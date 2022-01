Ostschweizer Kultur-Ticker Bewegte Kunstwerke in der Galerie vor der Klostermauer +++ Im Kanton St. Gallen soll die Covid-Finanzhilfe für Kultur weitergeführt werden +++ Dok-Film über Künstlerin Zilla Leutenegger bei SRF Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.



Rückmeldungen und Infos an: ostschweizerkultur@chmedia.ch

Freitag, 7. Januar – 11:30 Uhr

Bewegliche Kunstwerke in der Galerie vor der Klostermauer

Werner Angst stellt in seinem Wiler Atelier kinetische Objekte her. Bild: PD

Die Galerie vor der Klostermauer an der Zeughausgasse in St. Gallen eröffnet das Ausstellungsjahr 2022 mit Arbeiten des Wiler Werk- und Zeichnungslehrers Werner Angst. Vom 14. Januar bis 6. Februar sind kinetische Objekte zu sehen, die Geschichten erzählen. Die Vernissage findet am Freitag, 14. Januar von 17 bis 20 Uhr statt.

Mit Draht, endlos und an einem Stück, begann Werner Angst, geboren 1964, während seiner Ausbildung an der Höheren Schule für Kunst und Gestaltung in Zürich Geschichten zu gestalten. Später entstanden daraus kinetische Objekte – kleine bewegliche Kunstwerke aus Draht und Eisen – fein, filigran, poetisch. (pd/gen)

Freitag, 7. Januar – 10:15 Uhr

Covid-Finanzhilfe für Kultur soll weitergeführt werden

Die St. Galler Regierung legt für die Weiterführung der Finanzhilfen im Kulturbereich im Jahr 2022 einen Nachtrag zum kantonalen Umsetzungsgesetz vor. Der Kantonsrat wird darüber in der Februarsession beraten. Die Fortführung der Finanzhilfen sei «aufgrund der in hohem Masse angespannten und existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation der Kulturakteurinnen und -akteure und der allgemeinen epidemiologischen Entwicklung der letzten Wochen dringlich», heisst es in einer Medienmitteilung. Nur so könne eine nachhaltige Schädigung der St.Galler Kulturlandschaft verhindert und die kulturelle Vielfalt erhalten werden.

Für Schäden zwischen dem 1. November 2020 und dem 31. Dezember 2021 haben Kulturunternehmen und Kulturschaffende bis zum 30. November 2021 insgesamt 492 Gesuche für Ausfallentschädigungen eingereicht. Daneben wurden 53 Gesuche für Beiträge an Transformationsprojekte eingereicht. Laut Mitteilung haben sich die Ausfallentschädigungen sowohl bei den Kulturschaffenden als auch bei den Kulturunternehmen als wirksame Abfederungsmassnahme erwiesen.

Die Beiträge an Transformationsprojekte werden gemäss Mitteilung auch im Jahr 2022 ein zentrales Instrument sein, um einen gezielten Strukturwandel in der Kulturbranche anzuschieben und zu fördern. Die Beteiligung des Kantons an den Unterstützungsmassnahmen soll deshalb fortgeführt und die Massnahmen gleichbleibend gemäss den vom Kantonsrat gesetzten kulturpolitischen Prioritäten beibehalten werden. (sk/wec)

Donnerstag, 7. Januar – 19:14 Uhr

Dok-Film des Frauenfelders Iwan Schuhmacher über die Künstlerin Zilla Leutenegger wird bei SRF ausgestrahlt

Die Künstlerin Zilla Leutenegger bei der Arbeit. Bild: PD

Zilla Leutenegger ist eine der medial vielfältigsten Schweizer Künstlerinnen. Sie kombiniert Zeichnungen mit Malerei oder Fotografie, mit bewegtem Bild, mit räumlichen Elementen und mit Tönen. Während drei Jahren begleitete der Frauenfelder Filmemacher Iwan Schumacher die Künstlerin mit der Kamera und war unmittelbar bei der Entstehung ihrer poetischen Werke dabei. Er zeigt ausserdem auf, was es heisst Kunst in Zeiten von Corona zu produzieren. Nun wir Schumachers Dokumentarfilm «Zilla» am Sonntag, 9. Januar, um 12 Uhr in der SRF-Sendung «Sternstunde Kunst» ausgestrahlt. (pd/gen)

Donnerstag, 7. Januar – 11:29 Uhr

Das Theater St. Gallen führt das Tanzstück «The Banquet» auf

Szene aus dem Tanzstück «The Banquet». Bild: PD

Als erste Premiere des neuen Jahres steht am 15. Januar, 19 Uhr, die Uraufführung des neuen Tanzstücks «The Banquet» auf dem Programm des Theaters St. Gallen. Kinsun Chan, der Leiter der Tanzkompanie, liess sich dafür inspirieren vom uralten Ritual des sich Versammelns um einen Tisch, der auch als Verbindungselement zwischen den verschiedenen Generationen und Lebensaltern eine wichtige Rolle spielt.

Ausgehend vom berühmten Shakespeare-Monolog «Die ganze Welt ist eine Bühne» folgt die Choreografie den dort aufgezeigten sieben Lebensabschnitten und zeigt, wie der Mensch mit den Herausforderungen und Freuden der einzelnen Lebensphasen umgeht, vom Kleinkind über die Teenagerzeit und die Reife des Lebens bis zur sogenannten zweiten Kindheit des hohen Alters.

Als Bühnenbild fungiert ein vielfältig einsetzbarer Tisch, der sich im Lauf des Abends immer wieder verwandelt und verschiedene Funktionen annimmt. Die Kostüme orientieren sich an prägenden Erlebnissen und Assoziationen der verschiedenen Lebensalter. Beim Sounddesign hat Kinsun Chan mit Tiffany Butt zusammengearbeitet. Es erklingt eine reizvolle Mischung aus Barockmusik von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair und Jean-Baptiste Senaillée sowie Musik des britischen Electronic-Künstlers Aphex Twin. (pd/wec)

Donnerstag, 6. Januar – 10:42 Uhr

Trio Artemis spielt Astor Piazzolla in Kreuzlingen

Trio Artemis mit (v.l.) Bettina Macher, Myriam Ruesch und Katja Hess. Bild: PD

Wie kaum ein anderer Komponist begleitet Astor Piazzolla (1921–1992) das Thurgauer Trio Artemis seit den Anfängen vor über 25 Jahren. Immer wieder haben sich die drei Musikerinnen mit dem Begründer des Tango Nuevo auseinandergesetzt. Zu Piazzollas hundertstem Geburtstag widmen sie ihm nun ein eigenes Programm – gemeinsam mit dem international renommierten Bandoneonisten Marcelo Nisinman. Am Sonntag, 9. Januar, treten sie damit um 17 Uhr im Kult-X Kreuzlingen auf. Zusammen feiern sie das vielschichtige Werk Piazzollas, dem es gelang, den Tango in die Moderne zu führen. Spielerisch verband er die argentinische Volksmusik mit Elementen des Folk, des Jazz und der Klassik. So liess er sich etwa von den Werken Johann Sebastian Bachs inspirieren. (pd/gen)

Mittwoch, 5. Januar – 20:45 Uhr

«Einfache Projektionen» mit Trickfilm der Rorschacherin Michaela Müller

Die Trickfilmerin Michaela Müller lebt in Rorschach. Bild: Mareycke Frehner

In der sechsten Ausgabe von «Einfache Projektionen» ist vom 5. bis 17. Januar der Kurzfilm «Airport» der Rorschacherin Michaela Müller von 2017 zu sehen. Ab dem Eindunkeln bis um Mitternacht wird er im Schaufenster des Ladenlokals an der Linsebühlstrasse 25 in St.Gallen projiziert. «Airport» setzt sich aus über 5000 auf Glas gemalten Einzelbildern zusammen, die digital abfotografiert und dann als Trickfilm montiert wurden. Der Trickfilm geht der speziellen Stimmung an Flughäfen nach. An diesen stark reglementierten Orten des Transits zwischen Städten und Kontinenten sind Menschen eng nebeneinander, aber doch ist jede und jeder für sich.

Die Reihe «Einfache Projektionen» ist ein Format der Kunsthistorikerinnen Anna Vetsch und Nina Keel. Sie haben 2016 das Kunstprojekt Stadtprojektionen lanciert. Dabei projizieren sie Videokunst an Wände und Hausfassaden eines St.Galler Stadtquartiers. Mit «Einfache Projektionen» wollen sie im Gegensatz dazu mit den gezeigten Filmen Bezüge zu einem einzelnen, spezifischen Ort herstellen. (pd/vre)

Mittwoch, 5. Januar – 14:18 Uhr

Der St.Galler Autor Richard Butz stellt sein Buch «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang» vor

Richard Butz hat ein Buch mit literarischen Spaziergängen veröffentlicht. Bild: Hannes Thalmann

Am Montag, 10. Januar, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen um 10 Uhr zu einer Matinée mit Richard Butz ein. Der Journalist und Autor stellt im Raum für Literatur sein Werk «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang» vor. Butz wird die Matinée-Gäste im Raum für Literatur auf einige literarische Streifzüge durch die Stadt St.Gallen mitnehmen und die dazugehörigen Häuser, Personen und Plätze in Text und Bild vorstellen. Ausserdem wird er von seinen ausführlichen Recherchen in Bibliotheken und Archiven berichten und wie daraus der Schuber mit den neun Heften entstanden ist. Mit diesen lassen sich die einzelnen St.Galler Quartiere literarisch entdecken. Der Titel «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang…» ist ein Zitat von Niklaus Meienberg. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 20:24 Uhr

Grimm-Märchen als Papiertheater im Schloss Frauenfeld

Das Märchen «Tischlein deck dich» kommt als Papiertheater zur Verfügung. Bild: PD

«Tischlein deck dich» gehört zu den bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm. Im 19. Jahrhundert entstand eine Fassung für das Papiertheater, eine Miniaturbühne, die bis heute nicht an Faszination verloren hat. Obwohl nur aus Papier, wirken Kulissen und Figuren dank raffiniertem Spiel mit der Perspektive erstaunlich lebendig.

Das Kulturvermittlerpaar Bettina und Dani Duttweiler hat diese alte Märchenfassung aufgepeppt und bringt sie im Schloss Frauenfeld auf die Bühne. Die Vorführung findet am Sonntag, 9. Januar, um 14 Uhr statt und ist geeignet für Kinder von 5 bis 8 Jahren. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 16:12 Uhr

Literaturhaus Wyborada präsentiert Lesung mit Judith Keller und Sebastian Ryser

Autorin Judith Keller. Bild: Ayse Yavas

Das St.Galler Literaturhaus Wyborada eröffnet sein Programm 2022 mit einem kühnen Text, der «souverän auf der Grenze zwischen Nouveau Roman und Sesamstrasse balanciert», wie es in einer Mitteilung heisst.

Sebastian Ryser. Bild: Benjamin Manser

Es geht um den ersten Roman «Oder» der jungen Autorin Judith Keller. Sie stellt ihn in Form einer dialogischen Lesung vor. Ihr Lesepartner ist der St.Galler Puppenspieler und Regisseur Sebastian Ryser. Ryser und Keller lesen am Donnerstag, 13. Januar, um 19 Uhr im Bistro des Figurentheaters St.Gallen. Der Anlass wird von Anya Schutzbach moderiert, der Leiterin des Literaturhauses.

Ryser und Keller stellen die beiden Protagonistinnen von «Oder» vor – Alice und Charli, zwei schwierige Töchter, deren Leben schlecht erzählt sei, wie sie selbst finden. Also nehmen sie das Heft selbst in die Hand und begeben sich auf die Suche nach ihrem Autor. Damit wird «Oder?» zum Logbuch einer seltsamen Reise, die von den Luchswiesen über den Peloponnes und wieder zurück in die Fantasiewelt Oerlikon führt. (pd/gen)

Dienstag, 4. Januar – 10:07 Uhr

Neujahrkonzert mit Geiger Gilles Apap in der Kunsthalle Ziegelhütte

Der Geiger Gilles Apap tritt in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell auf. Bild: C. Richard Boulestreau

Sein Auftritt musste wegen der Pandemie bereits zwei Mal verschoben werden. Nun klappt es endlich und Geiger Gilles Apap wird am 7. Januar um 20 Uhr in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell mit seinem Quartett Colors of Invention ein Neujahrskonzert geben. Apap verschmilzt die verschiedensten musikalischen Stilbereiche und spielt Werke des klassischen Standardrepertoires ebenso wie Jazz und Volksmusik aus aller Welt. Das im Jahr 2000 gegründete Quartett Colors of Invention hat die unkonventionelle Besetzung Violine, Akkordeon, Bass und Zymbal. Neben Apap spielen: Myriam Lafargue, Philippe Noharet und Ludovit Kovacz. Zum Repertoire gehören Arrangements von Vivaldi über Ravel und Kreisler bis hin zu traditionellen Volksmelodien und Zigeunerweisen. (pd/gen)

Montag, 3. Januar – 15:10 Uhr

Märchenhafter Jahresauftakt im Figurentheater St.Gallen

«Einmal Schneewittchen, bitte» heisst es beim Theater Anna Rampe: Der Apfel ist eine der Hauptzutaten. Bild: Daniel Wagner

Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben verzückte, verrückte Zwerge, eine böse Stiefmutter, ein bisschen Magie, eine Menge Neid, eine grosse Portion Freundschaft, einen vergifteten Apfel und ein Happy End: So ungefähr müsste das Rezept für «Einmal Schneewittchen, bitte» aussehen, das in der Märchenapotheke «Pacco & Co.» von einem warmherzigen Hund und seiner stürmischen Assistentin zusammengestellt wird. Am ersten Januarwochenende gastiert die mit dem Ikarus 2018 ausgezeichnete Co-Produktion des Theaters Anna Rampe und des Theaters Zitadelle im Figurentheater St.Gallen.

Aus den bekannten Zutaten des Grimm-Märchens macht die Berliner Puppenspielerin Anna Wagner-Fregin im Stück für Kinder ab 4 etwas Neues, Überraschendes. Hund Pacco ist der eigentliche Held, die Prinzessin spielt gern Fussball, die sieben Zwerge sprechen in verschiedenen Mundarten. Aber das Happy End ist garantiert. (pd/bk.)

Montag, 3. Januar – 14:28 Uhr

Galgevögel verschieben ihren Auftritt im Eisenwerk Frauenfeld

Fast berühmt und fast zurück auf der Bühne: Die Frauenfelder Mundart-Band Galgevögel. Bild: pd

«Endlich e Hit» heisst das aktuelle Programm der Frauenfelder Mundart-Band Galgevögel, die eigentlich schon als aufgelöst galt. Dann aber konnten es die fünf Musiker doch nicht lassen; sie haben zusammen mit Paul Steinmann einen eigenwillig-witzigen Abend kreiert. Damit sollte das Neue Jahr auf der Bühne des Eisenwerks eingeläutet werden; nun aber ist den Galgevögel die pandemische Situation zu brenzlig. Der lang ersehnte Hit muss noch ein bisschen warten: Die auf 7./8. und 9. Januar geplanten Vorstellungen werden in den Herbst verschoben – auf den 21. und 23. September.

Der Sänger und Keyboarder Jürgen Waidele (links) mit Musikerfreunden - im Eisenwerk werden sie zu fünft sein. Bild: pd

Jürgen Waidele dagegen, der Sänger und Keyboarder vom Bodensee, trotzt Corona. Zusammen mit seinen Musikerfreunden Alexander Friedrich (Schlagzeug), Peter Keller (Bass), Arno Haas (Saxofon) und Ed Schwarz (Gitarre) gastiert Waidele am 6. Januar ab 19 Uhr in der Kulturbeiz, als Einheizer fürs neue Jahr. Waidele steht für Jazz, Soul, Rock und Schlager, für Groove, Dance & Fun mit An-und Aussage, für handgemachte Livemusik. (pd/bk.)

Montag, 3. Januar – 13:50 Uhr

Russische Virtuosenstücke in der Tonhalle St.Gallen

Die ukrainische Pianistin Anna Fedorova. Bild: Marco Borggreve

Im ersten Tonhallekonzert des neuen Jahres erklingen mit dem verträumt-melodienreichen 2. Klavierkonzert und dem jazzigen 4. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov gleich zwei Virtuosenstücke des russischen Spätromantikers. Zudem erhält das Publikum einen exklusiven Einblick in das neueste CD-Projekt des Sinfonieorchesters St.Gallen. Zusammen mit der ukrainischen Pianistin Anna Fedorova und unter der Leitung von Chefdirigent Modestas Pitrenas spielt es eine zweite CD mit Klaviermusik von Sergei Rachmaninov ein, nachdem 2020 bereits eine CD mit dem 1. Klavierkonzert und Werken für Klavier solo erschienen ist.

Neben den beiden Klavierkonzerten stehen in den beiden Konzerten am Freitag, 7. Januar, 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Januar, 17 Uhr, die von der ungarischen Volksmusiktradition inspirierten «Tänze aus Galanta» von Zoltán Kodály auf dem Programm. (pd/bk.)

Freitag, 31. Dezember – 12:16 Uhr

Kunstlabor und Kinderausstellung im St.Galler Kirchhoferhaus

Das Kunstlabor im Kirchhoferhaus ist ein Vermittlungsangebot des Kunstmuseums St.Gallen Bild: Michel Canonica

Das Kunstlabor des Kunstmuseums St.Gallen ist am 2. Januar wie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Es befindet sich gegenüber des Museums im Kirchhoferhaus. Kleine und grosse Museumsgäste sind eingeladen, ausgehend von den aktuellen Heimspiel-Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen Kreatives zu gestalten und mit eigenen Ideen zu experimentieren. Kinder bis sechs Jahre müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Für Mitglieder des Kunstvereins ist das Angebot gratis, alle anderen bezahlen fünf Franken plus den Museumseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am 2. Januar ist im Kirchhoferhaus gleichzeitig zum Kunstlabor auch die Ausstellung «Wünsche» geöffnet. Anlässlich des internationalen Kinderrechtstages haben dieses Jahr Kinder der Stadt St.Gallen im Kunstmuseum verschiedene Objekte erschaffen zum Thema «Wünsche und Bedürfnisse für die Zukunft». Die Idee ist angelehnt an die Aktion #meinezukunft von Unicef Schweiz. (pd/gen)

Freitag, 31. Dezember – 10:25 Uhr

Erster Klanghalt mit Psalm 8 bei der St.Galler Kirche St.Mangen

Imelda Natter organisiert seit 2017 das Format «Klanghalt». Bild: Urs Bucher

Die St.Galler Organistin Imelda Natter ist einer unserer Kulturköpfe des Jahres 2021. 2017 hat sie das Format «Klanghalt» im Kreuzgang von St. Katharinen in der St. Galler Altstadt ins Leben gerufen, das im Dezember bereits in die dritte Runde gegangen ist mit Psalmvertonungen verschiedener Stilrichtungen. Jeweils samstags versammeln sich unter freien Himmel bei jedem Wetter wechselnde Vokalensembles aus der Region, treffen auf Instrumentalisten und auf Zuhörende, die am Ende mitsingen.

Am 1. Januar findet nun von 17 Uhr bis 17.20 Uhr der erste Klanghalt des neuen Jahres statt, ausnahmsweise in der Kirche St.Mangen. Interpretiert wird Psalm 8, der in Kurzform die Schöpfung der Welt in sieben Tagen erzählt. Es spielen Annina Stahlberger und Siri Löffel auf der Blockflöte. Es singt ein Ad-hoc-Ensemble bestehend aus Meie Lutz (Leitung), Susanne Bächi, Regula und Peder Sandgaard und Walter Raschle. Emilia Hugentobler liest im Appenzeller Dialekt, Roman Sieber auf Deutsch.(gen)

Donnerstag, 30. Dezember – 16:05 Uhr

Ostschweizer Jazzband Passona präsentiert neue CD

Die Bandmitglieder von Passona: Andy Leumann, Marc Ray Oxendine, Urs C. Eigenmann, Leandra Wiesli, Alex Steiner und Markus Bittmann. Bild: PD

Am 1. Januar, um 12.34 Uhr, wird im Radio Swiss Jazz die neue CD der Ostschweizer Band Passona erstmalig ausgestrahlt. «Blues for the Blues» wird gesendet und weitere Stücke – alles Eigenkompositionen von Bandleader und Keyboarder Urs C. Eigenmann – werden ins Programm aufgenommen. Das Konzert der Band vom 14. Januar im Panem Romanshorn ist coronabedingt abgesagt und verschoben. Das nächste Konzert findet am Mittwoch, 23. Februar, im Lokal «1733» an der Goliathgasse in St. Gallen im Rahmen des neuen Kulturvereins «Wartsab» statt.

Die Formation off&out: Urs C. Eigenmann, Michael Neff, Uli Binetsch, Markus Bittmann, Leandra Wiesli, Georgios «GK» Kotsaridis, Alex Steiner, Marc Ray Oxendine und Andy Leumann. Bild: PD

Zudem plant Eigenmann zu seinem 75. Geburtstag im nächsten Jahr ein Jubiläumsprojekt mit der Gruppe off&out unter dem Titel «75 Jahre UC, 70 Jahre Tastendrücken, 55 Jahre off&out». Am 16. Juli ist mit der neunköpfigen Band ein Auftritt am Open Air «Jazz uf em Platz» in Muttenz vorgesehen, am 17. September in der «Industrie36» in Rorschach und weitere zwei sind andernorts geplant. Mit von der Partie sind nebst den Leuten von Passona der Sänger Georgios «GK» Kotsaridis, der Trompeter Michael Neff und der deutsche Posaunist Uli Binetsch. (pd/wec)

Donnerstag 30. Dezember – 15:49 Uhr

Alle Januar-Anlässe im Kulturlokal Treppenhaus Rorschach abgesagt

Wie das Kulturlokal Treppenhaus in Rorschach in einer Mitteilung schreibt, werden alle für den Januar 2022 geplanten Anlässe abgesagt. Dies aufgrund der aktuellen Pandemiesituation. Zu den gestrichenen Veranstaltungen gehört auch das Try Out des Kabarettisten Bänz Friedli, das wie früher in diesem Ticker angekündigt, für den 7. Januar vorgesehen war. (gen)

Donnerstag 30. Dezember – 15:41 Uhr

Kunstzeughaus Rapperswil-Jona: Das Programm 2022

Céline Gaillard, die Co-Leiterin des Kunstzeughauses Rapperswil-Jona, hat auf Instagram das Programm 2022 bekannt gegeben. Vorerst hat sie nur die Titel der Ausstellungen gepostet. Dabei stechen zwei Einzelausstellungen von Kunstschaffenden mit Ostschweizer Bezug hervor.

Hans Schweizer. Bild: Nik Roth

Der Ausserrhoder Hans Schweizer feiert am 24. Mai 2022 seinen 80. Geburtstag. Nachdem seine Soloshow zu seinem Siebzigsten im Kunstzeughaus aus verschiedenen Gründen nicht zustande kam, klappt es damit zehn Jahre später – sogar noch vor dem grossen Fest. Die Ausstellung «Hier und anderswo» wird vom 27. Februar bis 1. Mai zu sehen sein. In den vergangenen Jahren hat Schweizer sich vor allem auf sein zeichnerisches Schaffen konzentriert.

Auch Ursula Palla, Zürcher Videokünstlerin mit Ausserrhoder Bezug, wird ihre ebenso poetischen wie kritischen Arbeiten vom 22. Mai bis 31. Juli im Kunstzeughaus zeigen. Aktuell ist eine Videoinstallation Pallas im Rahmen der jurierten Gruppenausstellung Heimspiel im Kunstraum Dornbirn zu sehen. (gen)

Donnerstag 30. Dezember – 10:39 Uhr

Autorin Iris Wolff stellt in Frauenfeld ihren poetischen Vier-Generationen-Roman vor

Autorin Iris Wolff. Bild: Annette Hauschild

Die deutschsprachige Region Banat in Rumänien ist geprägt von den Wirren des 20. Jahrhunderts und prädestiniert dazu, Geschichte durch Geschichten zu erzählen. Iris Wolff ist selbst in Siebenbürgen geboren und dem Banat bis heute verbunden. Die Autorin erzählt in ihrem Roman «Die Unschärfe der Welt» die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreissen. Ihr Roman über Menschen aus vier Generationen setzt auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung.

Wolff liest aus «Die Unschärfe der Welt» am 7. Januar um 19.30 Uhr im Bücherladen von Marianne Sax in Frauenfeld. Der Anlass wird moderiert von Julia Knapp. Wolffs Roman war nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020, den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Belletristik 2020 sowie den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2020. (pd/gen)

Mittwoch, 29. Dezember – 19:24 Uhr

Zauberlaterne, der Kinoklub für Kinder, zeigt «Metropolis» im St.Galler Kinok

Der Kinderfilmclub «Zauberlaterne» vermittelt Kindern einen Zugang zur Kinokultur. Bild: Guillaume Perret

Am Samstag, 8. Januar, präsentiert der Kinderfilmclub Zauberlaterne im St.Galler Programmkino Kinok den Stummfilmklassiker «Metropolis» von 1929. Die Vorstellung beginnt um 10.30 Uhr, 15 Minuten vorher werden die Kindern in Empfang genommen und in den Film eingeführt. Die Vorstellung wird von Matthias Flückiger, Tim Kalhammer und Ivana Martinovic moderiert; sie steht ausschliesslich Kindern offen. Die Mitgliedschaft für die Zauberlaterne kann an der Kinokasse gelöst werden.

Im Mittelpunkt des ersten deutschen Science-Fiction-Films des Regisseurs Fritz Lang steht die futuristische Stadt Metropolis, über die ihr Erbauer Fredersen die absolute Kontrolle ausübt. Die Bevölkerung lebt in einer streng getrennten Klassengesellschaft: Die Arbeiter schuften unter der eigentlichen Stadt und wohnen in unterirdischen Massenunterkünften, während die Reichen hoch über Metropolis residieren.

Eines Tages beschliesst Fredersens einziger Sohn Freder, in die Arbeiterstadt hinabzusteigen, um dort die engelsgleiche Maria zu suchen, die den Arbeitern mit ihren Predigten von Liebe und Klassenlosigkeit Hoffnung schenkt. Als Freder die Lebensverhältnisse der Arbeiter sieht, ist er so erschüttert, dass er sich entschliesst, einer der Ihren zu werden. Um Maria auszuschalten, beauftragt Fredersen den Erfinder Rotwang, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, der Marias Züge trägt und zu Kampf und Zerstörung aufruft.

Mittwoch, 29. Dezember – 10:48 Uhr

Silvester- und Neujahrskonzerte mit den Musikkabarettisten Riklin & Schaub und dem Stradis Orchester

Roman Riklin (Bild) tritt mit Daniel Staub als Mundartduo Riklin & Schaub auf. Bild: Arthur Gamsa

Das in Bischofszell domizilierte Stradis Orchester unter der Leitung des Dirigenten Michael Schläpfer und das Mundart-Singer-Songwriter-Duo Riklin & Schaub, bestens bekannt als ehemalige Mitglieder des Trios Heinz de Specht, treten an Silvester und im neuen Jahr gemeinsam unter dem Motto «Musik-Kabarett und Beatles-Songs» auf. Rorschach, Frauenfeld und Herisau gehören zu ihren Ostschweizer Stationen.

Michael Schläpfer dirigiert das Stradis Orchester. Bild: Hanspeter Schiess

Die witzigen Songs von Riklin & Schaub wurden speziell für Stradis Orchester arrangiert. Es bietet Orchesterversionen mitreissender Beatles‒Klassiker, Riklin & Schaub steuern dazu Mundartversionen der Texte bei und übernehmen die Gesangsparts. Versprochen werden ausserdem multimediale Überraschungsmomente.(pd/gen)

Dienstag, 28. Dezember – 16:04 Uhr

Kabarettist Bänz Friedli mit Try Out seines fünften Programms in Rorschach

Kabarettist und Autor Bänz Friedli tritt im Treppenhaus Rorschach auf. Bild: PD

Stets aktuell, oft überra­schend und immer witzig: So preisen die Veranstalter den Kabarettisten Bänz Friedli an. Er tritt am 7. Januar um 20 Uhr mit dem Try Out seines fünften Programms «S isch kompliziert» im Kulturlokal Treppenhaus Rorschach auf.

Der Sprach­künstler gehe auf den jeweiligen Ort, die Leute und das Tagesge­schehen ein wie kein anderer, so werde jeder Abend einmalig. Dabei kämen Friedli Geschichten aus seinen Büchern in die Quere, und natürlich falle ihm ein unpassender Song zur passenden Stelle ein. Denn leider sei alles ein bisschen kompli­zierter, als wir es gern hätten. Zwei Stunden Bänz Friedli, und die Welt sei wieder in Unordnung.

«Schön, wieder einmal jemanden zu sehen, der nichts braucht als sich selbst, um eine Bühne und einen Abend zu füllen, sondern der nur auf die Sprache und ein Minimum von Gestik vertraut, um unserer Zeit nachzu­spüren», notierte Autor und Kabarettist Franz Hohler über Friedli. (pd/gen)

Dienstag, 28. Dezember – 12:22 Uhr

Mit lateinamerikanischen Klängen startet Gambrinus Jazz Plus das Konzertprogramm 2022

Heridos de Sombra – Ostschweizer Musiker mit grosser Liebe zu lateinamerikanischer Musik. Bild: heridosdesombra.net

Dass erste Konzert des Konzertveranstalters Gambrinus Jazz Plus bestreitet am 10. Januar die Ostschweizer Formation Heridos de Sombra. Die vier Musiker sind seit 2011 gemeinsam unterwegs. Mit Piano, Kontrabass, Saxofon, Perkussion und mehrstimmigem Gesang interpretieren Heridos de Sombra vorwiegend populäre zeitgenössische und traditionelle Songs (Son, Cha-Cha-Cha, Boleros) aus dem lateinamerikanischen Raum in einer für diese Musikstile ungewöhnlichen Quartett-Besetzung. Zum Repertoire gehören auch Eigenkompositionen und italienische Klassiker. Heridos de Sombra setzt sich zusammen aus: David Maeder - Kontrabass, Georgios Mikirozis - Percussion, Adriano Regazzin - Piano und Konstantin Topalidis - Gesang / Saxofon. (pd/gen)

Montag, 27. Dezember – 17:11 Uhr

Neujahrskonzert in St.Otmar mit Saint-Saëns' «Oratorio de Noël»

Alexander Seidel leitet den Chor und das Orchester zu St.Otmar. Bild: Michel Canonica

(pd/bk.) Noch immer proben Laienchöre unter erschwerten Bedingungen – und mit dem Risiko, dass neue, strengere Corona-Massnahmen öffentliche Auftritte kurzfristig vereiteln. Der durchgeimpfte St.Galler Chor zu St.Otmar unter der Leitung von Alexander Seidel wird am 2. Januar wieder ein Neujahrskonzert mit Solisten und Orchester singen und im Anschluss .

Auf dem Programm steht das «Oratorio de Noël» von Camille Saint-Saëns sowie ein Harfenkonzert von Georg Friedrich Händel, desweiteren zwei weihnachtliche Sätze von Andreas Hammerschmidt. Solisten sind die Harfenistin Masako Art, Marion Amann (Sopran), Martina Gmeinder (Mezzosopran), Grete Einsiedler (Alt), Nino Aurelio Gmünder (Tenor) und Marc-Olivier Oetterli (Bassbariton).

Im Anschluss ist ein Neujahrsapéro geplant - dabei gelten die aktuellen Covid-Regelungen. Das Konzert wird auch online gestreamt unter www.neujahrskonzert-st-otmar.ch.

Montag, 27. Dezember – 16:10 Uhr

Verschärfte Corona-Massnahmen im Theater Konstanz

Trotz Corona ins Theater: Dafür gelten ab 27. Dezember in Konstanz neue Regeln. Im Bild das Familienstück «Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch» mit Bineta Hansen und Julian Mantaj. Bild: Ilja Mess

(pd/bk.) Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg schreibt für den Theaterbesuch einen 2G+Nachweis vor. Ab Montag 27. Dezember gelten allerdings neue, verschärfte Ausnahmeregeln. Von der Pflicht, zusätzlich ein negatives Testergebnis vorzuweisen, ausgenommen sind nur noch Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben oder deren vollständige (zweite) Impfung respektive Genesung weniger als drei Monate zurückliegt (nicht mehr wie bislang sechs Monate).

Während der Ferien genügt auch für nicht volljährige Schüler und Schülerinnen das Vorzeigen eines Schülerausweises nicht mehr, da momentan die Testung in den Schulen entfällt. Es muss ein negatives Testergebnis nachgewiesen werden. Der Impfnachweis muss am Eingang digital überprüft werden, deshalb wird der gelbe Impfausweis nicht akzeptiert.

In den Räumen des Theaters gilt eine Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske) während der gesamten Vorstellung; im Foyer werden Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Nach der aktuell geltenden Corona-Verordnung werden die Platzkapazitäten in allen Spielstätten auf 50 Prozent gesetzt.

Montag, 27. Dezember – 12.15 Uhr

Königliche Gesänge in St.Gallen

Das Kinzler Consort aus Zürich macht in St.Gallen Halt. Bild: PD

(pd/map) Das junge Quartett Kinzler Consort aus Zürich präsentiert passend zum Dreikönigsfest am Donnerstag, 6. Januar 2022, 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche Grossacker in St.Gallen sein A-cappella-Programm «Royal». Im zweiteiligen Programm erklingen zunächst Renaissance-Madrigale über die Weisen aus dem Morgenland. Danach wird das Königliche mit Werken aus Romantik und Moderne thematisiert.

Im Herbst 2018 entstand an der Zürcher Hochschule der Künste unter der Leitung des Komponisten Burkhard Kinzler eine A-cappella-Formation, welche sich intensiv mit der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts auseinandersetzte. Der erste Auftritt unter dem Titel «Drei Könige aus Morgenland» im Museum am Römerholz Winterthur war gänzlich vom Gemälde «Die Anbetung der Könige im Schnee» (Pieter Bruegel der Ältere) inspiriert. Nach dem gelungenen Einstand schlossen sich vier Mitglieder des Kurses zum Kinzler Consort zusammen und konzertieren seitdem erfolgreich in der Schweiz.

Mittwoch, 22. Dezember – 19:15 Uhr

Das Chuchchepati Orchestra spielt im St.Galler Palace das letzte Konzert des Jahres

Das Chuchchepati Orchestra verwendet bei seinem Konzert nepalesische Lautsprecher. Bild: PD

(pd/gen) Das letzte Konzert im St.Galler Kulturlokal Palace bestreitet in diesem Jahr das Chuchchepati Orchestra (ausgesprochen: Tschutschepati). Das Ostschweizer Miniorchester tritt am Donnerstag, 23. Dezember, ab 20.22 Uhr auf, mit dabei sind: Klangforscher und Kontrabassist Patrick Kessler, Gitarrist Marcel Elsener, Sandro Heule an den elektronischen Instrumenten, Klarinettist Fabian Mösch und die Stadtpoetin Julia Kubik, die Gedichte mit Musik verzahnen wird.

«Das Chuchchepati Orchestra bietet ein spür- und hörbares Klangerlebnis, das einen Schritt weiter ist», versprechen die Veranstalter. Anschliessend kann noch etwas sitzengeblieben und der Musik von DJ Stanley durch die nepalesischen Lautsprecher gelauscht werden. Diese sind wesentlicher Bestandteil der Installationen des Chuchchepati Orchestra. Sie stammen aus Chuchchepati, einem Stadtteil Kathmandus.

Dienstag, 21. Dezember – 14:43 Uhr

Klangfestival Toggenburg 2022 mit Neuerungen

Zu den Höhepunkten im Programm des Klangfestivals Toggenburg gehört der Auftritt der Osttiroler Franui Musicbanda. Bild: PD

(pd/gen) Seit 2004 treffen sich alle zwei Jahre Stimmen aus aller Welt am Klangfestival Toggenburg. Dann jeweils wird die Propstei in Alt St. Johann zum Epizentrum des Naturklangs. Das Klangfestival kommt 2022 vom 3. bis 5. Juni in neuer Form zurück. Es bekommt erstmals Verstärkung vom Naturton und Oberton Symposium, welches vom 2. Bis 6. Juni an gleicher Stelle stattfindet. Geplant sind Themenabende mit Gastländern wie Finnland, Norwegen und Österreich, Gratiskonzerte im Zirkuszelt sowie Kurse und Einblicke im Rahmen des Symposiums.

Am Freitag, 3. Juni, stehen der finnische Schreichor Mieskuoro Huutajat, die finnische Musikerin Päivi Hirvonen mit der heimischen Brandhölzler Striichmusig sowie dem stimmgewaltigen Antti Paalanen mit seinem Akkordeon auf dem Programm. Die deutschen Bändi mit ihrem finnischen Tango treten im frei zugänglichen Zirkuszelt auf.

Der finnische Schreichor Mieskuoro Huutaja. Bild: PD

Der Samstag, 4. Juni, gehört dem neuen Format «Gipfel der Naturtöne». Das A-cappella-Ensemble Nordic Voices und der samischen Joiker Aillos aus Norwegen sind zu Gast. Aber auch die Erneurer des Alphornspiels Arkady Shilkloper und Balthasar Streiff, die Chöre Säntisgruess und Partial, das Trumscheit-Ensemble Arcimboldo, die Jodlerinnen Schmidig’s Juuzer Zwilling und Geschwister Schönbächler sowie der Maultrommel-Experte «Wolf Janscha» stehen gemeinsam auf der Bühne und musizieren mal alleine, mal im spontanen Miteinander.

In Kooperation mit der Schlossmediale Werdenberg begrüsst die Klangwelt am Pfingstsonntag die Osttiroler Franui Musicbanda. Mit ihrer musikalischen Mélange aus Volksmusik, Klassik und Gegenwart konzertiert die Musicbanda üblicherweise in den renommiertesten Konzerthäusern Europas. Sie treten mit den einheimischen Jodlerinnen Doris Bühler-Ammann und Sarah Rüegg sowie den Stimmwundern Isa Wiss und Christian Zehnder oder dem russischen Ausnahme-Alphornisten Arkady Shilkloper auf.

Junge einheimische, aber auch gestandene Volksmusikformationen spielen vor und nach den Konzerten in der Propstei im gediegenen Zirkuszelt bei freiem Eintritt. Die Detailprogramme des Klangfestivals sowie des ersten Naturton und Oberton Symposiums sind ersichtlich unter www.klangwelt.swiss/klangfestival. Der Vorverkauf ist eröffnet.

Dienstag, 21. Dezember – 10:21 Uhr

Bekanntgabe der Siegerinnen und Sieger des dritten St.Galler Treatment-Wettbewerbs

Filmstill aus dem Animationsfilm «Average Happiness» von Maja Gehrig. Er wurde von der Filmförderung des Kantons St.Gallen unterstützt. Filmstill: Maja Gehrig

(pd/gen) Die Filmkommission des St.Galler Amtes für Kultur hat im Sommer 2021 zum dritten Mal den Treatment-Wettbewerb ausgeschrieben und Autorinnen und Autoren eingeladen, ihre Filmideen einzureichen. Um für die Ausarbeitung einer ersten Drehbuchvorlage, dem sogenannten Treatment, finanziell unterstützt zu werden, haben die Autorinnen und Autoren ihre Geschichten in Entwürfen zusammengefasst und der Jury vorgelegt.

Es sind 26 Dossiers aus der ganzen Deutschschweiz eingegangen, die vier überzeugendsten Ideen hat die Filmkommission nun ausgewählt und fördert die Schreibenden mit je 15’000 Franken beim nächsten Entwicklungsschritt. Die Bekanntgabe der vier Siegerinnen und Sieger sowie die Preisverleihung finden am 12. Januar um 19 Uhr im Programmkino Kinok in der Lokremise in St.Gallen statt.

Gespräch am Set des Kurzfilms «Saitenstich» zwischen der Schauspielerin Lona Böni und der Regisseurin Raphaela Wagner. Bild: Tobias Sutter

Anlässlich der Preisverleihung zeigt das Kinok zwei Kurzfilme, die in vergangenen Jahren von der kantonalen Filmförderung unterstützt wurden. Dies sind einerseits der mehrfach preisgekrönte Animationsfilm «Average Happiness» von Maja Gehrig sowie der kurze Spielfilm namens «Saitenstich» der jungen St.Galler Regisseurin Raphaela Wagner aus Wartau. Letzterer feiert gleichzeitig seine Schweizer Premiere und wird danach auch an den Solothurner Filmtagen zu sehen sein.

Montag, 20. Dezember – 17:43 Uhr

Maya Olah und Christina Caprez erhalten Projektbeiträge

Die St. Galler Autorin Maya Olah vor einer Lesung im Volksbad im März 2021. Bild: Benjamin Manser

(pd/bk.) Zum dritten Mal vergeben die Ostschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein spezielle Projektbeiträge. Unter dem Titel «Buch und Literatur Ost+» stellen sie Mittel zur Verfügung, um bereits publizierte Texte neu in Bewegung zu setzen. Aus den zwölf Eingaben auf die diesjährige Ausschreibung hat die Jury zwei Projekte von Maya Olah und Christina Caprez ausgewählt.

Die Autorin Christina Caprez. Bild: pd

Die Autorin Christina Caprez hat zusammen mit Karin Bucher, Martin Bezzola und Jane Schindler ein interdisziplinäres Team für die Umsetzung ihres Projektes «Fremd Zuhause – Versuche zur Desintegration» zusammengestellt. Die Audio-Produktion verbindet literarische Texte mit frei wählbaren Orten, die sich beim Zuhören verwandeln. «Die Ostschweiz ist eine vielfältige Literaturlandschaft. Mit unserem Hörrundgang möchten wir dazu beitragen, dass dies so bleibt», schreibt Christina Caprez. Das Projekt wird mit einem Beitrag in Höhe von 67’000 Franken unterstützt.

In ihrem Projekt «Belebung des mittelalterlichen Totentanzes» geht Maya Olah vom Wiler Totentanz aus, einem Text aus der Zeit der grossen Pest. In ihrem Team bringt sie zeitgenössischen Tanz mit philologischen Kenntnissen zusammen und dockt an das Netzwerk der Literaturzeitschrift NARR an. Ziel ist eine Aufführung auf einem Friedhof und eine Publikation. «Wir freuen uns sehr darüber, dass uns ermöglicht wird, so vielschichtig und vielstimmig zu arbeiten», schreibt sie:

«Wir wollen mit dem Projekt Verschollenes wieder hervorbringen und neue Verknüpfungen schaffen, die in unsere Lebensrealität reichen.»

Ihr Projekt wird mit einem Beitrag in der Höhe von 69’000 Franken unterstützt.

Bisher hat das Programm unter anderem eine Virtual Reality Adaption, innovative Lesungsformate und bibliophil gestaltete Anthologien ermöglicht. Zentral ist für die fünfköpfige Jury, dass Professionelle aus der Buchbranche – insbesondere Autoren, Verlegerinnen und Illustratoren – neue Formen der Zusammenarbeit und Kreation erproben. Ziel des Programms ist es ausserdem, zusätzlich zur klassischen Förderung von literarischen Werken und Buchproduktionen das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im Buchwesen und in der Literaturlandschaft der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein zu stärken.

Freitag, 17. Dezember – 20:18 Uhr

Podium im Kunsthaus Glarus zum neuen Auswahlverfahren des Heimspiels

Ausstellungsansicht aus dem Heimspiel im Kunsthaus Glarus: Im Vordergrund eine Installation von Peter Kamm. Bild: Christina Genova

(pd/gen) Am Sonntag, 19. Dezember, findet im Kunsthaus Glarus um 11 Uhr ein Podium mit allen Kuratorinnen und Kuratoren des Heimspiels statt. Das Heimspiel ist eine jurierte Gruppenausstellung, die nur alle drei Jahre stattfindet. Beteiligt sind die Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, Thurgau, Glarus, das Land Vorarlberg und das Fürstentum Liechtenstein.

Nadia Veronese und Lorenz Wiederkehr vom Kunstmuseum St.Gallen, Roland Scotti von der Kunsthalle Appenzell, Céline Matter von der Kunsthalle St.Gallen, Thomas Häusle vom Kunstraum Dornbirn und Otto Bonnen vom Kunsthaus Glarus, diskutieren über das neue Auswahlverfahren des Heimspiels. Für die diesjährige Ausgabe des Heimspiels wählte keine externe Jury die Künstlerinnen und Künstler aus, sondern die Kuratorinnen und Kuratorn trafen die Wahl basierend auf ihren Ausstellungskonzepten. Moderiert wird die Diskussion von von Nela Bunjevac, der Geschäftsführerin der Landis & Gyr Stiftung.

Freitag, 17. Dezember – 13:34 Uhr

Stadt St.Gallen verleiht 2022 wieder einen grossen Kulturpreis: Diesmal geht die Auszeichnung an Marina Widmer

Die Stadt St.Gallen vergibt alle vier Jahre ihren grossen Kulturpreis. 2022 ist es wieder soweit. Ausgezeichnet wird Marina Widmer, die Leiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz. Mit ihr geht der Preis gemäss Mitteilung der Stadt an «eine Frau , die mit ihrer langjährigen, kontinuierlichen und engagierten Arbeit in Sachen Frauen- und Sozialgeschichte der Ostschweiz und insbesondere St.Gallens immer wieder Wichtiges thematisiert und vermittelt hat». Der mit 30’000 Franken dotierte Preis wird im Herbst 2022 übergeben.

Marina Widmer ist innerhalb der St.Galler Frauenbewegung gut vernetzt und vielfältig aktiv. Sie wirkte unter anderem bei der Gründung der Politischen Frauengruppe (1980), der Frauenbibliothek Wyborada (1986) und des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz (1999 mit. Ebenfalls zu den Initiantinnen und Initianten gehörte sie beim Antirassismus-Treff CaBi (1993) oder beim Solidaritätsnetz Ostschweiz.

Marina Widmer, Kulturpreisträgerin der Stadt St.Gallen 2022. Bild: PD

Als Leiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte setze sich Widmer aktiv dafür ein, die offizielle Geschichtsschreibung St.Gallens und der Ostschweiz zu erweitern, heisst es in der Mittelung der Stadt zur Kulturpreisverleihung. Mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern habe sie eine umfangreiche Materialsammlung zum Leben und Wirken von Frauen sowie zur Geschichte sozialer Bewegungen in der Region aufgebaut. Sie habe mit ihrem Engagement eine zentrale Rolle in der Aufarbeitung der feministischen Geschichte von Stadt und der Region.

Als Initiantin und Kuratorin von Ausstellungen wie «Ricordi e stima – Fotografie und Oral History zur italienischen Migration nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre in der Schweiz» (2016 in St.Gallen, 2017 in Rapperswil) oder «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte» (2021 in St.Gallen, derzeit in Rapperswil, 2024 in Chur) setzte sie sich aktiv dafür ein, Migrations- und Frauengeschichte einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Marina Widmer gehört auch zu den Herausgeberinnen und Autorinnen von Publikationen über das Wirken von Frauen. (sk/vre)

Freitag, 17. Dezember – 11:37 Uhr

Poolbar Festival Feldkirch: Erste Headliner stehen fest

Das Poolbar Festival findet vom 7. Juli bis 14. August 2022 in Feldkirch statt. Bild: Matthias Rhomberg

(pd/wec) Die ersten Headliner für das Poolbar Festival 2022 stehen fest: International bekannte Acts wie Metronomy, As I Lay Dying, Agnes Obel, Lola Marsh, Erol Alkan, Clowns, Jeremy Loops oder Girls Against Boys werden bei der 29. Festivalausgabe auf der Bühne stehen. Diese findet vom 7. Juli bis 14. August 2022 in Feldkirch (Altes Hallenbad und Reichenfeldpark) statt. Die nächsten Headliner werden am 15. Januar bekannt gegeben.

Das Organisations-Team ist zuversichtlich, dass das Poolbar Festival – so wie in den beiden vergangenen Corona-Sommern – auch 2022 wieder ein gelungener Anlass sein wird. «Dafür arbeiten wir hart, und darauf freuen wir uns hart», lässt sich ein Sprecher des OKs in einer Medienmitteilung zitieren.

Freitag, 17. Dezember – 10:03 Uhr

Ausstellung von Otobong Nkanga im Kunsthaus Bregenz verlängert

Für die Installation im 3. Obergeschoss des Kunsthauses Bregenz verwendete Otobong Nkanga Lehm und Erde aus der Region. Bild: Markus Tretter

(pd/gen) Aufgrund der coronabedingten Schliesszeit in den vergangenen Wochen und des grossen öffentlichen Interesses verlängert das Kunsthaus Bregenz (KUB) die Laufzeit der aktuellen Ausstellung von Otobong Nkanga. Dies schreibt das Museum in einer Mitteilung. Die farbenprächtigen Webarbeiten und Lehmlandschaften der belgisch-nigerianischen Künstlerin sind nun bis zum 6. März 2022 zu sehen.

Die Ausstellungen 2022 verschieben sich durch die Verlängerung teilweise: «Dora Budor» läuft vom 19. März bis zum 26. Juni, die Sommerausstellung «Jordan Wolfson »eröffnet am 15. Juli 2022.

Donnerstag, 16. Dezember – 18:39 Uhr

Verspielter Swing aus der Romandie im Eisenwerk Frauenfeld

(pd/gen) Verspielter, energiegeladener Swing und klassischer Jazz aus der Romandie ist am Freitag, 17. Dezember, im Eisenwerk in Frauenfeld ab 20.15 Uhr zu hören. Das Lost in Swing-Quintett aus Lausanne spielt Musik der grossen Namen des klassischen Swing wie Lionel Hampton, Duke Ellington oder Coleman Hawkins. Bekannt ist das Quintett vor allem in Frankreich und der Romandie. Das Eisenwerk schreibt in seiner Konzertankündigung: «Keine andere Band hat den Sound vergangener Tage so gut drauf und würzt gleichzeitig jedes Konzert mit einer gehörigen Prise Humor».

Nebst Konzerten rund um Lausanne spielt Lost in Swing viel auf der Strasse. Zum Quintett gehören: Julien Lemoine am Vibrafon, Etienne Loupot an der Gitarre, Louis Billette am Tenorsaxofon, Clément Meunier an der Klarinette und Piotr Wegrowski am Kontrabass. Die langjährigen Freunde lernten sich an der Musikhochschule Lausanne kennen, an der alle studierten.

Donnerstag, 16. Dezember – 12:32 Uhr

Die Ausstellungen des Kunstmuseums Thurgau 2022

Richard Tisserands Werk «Kraftwerk 2» von 2018, eine Hinterglasmalerei, gehört zu den Neuerwerbungen des Kunstmuseums Thurgau. Bild: PD

Von Montag, 20. Dezember 2021 bis und mit Donnerstag, 6. Januar 2022 das Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen geschlossen. Nach der Wiedereröffnung am 7. Januar 2022 erwartet das Publikum ab dem 22. Januar die neue Ausstellung «Neue Kollektion - Kunst hier und jetzt». Unter diesem Motto werden die Erwerbungen der Ankaufskommission seit 2018 vorgestellt. Für das Jahr 2022 sind im Kunstmuseum Thurgau vier weitere Ausstellungen geplant:

«Gelobt, gepriesen und vergessen – Von der Vergänglichkeit des Ruhms», so lautet der Titel der Schau, die vom 1. Mai bis 18. September 2022 zu sehen ist. Darin spürt das Kunstmuseum einst erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Ostschweizer Kunstszene nach, die nach ihrem Tod in Vergessenheit gerieten.

Die Frauenfelder Künstlerin Almira Medaric hat in der Serie «Krizevi» traditionelle Schutzzeichen vom Balkan für Frauen von heute adaptiert. Die Serie wurde ebenfalls für die Sammlung des Kunstmuseums angekauft. Bild: PD

Josef Hofer gehört zu den wichtigsten Aussenseiterkünstlern, die in den letzten Jahren entdeckt wurden. Markenzeichen seiner Arbeiten sind die aufwendig gezeichneten Rahmen, mit denen er seine Figuren und Szenen einfasst. Das Kunstmuseum Thurgau widmet dem mehrfachbehinderten Künstler vom 10. Juli bis 18. Dezember eine Einzelausstellung.

1954 besuchte der weltbekannte Philosoph Michel Foucault die psychiatrische Klinik Münsterlingen. Das Fastnachtstreiben, das er dort miterlebte, bildet den Ausgangspunkt des neuesten Filmprojekts des venezolanischen Künstlers Javier Téllez. Dieser erarbeitet seit Jahrzehnten gemeinsam mit psychisch beeinträchtigten Menschen Drehbücher und Filme, die stereotype Vorstellungen und Stigmata rund um das Thema Psychiatrie und psychische Beeinträchtigungen offenlegen und befragen. Die Ausstellung «Javier Téllez – Das Narrenschiff auf dem Bodensee» ist vom 4. September 2022 bis Ende 2023 zu sehen.

Viele psychiatrische Kliniken in der Schweiz beherbergen einen Fundus historischer Fotografien, die bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Diese gewähren sowohl Einblick in die Zeit der Modernisierung dieser Einrichtungen als auch in die Geschichte der Fotografie. Eine Auswahl dieser in der Schweiz bisher unerforschten Bestände wird in der Ausstellung «Hinter Mauern – Fotografien in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» (2. Oktober 2022 bis April 2023) erstmals öffentlich zugänglich gemacht.

Mittwoch , 15. Dezember – 14:29 Uhr

St.Galler Literaturfestival Wortlaut neu mit Schreibwerkstatt

Das Literaturfestival Wortlaut bietet erstmals eine Schreibwerkstatt an. Bild: PD

(pd/gen) 2022 führt das St.Galler Literaturfestival Wortlaut zum ersten Mal eine Schreibwerkstatt durch. Wie das Wortlaut-OK in einer Mitteilung schreibt, könnten daran Personen jeglichen Alters teilnehmen, die Lust und Zeit hätten, sich mit dem eigenen Schreiben auseinanderzusetzen. Vorkenntnisse würden nicht vorausgesetzt.

Das Thema der Werkstatt lautet «Stadt & Raum». Dabei gehe es darum, einen bestimmten Ort – einen Platz, eine Strasse, ein Café – in St. Gallen oder der näheren Umgebung zu identifizieren und davon ausgehend einen Text zu entwickeln. Im kreativen Austausch mit der Gruppe und unter Anleitung der Autorin Laura Vogt und des Autor Karsten Redmann, die die Werkstatt begleiten, sollen am Ende eigenständige Kurztexte stehen.

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf sechs Personen begrenzt. Die Gruppe trifft sich am Samstag, 26. Februar 2022, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. März 2022, von 10 bis 12 Uhr im Raum für Literatur in der Hauptpost, St. Gallen. Als Highlight wird es am Festival-Samstag, dem 26. März 2022, um 18 Uhr eine öffentliche Lesung der in der Werkstatt erarbeiteten Texte geben.

Interessierte können sich mit einem kurzen literarischen Text bewerben. Er soll auf einen Ort verweisen, über den man gerne mehr herausfinden möchte. Die Textprobe soll nicht länger als 1000 Zeichen lang sein. Erwünscht ist ausserdem eine Kurzbiografie, die ebenfalls nicht mehr als 1000 Zeichen umfassen sollte.

Dienstag, 14. Dezember – 15:01 Uhr

Das Theater St.Gallen sucht Kinderstatistinnen für das Musical «Lady Bess»

(pd/gen) Für das Musical «Lady Bess» sucht das Theater St.Gallen Mädchen im Alter von 5 bis 7 Jahren aus St.Gallen und Umgebung, welche die englische Königin Elizabeth I. als dreijähriges Mädchen verkörpern. Vorerfahrung auf der Bühne sei nicht notwendig, wichtig seien jedoch Lust und Neugier auf Theater sowie zeitliche Verfügbarkeit im Probenzeitraum, schreibt das Theater St.Gallen In einer Mitteilung. Geprobt wird vom 3. Januar 2022 bis 17. Februar 2022 vorwiegend abends ab 18 Uhr sowie samstagvormittags. Die Premiere findet am Samstag, 19. Februar 2022, im Provisorium des Theaters St.Gallen statt. Danach folgen bis Ende April 2022 weitere 17 Vorstellungen.

Das Musical «Lady Bess» erzählt die Geschichte der jungen Prinzessin Elizabeth ‹Bess› Tudor, Tochter des legendären Königs Henry VIII. und der berüchtigten Anne Boleyn. Bess wächst als Waise in der Obhut ihrer Gouvernante und ihres humanistischen Erziehers auf, während ihre Halbschwester als ‹Bloody Mary› brutal über ihre Untertanen herrscht. Mary setzt alles daran, sich ihrer verhassten kleinen Schwester zu entledigen. Doch Bess gelingt es, durch Integrität und mit Hilfe ihrer Freunde die Sympathie des englischen Volkes zu gewinnen und schliesslich als Elizabeth I. den Thron zu besteigen.

Dienstag, 14. Dezember – 12:37 Uhr

Die Prämierten des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs

Filmstill aus« Phlegm» dem Gewinnerfilm der Kategorie «Professionals». Bild: Screenshot

(pd/gen) Die Gewinner des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs stehen fest. Die Jury hat ihre Wahl aus 26 nominierten Filmen getroffen. Es wurden ein Gesamtpreisgeld im Wert von 9000 Franken verteilt. Gewinner in der Kategorie «Professionals» ist Regisseur Jan-David Bolt aus St.Margrethen mit «Phlegm». Bolt studierte 2016 bis 2021 Film an der Zürcher Hochschule der Künste. «Phlegm» ist der Abschlussfilm seines Bachelorstudiums. Er wird als «fantastische Kurzdystopie» charakterisiert. Oskar, der gestresste Manager, eilt durch die Stadt. Doch dann knirscht es verdächtig unter seinem Lederschuh.

Gewinner in der Kategorie «Musik Clips» sind Dominic Curseri, Linus von Stumberg, Y.Hellstern, N. Drechsel aus Neukirch. Sie wurde für den Clip zum Song «Sunshades» von Catalyst prämiert. Den Spezialpreis Animation erhielt der St.Galler Thomas Buergin mit «After We – Ayashmi». Gewinnerinnen in der Kategorie in der «Jungfilmerinnen» sind Livia Burkhard und Kim da Motta aus Lipperswil mit «Erna».

Montag, 13. Dezember – 15:12 Uhr

Kunstpreis der Ortsbürgergemeinde St.Gallen an Miriam Sturzenegger

Miriam Sturzenegger 2012 im Atelierhaus des Sitterwerks St.Gallen Archivbild:Coralie Wenger

(pd/bk.) Die Ostschweizer Künstlerin Miriam Sturzenegger erhält den mit 20´000 Franken dotierten Kunstpreis der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Ausstellung «Heimspiel 2021» wird der Preis zum neunten Mal verliehen. Die Kunstpreis-Jury würdigt Miriam Sturzeneggers bildhauerische Auseinandersetzung mit bestehender Architektur. Die Preisübergabe fand am 10.Dezember an der Vernissage zu «Heimspiel 2021» im Kunstmuseum St.Gallen statt.

Eigens für die Ausstellung hat die 1983 in Zürich geborene Künstlerin eine dreiteilige Installation entwickelt, die derzeit im Oberlichtsaal des Kunstmuseums St.Gallen zu sehen ist. Es handelt sich um drei schmale, hochaufragende Säulen. Jede ist 6,40 Meter lang und überragt damit knapp den neoklassizistischen Fries. Die Säulen nehmen keine tragende Funktion ein, aber sie lenken den Blick auf den ornamentalen Raumschmuck, auf die Raumhöhe und damit verbunden auf das Gesamtvolumen des Saales.

Miriam Sturzenegger lebt in Bern, ihr Heimatort ist Trogen AR. Von 2003 bis 2007 studierte sie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. 2012 erhielt sie einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung und war Gastkünstlerin im Sitterwerk St.Gallen. 2016 folgte ein Aufenthalt im Gastatelier der Visarte Schweiz, Cité internationale des arts, Paris. Im Jahre 2020 hat Miriam Sturzenegger den Manor Kunstpreis im Kanton Bern erhalten. Sie arbeitet im Atelier in Emmenbrücke.

Der Kunstpreis der Ortsbürgergemeinde St.Gallen will ein starkes Zeichen für die bildende Kunst in der Ostschweiz setzen. Bisherige Preisträger und Preisträgerinnen waren Ilona Ruegg (1997), Bernard Tagwerker (2000), Alex Hanimann (2003), Patrick Rohner (2006), das Künstlerduo Lutz & Guggisberg (2009), Christoph Rütimann (2012), Loredana Sperini (2015) und Jiří Makovec (2018).

Freitag, 10. Dezember – 17:23 Uhr

Stiller Has machen auf ihrer Abschiedstournee Halt in Wil

Die 1989 gegründete Mundartband Stiller Has ist auf Abschiedstournee. Bild: Patrick Luethy

(pd/wec) Im März 2020 veröffentlichten Stiller Has ihr Album «Pfadfinder» – es ist das 12. und gleichzeitig letzte Album seit der Gründung der Band im Jahr 1989. Nun folgt eine grosse Abschiedstournee, bevor die legendäre Formation um den charismatischen Frontmann und Bandleader Endo Anaconda endgültig aufgelöst wird.

Morgen Samstag, 11. Dezember, machen Stiller Has im Rahmen ihrer Abschiedstournee einen Halt im Gare de Lion Wil. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Freitag, 10. Dezember – 14:29 Uhr

Theater St. Gallen: Wiederaufnahme von «Die lächerliche Finsternis»

Szene aus «Die lächerliche Finsternis» von Wolfram Lotz. Bild: PD

(pd/wec) Vor fast genau einem Jahr brachte der St.Galler Schauspieldirektor Jonas Knecht den Hörspieltext «Die lächerliche Finsternis» von Wolfram Lotz als szenisches Konzert auf die Bühne der Lokremise. Drei Tage nach der Premiere kam der Lockdown. Nun erlebt der skurrile Trip in die Phantasie am Samstag, 18. Dezember, 20 Uhr, seine Wiederaufnahme.

Der Stoff hat eine lange Geschichte und in der Literatur und im Kino Spuren hinterlassen. 1899 erzählte Joseph Conrad in seinem Roman «Herz der Finsternis» vom englischen Seefahrer Marlow, der den Auftrag erhält, im Dschungel den Leiter einer Kolonialstation ausfindig zu machen. Marlows gefährliche und beschwerliche Reise hat Werner Herzog 1972 zu seinem Abenteuerfilm «Agiurre – Der Zorn Gottes» inspiriert und war die Basis für Francis Ford Coppolas «Apocalypse Now» von 1979. Wolfram Lotz hat 2013 eine Hörspielversion geschaffen. Darin erzählt er vom Versagen beim Versuch, das Fremde zu verstehen.

Szene aus «Die lächerliche Finsternis» von Wolfram Lotz. Bild: PD

Der deutsche Dramatiker, Hörspielautor und Lyriker verlegt die Geschichte in den Hindukusch und begleitet Hauptfeldwebel Oliver Pellner und Unteroffizier Stefan Dorsch auf der Suche nach dem durchgedrehten Oberstleutnant Deutinger, der zu liquidieren ist. Im Verlauf der Reise werden irrwitzige Geschichten erzählt, und es kommt zu Begegnungen, die in ihrer scheinbaren Willkürlichkeit an Traumsequenzen erinnern. Schauspieldirektor Jonas Knecht inszenierte das Stück in Zusammenarbeit mit dem Sounddesigner Albrecht Ziepert als szenisches Konzert mit Mitgliedern des Ensembles und drei Live-Musikern.

Freitag, 10. Dezember – 10:41 Uhr

Vorarlberger Kulturhäuser kehren zur Normalität zurück

Das Kunsthaus Bregenz zeigt eine Ausstellung der Künstlerin Otobong Nkanga. Bild: PD

(pd/wec) Nach zweiwöchiger Schliessung nehmen das Kunsthaus Bregenz, das Vorarlberg Museum sowie das Vorarlberger Landestheater am Sonntag, 12. Dezember, ihren Betrieb wieder auf.

Das Kunsthaus Bregenz zeigt die Einzelausstellung der Künstlerin Otobong Nkanga. Im Vorarlberg Museum sind unter anderem die Ausstellungen «Karl Sillaber und C4 Architekten» und «Auf eigene Gefahr» zu sehen. Führungen und Veranstaltungen finden gemäss Mitteilung wieder wie geplant statt.

Das Vorarlberger Landestheater zeigt am Sonntag, 12. Dezember, um 16 Uhr das Familienstück «Pünktchen und Anton». Am Mittwoch, 15. Dezember, um 19.30 Uhr feiert Georg Büchners «Lenz» Premiere. Weitere Infos sind online auf www.landestheater.org zu finden.

Donnerstag, 9. Dezember – 17:51 Uhr

Theaterfestival Jungspund geht in die dritte Runde

Kinder schauen sich die Aufführung «Die Wörterfabrik» am Jungspund-Festival 2020 in St. Gallen an. Benjamin Manser (St. Gallen, 29. Februar 2020)

(pd/wec) Das Programm der dritten Ausgabe des Theaterfestivals Jungspund ist online. In der Lokremise sowie im Figurentheater St.Gallen gibt es vom 17. bis 26. Februar 2022 dreizehn ausgewählte Musik-, Tanz-, Figuren- und Sprechtheaterproduktionen für junges Publikum zu sehen.

Gezeigt werden Produktionen wie «Die Mitte der Welt» (Theater St.Gallen), «Romeo und Julia» (Figurentheater St.Gallen), «Es Kamel im Zirkus» (Cirque de Loin St.Gallen), «Die Märchen von Michael Köhlmeier» (Vorstadttheater Basel) oder «Das grosse Fragen» (Goldtiger Zürich).

Daneben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Zum ersten Mal veranstalten die Organisatoren zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur und dem Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern ein Symposium zum Thema «Kinder- und Jugendtheater in der Schweiz». Zudem lädt das Format «Schaufenster» zum Austausch ein: Es bietet zehn Gruppen und Einzelkünstlerinnen sowie Einzelkünstlern die Möglichkeit, ihre aktuellen Produktionen in zehn Minuten vorzustellen.

Ebenso wird im Rahmen des Festivals der «Prix Assistej» verliehen. Er würdigt eine Persönlichkeit, eine Gruppe oder Institution im Bereich des professionellen Theaterschaffens für junges Publikum. An vier Abenden erklingt die «Jungspundbänd» mit verschiedenen Gästen.



Darüber hinaus gibt es für das junge Publikum nicht nur etwas zu sehen. Gemeinsam mit den «Voyeuren» und Lernenden der Fachklasse Grafik der Schule für Gestaltung St.Gallen entsteht die Festivalzeitung. Drei Ausgaben berichten aus Sicht der jungen Redakteurinnen und Redakteure über die Festivaltätigkeiten. Nicht zuletzt werden zwei Workshops veranstaltet. Beim ersten geht es um die Themen Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe. Der zweite stellt das Thema Tanz im Schulkontext ins Zentrum.

Donnerstag, 9. Dezember – 16:48 Uhr

Poetry Slam in der Grabenhalle

Der Thuner Slampoet Marco Gurtner ist am Samstag am 77. Poetry Slam in der St. Galler Grabenhalle zu Gast. Bild: PD

(pd/wec) Mal laut und mal leise, mal wild und mal ruhig. Poetry Slam ist und bleibt die unberechenbarste, streitlustigste und unterhaltsamste Literaturform, irgendwo zwischen Seemannsgarn, Stadiongegröle und Goethe. Am Samstag, 11. Dezember, findet in der St.Galler Grabenhalle der 77. Poetry Slam statt. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Um die Krone kämpfen der Poetry-Slam-Grossmeister Marvin Suckut aus Konstanz, der Schweizermeister 2019 Marco Gurtner aus Thun, die St.Galler Newcomerin Mia Ackermann, die Zürcher Slammasterin Rahel Annina Fink, die Schweizer Slam-Legende Remo Rickenbacher aus Thun, der Poetry-Slam-Schweizermeister 2016 und zweifache Vizemeister Remo Zumstein aus Bern, das Mitglied des Kollektivs «Thun ist Nirgends» Michael Frei sowie der neue Shootingstar am Schweizer Comedyhimmel Miriam Schöb aus St.Gallen. Die Moderation des lyrischen Festessens übernimmt Ralph Weibel.

Der Poetry Slam darf nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat besucht werden. Der Slam wird bestuhlt sein und die Kapazität auf 140 Personen reduziert. Ab dieser Woche gilt zudem eine Maskenpflicht in der Grabenhalle und Getränke dürfen nur am Sitzplatz konsumiert werden.

Mittwoch, 8. Dezember – 17:41 Uhr

Die neue St.Galler Kantonsbibliothekarin steht fest

Susanne Uhl, designierte Leiterin der St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana. Bild: PD

(pd/fra) Susanne Uhl wird die neue Leiterin der Kantonsbibliothek Vadiana in St.Gallen. Das teilte die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung mit. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist aktuell Mitglied der Geschäftsleitung der Zentralbibliothek Zürich.

Susanne Uhl tritt die Nachfolge von Sonia Abun-Nasr an, die als Leiterin der Universitätsbibliothek nach Bern wechselte. Bis zu ihrem Stellenantritt vom 1. März 2022 übernehmen die stellvertretende Kantonsbibliothekarin Naemi Steiner und der frühere stellvertretende Kantonsbibliothekar Thomas Wieland die Bibliotheksleitung.

Mittwoch, 8. Dezember – 17:30 Uhr

Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb: 26 Produktionen im Finale am Sonntag

Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb 2019 im St.Galler Palace. Die Ausgabe 2020 ging nur digital über die Bühne. Bild: PD

81 Kurzfilme und Clips wurden für den diesjährigen Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb aus der ganzen Ostschweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein eingereicht. Am Sonntag, 12. Dezember, werden die 26 nominierten Kurzfilme und Clips im Palace St.Gallen gezeigt – die besten werden im Anschluss prämiert. Neun der 26 Finalbeiträge kommen von Filmerinnen und Filmern aus der Stadt St.Gallen.

Die Kurzfilme kämpfen in drei Kategorien um das Preisgeld in Höhe von insgesamt 9000 Franken. Acht Werke von Jungfilmerinnen und Jungfilmern wurden nominiert (13 bis 21 Jahre), in der Kategorie «Musik Clips» wetteifern neun Produktionen um die Gunst der Jury, in der Kategorie «Professionals» (ab 22 Jahre) konkurrieren acht Produktionen um einen Preis.

In der Jury sitzen Kameramann Martin Rickenmann, Multimediaproduzent, VJ und Kameramann Andreas Zuber, Filmfestival-Veranstalterin Mina Pawar sowie Drehbuchautor und Regisseur Pascal Glatz. Die Jury hatte bereits die Vorauswahl des Kukrzfilmwettbewerbs durchgeführt. Das Finale am Sonntag beginnt um 17.30 Uhr im Palace St.Gallen, Einlass ab 17 Uhr. Es gilt 3G. (pd/miz)

Mittwoch, 8. Dezember – 17:18 Uhr

Neue Geschäftsführerin für Stiftung Lokremise gewählt: Fabienne Klauser übernimmt am 1. Februar 2022

Fabienne Klauser, ab 1. Februar 2022 Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. Bild: PD

(pd/miz) Dass Mirjam Hadorn ihren Posten als Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise abgibt, war schon länger bekannt. Jetzt teilt der Stiftungsrat mit, dass die neue Geschäftsführung gewählt worden sei. Ab dem 1. Februar 2022 übernimmt Fabienne Klauser die Stelle der Geschäftsführerin.

Mirjam Hadorn hatte die Geschäftsführung der Stiftung Lokremise im Januar 2017 übernommen. Sie habe das Kulturzentrum strategisch sowie operativ erfolgreich weiter etabliert, schreibt der Stiftungsrat in einer Mitteilung. Hadorn verlasse die Lokremise Ende Januar 2022 auf eigenen Wunsch und wechsele in die Privatwirtschaft. Fabienne Klauser tritt die Nachfolge per 1. Februar 2022 an. Sie lebt seit vielen Jahren in St.Gallen. Klauser sei eine erfahrene Schnittstellenmanagerin und Netzwerkerin, so der Stiftungrat. Aus ihrer Tätigkeit beim St.Galler Startup Frontify bringe sie Erfahrung im Kultur- und Eventmanagement sowie der Projektleitung mit. Darüber hinaus sei Klauser Präsidentin der Initiative «madeinsg.ch», die sich für eine bessere Sichtbarkeit der produzierenden Betriebe im Kanton St.Gallen einsetze.

Dienstag, 7. Dezember – 19:46 Uhr

Finissage der Ausstellung «Ecco qua» in der St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana

Ein Abfallsack aus Carraramarmor: Karin Reichmuth vereint Gegensätzliches. Bild: PD

Die Bildhauerin Karin Reichmuth ist in Goldingen aufgewachsen. Bild: Dieter Langhart

(pd/gen) Die Bildhauerin Karin Reichmuth und der Fotograf Roger Frei haben auf Einladung der Kulturförderung des Kantons St.Gallen je drei Monaten in der St.Galler Atelierwohnung in Rom Zeit verbracht.

Noch bis am Sonntag, 12. Dezember, geben die beiden Kunstschaffenden im Rahmen der Ausstellungsreihe «Kulturraum S4 Vadiana» im Ausstellungssaal der Kantonsbibliothek Vadiana Einblicke in aktuelle Arbeiten. Diese entstanden während und nach dem Aufenthalt in Rom. Die Ausstellung trägt den Titel «Ecco qua» – hier ist es.

Mahnmal der Misswirtschaft: Ein Betonskelett in der Nähe Roms. Bild: Roger Frei

Roger Frei hat sich in der Ewigen Stadt auf die Spuren von Bauwerken begeben, die nicht zu Ende gebaut wurden – wegen Fehlplanung, Schlamperei oder Geldmangel. Karin Reichmuth setzt Alltagsgegenstände in Marmor um. Beide verbinden ihre künstlerische Arbeit mit gesellschaftlichen Anliegen, ohne jedoch den Zeigefinger zu erheben.

Dienstag, 7. Dezember – 16:41 Uhr

Parfin de Siècle St. Gallen: Zusatzvorstellungen für «opus 111»

Schauspieler Matthias Flückiger wird von Claire Pasquier am Flügel begleitet. Bild: PD

«Opus 111», die erste Eigenproduktion des St. Galler Kleintheaters Parfin de Siècle unter der Leitung von Matthias Flückiger, geht in die Verlängerung. Es gibt folgende zusätzlichen Vorstellungstermine: Mittwoch, 8. Dezember, Freitag, 10. Dezember, Mittwoch, 15. Dezember, Donnerstag, 16. Dezember sowie Mittwoch, 22. Dezember. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Bei «opus111» dreht sich alles um Beethovens letzte Klaviersonate op. 111: Thomas Manns humorvolle wie tiefgründige Auseinandersetzung mit diesem Werk in seinem Künstlerroman «Doktor Faustus» ist in die Literaturgeschichte eingegangen. Und Beethovens virtuose Komposition begeistert auch knapp 200 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen und reicht mit Elementen, die für heutige Ohren an Jazz erinnern, bis in unsere Zeit.

Schauspieler Matthias Flückiger wird das 8. Kapitel aus Thomas Manns Roman «Dr. Faustus» szenisch umsetzen. Begleitet wird er von der St.Galler Pianistin Claire Pasquier.

Dienstag, 7. Dezember – 11:35 Uhr

Wegen Corona: Die Rorschacher Band Panda Lux muss ihre erste Tournee durch Deutschland verschieben

Lange Gesichter bei Panda Lux: Die erste Deutschland-Tour diesen Dezember kann nicht stattfinden. Bild: PD

(sab) «Unsere erste eigene Tour durch Deutschland, ein Traum», schrieben Panda Lux im Herbst auf ihrem Facebook-Profil. Doch nun der Dämpfer: Die im Dezember geplante Deutschland-Tour des Quartetts aus Rorschach muss abgesagt beziehungsweise verschoben werden. «Die epidemische Lage lässt es in vielen Bundesländern nicht zu, Konzerte zu veranstalten.»

Wie die Band weiter schreibt, wären zwar in einigen Städten unter strengen Schutzmassnahmen Konzerte möglich gewesen. «Wir haben uns aber gemeinsam dafür entschieden, die komplette Tour aufs nächste Jahr zu legen.» Die Nachholtermine für 2022 sollen folgen.

Die Tour hätte Panda Lux unter anderem von Stuttgart nach Wuppertal und Mainz bis hinauf nach Hamburg und Bremen gebracht. Bereits im November hatte die Band drei bevorstehende Konzerttermine in Nürnberg, Erfurt und München auf Juni 2022 verschoben.

Dienstag, 7. Dezember – 10:40 Uhr

Preise für drei Ostschweizer Kunst- und Kulturschaffende

Sebastian Ryser, Figurenspieler und Regisseur. Bild: Benjamin Manser

(pd/wec) Die St.Gallische Kulturstiftung verleiht Preise im Gesamtwert von 40'000 Franken an drei Ostschweizer Kunst- und Kulturschaffende. Ein Förderpreis in der Höhe von 10’000 Franken geht an den St.Galler Figurenspieler und Regisseur Sebastian Ryser (Jahrgang 1991). Ryser wird für sein «innovatives Schaffen im Bereich des zeitgenössischen Figurentheaters in Kombination mit neuen Medien» ausgezeichnet, heisst es in der Medienmitteilung.

Otmar Elsener, Rorschacher Lokalhistoriker. Bild: Tobias Garcia

Einen Anerkennungspreis in der Höhe von 15’000 Franken erhält der Rorschacher Lokalhistoriker Otmar Elsener. Der pensionierte Stickereifachmann mit Jahrgang 1934 schildert in seinen Büchern und Beiträgen, was Rorschach mit Bundesräten und Päpsten, englischen und amerikanischen Armeefliegern und New Yorker Stickereibaronen am Hut hatte. «Elsener erzählt die Geschichte des 20. Jahrhundert in dieser alten Industriestadt in einer Art, welche über normale Lokalhistorie hinausgeht», heisst es in der Mitteilung.

Harlis Schweizer Hadjidj Bild: Ralph Ribi

Ebenso wird die bildende Künstlerin Harlis Schweizer Hadjidj, geboren 1973 in St.Gallen und heute in Bühler wohnhaft, mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Mit Projekten wie «Büro als Ölgemälde», bei dem die Malerin im Auftrag des Kantons St.Gallen 18 Büros der kantonalen Verwaltung bildhaft festhielt, dem Outdoor-Projekt «Passage», das sie Anfang 2021 während des Lockdowns in Bühler durchführte, oder mit der internationalen Ausstellung «Hidden flowers bloom most beautifully», die sie als Mitglied des Kollektivs «Streunender Hund» mitorganisierte, werden «ihre Qualitäten als genaue Beobachterin, als zeitgenössische Zeitzeugin sowie als innovative Kunst- und Kulturvermittlerin deutlich».

Montag, 6.Dezember – 19:23 Uhr

Kilian Ziegler ist neuer Thurgauer Slamkönig

Der Slampoet Kilian Ziegler konnte sich beim 13. Poetry Slam im Eisenwerk gegen den Titelverteidiger Marvin Suckut durchsetzen. Bild: Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

(pd/bk.) Kilian Ziegler aus dem solothurnischen Trimbach ist der neue Slamkönig Mostindiens. Mit Selbstbewusstsein, Wortwitz und absurden Gedankenspielereien überzeugte er das Publikum am Samstag beim 13. Poetry Slam im Eisenwerk Frauenfeld und setzte sich gegen den amtierenden Titelinhaber Marvin Suckut durch.

Der 37- jährige Ziegler gehört zu den erfolgreichsten Spoken-Word-Künstlern der Schweiz und lebt seit 2011 von seinem Schaffen. Er wird nun ein halbes Jahr mit Sprachgewalt über das Thurgauer Versmass herrschen, bevor er sich wieder gegen eine Auswahl der besten Schweizer Slammerinnen und Slammer behaupten und seinen Titel verteidigen muss.

Montag, 6.Dezember – 15:24 Uhr

Das Tanzstück RED hinterfragt Attribute von Weiblichkeit

Vier Füsse, zwei Frauen, viele Stereotypen von Weiblichkeit: Im Stück «RED» werden sie zum Thema gemacht und hinterfragt. Bild: pd

(pd/bk.) Was heisst es, in einem Frauenkörper zu leben? In ihrem Tanz-Duo «RED» beschäftigen sich Linda Heller und Audrey Wagner mit der Wahrnehmung und Behandlung von Frauen. Hat Weiblichkeit automatisch etwas mit Sex zu tun? Muss mensch rote Lippen wirklich küssen? Das Stück, eine Produktion des Winterthurer Merge Dance Collective, hinterfragt typisch weibliche Attribute und zeigt den Widerstand gegen kulturelle Einschreibungen. Linda Heller ist seit 2019 Arboner Stadtparlamentarierin und hat das Stück mit Audrey Wagner als Reaktion auf sexistische Bemerkungen nach ihrer Wahl entwickelt.

Die abendfüllende Version, entstanden in einem längeren kreativen Prozess, wurde im November erstmals beim Tanzfest Winterthur gezeigt und ist nun am 7. und 8. Dezember, jeweils 20 Uhr, in der Grabenhalle St.Gallen zu sehen.

RED erzählt durch persönliche Erfahrungen von der Körperlichkeit des Frauseins, von Weiblichkeit und Feminismus. Das Stück zeigt die Erwartungen der Gesellschaft an den Körper einer Frau. Die Tänzerinnen greifen weiblich attribuierte Symbole und Bewegungen auf, finden neue Perspektiven, brechen Vorurteile auf und hinterfragen eigens einverleibte Stereotypen.

Montag, 6. Dezember – 10:30 Uhr

Stradivari Quartett mit Kammermusik von Brahms

Die Zürcher Cellistin Maja Weber. Bild: Marco Borggreve

(pd/map) Das Zürcher Stradivari Quartett widmet sich in der aktuellen Saison intensiv und ausschliesslich der Kammermusik von Johannes Brahms. Und kommt mit zwei Meisterwerken des Romantikers im Rahmen der Reihe «Klangwelle Brahms» auch in die Ostschweiz. Auf Schloss Wartegg (Rorschacherberg) ist das Ensemble um die Zürcher Cellistin Maja Weber am Donnerstag, 9. Dezember, um 19 Uhr zu Gast (mit einer halbstündigen Konzerteinführung um 18.15 Uhr).

Die Musiker spielen das zweite Streichquartett von Johannes Brahms op. 51 Nr. 2, ein Werk, in dem der Komponist Arnold Schönberg Brahms als für seine Zeit sehr fortschrittlichen und in die Moderne weisenden Komponist aufspürt. Danach erklingt aus Brahms' wunderbarem Spätwerk das Klarinettenquintett op. 115, das auch als späte Liebeserklärung an Clara Schumann gehört werden kann. Den Klarinettenpart übernimmt hierbei der bekannte Schweizer Klarinettist Fabio di Casola. Sich in einer Saison ganz auf einen Komponisten zu spezialisieren führe dazu, dass das Quartett intensiv in den jeweiligen Stil eintauchen könne und sich so auch eine klare interpretatorische Linie herausbilde, sagt die Cellistin Maja Weber.

Samstag, 4. Dezember – 09:01 Uhr

Dana Grigorcea liest im Kunstmuseum St.Gallen

Die schweizerisch-rumänische Schriftstellerin Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest. Bild: pd

(pd/bk.) Ihr Buch gehörte zu den meistbesprochenen Romanen dieses Jahres und stand auf der Longlist des deutschen Buchpreises. Nun ist Dana Grigorcea auf Einladung des Literaturhauses Wyborada in St.Gallen zu Gast. Am Dienstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr stellt die vielbeachtete und mehrfach preisgekrönte Autorin «Die nicht sterben» in der Kunsthalle St.Gallen vor. Der Roman ist eine politische Schauergeschichte und verbindet auf atmosphärische Weise den Vampir- und Ceaușescumythos mit der Wirklichkeit des postkommunistischen Rumänien.

Eine junge Bukarester Malerin kehrt nach ihrem Kunststudium in Paris in den Ferienort ihrer Kindheit an der Grenze zu Transsilvanien zurück. In der Kleinstadt B. hat sie bei ihrer grossbürgerlichen Großtante unter Kronleuchtern und auf Perserteppichen die Sommerferien verbracht. Eine Insel, auf der die kommunistische Diktatur etwas war, das man verlachen konnte. Inzwischen ist der Kommunismus Vergangenheit und B. hat seine besten Zeiten hinter sich. Für die Künstlerin ist es eine Rückkehr in eine fremd gewordene Welt, mit der sie nur noch wenige enge Freundschaften und die Fäden ihrer Familiengeschichte verbinden.

Als auf dem Grab Vlad des Pfählers, als Dracula bekannt, eine geschändete Leiche gefunden wird, begreift sie, dass die Vergangenheit den Ort noch nicht losgelassen hat. Dana Grigorceas poetische Sprachkraft schafft eine flirrende und sinnliche Atmosphäre und macht aus einem alten Stoff zeitlos starke Literatur.

Moderiert wird die Lesung von Anya Schutzbach, Programmleiterin des Literaturhauses Wyborada.

Freitag, 3. Dezember – 10:55 Uhr

Heimspiel 2021 mit fünf Ausstellungen und offenen Ateliers

Installation von Andy Guhl in der Kunsthalle St.Gallen anlässlich des «Heimspiels» vor drei Jahren. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/gen) Nach drei Jahren ist es wieder so weit: Das Heimspiel, die länderübergreifende Überblicksschau zum zeitgenössischen Kunstschaffen, eröffnet am Freitag, 10. Dezember, 18.30 Uhr, mit einer gemeinsamen Vernissage im Kunstmuseum St.Gallen. 81 Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, St.Gallen und Thurgau sowie zum Fürstentum Liechtenstein und zum Bundesland Vorarlberg zeigen neue Werke.

Die Austragungsorte sind dieses Jahr der Kunstraum Dornbirn, die Kunsthalle St.Gallen, das Kunstmuseum St.Gallen und neu das Kunsthaus Glarus und die Kunsthalle Appenzell. Die Dokustation mit sämtlichen eingereichten Dossiers ist erstmals online unter heimspiel.tv abrufbar (ab 10. Dezember 2021). Im Kunstraum Auto in St.Gallen findet die Dokustation eine analoge Form und animiert zum Versand von Postkarten. Alle Heimspiel-Ausstellungen sind gratis und die Werke käuflich.

In einem neuen Verfahren haben die Kuratorinnen und Kuratoren der beteiligten Häuser die Auswahl der Kunstschaffenden getroffen. Sie haben die 448 eingegangenen Bewerbungen gesichtet und die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler hinsichtlich prägnanter Ausstellungskonzepte getroffen. Daraus wurden fünf thematische Ausstellungen zusammengestellt.

Eine grosse Neuerung ist zudem ein Wochenende der offenen Ateliers während der Ausstellungszeit des Heimspiels: Am 15. und 16. Januar 2022 geben 91 Kunstschaffende Einblick in ihre Ateliers und ihr aktuelles Schaffen. Die Adressen aller offenen Ateliers sind unter heimspiel.tv/offeneateliers zu finden. Die Ateliers können an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr frei besichtigt werden.

Freitag, 3. Dezember – 10:18 Uhr

Thurgauer Slamkönig tritt im Eisenwerk Frauenfeld an zur Verteidigung seines Throns

Marvin Suckut 2019 bei einem Auftritt in der Grabenhalle St.Gallen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 8. Februar 2019)

(pd/gen) Am 13. Poetryslam in Mostindien im Eisenwerk Frauenfeld tritt Marvin Suckut am Samstag, 4. Dezember, an, um seinen Thron und die Hoheit über das Thurgauer Versmass zu verteidigen. Als Thurgauer Slamkönig muss er sich gegen die besten Slampoetinnen und -poeten aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland behaupten. Am Ende des Abends bestimmt keine Prüfungskomission, keine Jury und kein demokratisch legitimiertes Gremium über Gedeih und Verderben, sondern einfach nur der Pöbel, sprich das Publikum.

mit Dominik Muheim (Liestal), Sven Hirsbrunner (Utopia), Marvin Suckut (Konstanz), Mia Ackermann (St. Gallen), Rosie Hörler (St. Gallen), Remo Zumstein (Bern), Pesche Heiniger (Oberfrittenbach), Sarah Altenaichinger (Bern), Ivo Engeler (Müllheim), Kilian Ziegler (Trimbach). Am Plattenspieler: DJ Kool Kut Luke.

Donnerstag, 2. Dezember – 18:44 Uhr

Vier Powerfrauen in der Grabenhalle St.Gallen

Die St.Galler Jazzsängerin Miriam Sutter tritt am 4. Dezember in der Grabenhalle St.Gallen auf. Bild: Tobias Garcia

(pd/gen) Am Samstag 4. Dezember, gibt es in der Grabenhalle St.Gallen ein Stelldichein von vier Powerfrauen. Die Veranstalter «Chords & Sequenz» versprechen einen abwechslungsreichen Abend mit Filmtrouvaillen und Konzertleckerbissen. Den Auftakt macht um 17 Uhr ein 2020 erschienener Dokumentarfilm über die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo.

Danach folgt ein Doppelkonzert von zwei lokalen Sängerinnen: Die gebürtige Innerrhoderin Riana tritt ab 19.30 Uhr, auf, die St.Galler Jazzsängerin Miriam Sutter mit ihrer Band Miriam & the Quinces um 20.30 Uhr. Zum Abschluss folgt eine Biopic über Aretha Franklin. Der Eintritt für den ganzen Abend kostet nur 20 Franken.

Donnerstag, 2. Dezember – 17:47 Uhr

See-Burgtheater spielt 2022 die antike Komödie «Lysistrate»

Das See-Burgtheater spielt im Sommer 2022 die turbulente antike Komödie« Lysistrate». Bild: PD

(pd/gen) Auf der Kreuzlinger Seebühne steht im Sommer 2022 die antike Komödie Lysistrate auf dem Programm. Unter der Regie von Giuseppe Spina spielt das See-Burgtheater den Klassiker von Aristophanes, der schon im 5. Jahrhundert vor Christus die Menschen zum Lachen und zum Staunen brachte. Premiere ist am 14. Juli 2022.

Regisseur Giuseppe Spina. Bild: Reto Martin

Zwischen Athen und Sparta tobt ein Krieg. Bei den Frauen zu Hause türmt sich die Wäsche und der Mental Load, ihre Männer kriegen sie kaum noch zu Gesicht. Lysistrate hat genug! Sie organisiert ein Treffen zwischen den Frauen aus Athen und Sparta und ringt ihnen das Versprechen ab, sich ihren Männern so lange sexuell zu verweigern, bis diese den Kampf endlich beenden.

«Die Geschichte zeigt: Auch nach zweieinhalbtausend Jahren sind wir nicht viel weitergekommen», so Regisseur Giuseppe Spina. Der gebürtige Thurgauer ist neben seinen Regieprojekten freischaffender Schauspieler und Musiker sowie Initiant und Mitbetreiber der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Für das See-Burgtheater stand er schon mehrfach selbst auf der Seebühne.

Donnerstag, 2. Dezember – 15:41 Uhr

Ausstellung mit Kunstwerken im Postkartenformat

Eine Kunstkarte des St.Gallers Herbert Weber, die im Strahlholz zum Verkauf steht. Bild: Herbert Weber

(pd/gen) Sie gehört zur Vorweihnachtszeit wie die Zimtsterne und der Grittbenz: Die Ausstellung mit Kunstwerken im Postkartenformat in der kleinen Bahnstation Strahlholz bei Gais. Sie findet am kommenden Wochenende, 4. und 5. Dezember, bereits zum 24. Mal statt.

Zeitungskunst von Harlis Schweizer, einer der Mitorganisatorinnen der Ausstellung. Bild: Harlis Schweizer

Wie immer wird der Anlass vom Künstlerclan Schweizer-Widmer organisiert: Harlis Schweizer Hadjidj, Birgit Widmer und Hans Schweizer.

Rund 50 Künstlerinnen und Künstler aus allen Himmelsrichtungen stellen ihre kleinformatigen Originale aus. Erwerben kann man diese für den unschlagbaren Preis von 30 Franken pro Stück.

Das Wartehäuschen befindet an der frischen Luft und ist für alle zugänglich.

Mittwoch, 1. Dezember – 18:25 Uhr

Preisgekrönter Dokumentarfilm im Kinok in der Lokremise: Nach der Fehlgeburt für elf Jahre ins Gefängnis

Nach der Fehlgeburt für elf Jahre ins Gefängnis: Teodora del Carmen Vásquez im Dokumentarfilm «Fly So Far (Nuestra libertad)». Bild: PD

(pd/vre) Ein erschütterndes Dokument über den Umgang mit Frauen in El Salvador, die eine Fehlgeburt erlitten oder abgetrieben haben, zeigt das Kinok in der St.Galler Lokremise diesen Freitag, 17 Uhr. «Fly So Far (Nuestra libertad)» ist aus Anlass der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» sowie in Zusammenarbeit mit Medico International zu sehen. Nach dem Film findet eine Diskussion mit Regisseurin Celina Escher und Hauptdarstellerin Teodora del Carmen Vásquez statt. Das Gespräch führt Alice Froidevaux. Der Film wird mit englischen Untertiteln gezeigt, das Gespräch findet in Spanisch und Deutsch statt.

2007 ist Teodora del Carmen Vásquez im neunten Monat schwanger, als sie bei der Arbeit in Ohnmacht fällt und eine Totgeburt erleidet. Als sie im Krankenhaus aufwacht, beginnt ihr Albtraum: Sie ist von Polizisten umringt, die sie nach der Fehlgeburt beschuldigen, ihr Baby getötet zu haben. Sie wird wegen schweren Mordes angeklagt und zu dreissig Jahren Haft verurteilt. Nach fast elf Jahren wird Vásquez freigelassen und Sprecherin von «The Seventeen», einer Gruppe von Frauen, die das gleiche Schicksal erlitten haben und noch immer im Gefängnis sitzen.

Teodora Vásquez’ Fall ist zu einem Symbol für die grausame Härte geworden, mit der in El Salvador gegen Frauen nach einer Totgeburt oder Abtreibung vorgegangen wird. Seit 1998 wurden mehr als 181 von ihnen verurteilt und mit bis zu dreissig Jahren Gefängnis bestraft. Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm der schweizerisch-salvadorianischen Filmemacherin Celina Escher offenbart mittels Zeugenaussagen, Medienberichten und juristischen Dokumenten das Ausmass staatlicher Gewalt gegen Frauen, zeigt aber auch die Kraft von kollektivem Widerstand und Solidarität.

Mittwoch, 1. Dezember – 16:23 Uhr

Vernissage auf dem Trottoir in St.Fiden: Hamburger Künstlerin zeigt Motten-Kunst im St.Galler Schaufenster

Die Hamburger Künstlerin Lena Schramm stellt ab Donnerstag im Schaufenster an der Rorschacher Strasse 112 in St.Fiden aus. Bild: PD

(mem) Sie malt bunte Ecstasy-Pillen und verwandelt rostiges Gartenwerkzeug in Kunst: Die Hamburger Künstlerin Lena Schramm. Auf Einladung des Künstlers Felix Boekamp richtet die 42-Jährige nun eine Schaufenster-Ausstellung im Kunstraum «Chambre Directe Schubiger» in St.Fiden aus. Eröffnet wird die Schau «Innenfutter» am Donnerstag, 17 Uhr – draussen an der Rorschacher Strasse 112. Auf dem Trottoir werden Drinks und Grilladen serviert.

Eigentlich wollte Lena Schramm im Schaufenster ein Kunstwerk aus Meisenknödeln ausstellen, aber dann kam alles anders. «Ich hatte Motten im Atelier. Sie zerfrassen meinen schönsten Cashmere-Pullover», sagt die Künstlerin. Es dauerte, bis sie die Quelle des Übels gefunden hatte: Die Motten tummelten sich auf den Meisenknödeln fürs Kunstwerk wie auf einem fremden Planeten. Worauf Lena Schramm grüne Mottenstreifen und Wolldecken zu malen begann.

Montag, 29. November – 13:48 Uhr

Händels «Foundling Hospital» in St.Gallen

(pd/bk.) 1741 eröffnete der Seefahrer und Philanthrop Thomas Coram nach zehnjährigem Kampf mitten in London ein Waisenhaus für die ärmsten Kinder der Stadt. Unterstützt vom Königshaus, dem Adel, Malern, Künstlern und auch Georg Friedrich Händel war die riesige Anlage mitten in London sowohl ein medizinischer Segen als auch ein künstlerisches Geschenk, aus dem später die Royal Academy entstand. Händel komponierte eine Geistliche Musik für die Eröffnung (deren Schluss-Halleluja weltbekannt ist), dirigierte dieses selber, spendete eine Orgel und engagierte sich zeitlebens für dieses Projekt.

Das Kammerorchester St.Gallen unter der Leitung von Mathias Kleiböhmer holt das unbekannte Werk gemeinsam mit dem Vokalensemble Apollon (Leitung: Raphael Holenstein) und dem Bündner Schauspieler Andrea Zogg aus der Versenkung und lässt die gesamte Kollekte – der Tradition des Stückes folgend – dem Hôpital Albert Schweitzer in Haiti zukommen. Geplant war das Konzert bereits im letzten Jahr; es musste coronabedingt verschoben werden und wird nun am Samstag, 4. Dezember, zweimal in der Evangelischen Kirche Grossacker in St.Gallen gespielt: um 14 und um 17 Uhr. Die Veranstaltung ist zertifikatspflichtig.

Freitag, 26. November 15:40 Uhr

Lyrisch-rhythmische Variationen über Klaus Merz

Dirigent Rudolf Lutz. Bild: PD

(pd/wec) Am Samstag, 27. November,18.30 Uhr, lädt die Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur St.Gallen (GdSL) zu lyrisch-rhythmischen Variationen in den Raum für Literatur.

Übersetzerin Marion Graf. Bild: PD

Zusammen mit dem Dirigenten und Improvisator Rudolf Lutz und dem Schauspieler Matthias Flückiger interpretiert die Literaturübersetzerin Marion Graf (2020 vom Bundesamt für Kultur mit dem Spezialpreis für Übersetzung ausgezeichnet) das lyrische Werk des Aargauer Schriftstellers Klaus Merz.

Schriftsteller Klaus Merz. Bild: Sandra Ardizzone

Durch die Übertragung in die andere Sprache, in die Musik und in die Körper der Darsteller entfalten sich die Gedichte so, dass das Publikum mitfühlen und mitdenken kann – und das ganze Spektrum der rhythmischen und klanglichen Töne zu spüren bekommt. Moderiert wird der Abend von der Ostschweizer Autorin Laura Vogt.

Donnerstag, 25. November – 15:26 Uhr

Neuer Bildband von Thomas Biasotto – inklusive Soundtrack

Thomas Biasotto ist Fotograf und Musiker. Aufgewachsen ist er in verschiedenen Teilen der Ostschweiz. Heute lebt er in Weggis. Bild: PD

(pd/wec) Der Ostschweizer Fotograf und Musiker Thomas Biasotto hat einen neuen Bildband veröffentlicht. Die Vernissage findet am Samstag, 27. November, von 10 bis 16 Uhr im Zunfthaus zu Appenzell statt.

«Massiv», so der Titel des Buches, ist ein Manifest an alpine Berglandschaften. Zum einen besteht das Buch aus Schwarz-Weiss-Bildern der Bergwelten von Chamonix, den Schweizer Alpen, den Dolomiten und dem Himalaya. Zum anderen enthält «Massiv» verschiedene Geschichten von Berg­pro­tag­o­nis­ten wie Adolf Ogi, Nicole Niquille, Rein­hold Mess­ner oder Eve­lyne Bin­sack.

Die Aigu­ille du Dru in Cha­monix, fotografiert von Thomas Biasotto. Bild: PD

Während der Entste­hungszeit des Buch­es kom­ponierte der Autor zudem laufend neue Musik für Orch­ester, welche seine Emo­tio­nen beschreiben, die er während all den Berg- und Hoch­touren erlebt hatte. Bei jedem Kauf des Buches ist der zweistündige Soundtrack kostenlos via Soundcloud abrufbar. Teil des Projekts ist auch der Kurzfilm «A letter to my daughter». Er kann auf der Website des Autors angeschaut werden.

Der Erlös des Buches wird vollumfänglich an Stiftungen und Organisationen gespendet, welche sich für den Berg und die Menschen am Berg engagieren.

Mittwoch, 24. November – 15:33 Uhr

Begegnung mit dem Musiker Roman Rutishauser und Klavier «Gerda» im St.Galler Museum im Lagerhaus

Klavier «Gerda» befindet sich im Zustand ständiger Veränderung. Bild: PD

(pd/gen) «Gerda ist gern da» lautet der Titel der aktuellen musikalischen Art Brut-Metamorphose des St.Galler Musikers Roman Rutishauser im Museum im Lagerhaus, St.Gallen. Sie ist Teil der aktuellen Ausstellung «Damenwahl». Im Zentrum steht das Kla­vier «Gerda».

Roman Rutishauser.

Bild: Tobias Garcia

Zweimal wöchentlich kommt Roman Rutishauser ins Museum und arbeitet an «Gerda». Manchmal auch zusammen mit Besucherinnen und Besuchern. So hat sich «Gerda» im Laufe der Ausstellung schon sehr verändert. Sie breitet sich aus und reagiert auf die anderen ausgestellten Werke.

Am Samstag, 27. November, beantwortet Rutishauser um 15 Uhr Fragen zu seinem Projekt «Gerda». Wie ist es entstanden, wie wird es sich weiterentwickeln? Was bedeutet dem Künstler dieses «work in progress», das er jedoch nie dokumentiert? Wie unterscheidet sich für ihn die musikalische von der gestalterischen Arbeit am Objekt?



Mittwoch, 24. November – 10:05 Uhr

Konstanzer Rosgartenmuseum sucht Kriegsdokumente

Schweizer Hilfe: Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg wurden Konstanzer Kinder tageweise in Thurgauer Familien «durchgefüttert». Später organisierte die Schweitzer Wirtschaft Schulspeisungen in Konstanz. Bild: PD

(pd/gen) Für die komplette Neugestaltung der Dauerausstellung zur Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs an der deutsch-schweizerischen Grenze sucht das Team des Konstanzer Rosgartenmuseums noch zeitgeschichtliche Dokumente aus Familien von beiderseits der Grenze: Briefe, Fotoalben, Bilder vom Alltagsleben in Grenzgebiet und andere Relikte dieser Zeit sollen dazu beitragen, das Leben der Grosselterngeneration in den Jahren von 1933 bis etwa 1950 anschaulich werden zu lassen.

Alle Fotos und Dokumente können vom Museum eingescannt, die Originale zurückgegeben werden. Museumschef Tobias Engelsing bittet die Bevölkerung um Mithilfe:« Auch wenn NS-Zeit und Krieg inzwischen in weite Ferne gerückt sind, wissen wir immer noch recht wenig etwa über den Alltag in der Industrie auf beiden Seiten der Grenze, über geheime Hilfe für Verfolgte an der Grenze oder über die Aktivitäten der sogenannten Fronten-Bewegung in der Ostschweiz.» Es bleibe eine Aufgabe der Museen an der Grenze, auch heute noch sichtbar zu machen, was damals am Bodensee geschah. Wer etwas beitragen möchte, kann sich melden bei: Lisa Foege, Tel. 0049 / 7531 / 900-2851 oder bei tobias.engelsing@konstanz.de

Dienstag, 23. November – 22:30 Uhr

Die dritte «Klanghalt»-Reihe startet im Dezember

Blick in den Kreuzgang von St. Katharinen St.Gallen, anlässlich eines Konzerts 2018 in der Reihe «Klanghalt». Bild: Sabrina Stübi

(pd/map) Es gibt sie, die engagierten und mutvollen Organisatorinnen und Organisatoren: Die nach einer ersten (2017/2018) und einer zum Teil nur digitalen (2019/2020) auch in der vierten Corona-Welle eine neue dritte «Klanghalt»-Reihe auf die Beine gestellt haben. «Sage und schreibe und singe» heisst das Motto der neuen Reihe, die bis 4. Juni 2022 - sage und schreibe - 27 Veranstaltungen im Kreuzgang von St.Katharinen in St.Gallen präsentiert. Wiederum wirken zahlreiche Vokalensembles aus St.Gallen und Umgebung mit. Sie singen a cappella und lassen am Schluss das Publikum mti einstimmen in ein gemeinsames Lied. Das spirituelle Erbe von über 2500 Jahre alter Psalmpoesie erklingt und lässt jeden Samstag, 17 Uhr, den Kreuzgang lebendig werden.

Die Musikerinnen und Musiker kommen mit verschiedenen Instrumenten auf ihre Weise dem jeweiligen Psalm nahe, um «aus der Klage ein Lied zu machen und aus der Freude einen Tanz», wie es in der aktuellen Programmpräsentation von Klanghalt heisst. Die St.Galler Organistin Imelda Natter und ihr Klanghalt-Team bieten so wiederum jede Woche einen musikalischen Ruhepol an. Start der dritten Reihe ist am Samstag, 27. November, 17 Uhr. Das Vokalensemble Apollon unter der Leitung von Raphael Holenstein singt. Dazu gesellt sich die Oboistin Helen Moody.

Dienstag, 23. November – 12:51 Uhr

Buchpräsentation mit Neuerscheinungen aus dem St.Galler Vexer-Verlag

Im Kunstmuseum St.Gallen werden drei Neuerscheinungen aus dem St.Galler Vexer-Verlag vorgestellt. Bild: PD

(pd/gen) Der St.Galler Vexer-Verlag präsentiert im Kunstmuseum St.Gallen gleich drei Neuerscheinungen mit Ostschweizer Bezug. Am 26. November werden die Bücher ab 18.30 Uhr in einem Rundtischgespräch vorgestellt. Es wird von Gloria Weiss, der Leiterin der Kommunikation des Kunstmuseum St.Gallen, moderiert. Anwesend sein werden die Künstler Patrick Rohner und Christoph Rütimann, der Autor und Kunsthistoriker Yves Guignardund der Verleger Josef Felix Müller. Folgende drei Bücher werden vorgestellt:Bild:



Der St.Galler Verleger und Künstler Josef Felix Müller. Bild: Hanspeter Schiess

«Coghuf (1905-1976)» : Die Werke des Basler Malers Ernst Stocker (1905-1976) sind in bedeutenden öffentlichen Sammlungen vertreten. Der Künstler, des besser unter seinem Pseudonym Coghuf bekannt ist, hat auch ein Werk für die Aula der Universität St.Gallen geschaffen. Nun erscheint eine Monografie, die das Gesamtwerk des Künstlers würdigt. Der Autor und Kunsthistoriker Yves Guignard stellt während der Buchpräsentation den Künstler, sein Werk und die neue Publikation vor.

: Die Werke des Basler Malers Ernst Stocker (1905-1976) sind in bedeutenden öffentlichen Sammlungen vertreten. Der Künstler, des besser unter seinem Pseudonym Coghuf bekannt ist, hat auch ein Werk für die Aula der Universität St.Gallen geschaffen. Nun erscheint eine Monografie, die das Gesamtwerk des Künstlers würdigt. Der Autor und Kunsthistoriker Yves Guignard stellt während der Buchpräsentation den Künstler, sein Werk und die neue Publikation vor. «Patrick Rohner – Massenbewegungen» : Die bislang umfassendste Monografie zum Werk des Schweizer Künstlers Patrick Rohner zeigt erstmals die gesamte Medienpalette, in der sich der Künstler, der 1998 den St.Galler Manor-Kunstpreis erhielt, ausdrückt: Neben Malerei, Zeichnung, Fotografie und Film kamen in den letzten Jahren neu auch Installation, öffentlicher Raum, Aktion, Video und neue Medien hinzu.



: Die bislang umfassendste Monografie zum Werk des Schweizer Künstlers Patrick Rohner zeigt erstmals die gesamte Medienpalette, in der sich der Künstler, der 1998 den St.Galler Manor-Kunstpreis erhielt, ausdrückt: Neben Malerei, Zeichnung, Fotografie und Film kamen in den letzten Jahren neu auch Installation, öffentlicher Raum, Aktion, Video und neue Medien hinzu. «Christoph Rütimann – Bellelay»: Im Sommer 2021 bespielte Thurgauer Künstler Christoph Rütimann die Klosterkirche Bellelay im Berner Jura. Rütimann spricht während der Buchpräsentation über sein Werk in Bellelay. Mit Installationen, Video, Sound, Performance, Text und Malerei, interagierte der Künstler mit dem Ausstellungsort und hinterfragte seine Konventionen und Gesetzmässigkeiten.



Dienstag, 23. November – 09:38 Uhr

Der Wandmaler und Illustrator Dominik Rüegg stellt in der kleinsten Galerie St.Gallens aus

Dominik Rüegg bemalte im Juni 2021 eine ganze Bradmauer an der Oberstrassse in St.Gallen. Nun stellt er in der Galerie vor der Klostermauer aus. Bild: Arthur Gamsa

(pd/gen) Bekannt durch seine grossen Wandmalereien und Landscapes zeigt Dominik Rüegg, Künstlername Drü Egg, seine Arbeiten nun im kleineren Format unter dem Titel «Landscapes 2» in der Galerie vor der Klostermauer in St.Gallen. Die Vernissage findet am Freitag, 26. November von 18 bis 20.30 Uhr im Freien vor der Galerie statt.



Einladungskarte für die Ausstellung von Dominik Rüegg. Bild: PD

Über mehrere Jahre hinweg experimentiert der Illustrator und Wandmaler mit seinem unverkennbaren Stil. Seine Werke werden in unterschiedlicher Form gezeigt und sind in einer Installation im oberen Bereich der Galerie begehbar.

Am Samstag, 4. Dezember, kann man von 14 bis 17 Uhr während eines Live-Painting -Nachmittags erleben, wie Drü Egg vor Ort seine Landschaften entstehen lässt.



Montag, 22. November – 14:06 Uhr

Adventliche Abendmusik in der St.Galler Kathedrale

Die Grosse Orgel der St.Galler Kathedrale spielt in den vier Abendmusiken im Advent eine Hauptrolle.

Bild: Sabrina Stübi

(pd/bk.) Seit Jahren gehören sie in der St.Galler Altstadt zum Advent wie die elegant leuchtenden Sterne und die Tanne auf dem Klosterplatz: die kleinen Montagabendkonzerte in der Kathedrale, ins Leben gerufen von Domorganist Willibald Guggenmos. 2020 fand die Abendmusik im Advent jeweils hinter verschlossenen Türen statt und wurde gestreamt; dieses Jahr spielt der Domorganist wieder live, vor Publikum mit Covid-Zertifikat – zweimal in Verbindung mit einem Vokalensemble der Dommusik und zweimal solo.

Den Auftakt macht am 29. November ein Programm mit Orgelmusik und Gregorianik; die Frauen- und die Männerchoralschola der Kathedrale (Leitung: Rita Keller, Domkapellmeister Andreas Gut) steuern adventliche und marianische Gesänge bei - darunter «Rorate coeli», «Ave maris stella» und die feierliche Version des «Salve Regina». Willibald Guggenmos spielt Werke von Bach, Reger und Johannes Rau (*1960).

Im zweiten Konzert am 6. Dezember wird die Orgel bekannte Adventslieder aufnehmen und in virtuosen Choralvorspielen von Jan Janca (*1933) neu beleuchten. Das Collegium Vocale der Dommusik ist am 13. Dezember mit von der Partie und singt Motetten von Hans Leo Hassler, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn und Herbert Howells. Im Zentrum des Programms steht die Uraufführung der Orgelfantasie über «Es kommt ein Schiff geladen» von Mathias Rehfeldt (*1986).

Den Abschluss bildet die Abendmusik vom 20. Dezember mit Orgelwerken von Liszt, Saint-Saëns und Hendrik Andriessen, von Hermann Seidl und Edwin H. Lemare. Der Eintritt ist frei, es wird keine Kollekte aufgenommen. Die Konzerte beginnen jeweils um 18.30 Uhr.

Freitag, 19. November – 13:19 Uhr

Neue Single von Panda Lux

Die vier Rorschacher Moritz Widrig (Schlagzeug), Janos Mijnssen (Bass), Silvan Kuntz (Gesang) und Samuel Kuntz (Gitarre) bilden zusammen Panda Lux. Bild: PD

(pd/wec) «Ich habe Blumen mitgebracht. Nicht selbst gepflückt, dafür selbst bezahlt. Ich leg sie nieder auf das Grab, das wir uns schaufeln jeden Tag.» Dies proklamiert Panda Lux-Sänger Silvan Kuntz stoisch, zu ungewohnt-experimentellen Klängen auf ihrer neuen Single «Blumen», die seit heute Freitag erhältlich ist.

Der neue Song der Rorschacher Popband ist ein Plädoyer gegen die Generation «Hedonismus um jeden Preis». Mitten in die Fratze der Dekadenz - dorthin, wo es wehtut. Hierbei schafft es das Quartett, sich herrlich subtil, deswegen jedoch nicht minder kritisch, mit dem eigenen Beitrag zur Klimakrise auseinanderzusetzen. Das Resultat: Feinste Popmusik anno 2021.

Freitag, 19. November – 10:36 Uhr

Tiere als Puppen und Präparate im Naturmuseum Thurgau

Die Puppenspieler Simon Engeli und Rahel Wolgensinger sind mit ihren tierischen Puppen im Naturmuseum Thurgau zu Gast.

Bild: Ralph Ribi

(pd/gen) Ob Puppe auf der Bühne oder Präparat im Museum: Beide wollen sie das dargestellte Tier zum Leben erwecken, tun dies aber auf unterschiedliche Weise. Gut gespielt oder gut präpariert, berühren sie uns und werden manchmal zum Spiegelbild unserer selbst.

In der neuen Ausstellung des Naturmuseums Thurgau «Wir wollen nur spielen! Tiere im Figurentheater», die am 26. November um 19 Uhr eröffnet, trifft das tierische Theaterensemble der Thurgauer Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger auf seine naturgetreuen Vorbilder. Die Gegenüberstellung von Tierpuppe und Tierpräparat wirft spannende Fragen auf: Was haben Puppe und Präparat gemeinsam, worin unterscheiden sie sich? Wie werden sie gebaut? Was lässt sie lebendig werden?

Von der Weihnachtsgans Auguste über Herrn Eichhorn bis zum alten Esel: Alle erzählen sie ihre Geschichte und staunen dabei über die lebensechten Artgenossen, die neben ihnen stehen.

Donnerstag, 18. November – 16:07 Uhr

«Julia und Romeo» am Theater St. Gallen: Sonderangebot für Personen unter 30 Jahren

Die Inszenierung «Julia und Romeo» bringt Frauenpower in Shakespeares Klassiker. Bild: PD

(pd) William Shakespeares «Romeo und Julia» ist vielleicht die berühmteste Liebesgeschichte der Weltliteratur. Am Theater St.Gallen hat sich die junge Regisseurin Mirja Biel mit dem Schauspielensemble des Klassikers angenommen. In ihrer Version steht Julia im Mittelpunkt – und stellt Fragen und Forderungen einer jungen Frau von heute. So entstand ein zünftig entstaubter, frischer Shakespeare mit dem Titel «Julia und Romeo». Ein Klassiker mit Frauenpower, der speziell auch jungen Zuschauenden zu empfehlen sei, wie die Kritik nach der Premiere schrieb.

An ein junges Publikum richtet sich das Sonderangebot des Theaters St.Gallen für die Vorstellung von «Julia und Romeo» vom Donnerstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr im Um!bau. Personen unter 30 Jahren erhalten an diesem Abend ein Ticket zum unschlagbaren Einheitspreis von 25 Franken, unabhängig von der Kategorie. Nach der Vorstellung sind sie an der Bar zu einem Gratisdrink eingeladen und treffen dort die Bühnen-Julia und den Bühnen-Romeo, Tabea Buser und Julius Schröder, zum Gedankenaustausch.

Donnerstag, 18. November – 15:03 Uhr

Theater Kosmos Bregenz: Spielbetrieb bis auf weiteres eingestellt

Alle Programmpunkte am Theater Kosmos in Bregenz werden bis auf weiteres verschoben. Bild: PD

(pd/wec) Das Theater Kosmos in Bregenz hat sich aus mehreren Gründen entschlossen, ab sofort alle Theateraufführungen und Veranstaltungen der nächsten Zeit zu verschieben. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Dazu gehört die Produktion «Limbus» von Florentina Hofbauer, deren Premiere für den kommenden Donnerstag geplant war, aber auch alle weiteren Veranstaltungen wie das «Kosmolino» und der «Kosmos Diskurs». Alle Programmpunkte sind bis auf weiteres vom Spielplan genommen und sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.

Gründe für diese Entscheidung sind laut Mitteilung die extremen Zahlen der Covid-Neuerkrankungen, die sich zuspitzende Situation in den Krankenhäusern und vor allem die Empfehlung vieler Expertinnen und Ärzte, durch Kontaktreduktion die vierte Welle zu brechen. Eine Einladung zu Theaterabenden und Veranstaltungen sei unter diesem Aspekt für das Theater Kosmos nicht vertretbar, schreiben die Verantwortlichen.

Mittwoch, 17. November – 13:35 Uhr

Buchvernissage mit der Thurgauer Autorin Zsuzsanna Gahse

Die Thurgauer Autorin Zsuzsanna Gahse stellt ihr neues Buch in Gottlieben vor.

Maurice Hass / Key

(pd/gen) Das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben feiert am 21. November mit Zsuzsanna Gahse die Vernissage ihres neuen Buchs «Bergisch teils farblos». Die Veranstaltung mit der bekannten Autorin aus Müllheim wird von Rebecca Schnyder moderiert.

»Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …«, notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern.

Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.

In über 500 Aufzeichnungen entfaltet Zsuzsanna Gahse in «Bergisch teils farblos»ein feinmaschiges Zusammenspiel zwischen sechs Freunden. Zugleich entsteht ein lebendiges Panorama der Bergwelten, eine vielschichtige Typologie des «Bergischen».

Dienstag, 16. November –10:59 Uhr

Regisseur Iwan Schumacher und Künstlerin Zilla Leutenegger präsentieren Dok-Film «Zilla» in St.Gallen

Die Künstlerin Zillla Leutenegger steht im Mittelpunkt von Iwan Schumachers neuem Dokumentarfilm «Zilla». Bild: PD

(pd/gen) Während drei Jahren begleitete der Frauenfelder Filmemacher Iwan Schumacher die Bündner Künstlerin Zilla Leutenegger mit der Kamera. Von Mai bis Ende Juli 2021 widmete ihr das Bündner Kunstmuseum eine umfassende Werkschau. Der Film «Zilla» fokussiert auf die Entstehung von drei Kunstwerken der Churer Ausstellung. Diese Arbeiten bilden die Ausgangspunkte für Streifzüge durch das Leben und Werk von Zilla Leutenegger.

Am Mittwoch, 17. November, 20 Uhr, sind der Regisseur Iwan Schumacher und Zilla Leutenegger im Programmkino Kinok St.Gallen bei der Filmvorführung zu Gast. Das Gespräch führt die Kunsthistorikerin Corinne Schatz. Am Sonntag, 21. November, 11 Uhr, machen Schumacher und Leutenegger Halt im Cinema Luna in Frauenfeld. Nach dem Film unterhält sich Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, mit der Künstlerin Zilla Leutenegger und dem Filmemacher Iwan Schumacher.



Im Film stellt Schumacher Fragen wie: Welche Rolle spielen Erinnerungen und Autobiografisches in ihrer Arbeit? Wie werden diese in den Kunstwerken transformiert? Was hat es mit der Doppelgänger-Figur «Zilla» auf sich, die in ihren Zeichnungen und Videos immer wieder auftaucht? Welche Rolle spielt das Frausein für sie als Künstlerin – oder eben nicht? Und nicht zuletzt: Was heisst es, Kunst zu produzieren in Zeiten von Corona? Der Film will gemäss Medienmitteilung ein ein sehr gegenwärtiges Bild davon zeichnen, was es heisst heute Künstlerin zu sein, jenseits aller romantischen Künstlerklischees.

Montag, 15. November – 09:00 Uhr

Klarinettist Ignazio Pisana zu Gast beim Appenzeller Kammerorchester

Ignazio Pisana ist Soloklarinettist beim Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

(pd/map) «Verträumt, verspielt, verklärt» ist das Motto der drei Konzerte, die das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber nächstes Wochenende in der Region präsentiert. Zu Beginn erklingt eine Komposition des jungen, 1986 geborenen Walliser Komponisten Andreas Zurbriggen, sein dreiteiliges Stück «Les Épaves». «Träumerisch sanfte Töne erklingen in diesen Fundstücken mit Bildtiteln, die assoziativ gehört und mit eigenen Bildern ergänzt werden können», beschreibt der Flyer diese Komposition.

Ein Highlight der Konzertliteratur ist Mozarts berühmtes Klarinettenkonzert A-Dur. Als Solisten hat das Appenzeller Kammerorchester Ignazio Pisana eingeladen. Er ist langjähriger Soloklarinettist im Sinfonieorchester St.Gallen. Als drittes Werk hat das Appenzeller Kammerorchester Edward Elgars «Serenade for Strings» aufs Programm gesetzt. Ein Stück, das von der weiten Landschaft Englands beeinflusst ist. Die Konzerte finden am Freitag, 19. November, 19.30 Uhr (Kirche Wolfhalden), Samstag, 20. November, 18.30 Uhr (reformierte Kirche Bühler), und am Sonntag, 21. November, 17 Uhr (Tonhalle St.Gallen) statt. Es gilt Zertifikatspflicht.

Freitag, 12. November – 20:18 Uhr

St.Gallen erhält den ersten Kulturstadtplan mit über 180 Institutionen

Der Kulturstadtplan ist kostenlos im Büro von St.Gallen-Bodensee Tourismus im Stiftsbezirk erhältlich.

Bild: PD

(pd/gen) Die umtriebige St.Galler Kulturvermittlerin Brigitte Kemmann präsentiert ihren neusten Streich. Sie hat einen Kulturstadtplan für St.Gallen herausgegeben. Mehr als 180 Kulturinstitutionen hat sie erfasst, vom Frauenpavillon im Stadtpark über das Seifenmuseum bis zum Kleintheater 111. Einzelne Teile des Plans sind perforiert und können vorsichtig geöffnet werden.

Brigitte Kemmann.

Bild: Urs Bucher

Ein PDF des kulturellen Stadtplans kann hier heruntergeladen werden. 11'000 Stück davon wurden gedruckt. Einzelne Pläne und kleinere Mengen können bei St.Gallen-Bodensee Tourismus bezogen werden. Der Plan wird kostenlos an Interessierte abgegeben. Alle Daten findet man auch unter www.kultursanktgallen.ch



Der Kulturstadtplan basiert auf einem Plan, der vor Jahrzehnten gezeichnet und nun erweitert und vom Illustrator Jonathan Nemeth soweit wie möglich auf einen aktuellen Stand gebracht wurde. Bei jeder neuen Auflage wird der Plan überarbeitet und fehlende oder neue Institutionen werden hinzugefügt.



Freitag, 12. November – 19:48 Uhr

Autorin Judith Hermann sagt Lesetournee krankheitsbedingt ab

Autorin Judith Hermann.

Bild: Andreas Labe

(pd/gen) Am Montag, 15. November, wäre die mehrfach ausgezeichnete deutsche Schriftstellerin Judith Hermann im Rahmen ihrer Lesetournee Gast des Literaturhauses Wyborada St. Gallen gewesen. Sie hätte aus ihrem neusten Bestseller «Daheim» lesen wollen. Leider muss die Autorin krankheitsbedingt ihre Lesetour absagen, wie das Literaturhaus in einer Mitteilung schreibt. Es bemüht sich um einen neuen Termin im Frühjahr.

Freitag, 12. November – 12:16 Uhr

Feministische Landsgemeinde in Appenzell mit Anna Rosenwasser

Anna Rosenwasser (dritte von links) führt als Moderatorin durch die feministische Landsgemeinde. Hier bei einem Auftritt des Pro-Komitees für die Initiative «Ja zum Schutz vor Hass für Lesben, Schwule und Bisexuelle».

Bild: Peter Klaunzer/Key (Bern, 9. Februar 2020)

(pd/cal) Der Landsgemeindeplatz in Appenzell wird am 13. November Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. Das Festival Les Créatives organisiert am Samstag eine feministische Landsgemeinde. Anlass dazu ist die Einführung des Frauenstimmrechts am 7. Februar 1971.



Mit dem Projekt Vote 71/21 kehren Les Créatives die politische Situation von vor 1971 nach eigenen Angaben um, indem sie nur Frauen, Inter-, Nichtbinäre- und Transmenschen über feministische Themen abstimmen lassen. Diese wurden zuvor von einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Die Veranstalterinnen schreiben:



«Die Landsgemeinde im Herzen von Appenzell Innerrhoden, der Landsgemeindeplatz, wird eine Mischung aus Schweizer Tradition und eklektischer feministischer Energie sein!»

Die Landsgemeinde beginnt um 14 Uhr mit der Performance «Pläne schmieden» der Appenzeller Künstlerin Angela Osterwalder. Um 16 Uhr findet die Abstimmung zu acht feministischen Themen statt. Dabei geht es beispielsweise um die Finanzierung des Kampfs gegen geschlechterspezifische Gewalt, ökologische Investitionen und eine Verkürzung der Arbeitszeit. Durch diesen Teil des Anlasses wird die LGBTQ-Expertin und Moderatorin Anna Rosenwasser führen. Abschluss der Landsgemeinde bildet um 17 Uhr die Prozession zur Sitter, wo feministische Anliegen der Natur übergeben werden.

Eine weitere Landsgemeinde wird es am 20. November in Genf geben. Zudem läuft seit Anfang November auf www.vote71-21.ch die digitale Abstimmung über die erwähnten Themen. Die Abschlussdiskussion der Abstimmungsresultate findet an der Universität Genf statt.



Donnerstag, 11. November – 11:30 Uhr

Figurentheater mit Angebot für Kinder von Eltern ohne Zertifikat: Trotz fehlender Impfung Vorführungen besuchen können

Eines der Stücke im Figurentheater mit Kinderbetreuung ist Cinderella für Kinder ab fünf Jahren mit Eliane Blumer.

Bild: PD

(pd/vre) Das Figurentheater St.Gallen reagiert mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die heftigen Diskussionen um die Impfung gegen das Coronavirus. «Unter dem Eindruck der aktuellen gesellschaftlichen Situation» führt das Theater ein neues Betreuungsangebot ein: In jeder der nächsten Vorstellungsserien wird es ein Spieldatum geben, an dem auf Wunsch Kinder von Familien, die ungeimpft sind, durch die Vorstellung begleitet werden. Die jungen Besucherinnen und Besucher werden dabei am Theatereingang abgeholt und während der ganzen Vorstellung betreut und beaufsichtigt.

Es sei dem Figurentheater ein Anliegen, «dass jedes Kind, unabhängig von der Haltung seiner Eltern in der aktuellen Impf-Debatte, die Möglichkeit hat, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen». Mit dem neuen Angebot hoffe das Theater, dazu beitragen zu können, wird die Aktion in einer Mitteilung begründet. Wer das Angebot nutzen will, sollte seine Kinder dafür möglichst frühzeitig unter Telefon 071'223’12’47 oder per Mail anmelden. Bis Weihnachten wird die Kinderbetreuung im Figurentheater an vier Terminen angeboten:

«Die Bremer Stadtmusikanten» - Sonntag, 21.11., 14.30.

- Sonntag, 21.11., 14.30. «Samichlaus gsuecht!» - Sonntag, 05.12., 11.00.

- Sonntag, 05.12., 11.00. «Das hässliche junge Entlein» - Mittwoch, 8.12., 14.30.

- Mittwoch, 8.12., 14.30. «Cinderella» - Dienstag, 21.12., 14.30.

Donnerstag, 11. November – 09:20 Uhr

Junges Kammerorchester Ostschweiz mit farbigem Herbstprogramm

Zweimal am Wochenende in der Region zu hören: Der Dirigent Luis Toro Araya dirigiert das Junge Kammerorchester Ostschweiz. Bild: PD

(pd/map) Es ist eine schöne und schon langjährige Tradition, dass sich das Junge Kammerorchester Ostschweiz immer wieder mit farbigen Konzertprogrammen zurückmeldet.

Ein Programm mit unbekannteren Werken für Kammerorchester. Bild: PD

Die Idee dieses Orchesters ist entstanden, weil Ehemalige aus den beiden Jugendorchestern Il Mosaico (Wattwil) und Jugendorchester Thurgau auch nach ihrer Schulzeit als junge Erwachsene weiter miteinander Musik machen wollten. Das Ensemble wählt sich für seine Konzerte jeweils einen neuen Dirigenten.

Jetzt gibt es am Samstag, 13. November, 19.30 Uhr (evangelische Kirche Altnau), und am Sonntag, 14. November, 17 Uhr (evangelische Kirche Nesslau), ein Konzert mit Komponisten, die sonst eher selten auf Konzertprogrammen zu lesen sind. Der Dirigent Luis Toro Araya leitet das Konzert mit Werken von Glasunow, Suk und anderen. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Mittwoch, 10. November – 20:17 Uhr

Drei Ausstellungen zur Wiedereröffnung des Kunstmuseums Liechtenstein

«Out of Office»: Sammlungsstücke der VP Bank Kunststiftung verlassen erstmals ihren Stammplatz in diversen Bankgebäuden. Bild: pd

(pd/bk.) Mehrere Wochen lang war das Kunstmuseum Liechtenstein mit der Hilti Art Foundation wegen Instandhaltungsarbeiten geschlossen. Nun findet am 11. November - dem Tag seines 21-jährigen Bestehens - die Wiedereröffnung des Hauses mit drei neuen Ausstellungen statt.

Die brasilianische Künstlerin Rivane Neuenschwander zeigt unter dem Titel «knive does not cut fire» poetische Arbeiten, die von einem starken Interesse an kulturellen, psychologischen und soziologischen Fragestellungen zeugen, aber auch an Prozessen der Natur und deren globalen Wirkungen.

Die von Uwe Wieczorek kuratierte Ausstellung «Körper - Geste - Raum» präsentiert Werke aus der Hilti Art Foundation, unter anderem von Umberto Boccioni, Lucio Fontana, Gotthard Graubner, Ferdinand Hodler, Leiko Ikemura, Callum Innes und Thomas Struth - Malerei, Grafik, Plastik und Fotografie.

Schliesslich verlassen Sammlungsstücke der VP Bank Kunststiftung anlässlich des 25. Geburtstages erstmals ihren Stammplatz in diversen Bankgebäuden in Vaduz, Triesen und Zürich: «Out of Office» ist Motto dieser Ausstellung. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt in nichtgegenständlichen Positionen von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart; sie werden hier in kontrastiver Gegenüberstellung präsentiert.

Die Vernissage aller drei Ausstellungen beginnt um 18 Uhr. Zudem finden am Wochenende zwei Tage der offenen Tür statt, am 13./14. November von 10-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Besucher ab 16 Jahren gilt die 3G-Regel, es wird zudem gebeten, während der Veranstaltungen und in den Ausstellungsräumen eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Mittwoch, 10. November – 10:45 Uhr

Uraufführung von Pierre Massaux' Stück «Ein Dschihad der Liebe»

Liebe ist stärke als der Hass in der neuen Produktion des St.Galler Regisseurs Pierre Massaux.

Bild: Urs Bucher

(pd/gen) Liebe ist der Weg zur Weisheit. Darum geht es im Kern in der Uraufführung «Ein Dschihad der Liebe» des Théâtre du Sacré von Pierre Massaux. Premiere ist am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr im Theater 111 in St.Gallen. In seinem neuen Stück verknüpft Regisseur Massaux zwei Texte. Zum einen Platons Klassiker der Philosophie Symposion, dessen zentrales Thema die Liebe ist.

Zum andern die Erzählung «Mein Dschihad der Liebe» von Mohamed El Bachiri. Der Belgier mit marokkanischen Wurzeln verlor seine Frau bei den Anschlägen in Brüssel im März 2016. Als Reaktion auf die Anschläge und seinen persönlichen Verlust hielt er im flämischen Fernsehen einen Appell für Liebe und Menschlichkeit. Seine Gedanken veröffentlichte Bachiri später in Buchform. Der Autor ist am 13. November im Anschluss an die Aufführung des Stücks Podiumsgast im Theater 111.



Dienstag, 9. November – 18:31 Uhr

Kulturvermittler Richard Butz berichtet über sein Leben als Sammler

Richard Butz hat einen Teil seiner Bücher- und Dokumentensammlung der Kantonsbibliothek AR geschenkt.

Bild: Ralph Ribi

(pd/gen) Seit über 50 Jahren sammelt der 1943 in St. Gallen geborene Buchhändler, Journalist, Buchautor, Kulturvermittler und nebenbei Kunstschaffende Richard Butz. Eine seiner Sammlungen besteht aus Büchern und Dokumenten über Ascona und den Monte Verità, Künstlerkolonien und -gruppen, Aussenseiterinnen, Utopisten, Visionärinnen, Avantgardisten, Denkerinnen und religiöse Gemeinschaften.

Die Sammlung umfasst 900 Bücher und mehrere Bundesordner mit Dokumenten und Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften. Sie befindet sich nun als Schenkung in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Trogen, als Bestandteil der Collectio Magica et Occulta CMO.

Am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, berichtet Richard Butz im Obergerichtssaal im Rathaus Trogen über sein Leben als Sammler und gibt mittels einer Bild- und Textcollage Einblicke in diesen aussergewöhnlichen Bestand. Die Texte werden von der St.Galler Schauspielerin Nathalie Hubler gelesen.

Dienstag, 9. November – 16:58 Uhr

Künstler Marc Norbert Hörler erhält Innerrhoder Werkbeitrag

Bild: PD

(pd/gen) Seit dem Jahr 2000 vergibt die Innerrhoder Kunststiftung in unregelmässigen Abständen Werkbeiträge, um zeitgenössisches Kunstschaffen zu fördern. Der Stiftungsrat hat einstimmig beschlossen, den diesjährigen Werkbeitrag in der Höhe von 10'000 Franken an Marc Norbert Hörler zu vergeben, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er sei ein Sprachkünstler, der mit Wörtern, deren Bedeutung, Ausdrucks- und Wirkungskraft arbeite.



Geboren und aufgewachsen in Gonten, lebt Hörler heute in Berlin. Der 31-Jährige erhält den Werkbeitrag für sein Kunstprojekt mit dem Arbeitstitel «occult words diffusing remembrence of a scented future». Der Künstler möchte sich im Landesarchiv Appenzell mit historischen Texten und dem Gebrauch der Appenzeller Sprache beschäftigen. Dabei will er sich den Protokollen von Hexenbefragungen widmen und neben der sprachlich-historischen Analyse vertieft mit okkulten und magischen Praktiken auseinandersetzen. Das Projekt sieht vor, dass Hörler performative Lesungen und Vorträge macht. Als poetische Interpretation seiner Recherchen ist eine zweisprachige Publikation in Appenzellerdialekt und Englisch geplant.



Montag, 8. November – 18:04 Uhr

Die acht Finalisten des Contests «BandXOst» 2021 stehen fest

Die Cutting Curves aus Trogen und Teufen überzeugten die Jury in der Qualifikationsrunde mit reichlich Energie. Bild: pd

(pd/bk.) Über einen Mangel an Kreativität und an jungenTalenten kann sich die Ostschweizer Musikszene derzeit nicht beklagen. Der diesjährige Contest «BandXOst» hat viele neue Formationen aus den Probekellern gelockt. An den neun Qualifikationen standen jeweils bis zu sieben Bands auf der Bühne – nun hat die Jury aus 60 Bewerbungen die acht Finalisten bekannt gegeben. Sie werden sich am 27. November beim grossen Finale in der St. Galler Grabenhalle messen.

Mit von der Partie sind Choose the Juice, eine fünfköpfige Rockgruppe aus St. Gallen und Rehetobel; aus Graubünden das Duo Anik mit intimen Songs. Laute Töne steuert Discomfort of Existence bei, eine Punk-Formation aus Zürich und Winterthur. Verträumten Pop gibt es in der Performance von The Pigeons aus dem Thurgau. Mit «krassen Beats und Rhymes» überzeugte der in St. Gallen lebende Rapper KAPCA93 in der Qualifikation; weitere Finalisten sind die Cutting Curves aus Teufen und Trogen, Secret Tension sowie die Rockband Mainstreet Factory.

Freitag, 5. November – 20:30 Uhr

Träumereien für Streicher und Saxophon in Romanshorn

Niculin Janett (Mitte) mit seinem Ensemble. Bild: PD

(pd/map) In der Romanshorner Reihe «Klangreich» ist am Sonntag, 7. November, 17 Uhr, der junge Thurgauer Musiker mit Bündner Wurzeln Niculin Janett in der Alten Kirche Romanshorn zu hören. Der Saxofonist stellt mit seinem Ensemble sein Projekt «rêveries dansantes» vor. Niculin Janetts Kompositionen verbinden die Klangwelt des klassischen Streichquintetts mit Elementen aus dem Jazz und der Volksmusik.

Die ersten Ideen für sein eigenes Werk kamen Niculin Janett in der Welthauptstadt des Jazz, in New York, wo er immer wieder für längere Studienaufenthalte weilt. Es entstanden die «rêveries dansantes», geschrieben für Streicher und Saxofon. Darin verwebt der junge Komponist folkloristische Melodien mit Rhythmen aus dem Jazz und unterlegt sie mit dem Farbenreichtum klassischer Harmonien.

Freitag, 5. November – 09:10 Uhr

Piazzollas «Jahreszeiten» zum Jubiläum des Kammerorchesters St.Gallen

Im Mai 2021 probte das Kammerorchester St. Gallen unter erschwerten Bedingungen für zwei Konzerte hinter verschlossenen Türen.

Bild: Michel Canonica

(pd/bk.) Eines der frechsten und temperamentvollsten Programme seit seiner Gründung vor zehn Jahren verspricht das Kammerorchester St.Gallen dem Ostschweizer Publikum zum kleinen Jubiläum, ab heute Freitag, 5. November und am Wochenende: in der Hundertwasser-Markthalle Altenrhein, der St.Galler Lokremise und der Alten Stuhlfabrik Herisau. Es geht von Europa nach Südamerika, in die Welt Astor Piazzollas, des Tangos und der Milonga – das ist die fröhlichere, weniger langsame Version des Tanzes.

Mit von der Partie sind neben der Violinistin Sara Eigenmann der argentinische, in St.Gallen lebende Tänzer Rafael Herbas mit seiner Partnerin Lea Graber: zum Orchestergeburtstag wird getanzt und feurig aufgespielt. Ausgewählt hat Dirigent Mathias Kleiböhmer neben den vier Jahreszeiten Astor Piazzollas («Las Cuatro Estaciones Portenas») die Bachiana Brasileira Nr.9 von Heitor Villa Lobos sowie diverse Milongas, arrangiert für Streichorchester von T. Filipczak.

Donnerstag, 4. November – 13:25 Uhr

Ostschweizer Klaviertrio Artemis spielt Astor Piazzolla

Das bekannte Trio Artemis wird 25 Jahre alt. Gespräch mit den drei Damen. Über Geschichte, Erfolg, Zukunft. Auftritt 7.11. Museum Rosenegg, Kreuzlingen Arthur Gamsa

(pd/map) 25 Jahre Bühnenerfahrung hat das Ostschweizer Trio Artemis, das sich als schwungvolles Drei-Frauen-Klaviertrio stets auch mit der Musik von Astor Piazzolla beschäftigt hat. Zum hundertsten Geburtstag des grossen argentinischen Tango-Komponisten spannt das Trio jetzt mit Marcelo Nisinman zusammen, einem international renommierten Bandoneonisten aus Argentinien. Auftakt der Piazzolla-Tournee ist am Sonntag, 7. November, 17 Uhr, in der Kirche Haldenbühl in Gossau.

Donnerstag, 4. November – 10:03 Uhr

Nachtschicht im Kunstmuseum St.Gallen mit 14 Performances

Unter dem Titel «Soft Machines» loten 14 Kunschaffende die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine aus. Bild: Laura van der Tas

(pd/gen) Die Nachtschicht, das junge und experimentelle Freitagabend-programm des Kunstvereins St.Gallen, findet am 5. November 2021 im Kunstmuseum St.Gallen statt. Es wird von den Künstlerinnen Martina Morger und Laura van der Tas kuratiert. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ab 18 Uhr neben der Spätöffnung des Kunstmuseums St.Gallen ein vielfältiger Performanceabend unter dem Titel «Soft Machines». Insgesamt sind 14 lokale, nationale und internationale Kunstschaffende daran beteiligt. Sie untersuchen die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine.



Dazu gehören: Andrea Vogel, Birgit Widmer, Cheyenne Oswald, Claude Bühler, Davide-Christelle Sanvee, Gemma Jones, Ivy Monteiro, Lei Saito, Lukas Zerbst, Mariya Vasilyeva, Mona Louisa-Melinka Hempel, Monica Germann, Sarah Glück, Saturn Akin.

Mittwoch, 3. November – 14:54 Uhr

Elektro trifft Schwyzerörgeli am Chillmodul in Lichtensteig

Bit-Tuner macht am Toggenburger Chillmodul tanzbaren Elektro.

Bild: Jennifer Koenig

(pd/gen) Zum Abschluss ihres Festivaljahres spannen die Klangwelt Toggenburg und das Rathaus für Kultur in Lichtensteig am Samstag, 6. November, zusammen und laden ein zum Chillmodul, einer Nacht der elektronischen Musik. Bekannte Namen der Schweizer Szene sind zu Gast wie Bit-Tuner aus St. Gallen, Papiro aus Basel und Noémi Büchi aus Zürich. Sie bieten mehr oder weniger tanzbaren Elektro. Ab 20 Uhr wird in der warmen Stube des Rathauses für Kultur gechillt und in der kalten Fabrikhalle des Stadtufers getanzt.



Mitten in der Nacht lassen der Nidwaldner Adrian Würsch und der Basler Arev Imer die Klänge des Schwyzerörgelis und der elektronischen Musik ineinander verschmelzen und etwas ganz Neues entstehen.

Dienstag, 2. November – 14:25 Uhr

Glauser Quintett interpretiert Texte von Peter Stamm

Das Glauser Quintett hat sich auf die Interpretation von Texten Schweizer Autoren spezialisiert.

Bild: PD

(pd/gen) Auch in seiner sechsten Produktion «In fremden Gärten» bleibt das Glauser Quintett den Schweizer Autoren treu und bringt zwei Erzählungen des Thurgauers Peter Stamm auf die Bühne: «In fremden Gärten» und «Im Alter». Beide Geschichten spielen in einem grösseren Dorf in der Provinz und erzählen von der Einsamkeit ihrer Bewohner, von erloschenen Freundschaften und von der Angst vor allzu grosser Nähe: man kennt einander und ist sich über die Jahre doch fremd geworden oder fremd geblieben. Ein Dorf wie jedes andere auch.

Das Glauser Quintett spielt sein literarisches Konzert, eine Koproduktion mit dem Theaterhaus Thurgau, am Freitag und Samstag, 5./6. November, jeweils um 20 Uhr im Eisenwerk Frauenfeld.



Dienstag, 2. November – 11:30 Uhr

Kunstwerke aus Papier in Gottlieben

Bild: Dieter Langhart

(pd/gen) Alle zwei Jahre steht im Bodmanhaus in Gottlieben das Papier im Mittelpunkt. Die Ausstellung «Papier & was» findet 2021 bereits zum zehnten Mal statt. Zehn Kunstschaffende und Handwerkerinnen stellen vom 5. bis 7. November ihre schönsten Werke aus Papier aus.

Als «Special Guest» ist das soziale Projekt «Agathu» aus Kreuzlingen dabei. Die Menschen, die vom Ausreisezentrum (BAZoV) ins Sprach-Nähcafé von «Agathu» kommen, leben nur für kurze Zeit in Kreuzlingen. Ihre Wege führen sie meist zurück ins Herkunftsland oder in einen anderen Staat des Dublin-Raumes. Sie stellen die neue Upcycling-Kollektion «Paper Belts» vor - bunte und einzigartige Papiergürtel.

Die Künstlerin Heidi Schöni präsentiert das Buch «Handmade Papers of the World» vor. Die spezielle und aufwendig gestaltete Edition enthält 260 Einzelmuster aus Papiermanufakturen aus der ganzen Welt. Sie wurden von den Japanern Eiichi Takeo und Hiraku Kido in sechsjähriger Arbeit zusammengetragen.

Die Appenzellerin Verena Sieber-Fuchs macht filigrane Kunstwerke aus scheinbar wertlosen Materialien.

Bild: Michel Canonica

Weitere Ausstellerinnen und Gäste sind: Die St.Gallerin Judith Bodenmann mit ihrer Kalligrafie- und Schriftkunst, Johannes Folmer von der Homburger Papiermanufaktur, Rita Imfeld mit ihren Buntpapieren, die Handbuchbinderin Sandra Merten, die Papierkünstlerin Gerda Ritzmann, die gebürtige Appenzellerin Verena Sieber-Fuchs mit ihren filigranen Schmuckstücken, die Scherenschnittkünstlerin Gaby Studer, die Schachtelmacherin Anne Weber und Therese Weber mit ihrer «Paper Art».



Die Ausstellung wird am Freitag, 5. November, um 18 Uhr eröffnet. Es spricht Peter Grimm, der Vizepräsident der Thurgauischen Bodman-Stiftung. Die Vernissage wird von Florian Kern musikalisch umrahmt.

Freitag, 28. Oktober – 13:41 Uhr

Kolumnist Max Goldt liest im Theater Konstanz

Der Berliner Kolumnist Max Goldt kommt nach Konstanz. Bild: A. Martens

(pd/gen) Max Goldt gehört zu den bekanntesten Kolumnisten Deutschlands und ist vielfach ausgezeichnet. Am Mittwoch, 3. November, ist der Wahlberliner um 20 Uhr zu Gast im Konstanzer Stadttheater. Er ist Satiriker, Gesellschaftskritiker und Alltagsbeobachter.

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann sagt über Goldt: «Dass sein Werk sehr komisch ist, weiss ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau und Flensburg.» Und ergänzt: «Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind.»

Donnerstag, 28. Oktober – 18:58 Uhr

Finissage und Soundperformance in der Kunsthalle Arbon

«Eine poetische und schauerlich schöne Reflexion über die Wechselwirkung zwischen Fortschritt und Niedergang»: So charakterisiert Kuratorin Deborah Keller die Installation Séverin Guelpas in der Kunsthalle Arbon. Bild: P. Baracchi

(pd/gen) Demnächst schliesst die Kunsthalle Arbon ihre Tore für die Winterpause. Am Sonntag, 31. Oktober, ist die Installation «Subsidence of Growth» des Genfer Künstlers Séverin Guelpa zum letzten Mal zu sehen. Er hat die ehemalige Fabrikhalle abgedunkelt und ein Wasserbecken darin installiert. Daraus ragen abstrakte Elemente mit leuchtenden Konturen, ausserdem ist ein knisterndes Geräusch zu hören. Kuratorin Deborah Keller schreibt über die Installation: «Sie ist zugleich imposant und poetisch, schauerlich und schön. »

An der Finissage wird eine Sound-Performance der Genfer Sängerin, Soundkünstlerin und Performerin Julie Semoroz / JMO zu erleben sein. Sie modelliert Klänge, indem sie ihre Stimme, Feldaufnahmen und die tonalen Möglichkeiten von Hard- und Software nutzt. Wie die Kunsthalle Arbon in einer Mitteilung schreibt, begleite Semoroz' Soundtrack auf eine innere Reise zu einem geheimnisvollen Ort, der dunkel und poetisch zugleich sei – ganz ähnlich wie die Installation Séverin Guelpas.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit einem Grusswort von Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Danach gibt es einen herbstlichen Apéro.





Donnerstag, 28. Oktober – 11:22 Uhr

Poetry Slam in der Grabenhalle St. Gallen

Der 76. Poetry Slam in St. Gallen wird von Ralph Weibel (Bild) und Richi Küttel moderiert. Bild: PD

(pd/wec) Nach vielen Veranstaltungsabsagen und dem Lockdown wird in der St.Galler Grabenhalle wieder geslammt: Am 76. Poetry Slam am Freitag, 29. Oktober, kämpfen Spoken-Word-Perfor­merinnen, Geschichten­erzähler, Lyrikerinnen und Komiker um die Gunst des Publikums. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Mit dabei ist der mehrfache Schweizermeister Valerio Moser aus Langenthal, die Ausgburgerin Ezgi Zengin, der U20-Champion Jusef Selman aus Frauenfeld, die zurzeit erfolgreichste Schweizer Slammerin Gina Walter aus Basel, der amtierende Innerschweizer Slamchamp Jeremy Chavez-Garcia aus Villmergen, die Basler Senkrechtstarterin und Lyrikerin Fine Degen, die junge Olivia Elger aus Bern mit Ostschweizer Wurzeln, der Finalist der deutschsprachigen Slammeisterschaften Joel Perrin aus Zürich sowie die bekannte Kabarettistin Rebekka Lindauer aus Zürich. Die Moderation des lyrischen Festessens übernehmen diesmal Richi Küttel und Ralph Weibel aus St.Gallen.

Mittwoch, 27. Oktober – 18:57 Uhr

Neues Theaterformat im St.Galler Museum of Emptiness

Gilgi Guggenheim hat für ihr Museum of Emptiness (MOE) zusammen mit dem Autor Matthias Berger ein neues Theaterformat entwickelt.

Bild: Tobias Garcia

(pd/gen) «Text in Act» heisst ein neues Theaterformat, das am Samstag, 30. Oktober, im Museum of Emptiness (MoE) in St.Gallen zur Aufführung kommt. Das von der Künstlerin Gilgi Guggenheim vor fünf Jahren gegründete Museum ist ein Ort, wo über die Leere nachgedacht und ihr Raum gegeben wird.



Am Theaterprojekt beteiligt sind Anja Tobler und Matthias Albold vom Ensemble des Theaters St.Gallen und als Autorenteam Rebecca C. Schnyder und Matthias Berger. Die vier lassen sich im MoE live auf die Leere ein – ohne abgesprochene Themen und frei von szenischen Vorgaben. Aus der Leere entsteht vor Ort geschriebene Sprache, Anja Tobler und Matthias Albold bringen sie zum Ausdruck und reagieren ihrerseits auf die Texte.



Montag, 25. Oktober – 14:14 Uhr

Das Figurentheater St.Gallen spielt «Petty Einweg» in Klassenzimmern

Eliane Blumer als Flaschensammlerin in «Petty Einweg» Bild: Stephan Zbinden

(pd/bk.) Wer war so achtlos, eine Glasflasche in den Sack für PET-Flaschen zu werfen? Das ist Ausgangspunkt des Klassenzimmerstücks «Petty Einweg» von Jens Raschke - der neuen Eigenproduktion des Figurentheaters St.Gallen für Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse und Erwachsene. Eine Flaschensammlerin klopft da zu Beginn an die Tür: ziemlich empört nicht nur über das Glas im PET-Sack, sondern auch über das Thema Plastikmüll an sich. Um die Unwissenden aufzuklären, erzählt sie die Lebensgeschichte von Petty Einweg. Diese wird eines Tages aus der PET-Fabrik in die Welt entlassen und kurz darauf leer getrunken. Aber damit fängt ihre Geschichte erst an.

Mit dem Zauber des Objekttheaters wird die Inszenierung (Regie: Dominique Enz) Leben ins Klassenzimmer bringen und das ernste Thema Plastikmüll auf verspielt-poetische Weise beleuchten.

Die Vorpremiere ist am Mittwoch, 26. Oktober, um 14.30 Uhr, die Premiere am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Figurentheater. Danach zeigt Eliane Blumer das Erzählstück in Schulzimmern; weitere Vorstellungen im Theater sind für Januar 2022 geplant.

Freitag, 22. Oktober – 17:28 Uhr

Theater St.Gallen beteiligt sich am World Opera Day

Das Musiktheaterensemble des Theaters St.Gallen. Bild: PD

(pd/wec) Jedes Jahr am 25. Oktober begehen Opernhäuser und Theater rund um den Erdball den World Opera Day. Initiiert wurde er von den drei Organisationen Opera Europa, Opera America und Ópera Latinoamérica mit dem Ziel, den positiven Wert der Oper für die Gesellschaft hervorzuheben und der Welt zu zeigen, dass die Oper lebendig und ein Akteur für positive Veränderungen ist. Das belegen auch die drei Themen, die für den diesjährigen World Opera Day definiert wurden: Grüne Oper, Chancengleichheit und Arbeitsplätze für Nachwuchstalente.

Als Mitglied von Opera Europa beteiligt sich auch das Theater St.Gallen am World Opera Day. Die Musiktheatersparte hat ein Video zum World-Opera-Day-Thema Chancengleichheit produziert, welches auch an das hauseigene Spielzeitmotto «Herstory» anknüpft. Darin äussern sich neben Operndirektor Jan Henric Bogen auch Guta Rau und Katharina Müllner, die Regisseurin und die musikalische Leiterin der «Zauberflöte», die am 23. Oktober Premiere hat. Weiter zu Wort kommen die Ensemblemitglieder Vuvu Mpofu, Jennifer Panara, Justin Hopkins und Kristján Jóhannesson. Das Video ist ab dem 25. Oktober auf allen digitalen Kanälen des Theaters St.Gallen verfügbar.

Donnerstag, 21. Oktober – 13:26 Uhr

Flucht und Sprachlosigkeit – Lesung mit Usama Al Shahmani

Usama Al Shahmani wurde 1971 in Bagdad geboren. Heute arbeitet er als Dolmetscher, Kulturvermittler und Autor in Frauenfeld. Bild: PD

(pd/wec) Am Mittwoch, 27. Oktober, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen um 19 Uhr zu einer Lesung mit Usama Al Shahmani im Raum für Literatur ein. Er liest aus seinem Buch «Im Fallen lernt die Feder fliegen».

«Im Fallen lernt die Feder fliegen» erschien 2020 beim Limmatverlag. Bild: PD

Aida, die Protagonistin im neusten Buch von Usama Al Shahmani, stammt, wie der Autor selbst, aus dem Irak. Aida vermeidet es, über ihre Herkunft und ihre Fluchtgeschichte zu reden, was immer wieder zu Streit mit ihrem Freund Daniel führt. In ihrer Not setzt sie sich hin und beginnt aufzuschreiben, was sie nicht sagen kann.

Geboren in einem iranischen Flüchtlingslager, kam sie mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Nosche in die Schweiz. Die Mädchen gehen zur Schule, aber ihre Eltern kommen mit dem westlichen Alltag nicht zurecht. Nach dem Sturz von Saddam Hussein beschliesst der Vater, ein konservativer Theologe, mit der ganzen Familie in den Irak zurückzukehren. Aber was für die Eltern die Heimat ist, die sie einst verlassen haben, ist für die beiden Schwestern ein fremdes Land. Als die ältere verheiratet werden soll, fliehen sie nun ihrerseits und gelangen als unbegleitete Minderjährige in die Schweiz. Aber auch hier lässt sie die Vergangenheit nicht los.

Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert. Er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 wegen eines Theaterstücks fliehen musste und in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher, Kulturvermittler und Autor in Frauenfeld. Für sein im Jahr 2018 erschienenes Buch «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch» wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Mittwoch, 20. Oktober – 15:47 Uhr

Neues Talkshowformat in der Grabenhalle St. Gallen

Matthias Fässler und Julia Kubik moderieren die neue Talkshowreihe in der Grabenhalle St. Gallen. Bild: PD

(pd/wec) Am 21. Oktober startet die neue Talkshowreihe «Stadtgespräche mit Kubik&Fässler» in der Grabenhalle St.Gallen. Zu Gast an der ersten Ausgabe sind Christa Binswanger (Professorin für Gender Studies an der HSG), Lukas Görtler (Fussballer beim FC St.Gallen), «Tagblatt»-Journalist Reto Voneschen und Andrea Scheck (Präsidentin SP Kanton St.Gallen). Moderiert wird der Anlass von der Künstlerin Julia Kubik und dem Historiker Matthias Fässler.

Kubik und Fässler sprechen mit den Gästen über ihren Bezug zur Stadt, über ihre Biografien, über Aktuelles, Vergangenes, Banales und Komplexes. Und erhoffen sich daraus einen unterhaltsamen Abend und neue Erkenntnisse über vielleicht etwas fernere Lebensrealitäten. Kubik und Fässler sind überzeugt: «Diese Stadt braucht eine anständige Talkshow. Mit Stall- und Hallengeruch.»

Der Anlass beginnt um 20 Uhr, Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Die Talkshow findet regelmässig statt, meist im Abstand von einem Monat. Eingeladen sind immer vier Gäste pro Abend, aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Lebenswelten: Kultur, Sport, Unterhaltung, Politik. Es trifft die HSG auf den Genossenschaftsbuchladen, der Rapmusiker auf den Polizeikommandanten, die Lokalpolitikerin auf den Profifussballer. Die nächste Ausgabe findet am 2. Dezember statt.

Mittwoch, 20. Oktober – 11:47 Uhr

Neue Direktorin fürs Textilmuseum St.Gallen: Mandana Roozpeikar löst im März 2022 den interimistischen Leiter Stefan Aschwanden ab

Mandana Roozpeikar übernimmt im März 2022 die Direktion des Textilmuseums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

(pd/vre) Das Textilmuseum St.Gallen bekommt wieder eine Direktorin. Der Trägerverein hat Mandana Roozpeikar in dieses Amt gewählt. Die 43-Jährige ist aktuell fürs Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen tätig, und zwar als Leiterin für Ausstellungen und Vermittlung. Neben dem Personalmanagement mit Budgetverantwortung ist sie damit auch für Marketing und Kommunikation zuständig, wie es in einer Mitteilung des Textilmuseums heisst.

Die Direktion des Textilmuseums übernimmt die Ethnologin mit Erfahrungen als Kuratorin und Projektleiterin an verschiedenen Museen in der Schweiz und in Wien. Roozpeikar löst Stefan Aschwanden ab. Er leitet das Textilmuseum St.Gallen seit 1. September 2020 als interimistischer Direktor. Der 62-jährige Historiker und Betriebswirt hatte zuvor Barbara Karl abgelöst. Sie hatte das Textilmuseum ab 2017 geführt, war aber im Frühling 2020 schwer erkrankt. Sie hatte deswegen die Direktion des Textilmuseums abgegeben und die Leitung der wissenschaftlichen Projekte im Textilmuseum übernommen.



Dienstag, 19. Oktober – 14:22 Uhr

Mirjam Hadorn gibt Geschäftsführung der Stiftung Lokremise ab

Mirjam Hadorn war während fünf Jahren Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise in St. Gallen. Bild: Sascha Erni (Lichtensteig, 22. September 2018)

(pd/wec) Nach fünf Jahren als Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise St. Gallen übergibt Mirjam Hadorn ihr Amt per Februar 2022 in neue Hände. Sie wolle eine «neue Herausforderung in der Privatwirtschaft annehmen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Mirjam Hadorn hat die Geschäftsführung der Stiftung Lokremise im Januar 2017 übernommen und das Kulturzentrum in wichtigen strategischen sowie operativen Themen erfolgreich weiter etabliert.

Unter anderem dank ihres Engagements hat sich die Lokremise mit jährlich rund 100‘000 Gästen als Ort für die Kultur mit Theater, Tanz, Kino, Kunst und Gastronomie zu einem der grössten Kulturorte der Ostschweiz weiterentwickelt. Jedes Jahr finden rund 260 externe Veranstaltungen aus Kultur, Bildung, Wirtschaft, Verwaltung oder von Privaten in den Räumlichkeiten der Lokremise statt, die von der Geschäftsstelle geplant und umgesetzt werden.

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge läuft bis am 9. November 2021. Das Inserat ist unter anderem auf der Website www.lokremise.ch publiziert.

Dienstag, 19. Oktober – 10:46 Uhr

Die Farbe Gelb dominiert in der Ausstellung des Frauenfelders Fredi Bissegger in Arbon

(pd/gen) Gelb ist die Farbe, welche in der Ausstellung des Frauenfelder Künstlers Fredi Bissegger vorherrscht. Die Vernissage findet am Samstag, 23. Oktober 2021 von 16 bis 19 Uhr in der Galerie Adrian Bleisch in Arbon statt. Es sind sowohl digitale als auch analoge Werke, die der Künstler dort präsentiert.



Fredi Bissegger.

Bild: Susann Basler

Fredi Bissegger ist ein vielseitiger Künstler. Schwerpunkte in seinem Schaffen bilden Farben, Farbfeldmalerei, digitale und analoge Zeichnungen, Malerei mit Übermalungen, Fotografie und Installation. Als ehemaliger Bühnenbildner und Schauspieler vertieft er sich immer wieder in verwandte Bereiche und versucht diese in seine Arbeit einfliessen zu lassen.

Die ausgewählten Werke stammen aus jüngster Zeit wie auch aus älteren Schaffensphasen.