwerk in St.Gallen, einen Tag lang die Türen zum ihrem Atelierhaus. Sie zeigt geometrische Zeichnungen, Wandgemälde aus Gipsresten oder von Steinen gezeichnete Linien. Die Pragerin stellt sich in ihrem Werk existenziellen, spirituellen und philosophischen Fragen.



Dienstag, 3. November – 17:44 Uhr

St.Galler Autorin Laura Vogt liest online und in der Hauptpost

Autorin Laura Vogt mit ihrem neuen Roman © Urs Bucher/ TAGBLATT Urs Bucher

(pd/gen) Wer macht Kunst, wenn die Kinder plärren? Wer darf schreiben, wer muss putzen? Die Plattform Other Writers informiert übers Schreiben mit Familie – etwa mit Hinweisen zu kinderfreundlichen und -unfreundlichen Residenzen. Am 7., 14., 21. und 28.November lesen fünf Schweizer Autorinnen und Autoren aus ihren Beiträgen zum Familienleben im Lockdown, darunter auch die St.Galler Autorin Laura Vogt. Die Beiträge sind zu finden auf dem YouTube-Channel von Other Writers. Volgt schreibt schon seit 2017 Kolumnen zum Thema Autorinnenschaft und Mutterschaft. Einmal im Quartal berichtet sie in der Zeitschrift Literarischer Monat aus ihrem Leben als Autorin, Leserin, Mutter. Ihre Kolumnen sind hier nachzulesen.

Am 11. November, um 19.30 Uhr findet ausserdem im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen endlich die Buchvernissage von Laura Vogts zweiten Roman «Was uns betrifft» statt. Es moderiert Gallus Frei-Tomic und die musikalische Umrahmung liefert Andi Bissig. Anschliessend gibt es einen kleinen Apéro.



Dienstag, 3. November – 16:45 Uhr

Kunsthaus Bregenz geschlossen, Videoarbeit zu US-Wahlen einsehbar

Still aus Max Almys Videoarbeit« Perfect Leader».

PD

(pd/gen) Das Kunsthaus Bregenz bleibt zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom 3. bis zum 30. November 2020 geschlossen. Alle in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Auch wenn die Ausstellung »Peter Fischli« damit ein verfrühtes Ende findet, bleibt das KUB Team aktiv. Pünktlich zur US-Wahl 2020 wird im Schaufenster des KUB Cafés von aussen einsehbar ab dem 2. November Max Almys Videoarbeit »Perfect Leader« gezeigt. «Perfect Leader, obwohl 1983 entstanden, ist eine wunderbare Satire auf die Rolle der Medien im Wahlkampf und Donald Trump», erklärt Direktor Thomas D. Trummer.

Marylinn (»Max«) Almy (* 1948 in Omaha, Nebraska, USA) hat mit ihrem kurzen Video einen künstlerischen Kommentar zum US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von 1984 geliefert, bei dem Ronald Reagan in seinem Amt bestätigt wurde. Der rasante Clip zeigt die für die Zeit typische Ästhetik: technoider Sound, elektronische Farbspiele, sprunghafte Schnitte und Bildüberlagerungen im damals neuartigen MTV-Stil. Almy deckt auf, welche Kriterien im TV-Zeitalter einen Kandidaten zu einem «Perfect Leader» machen. Die Arbeit Max Almys ist öffentlich frei zugänglich und täglich von 09.30 bis 19.30 Uhr zu sehen. Es gelten die Covid-19-Abstandsregeln.



Dienstag, 3. November – 14:05 Uhr

Anna Ospelt liest im St.Galler Literaturhaus Wyborada aus ihrem Debütroman

Die Liechteinsteiner Autorin Anna Ospelt posiert für ein Porträt, am Montag, 23. März 2020, in Vaduz. ©Benjamin Manser / TAGBLATT

Benjamin Manser

(pd/gen) Die Liechtensteiner Autorin Anna Ospelt liest am Mittwoch, 4.November, 2020 um 20 Uhr auf Einladung des Literaturhauses Wyborada St.Gallen aus ihrem Debütroman «Wurzelstudien». Bei Anna Ospelts Elternhaus steht ein Baum, auf den früher auch der Verleger Henry Goverts geblickt hat. Über den Baum stellt die Autorin eine Verbindung zum Vorbesitzer des Hauses her und sammelt alles, was ihr bei ihren botanischen und literarischen Recherchen begegnet, bis zur eigenen Verwandlung. Die Lesung wird moderiert von Anya Schutzbach, der neuen Programmleiterin des Literaturhauses.



Die Lesung findet im Musiksaal des Kirchhoferhauses St.Gallen statt. An der Veranstaltung gilt Maskenpflicht. Zu beachten ist das Schutzkonzept für Literaturhaus-Veranstaltungen.



Dienstag, 3. November – 10:12 Uhr

Orgelmusik ausschliesslich von Komponistinnen in der Kathedrale St.Gallen

Die St.Galler Organistin Imelda Natter spielt in der Kathedrale St.Gallen Werke von Komponistinnen.

Urs Bucher

(pd/gen) Unter dem Motto «frauenkomponiert» spielt die St.Galler Organistin Imelda Natter am Donnerstagabend, 5. November, auf der Chor- und der Hauptorgel des Doms St. Gallen ausschliesslich Werke aus weiblicher Hand. Zu hören sein werden Stücke im Alter von 251 Jahren bis in die neuste Zeit. Imelda Natter spielt Werke von Marianne de Martinez, Elfrida Andrée, Ann-Helena Schlüter (Bild), Carlotta Ferrari, Dorothea Hofmann, Marie-Bernadette Dufourcet, Dzintra KurmeGedroica, Maija Einfelde. Weitere Infos unter: www.ofsg.org



Montag, 2.November – 17:20 Uhr

Corona am Theater St.Gallen

(miz) Auf der Homepage des Theaters St.Gallen steht es unübersehbar: Die Tanzvorstellungen «Zendijwa» am 31.10. und 4.11. müssen wegen eines Covid-Falles im Tanzensemble entfallen. Auf Nachfrage bestätigt das Theater St.Gallen dies. Doch welche Auswirkungen das auf das Haus oder Mitarbeitende habe, gibt das Theater nicht bekannt. «Ja, wie auf der Webseite gemeldet, ist ein Mitglied der Tanzkompanie positiv auf Corona getestet worden», schreibt der Medienverantwortliche des Theaters, Beda Hanimann. Deshalb habe man gemäss den Richtlinien des BAG die entsprechenden Massnahmen getroffen. Die Vorstellung vom vergangenen Samstag musste abgesagt werden, ebenso wird jene von übermorgen Mittwoch nicht stattfinden. Das seien die Auswirkungen, die für die Öffentlichkeit von Relevanz seien, heisst es abschliessend im Schreiben.

Nadav Zelners Tanzstück «Zendijwa» feierte am 17.Oktober Premiere in der St.Galler Lokremise. Bild: Gregory Batardon

Montag, 2.November – 14:14 Uhr

Rapperswiler Autor Frédéric Zwicker mit neuer Band

(pd/miz) Pünktlich zum Tag der Entscheidung in den USA präsentiert die Band Hekto Super des Rapperswiler Autors und Musikers Frédéric Zwicker ihre erste Single «Kleine Männer». Wie es in einer Mitteilung heisst, nehme die neue Gruppe um den Rapperswil-Joner Autor und Musiker Frédéric Zwicker in «Kleine Männer» machtbesessene Autokraten aufs Korn. Als Ursache für deren Grössenwahn werde mangelnde Grösse in geistigen und anderen Belangen diagnostiziert. Im Musikvideo zum Lied begibt sich die Band mit Golfbag und Caddie auf den Minigolfplatz und lässt im Ruderbötchen Champagnerkorken knallen.

Frédéric Zwicker und seine neue Band Hekto Super: «Die Kompositionen und Texte sind erwachsener und frischer geworden. » Bild: PD

Nach vierzehn Jahren und fünf Alben mit der Band Knuts Koffer haben Zwicker und seine Mitmusiker Christoph Bucher und die Gebrüder Florian und Tobias Vogler beschlossen, ihr neues Kollektiv unter dem Namen Hekto Super zu lancieren. «Die Kompositionen und Texte sind erwachsener und frischer geworden. Wir möchten sie frei von jeglichen Assoziationen veröffentlichen», sagt Bandleader Zwicker. Rund zehn Songs seien aufgenommen. Die Präsentation der zweiten Single werde bald folgen.

Montag, 2.November – 14:02 Uhr

Bühne Thurtal verschiebt Dinner-Krimi auf 2021

(pd/miz) Die Verantwortlichen der Bühne Thurtal haben sich dazu entschieden, trotz der verschärften Corona-Schutzmassnahmen weiterhin Theater zu spielen. So soll am 25.November das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» in der Tonhalle Wil Premiere feiern. Der grosse Saal der Tonhalle sei geräumig genug, um zwischen den Sitzplätzen der einzelnen Gruppen genügend Abstand zu wahren. Zudem gelten gestaffelte Eintrittskontrollen.

Aufgrund von den Behörden vorgegebenen neuen Massnahmen verschiebe man das Dinnertheater «Verdammte Baustellen» auf Frühsommer 2021. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Verschiebedaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, schreibt die Bühne Thurtal.

Montag, 2.November – 13:53 Uhr

St.Galler Theaterverein muss wegen Corona zum zweiten Mal Vorstellungen absagen

(pd/miz) Im März feiert das St.Galler Theater Scaena Premiere mit der Krimi-Komödie «Acht Frauen». Nach dem Abbruch der Aufführungen Mitte März muss der Theaterverein nun zum zweiten mal in diesem Jahr die im November geplanten Vorstellungen im St.Galler Tröckneturm absagen.

Bild: PD

Als kleiner, privater Kultur-Verein träfen die Einschränkungen sie mit voller Wucht, schreiben die Verantwortlichen des Scaena. Doch man blicke hoffnungsvoll in die Zukunft und plane weitere Aktivitäten auch für die Zeit nach Corona. Wenn sich die allgemeine Situation soweit beruhige, dass man einigermassen verlässlich planen könne, soll die Produktion «Acht Frauen» nächstes Jahr nochmals auf die Bühne kommen.

Montag, 2.November – 11:34 Uhr

Vorarlberger Aktionstheater Ensemble streamt täglich die Eigenproduktion «Bürgerliches Trauerspiel»

(miz) Aufgrund der Lockdown-bedingten Schliessungen der Theater in Österreich hat sich das Vorarlberger Aktionstheater Ensemble entschlossen, seine im September gespielte Uraufführung «Bürgerliches Trauerspiel» ab Dienstag, 3. November, 20 Uhr einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wie das Ensemble schreibt, sei die viel beachtete künstlerische Verarbeitung der Wirrnisse der letzten Monate mit mehreren Kameras in Wien aufgezeichnet worden. Sie wird nun bis Montag, 30. November, täglich auf www.aktionstheater.at gestreamt.



Das Vorarlberger Aktionstheater Ensemble streamt im November täglich die Produktion «Bürgerliches Trauerspiel». Bild: Gerhard Breitwieser

Die vom Ensemble freigeschaltete Produktion dürfe von den Nutzerinnen und Nutzern, je nach Möglichkeit, finanziell unterstützt werden. Sie solle aber in erster Linie als Beitrag gesehen werden, «Angst, Frust, Wut und Traumata des Einzelnen auf eine Metaebene zu transferieren. Da dies ja nicht zuletzt auch eine essenzielle Aufgabe der Kunst ist», so Martin Gruber, Autor und Regisseur. Gruber weiter: «Was nach dieser Traumaverarbeitung sinnstiftend ist, wie sich die allgemeine Stimmungslage abermals einfangen lässt, wird sich künstlerisch und aufführungstechnisch noch weisen: Geplant ist eine Produktion, die kein Stück mehr sein will oder muss: Lonely Ballads - aktionstheater ensemble Songbook». Die Aufführungstermine würden demnächst bekanntgegeben.

Montag, 2.November – 11:07 Uhr

Galerie Geiger in Konstanz trotz Teillockdwon geöffnet

(miz) In Deutschland gilt seit heute ein Teillockdown, alle Theater, Museen, Opern- und Konzerthäuser müssen schliessen. Die Galerie Geiger aus Konstanz meldet nun: Sie habe weiterhin geöffnet. Denn: Privatgalerien zählten im Rahmen der neuen Corona-Verordnung zum Einzelhandel, «das heisst wir haben - natürlich unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln - auch weiterhin für Sie geöffnet!» Die aktuelle Ausstellung zum 90. Geburtstag von Daniel Spoerri sei noch bis 21. November geöffnet.

Die Galeristen hoffen sehr, dass bald auch alle anderen Museen und Kultureinrichtungen, mit denen sie sich in dieser für die Kultur schwierigen Zeit besonders verbunden fühlen, wieder öffnen dürfen. Kunst und Kultur seien tragende Säulen der freien Gesellschaft, es seien soziale Grundbedürfnisse und keine blosse Unterhaltung

Die Galerie Geiger in Konstanz zeigt aktuell Werke von Daniel Spoerri. Bild: PD

Montag, 2.November – 10:44 Uhr

Keine Veranstaltungen mehr in Vorarlberg – Österreich im Lockdown ab Dienstag

(miz) Ab Dienstag müssen in Österreich alle Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie die Museen bis zum 30. November schliessen. Am Wochenende verkündete die Österreichische Regierung den Lockdown, um die steigenden Coronazahlen in den Griff zu bekommen. Das Vorarlberger Landestheater Bregenz schreibt nun voller Bedauern: «wie gewonnen, so zerronnen». Zwei Monate lang haben man für das Publikum spielen dürfen - nun müsse man leider wieder schliessen. Doch diesmal wenigstens mit Perspektive: «Wir wollen zuversichtlich sein, dass wir alle im Dezember wieder ein halbwegs normales Leben führen können, mit Achtsamkeit und Rücksicht bei allen vorweihnachtlichen Unternehmungen - und mit Theater!»



Bis dahin bleibe das Landestheater nicht untätig; es werde geprobt und so schnell wie möglich ein neuer Vorstellungsplan für die nächsten Monate erstellt. Kommendes Wochenende hätte das Familienstück «Pünktchen und Anton» Premiere gefeiert.

Auch die Theatergruppe Café Fuerte der Ausserrhoder Regisseurin Danielle Fend-Strahm muss eine Premiere verschieben. Am Donnerstag hätte das neue Stück «Pakete, Pakete» Uraufführung in Vorarlberg gefeiert. Diese wird nun an den bereits geplanten Vorstellungsterminen in Trogen am 13., 14., 22. November stattfinden.

Freitag, 30. Oktober – 19:32 Uhr

«kleinaberfein»: Drei Absagen und ein neuer Flügel für Südafrika

Blick in den Saal der Diözesanen Kirchenmusikschule in St.Gallen: Solche intimen Konzerte sind derzeit nicht möglich. Bild: Michel Canonica (17. Januar 2016)

(PD/rbe) Im September war der St.Galler Kulturveranstalter Richard Butz noch zuversichtlich, dass er seine Konzertreihe «kleinaberfein» im Herbst wie geplant würde durchführen können. Nun teilt er aber mit, dass die nächsten drei geplanten Konzerte im Saal der Diözesanen Kirchenmusikschule abgesagt sind, «aufgrund der verschärften Corona-regeln und der drohenden oder bereits angekommenen zweiten Corona-welle». Betroffen sind die Auftritte vom 8. und 11. November sowie vom 12. Dezember.

Am 8. November hätte der südafrikanische Pianist Paul Hanmer in St.Gallen spielen sollen. Als Ersatz hat ihn Richard Butz in Zusammenarbeit mit der Universität Basel gebeten, ein Hauskonzert durchzuführen. Über YouTube hörbar und mit einer Spendenaktion verbunden, wie es weiter heisst.

Der Erlös der Aktion soll in den Kauf eines «bescheidenen Flügels» fliessen. Paul Hanmer besitze «lediglich ein heruntergewirtschaftetes Klavier, was wir für einen unwürdigen Zustand halten».



Trotz dieser Absagen: Richard Butz bleibt zuversichtlich. Die Matinée am 13. Dezember um 11 Uhr mit Paul Lovens und Flo Stoffner werde vorläufig noch durchgeführt. Über den Stand der Dinge und die für 2021 geplanten Konzerte informiert die Webseite www.kleinaberfein.sg.

Freitag, 29. Oktober – 17:52 Uhr

Akris-Kreativdirektor Albert Kriemler stellt bei Hauser & Wirth Publishers aus

Akris-Kreativdirektor Albert Kriemler in der St.Galler Ausstellung von Geta Brătescu.

Michel Canonica

(pd/gen) Als Pionierin der zeitgenössischen Kunst inspirierte Geta Brătescu den St.Galler Designer Albert Kriemler zu seiner Frühjahr-/ Sommerkollektion 2019 für Akris. Ihre Einzelausstellung im Kunstmuseum St.Gallen «L'art c'est un jeu sérieux» ist noch bis am 15. November zu sehen. Ein Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Albert Kriemler darüber, wie er Kunst in Mode umsetzt, ist hier nachzuhören.

Nun präsentiert Hauser & Wirth Publishers, der Verlag der Galerie Hauser & Wirth, die den Nachlass von Brătescu verwaltet, in Zürich Exponate und Archivmaterialien. Albert Kriemler hat sie persönlich ausgewählt. Die Ausstellung «Geta Brătescu. The Gesture, The Drawing» ist bis 21. November 2020 in Zürich zu sehen. Teil der Präsentation sind Zeichnungen der Künstlerin, vorgestellt wird aber auch die Publikation «Game of Forms» über das Schaffen von Brătescu, die 2019 bei Hauser & Wirth Publishers erschienen ist.



Freitag, 29.Oktober – 11:10 Uhr

Neue Programmleiterin für St.Galler Literaturhaus Wyborada

Anya Schutzbach PD/Marina Schütz

(pd/gen) Ab 1. November 2020 übernimmt Anya Schutzbach den weiteren Auf- und Ausbau und die Programmleitung des Literaturhauses Wyborada in St. Gallen. Das Haus wurde vor einem Jahr aus der seit 1986 bestehenden Frauenbibliothek und Fonothek Wyborada heraus gegründet. Anya Schutzbach folgt auf Patricia Holder, die Literaturhaus & Bibliothek Wyborada seit September 2019 in Co-Leitung mit Karin K. Bühler führte. Karin K. Bühler bleibt dem Haus erhalten und ist zuständig für die Leitung der Bibliothek Wyborada.

Anya Schutzbach, Gründerin und Verlegerin des Verlags weissbooks.w und seit über 25 Jahren im Literaturbetrieb zu Hause, war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung des Zürcher Unionsverlags. Sie hat in Bonn, Frankfurt und Tokio studiert, arbeitete als Übersetzerin und Dolmetscherin und war lange Jahre leitende Mitarbeiterin der Verlage Suhrkamp und Insel.

Donnerstag, 29.Oktober – 21:22 Uhr

Bice Curiger im Gespräch mit Peter Fischli im Kunsthaus Bregenz

Peter Fischli (links) im Gespräch mit Direktor Thomas D. Trummer. PD

(pd/gen) Bice Curiger, Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin und künstlerische Leiterin der Foundation Vincent van Gogh, ist seit den Anfängen von Fischli/Weiss bestens mit dem Werk Peter Fischlis vertraut. Am Donnerstag, 5. November, lädt sie mit Peter Fischli zu einer Gesprächsrunde ins Kunsthaus Bregenz, zusammen mit Direktor Thomas D. Trummer. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Anmeldungen sind nicht nötig.

Donnerstag, 29.Oktober – 17:24 Uhr

Neuigkeiten aus dem St.Galler Museum im Lagerhaus

Linda Naeff verarbeite ihre schwierige Mutterbeziehung und ihre Fehlgeburten in ihrer Kunst.

Ralph Ribi

Das St.Galler Museum im Lagerhaus verlängert seine beiden Ausstellungen «Linda Naeff, Matricule II» und «ÜberMÜTTER» bis am Sonntag, 14. Februar 2021. Am Sonntag, 1. November, und am 24. Januar 2021, jeweils um 11 Uhr, führen Linda Naeffs Töchter Laurence Naeff und Isabelle Sanz-Naeff durch die Ausstellung ihrer Mutter und geben persönliche Einblicke in deren gewaltiges Kunstschaffen – in deutscher und französischer Sprache (2 Gruppen).



2019 widmete das Museum im Lagerhaus, St.Gallen, mit «Antonio Ligabue – Der Schweizer van Gogh» dem Ausnahmekünstler und Meister der Art Brut die erste repräsentative Ausstellung in der Schweiz. Ligabue (1899–1965) war vor 100 Jahren aus der Ostschweiz nach Italien ausgewiesen worden. Dort wurde er zu einem der bekanntesten Aussenseiterkünstler.

Antonio Ligabue.

PD

Regisseur Giorgio Diritti hat Ligabues aussergewöhnliche LebensgeschRegisseur Giorgio Diritti hat Ligabues aussergewöhnliche Lebensgeschichte unter dem Titel «Volevo nascondermi» verfilmt (2020). Elio Germano wurde für seine schauspielerische Leistung an der diesjährigen Berlinale mit dem Silbernen Bären als Bester Darsteller ausgezeichnet. Der Film wird im Dezember im Kinok St.Gallen gezeigt. Die Vorpremiere findet am 27. November, 12.15 Uhr, im Zürcher Kino Arthouse Le Paris statt, mit einem Gespräch mit der Museumsleiterin Monika Jagfeld.

Donnerstag, 29.Oktober – 14:51 Uhr

Drei Gastspiele in der Kellerbühne St.Gallen abgesagt, Spielbetrieb läuft weiter

Matthias Peter, der Leiter der Kellerbühne St.Gallen, macht weiter.

Hanspeter Schiess

(pd/gen) Die Kellerbühne St.Gallen macht weiter mit ihrem Spielbetrieb. Im Newsletter schreibt Matthias Peter: «Wir möchten niemanden, der sich unwohl fühlt, jetzt unter Leute zu gehen, zum Besuch der Kellerbühne überreden. Wer jedoch ohne Angst ist, sei herzlich eingeladen, den Gastspielen und Eigenproduktionen beizuwohnen, die heiteren Genuss und somit Lebenselixier versprechen.»

Gemeldet werden drei Absagen von Gastspielen: Bea von Malchus kann nicht einreisen aufgrund der deutschen Quarantäneregeln; Sina wird aufgrund der eingeschränkten Platzzahl nicht auftreten und Hosea Ratschiller aufgrund Unwägbarkeiten bei der Einreise.

Im November sind folgende Veranstaltungen/Produktionen geplant, für die es noch freie Plätze gebe: die Eigenproduktion «Schikaneder - Der Zauberflöten-Macher», die Vorpremiere des Liederabends von «Riklin & Schaub», dem Überbleibsel des Trios «Heinz de Specht», eine Lesung mit Peter Stamm, Kabarett mit Lisa Catena, die Uraufführung von «Herzzeitlose» mit Boglárka Horváth und Musikkabarett mit «Les trois Suisses».



Donnerstag, 29.Oktober – 12:10 Uhr

Letzte Vorstellungen am Theater Konstanz vor Teilshutdown

(miz) Während der Bundesrat für die Schweiz die einschränkenden Massnahmen verkündete, hiess es fast zeitlich in Deutschland: Ab Montag gilt ein Teilshutdown. Das öffentliche Leben wird in Teilen runtergefahren. Davon betroffen sind auch alle Theater, so auch das Theater Konstanz. Dort finden nun die letzten Vorstellungen statt. Denn in Deutschland sollen sämtliche Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeitgestaltung dienen, ab nächster Woche bis Ende November weitgehend untersagt werden. Dazu zählen Theater, Opern und Konzerthäuser.

Mit der Inszenierung «Jeder stirbt für sich allein» eröffnete das Theater Konstanz die neue Spielzeit 2020/2021, die erste unter der neuen Intendantin Karin Becker. Bild: Ilja Mess

Am Theater Konstanz läuft heute noch das immersive Theaterprojekt «Generation Extinction», das Jugendstück «Nibelungenleader» sowie «Jeder stirbt für sich allein» nach Hans Fallada. Morgen Freitag ist im Grossen Haus die Komödie «Der ideale Mann» zu sehen, in der Spiegelhalle «Nibelungenleader». Am Samstag wird dann zum vorerst letzten Mal «Der ideale Mann» im Grossen Haus gespielt, während in der Spiegelhalle um 22 Uhr die neue Reihe «Vollmond» Premiere feiert.

Donnerstag, 29.Oktober – 10:06 Uhr

St.Galler Allerheiligen-Konzert verschoben auf 2021

(pd/miz) Weil in diesem Jahr Allerheiligen und der Reformationssonntag auf den gleichen Tag fällt, hätte es an verschiedenen Orten in St.Gallen ökumenische Gottesdienste, Lesungen, Tanz und eine Uraufführung gegeben. Hätte es – aus bekannten Gründen haben sich die Organisatoren entschieden, «St.Gallen aller Heiligen» um ein Jahr zu verschieben, heisst es in einer Mitteilung.

Die Uraufführung «St. Galler aller Heiligen» der Komponistin Natalija Marchenkova Frei und Librettistin Rose Aggeler soll nun 2021 stattfinden. Eine Durchführung jetzt am Wochenende ist mit den neuen Verordnungen des Bundesrates nicht möglich. Unter Dirigent Lukas Bolt hätte es ein reichhaltiges Klangerlebnis gegeben mit vielen Mitwirkenden, Orchester, gemischter Chor, Kinderchor sowie Solistinnen und Solisten.

Donnerstag, 29.Oktober – 9:24 Uhr

Theaterhaus Weinfelden macht eingeschränkt weiter

(pd/miz) Corona zwinge das Theaterhaus Weinfelden dazu, den Betrieb im November stark einzuschränken, aber man mache weiter. Dies schreibt das Theaterhaus in einer Mitteilung. Die Jahresproduktion des Theaters Theagovia wurde bereits um ein Jahr verschoben. Trotzdem stattfinden werde der Geschichten-Herbst, mit maximal 50 Personen. Auch der laufende Theaterkurs für 3-5-Jährige werde weitergeführt.

Donnerstag, 29.Oktober – 9:18 Uhr

Theater an der Grenze Kreuzlingen stellt Spielbetrieb ein

(pd/miz) Es ist eine kurze Mitteilung, die das Team des kleinen Kreuzlinger Theaters verschickt, unterzeichnet ist sie «mit traurigen Grüssen». Denn: Im Nachgang zu den Beschlüssen des Bundesrats gestern Nachmittag hätten in der Nacht die Verantwortlichen des Kreuzlinger Theaters an der Grenze entschieden, alle bis Ende Jahr geplanten Vorstellungen auf 2021 zu verschieben. Bereits die Vorstellung von morgen Freitag wird abgesagt.

Mittwoch, 28.Oktober – 15:31 Uhr

Neue Ausstellung der Vaduzer Hilti Art Foundation ohne Vernissage

Lovis Corinth, Apfelblüten und Flieder, 1920, Hilti Art Foundation. PD

(pd/gen) Im Zuge der Verschärfung der Pandemiemassnahmen durch die liechtensteinische Regierung wird die Vernissage «Hauptsache Malerei. Werke aus der Hilti Art Foundation» abgesagt. Sie sollte am Donnerstag, den 5. November, ab 18 Uhr stattfinden. Das Kunstmuseum Liechtenstein und die Hilti Art Foundation bedauern diesen Schritt und freuen sich, ab Freitag, den 6. November Besucherinnen und Besucher in der neuen Ausstellung begrüssen zu dürfen. Ein einführender Film mit Erläuterungen von Kurator Uwe Wieczorek wird auf der Website zur Verfügung gestellt.

Bis zum 10. Oktober 2021 werden Hilti Art Foundation dort insgesamt 36 Werke aus der privaten Sammlung präsentiert, darunter einige bedeutende Neuerwerbungen. Malerei bildet den Schwerpunkt, insbeson­dere europäische Malerei vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Sie ist in der neuen Schau ist mit 28 Werken vertreten.



Mittwoch, 28.Oktober – 15:22 Uhr

Thurgauer Regisseur Jossi Wieler begeistert in Berlin

(miz) Jossi Wieler bezeichnet sich selbst als Seebub - in Kreuzlingen aufgewachsen, ist der mehrfach preisgekrönte Regisseur heute an den grossen Theatern und Opernhäusern zu Hause. Unter anderem wurde er letztes Jahr mit dem Thurgauer Kulturpreis ausgezeichnet, dieses Jahr folgte der Grand Prix Theater Schweiz. Vergangene Woche feierte Wieler Premiere nach langer Pause eine Premiere als Schauspielregisseur: Er inszenierte am Deutschen Theater Berlin «Zdeněk Adamec» von Peter Handke. Das Stück fiel bei der Uraufführung an den Salzburger Festspielen eher durch. Jetzt überzeugt Jossi Wieler das deutsche Feuilleton, wie ein Blick in die Kritikenumschau des Online-Portals nachtkritik.de zeigt:

«Im Gegensatz zur Salzburger Uraufführung dieses poetischen Theatertextes, in der mit allen Mitteln versucht wurde, seine Gebrochenheit zu inszenieren und ihn als hörspielartige Klangcollage schwach in Szene zu setzen, vertraut Jossi Wieler für die deutsche Erstaufführung souverän auf die Zugkraft der Sätze», schreibt Simon Strauss in der FAZ (23.10.2020). «Ihnen bereitet er den Raum und orchestriert sie mit großer Sorgfalt.»

(23.10.2020). «Ihnen bereitet er den Raum und orchestriert sie mit großer Sorgfalt.» Jossi Wieler beweise, «dass Handkes Text ein lohnender Theaterstoff sein könnte», schreibt Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (23.10.2020). Wieler verteile den Text auf drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler, «die er anleitet wie ein kleines Kammerorchester».

(23.10.2020). Wieler verteile den Text auf drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler, «die er anleitet wie ein kleines Kammerorchester». «In vielen Passagen klingt der fundamental pessimistische Anti-Modernismus des Autors Handke mit», gibt Michael Laages im DLF Kultur «Fazit» (21.10.2020) zu Protokoll. «Ein reines Denk- und Grübel-Stück ist das.» Jossi Wieler, «stets ein Meister der Zurückhaltung», setze ganz auf die Wirkung des erzählenden Textes «und das DT-Ensemble geht ganz und gar auf in Suchbewegungen», so Laages: «Viel zu schnell wird ja viel zu apodiktisch über den Autor Handke geurteilt, zuletzt noch einmal nach dem (völlig verdienten) Nobelpreis – dieser Abend jetzt ist für all jene, die immer noch mit Handke denken lernen mögen.»

«Fazit» (21.10.2020) zu Protokoll. «Ein reines Denk- und Grübel-Stück ist das.» Jossi Wieler, «stets ein Meister der Zurückhaltung», setze ganz auf die Wirkung des erzählenden Textes «und das DT-Ensemble geht ganz und gar auf in Suchbewegungen», so Laages: «Viel zu schnell wird ja viel zu apodiktisch über den Autor Handke geurteilt, zuletzt noch einmal nach dem (völlig verdienten) Nobelpreis – dieser Abend jetzt ist für all jene, die immer noch mit Handke denken lernen mögen.» Jossi Wieler mache in seiner ersten Regie am Deutschen Theater aus dem Konstrukt irrlichternder Mutmassungen «auch keine handfeste Sache», schreibt Ute Büsing auf rbb online (23.10.2020). «Aber er führt die ausgewiesenen Meinungspezialisten in Sachen Selbstverbrennung Zdeněk Adamecs doch behutsam in die je eigenen Seelenabgründe.» Dem Ensemble des Deutschen Theaters gelinge «ein Grenzgang».

(23.10.2020). «Aber er führt die ausgewiesenen Meinungspezialisten in Sachen Selbstverbrennung Zdeněk Adamecs doch behutsam in die je eigenen Seelenabgründe.» Dem Ensemble des Deutschen Theaters gelinge «ein Grenzgang». «Man soll schauen, nicht interpretieren, und das Geschaute erst recht nicht werten. Es soll für sich stehen. Gut. Nur manchmal fragt man sich, ob Handkes Kunst überhaupt ein Gegenüber braucht», schreibt Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (23.10.2020).

(23.10.2020). Christine Wahl schreibt im Tagesspiegel aus Berlin (online 23.10.2020, 17 Uhr): Im Bühnenbild stünden in einer «mutmasslich aerosolfreien Aufführung» die Schauspieler*innen, warteten in «gebührendem Abstand» auf ihre Einsätze, «nesteln hier an einer Perücke oder da an einem absichtsvoll vergessenen Instrument» und versuchten, dem «90-minütigen Entlangreden» an der Selbstverbrennung des 18-Jährigen einen je eigenen Tonfall zu verleihen. Dessen Leben werde «mehr oder weniger vage und assoziativ beschworen, hin und her gewendet und ausdrücklich im Deutungsoffenen belassen».

aus Berlin (online 23.10.2020, 17 Uhr): Im Bühnenbild stünden in einer «mutmasslich aerosolfreien Aufführung» die Schauspieler*innen, warteten in «gebührendem Abstand» auf ihre Einsätze, «nesteln hier an einer Perücke oder da an einem absichtsvoll vergessenen Instrument» und versuchten, dem «90-minütigen Entlangreden» an der Selbstverbrennung des 18-Jährigen einen je eigenen Tonfall zu verleihen. Dessen Leben werde «mehr oder weniger vage und assoziativ beschworen, hin und her gewendet und ausdrücklich im Deutungsoffenen belassen». Auf Nachtkritik schreibt Janis El-Bira (22.10.2020): «Jossi Wieler macht aus diesem verkappten Konversationsstück zwar ein reichlich fusslahmes Stehcafé, dessen ästhetischer Bewegungsradius ungefähr dem jener Säulenheiliger an den Wänden entspricht.» Aber der Text sei gut verteilt, rhythmisiere sich in den besten Passagen weg von seiner papiernen Anmutung und immer wieder gelinge es dem Ensemble, gleichsam die Schwammerl aus der mitunter trüben Handke-Suppe zu fischen.

Mittwoch, 28.Oktober – 15:13 Uhr

Online-Benefizkonzert für den Wiler Gare de Lion

Das Ostschweizer Jazzkollektiv PD

(pd/gen) Im Ostschweizer Jazzkollektiv (OJK) haben sich zahlreiche Jazzmusiker zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mehrmals pro Jahr treffen sie sich an verschiedenen Orten in der Ostschweiz zum gemeinsamen Musikmachen. Auch in Wil kommen Interessierte öfters in der Zwischennutzung Hof und im Gare de Lion zusammen.

Auch in diesem Herbst treffen sich Jazzmusiker wieder zu einer Jam Session im Wiler Gare de Lion. Trotz steigenden Fallzahlen wird der Anlass durchgeführt. Um das Übertragungsrisiko möglichst gering zu halten, kann das Publikum das Konzert ausschliesslich als Live-Stream geniessen. Die Jam Session findet am Freitag, 30. Oktober ab 20 Uhr live per Stream auf www.garedelion.ch statt.



Aufgrund der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krisensituation durch die Pandemie muss der Gare de Lion bis mindestens Ende Jahr die Tore schliessen und um ihre Existenz bangen. Die Kulturinstitution kommt durch das kantonale Tanzverbot in finanzielle Schieflage, ohne Partys kann er kaum mehr Eigenmittel erwirtschaften. Lukas Häne, der Organisator der Wiler Jazz Jam Sessions auf die Idee, den Live Stream in einen Online-Spendenanlass für den Erhalt des Gare de Lion zu verwandeln.

Mittwoch, 28.Oktober – 08:30 Uhr

Theatrale Rundgänge im Kunstmuseum St.Gallen

Boglárka Horváth und Alexandre Pelichet in der Ausstellung von Geta Brătescu. PD

(pd/gen) Boglárka Horváth und Alexandre Pelichet führen im November in Form eines einstündigen theatralen Rundgangs durch die aktuelle Ausstellung L’art c’est un jeu sérieux von Geta Brătescu im Kunstmuseum St.Gallen. Die beiden freischaffenden St.Galler Schauspieler entführen die Zuschauerinnen und Zuschauer unter dem Titel «Kunst – Schau – Spiel: Eine theatrale Kunstverführung» in die Welt der Grande Dame der rumänischen Konzeptkunst.



Dienstag, 27.Oktober – 18:18 Uhr

Wegen grossem Zuschauerinteresse: Zusatzvorstellungen am Vorarlberger Landestheater

(pd/miz) Doch, es gibt auch noch positive Nachrichten aus der Kulturwelt in diesen Tagen. Das Vorarlberger Landestheater Bregenz wendet sich in einem Schreiben an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Aufgrund vermehrter Nachfrage wolle man dem Publikum auf diesem Weg mitteilen: «Ja, wir spielen auch weiterhin Theater!»

Man freue sich sehr, dass das Interesse an Theatererlebnissen so gross sei. Die Vorstellungstermine für «Woyzeck» (mit Musik von Tom Waits) im Oktober und November seien bereits ausverkauft. Ein gutes Zeichen, denn es zeige, wie wichtig uns als Gesellschaft gemeinsame kulturelle Erlebnisse auch in schwierigen Zeiten seien. Aufgrund der grossen Nachfrage wurden für «Woyzeck» Zusatztermine angesetzt: am Do 17.12. und Fr 15.1. (jeweils 19.30 Uhr, Grosses Haus).

«Woyzeck» in der Fassung von Robert Wilson und Tom Waits feierte am Vorarlberger Landestheater Bregenz am 19.September 2020 Premiere. Bild: Anja Koehler

Wer noch mehr Tom Waits und seine Songs hören möchte: Ensemblemitglied Luzian Hirzel hat mit Oliver Rath einen neuen Liederabend erarbeitet. In «It's memories that I'm stealing» gibt Luzian Hirzel Klassiker von Tom Waits zum besten. Am Mi 11.11., und Mi 9.12., um 19.30 Uhr, Grosses Haus.

Das Vorarlberger Landestheater lädt zu einer Sonderveranstaltung: «Weiter leben». Am 7. Oktober 2020 verstarb die österreichisch-amerikanische Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger im Alter von 88 Jahren in Irvine, Kalifornien. Am Tag des Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 lesen Ensemblemitglieder aus ihrem autobiografischen Werk und ihren Gedichten. Am Mo 9.11., 19.30 Uhr, T-Café im Vorarlberger Landestheater, der Eintritt ist frei.

Dienstag, 27.Oktober – 17:29 Uhr

Einige Sonderformate im Theater Konstanz fallen aus

So präsentiert sich der Zuschauerraum des Theaters Konstanz zu Coronazeiten: Abstandhalten möglich. Bild: Ilja Mess

(pd/miz) Das Theater Konstanz hatte einige Extras – Reihen und Sonderveranstaltungen – geplant und im Spielzeitheft angekündigt. Ein Teil davon kann stattfinden, manches muss jedoch leider coronabedingt ausfallen, schreibt das Theater in einer Mitteilung. Der Pandemie zum Opfer fallen die Formate «Hör mal, wer da spricht!» im Café Heimathafen sowie «Lasst uns reinen Tisch machen!» und «dichter(RE)IN». Ebenfalls nicht stattfinden kann «Literatur in den Häusern» mit Lesungen in privaten Wohnzimmern, die Veranstaltung wurde vorbehaltlich auf Juni 2021 verschoben, schreibt das Theater.

Trotzdem startet ab 31.Oktober um 22 Uhr im Foyer der Spiegelhalle ein neues Late-Night-Format: «vollMond - Dinge gehen vor im Mond…». Zu jedem Vollmond bringe man Ungewöhnliches, Unterhaltsames und Unverhofftes mit dem Schauspielensemble. In der ersten Ausgabe singen Miguel Jachmann, Odo Jergitsch, Sabine Martin und Jana Alexia Rödiger Lieder von Rocko Schamoni bis Udo Lindenberg und performen Texte von Christian Morgenstern bis H.C. Artmann, begleitet von Rudolf Hartmann am Klavier und Akkordeon. Weitere Vollmond-Termine sind am 30.11.20 sowie am 30.12.20 geplant.

Was trotz Corona auch bleibt: An drei Terminen in der Spielzeit kann das Publikum von Intendantin Karin Becker und ihren Gästen in gemütlicher Frühstücksatmosphäre Interessantes zu den kommenden Premieren erfahren. Das erste «Spielzeitfrühstück» findet im Foyer Stadttheater am 15.11.2020 ab 11 Uhr statt.

Dienstag, 27.Oktober – 14:03 Uhr

Podiumsdiskussion im St.Galler Auto ex Nextex zu Brunnen im öffentlichen Raum abgesagt

Andy Guhl bei seiner Performance« Steinaufzug». PD

(pd/gen) Der St.Galler Kunstraum Auto ex Nextex teilt mit, dass die Podiumsdiskussion:« An der Quelle – Brunnen im öffentlichen Raum» mit Hans-Ruedi Beck, Roman Häne, Elisabeth Nembrini und Andrea Vogel leider nicht stattfindet. Die Veranstaltung wird durchgeführt, sobald es wieder möglich ist. Die Ausstellung «Remixing: Öffentlichkeit, Brunnen und andere Geschichten» ist jedoch weiterhin geöffnet. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich auf der Website über allfällige Änderungen zu informieren.

Allen Spaziergängerinnen und Spaziergängern wird empfohlen, während der nächsten drei Wochen einen Ausflug in den St.Galler Freudenbergwald zu machen. Dort kann die Installation «Steinaufzug» von Andy Guhl entdeckt werden. Sie befindet sich beim Brunnen östlich des 1956 abgebrannten Molkenkurenhotels «Freudenberg» (zwei Minuten Fussweg), neben der Hügelspitze beim Feuerplatz Freudenberg.







Dienstag, 27.Oktober – 11:01 Uhr

Konzert- und Partylokal in Nöten: Kugl startet Crowdfunding, um die zweite Coronawelle finanziell überleben zu können

Honky Tonk 2019 Adriana Ortiz Cardozo

(vre) Auch das Kugl wird durch die zweite Welle der Coronapandemie arg gebeutelt. Das bei Jungen äusserst beliebte Konzert- und Partylokal im ehemaligen St.Galler Güterbahnhof hat daher ein Crowdfunding auf der Plattform Lokalhelden.ch gestartet. Ziel ist es, bis 31. Dezember 51'000 Franken aufzutreiben, um die Liquidität des Betriebs sicherzustellen.

Die erste Coronawelle habe man «mit viel Kreativität und einigen Notlösungen» aus eigener Kraft überleben können, heisst es im Aufruf zum Crowdfunding. Die zweite Welle treffe das Kugl jetzt aber hart und unbarmherzig. Um überleben zu können, brauche das Lokal Hilfe von aussen. Dies um die Zeit, bis man die Arbeit wieder zu 100 Prozent aufnehmen könne, finanziell zu überbrücken. Nur so könne das Kugl, wie man es kenne, weitergeführt werden, heisst es im Crowdfunding-Aufruf.

«Kultur am Gleis» wurde 2004 in einem ehemaligen Güterschuppen im alten St.Galler Güterbahnhof eröffnet. Heute ist es vor allem unter seinem Kürzel Kugl ein Begriff und fester Bestandteil des städtischen Nachtlebens.

Dienstag, 27.Oktober –10:36 Uhr

Ausstellung «Cowboys & Dancers» von Dieter Blum in Konstanz

«Der letzte Vorhang», 1994 Primaballerina Marcia Haydée im Stuttgarter Ballett. PD/Dieter Blum.

(pd/gen) Am Freitag, 30.10., findet in der Leica-Galerie Konstanz um 19.00 Uhr die Vernissage der Ausstellung «Cowboys & Dancers» von Dieter Blum statt. Der Fotograf ist nicht nur in der Werbefotgrafie tätig, sondern auch in der Kunstfotografie. Dieter Blum arbeitet seit 1964 als freier Fotograf im Bereich Kultur und Reportage, unter anderen für Zeitschriften wie «Der Spiegel», «Stern», «Time» und «Vanity Fair». Er lebt und arbeitet in Düsseldorf.

In den Jahren von 1992 bis 2004 war Blum neben dem Schweizer Hannes Schmid der einzige europäische Fotograf, der die weltweite Marlboro-Kampagne fotografierte. Er wird an der Vernissage vor Ort sein und seine Arbeit erläutern.

«Wild 1», 1998, Utah.

PD/Dieer Blum

Aufgrund der aktuellen Lage wird gebeten, sich für die Vernissage anzumelden. Sollten die Beschränkungen sich noch verschärfen, wird das Künstlergespräch in den Innenhof verlagert.

Am Samstag, 31.10. gibt es die Möglichkeit, um 12 Uhr an einer Führung mit Dieter Blum teilzunehmen. Auch dafür ist man gebeten, sich anzumelden.

Montag, 26.Oktober – 19:58 Uhr

Bühne Thurtal verkündet Pläne für aktuelle Saison

(miz) Mit Spannung und Unbehagen erwartet die Kulturszene die Pressekonferenz des Bundesrates am Mittwoch – dort werden die neuen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Und es könnte auch das Kulturleben treffen. Doch die Bühne Thurtal ist optimistisch: Per Livestream und Youtube-Video meldet sich das kleine Off-Theater aus Herisau und gibt die Pläne für die aktuelle Saison bekannt.

Simon Keller, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter, lässt zuerst die vergangene pandemiebedingt verkürzte Saison Revue passieren, bevor er mit Unterstützung zweier Darsteller die Pläne enthüllt. Die verschobenen Stücke werden nachgeholt, das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» wird in einem grösseren Raum aufgeführt. Und man plane ein Stück rund um die Probleme des abgesagten Freilichtspiels «Zwinglis Frau», das werde eine rasante Komödie, so Keller

Simon Keller, Künstlerischer Leiter Bühne Thurtal Bild: PD

Das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» feiert am 25.November in der Tonhalle Wil Premiere, es wird dort gespielt bis 13.Januar 2021. Die direkt vor dem Lockdown fixfertig geprobte Dinnerkomödie «Verdammte Baustelle» wird nun am 7., 9. und 10.Januar 2021 im Eisenwerk Frauenfeld aufgeführt – und soll auch gestreamt werden. Im Sommer 2021 wolle man dann das Freilichtheater «Zwinglis Frau» im Klosterhof Fischingen nachholen, Premiere ist am 17.Juli 2021. Die Tribüne werde grösser gebaut, so dass das Publikum mit Abstand sitzen könne. Zudem schreibe die Bühne Thurtal ein Stück über die Situation vom Sommer 2020, «eine rasante Komödie» kündigt Keller an. Sie soll handeln von der Entstehung rund um «Zwinglis Frau», von arroganten Schauspielern, von einer Produktion, die sie nicht im Griff haben, von einer Klosterleitung, die nicht spielen lassen wolle.

Simon Keller endet das Video mit einem Aufruf: Theater zu machen, das sei nicht ihr Hobby, sondern ihr Job. Nirgends sei die Ansteckungsrate niedriger als im Theater. Vielleicht sehe man sich bald, im Theater, wo man sich für zwei, drei Stunden ablenken lassen könne von der Situation da draussen.

Montag, 26.Oktober – 19:21 Uhr

Theaterverein Toggenburg sagt Aufführungen ab

(mkn/pd) Die Produktionsleitung hat entschieden, alle Aufführungen des Theaterstücks «Bettelmann» im Dömli in Ebnat-Kappel abzusagen. Das teilten die Initianten der Aufführungen heute mit. Das Stoppsignal kommt kurz vor der Hauptprobe und fünf Tage vor der Premiere.

Christian Heeb, Produktionschef, bedauert, dass es die Umstände nicht zulassen, momentan eine Aufführung mit rund 30 Protagonisten auf und hinter der Bühne durchzuführen. Es bestehe auch das Risiko, dass Mitglieder des Ensembles ausfallen könnten, heisst es weiter. Im Communiqué wird auch angedeutet, dass der Vorverkauf schlecht gelaufen ist.

Eine der letzten Proben: Der Theaterverein Toggenburg hat fünf Tage vor der Premiere die Aufführungen des Stücks «Der Bettelmann» abgesagt. Bild: PD

Die Kosten für die bereits reservierten oder schon bezahlte Tickets werden vollumfänglich in den nächsten Tagen zurückerstattet, hält die Produktionsleitung zum Schluss fest.

Montag, 26.Oktober – 18:35 Uhr

Filmdiskussion im Kino Roxy Romanshorn

Apokalyptisches Setting: Der Dokumentarfilm «Welcome to Sodom» zeigt, wo unser ausrangierter Elektroschrott landet, auf der weltgrössten Elektor-Müllhalde der Welt in Ghana. Bild: Blackbox Film

(pd/miz) Am Donnerstag, 29.Oktober, 19.30 Uhr, zeigt das Kino Roxy Romanshorn den Dokumentarfilm «Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier». Darin beschreiben die österreichischen Filmemacher Florian Weigensamer und Christian Krönes, wie am Rande der Millionenmetropole Accra in Ghana etwa 6000 Frauen, Männer und Kinder auf der grössten Elektro-Müllhalde der Welt leben und arbeiten. Rund 250'000 Tonnen ausrangierte Computer, Smartphones und andere Geräte aus einer weit entfernten, elektrifizierten und digitalisierten Welt gelangen Jahr für Jahr hierher. Der Dokumentarfilm «Welcome to Sodom» lasse die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas grösster Müllhalde mitten in Afrika blicken und porträtiere die Verlierer der digitalen Revolution, heisst es in der Ankündigung.

Im Anschluss an die Vorstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Reparier Kafi Romanshorn eine Podiumsdiskussion statt. Das Filmgespräch führen Mathias Schluep vom World Resources Forum, Markus Krattiger von Chance for Children und Aaron Brönimann, Brönimann and Friends Foundation; Gaby Zimmermann moderiert.

Montag, 26.Oktober – 16:49 Uhr

Eisenwerk Frauenfeld verkündet kommende Veranstaltungen

(pd/miz) Das Eisenwerk Frauenfeld schreibt, die Zeiten seien wieder unsicher geworden, auch sie selber wüssten erst kurz vorher, ob eine Veranstaltung tatsächlich durchgeführt werden könne. Doch man unternehme alles, um den Veranstaltungsbesuch so sicher wie möglich zu machen. Stand heute sind kommende Veranstaltungen im Eisenwerk geplant:

Freitag, 30.10., 20 Uhr: «Schönholzer&Schönholzer: Solo», ein Musiktheaterabend des Liedermachers Daniel Schönholzer

Samstag, 31.10., 21 Uhr: «Genem Live», die Ostschweizer Electro-Pop Band GeneM meldet sich mit neuem Live-Set zurück

meldet sich mit neuem Live-Set zurück Donnerstag, 4.11., 19 Uhr: «Finissage der Ausstellung von Karin Reichmuth », ein letzter Abend mit der Künstlerin in ihrer Ausstellung «Ich werde, Dur wirst, es wirrt» // «Dasein und andere Orte»

», ein letzter Abend mit der in ihrer Ausstellung «Ich werde, Dur wirst, es wirrt» // «Dasein und andere Orte» Donnerstag, 5.11., 20.15 Uhr: «Molingkick», Wiener Blues , das neue Programm «Bitterblau» des Wiener Dichters und Sängers Carl Kick und des Tiroler Multiinstrumentalisten Mike Moling

, das neue Programm «Bitterblau» des Wiener Dichters und Sängers und des Tiroler Multiinstrumentalisten Freitag, 6.11., 20 Uhr: «Ausbauchen», das Solostück der Ausserrhoder Schauspielerin Suramira Vos, mit dem sie den diesjährigen Nachwuchs-Preis Jungsegler-Award des Schaffhauser Theaterfestivals Nordart gewann

Suramira Vos in dem von ihr entwickelten Solostück «Ausbauchen», mit dem sie den Jungsegler-Award 2020 gewann. Bild: Ingo Höhn

Da die Platzkapazitäten stark eingeschränkt seien, empfiehlt das Eisenwerk-Team unbedingt die Nutzung des Vorverkaufs – neu für alle Veranstaltungen. Wenn man eine Ticketversicherung abschliesse, im Verlauf des Bestellprozesses, erhalte man das Geld anstandslos von Ticketino zurück, falls man nicht an der Veranstaltung teilnehmen könne.

Vor Ort gelte ein angepasstes Schutzkonzept, mit Masken- und Registrationspflicht.



Montag, 26.Oktober – 10:59 Uhr

Henry-Dunant-Museum Heiden sagt Gedenkveranstaltung ab

(pd/miz) Am Freitag, 30.Oktober, sollte in Heiden die Gedenkfeier zum 110.Todestag von Henry Dunant stattfinden. Das Henry-Dunant-Museum Heiden teilt jetzt mit, dass die Veranstaltung mit Jakob Kellenberger, ehemaliger Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werde. Geplant sei nun, dass Jakob Kellenberger die Gedenkrede am 30.10.2021 zu Henry Dunants 111.Todestag halten werde.

Montag, 26.Oktober – 10:51 Uhr

Appenzeller Kammerorchester verschiebt Konzerte auf 2021

(pd/miz) Schweren Herzens habe man sich dazu entschieden, die beiden Konzerte vom 7. November 2020 in der Aula der Kantonsschule Trogen und vom 8. November 2020 in der Tonhalle St.Gallen abzusagen, schreibt das Appenzeller Kammerorchester in einer Mitteilung. Auch das Dreikönigskonzert vom 10. Januar 2021 in Degersheim werde falle nun aus. Die Konzerte werden nun verschoben auf Freitag, 28. Mai 2021 und Sonntag, 30. Mai 2021.

Das Orchester hätte sich sehr darauf gefreut, endlich wieder einmal vor Publikum spielen zu dürfen. Dank der intensiven Probenarbeit, auch unter erschwerten Bedingungen, fühlte man sich dazu bereit. Doch nach eingehenden Diskussionen im Vorstand und mit dem ganzen Orchester sei man zum Schluss gekommen, dass sich – trotz detailliertem Schutzkonzept – eine Durchführung nicht verantworten lasse.

Grund sei die gegenwärtige Situation mit den steigenden Covid-19-Ansteckungen. So sei es höchst ungewiss, ob Proben und Konzerte bald überhaupt noch stattfinden können. Zudem nehme man die Bedenken mehrerer Mitglieder des Orchester ernst, die sich beim Zusammenkommen und Spielen nicht wohl gefühlt hätten.

Montag, 26.Oktober – 10:21 Uhr

St.Galler Domkapellmeister schreibt offenen Brief an Bundesrat: Neuerlicher Lockdown für Chöre würde Profis existenziell treffen

(chs) Die Angst um ein drohendes Singverbot hat den St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut bewogen, sich mit einem offenen Brief an den Bundesrat zu wenden. Mit einem generellen Singverbot für Laienchöre enttäusche die Landesregierung nicht in erster Linie Sängerinnen und Sänger, heisst es im Schreiben. Vielmehr würden Profis in ihrer Existenz bedroht, die von Laien-Ensemblen regelmässig als Instrumentalisten und Solisten beigezogen würden.

Andreas Gut appelliert an den Bundesrat: «Bitte bedenken Sie dies bei der Entscheidungsfindung am Mittwoch.» Eine Verschärfung der Schutzkonzepte, etwa die Vergrösserung des Abstandes auf 2,5 Meter, Singen mit Maske, Registrierung für das Publikum und anderes Mehr hält der Domkapellmeister «für gesellschaftlich verträglicher». Der St.Galler Domkapellmeister steht der grössten Kirchenmusik der Schweiz vor. Dazu zählen 15 Gesangs- und Instrumentalensembles mit Professionellen und Laien, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Das Collegium Instrumentale unter Leitung des St.Galler Domkapellmeisters Andreas Gut. Bild: PD

Die Schutzkonzepte der weltlichen und kirchlichen Behörden würden in St.Gallen seit März jeweils umgehend umgesetzt, hält Domkapellmeister Andres Gut in seinem offenen Brief fest. Bisher habe sich kein einziger Covid-19-Fall in seinen Kreisen ereignet: «Wir sind äusserst diszipliniert und versuchen ernsthaft, alles daran zu setzen, der Gefahr beim Singen professionell zu begegnen.» Aktuell seien die geltenden Vorschriften für den Betrieb in der Kathedrale sogar freiwillig verschärft worden.

Als Domkapellmeister sei er aber indirekt auch Arbeitgeber für jährlich Hunderte Professionelle und Laien in der Grossregion St.Gallen-Bodensee, den Regionen Winterthur, Zürich, Basel und im süddeutschen Raum. Jetzt höre er zahllose Sorgen über existenzbedrohende Situationen bei freischaffenden Sängerinnen und Musikern, deren Agenden leer seien. Für sie wäre ein neuerlicher kirchenmusikalischer Lockdown verheerend, schreibt Domkapellmeister Andreas Gut.