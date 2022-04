Angelina Maccarone erhält den «Pink Apple» Ehrenpreis

Britische Filmemacherin Joanna Hogg zu Gast im St. Galler Kinok

Honor Swinton Bourne als angehende Regisseurin in Joanna Hoggs «The Souvenir: Part II». Bild: PD

Sie gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen des britischen Kinos und eine der herausragenden «female voices» der letzten Dekade: Joanna Hogg. Seit ihrem Spielfilmdebüt «Unrelated» (2007) sorgt sie auf Festivals regelmässig für Furore. Hoggs Themen sind die komplexen Beziehungen zwischen Kunst und Leben, individuelle Lebensentwürfe, die Dynamik von Familienkonstellationen, künstlerische Kreativität und emotionale Bindungen an Orte. So auch in ihrem Doppelwerk «The Souvenir» und «The Souvenir: Part II», einem Selbstporträt der Filmemacherin als junge Frau, mit Tilda Swinton und deren Tochter Honor Swinton Byrne in den Hauptrollen.

«Höchste Zeit, die Londoner Filmemacherin Joanna Hogg in der Schweiz zu entdecken», heisst es deshalb seitens des St. Galler Programmkinos Kinok. In Zusammenarbeit mit den Programmkinos Cameo in Winterthur, Xenix und Filmpodium in Zürich sowie dem Rex in Bern, widmet das Kinok den Monat Mai deshalb ganz der Filmschaffenden. Am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr ist Joanna Hogg ausserdem in der Lokremise St. Gallen persönlich an der Premiere von «The Souvenir» anwesend. Nach der Filmvorstellung führt die Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg ein Gespräch mit ihr. (pd/aye)