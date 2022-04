Oper «Tschaikowsky wird als Staatskomponist missbraucht»: Warum das Theater St.Gallen kurzfristig das Programm der Festspiele ändert Zwei Monate vor der Premiere setzt das Theater St.Gallen die für die Festspiele vorgesehene Oper «Die Jungfrau von Orléans» des russischen Komponisten Pjotr I. Tschaikowsky ab. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Theaterdirektor Werner Signer und Operndirektor Jan Henric Bogen nehmen dazu Stellung.

Bei den St.Galler Festspielen stand 2021 «Notre Dame», eine Oper von Franz Schmidt, auf dem Programm. Bild: Toni Suter

Zwei Monate vor der Premiere, im letztmöglichen Moment, setzt das Theater St.Gallen die Festspieloper «Die Jungfrau von Orléans» des russischen Komponisten Pjotr I. Tschaikowsky ab. Stattdessen kommt die italienische Version des Stoffs in Form der Verdi-Oper «Giovanna d'Arco» auf die Bühne. Grund für diese Programmänderung ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. «Es ist zwar derselbe Stoff, aber nicht dasselbe Stück. Bei Tschaikowsky steht die kriegerische Handlung mehr im Vordergrund, bei Verdi das Private», sagt Operndirektor Jan Henric Bogen.

Operndirektor Jan Henric Bogen. Bild: Reto Martin

Die Uraufführung von Tschaikowskys Oper fand 1881 statt, und die Handlung um die heldenhafte Jeanne d'Arc, der heutigen französischen Nationalheiligen, die ins Schlachtfeld zieht, spielt vor 600 Jahren, während des Hundertjährigen Krieges gegen England. Das weiss auch das Theater St.Gallen, das in seiner Medienmitteilung zur Programmänderung schreibt, dass das Thema des Werkes «durch und durch französisch» sei.

Die Bevölkerung nicht mit stolzer, russischer Musik triggern

Trotzdem ist die Sache Theaterdirektor Werner Signer zu heikel: «Auch wir fragten uns: Ist das russische Element so stark? Doch der slawische Einschlag ist bei Tschaikowsky unverkennbar, auch wenn die Geschichte in Frankreich spielt und die literarische Vorlage von Schiller stammt.» Wichtig ist Signer aber zu betonen:

«Die Programmänderung ist ganz klar keine Abkehr von der russischen Kultur und keine Absage an Tschaikowskys Wirken.»

Theaterdirektor Werner Signer. Bild: Arthur Gamsa

Bester Beweis dafür sei, dass das übrige, russisch dominierte musikalische Programm der St.Galler Festspiele nicht verändert werde. Der entscheidende Unterschied sei, dass diese Konzerte in Innenräumen stattfänden. «Die Leute können sich entscheiden, ob sie zuhören möchten», sagt Bogen.

Ausschlaggebend für die Absetzung der Tschaikowsky-Oper sei gewesen, dass sie auf dem Klosterhof im öffentlichen Raum aufgeführt werde, einem «sensiblen Ort», sagt Signer, und ergänzt: «Wäre das Stück für einen Innenraum geplant gewesen, wäre es aufgeführt worden und diese Diskussion wäre gar nicht entstanden.»

Jan Henric Bogen, der nicht nur Opernchef, sondern auch designierter Nachfolger Signers ist, hat in einem Interview mit dieser Zeitung betont, dass er das Theater als Ort des gesellschaftlichen Diskurses sehe.

Wäre die Aufführung einer russischen Oper nicht eine ideale Gelegenheit gewesen, diesen Diskurs zu führen? «Das sehe ich in der derzeitigen Situation nicht so. Ein konstruktiver Diskurs basiert immer auf der Freiwilligkeit der Teilnahme. Dass wir uns mit unserer Entscheidung jedoch schwergetan haben, zeigt schon die Tatsache, dass wir die Umprogrammierung so kurzfristig vorgenommen haben.» Doch weil die Oper im öffentlichen Raum stattfinde, habe die Bevölkerung keine Wahlmöglichkeit und würde mit dieser «stolzen, russischen Musik» konfrontiert. Man habe ja auch ukrainische Flüchtlinge in St.Gallen:

«Wir wollen die Leute mit unserer Kunst nicht psychologisch triggern. Diese Gefahr besteht aus unserer Sicht in der heutigen Situation leider.»

Traut Bogen der Bevölkerung nicht zu, dass sie differenzieren kann zwischen dem Werk eines russischen Komponisten, das vor 140 Jahren entstand und der heutigen Kriegssituation? «Wir haben mit unserer Entscheidung bewusst auch auf jene Leute abgezielt, die kein Eintrittsticket kaufen und nicht die Möglichkeit haben zu kontextualisieren, insbesondere bei der Probenphase», sagt Bogen.

Von einer Open-Air-Aufführung gehe eine nicht steuerbare Aussenwirkung aus: «Wir können mit unserer Kommunikation nicht alle erreichen. Es ist ein Akt der Rücksichtnahme auf die Gefühle all jener, die von der Situation unmittelbar betroffen sind, dass wir derzeit auf dem Weltkulturerbe Klosterhof keine Russisch gesungene Oper mit einer kriegerischen Handlung zur Aufführung bringen.»

Operation am offenen Herzen

Hätte man aber nicht gerade ein Zeichen setzen können, indem man Tschaikowsky programmiert, einen homosexuellen, alles andere als nationalistischen, westlich orientierten Komponisten, der in Putins Russland geächtet würde, würde er heute leben? Dazu sagt Bogen:

«Dass Tschaikowsky homosexuell war, dürfen Sie heute in Russland nicht sagen und leider wird er vom heutigen Regime, trotz seiner Vita, als Staatskomponist zu Repräsentationszwecken missbraucht.»

Hat bei der Entscheidung zur Umprogrammierung die Rücksichtnahme auf die Sponsoren und deren Angst vor möglichen Reputationsschäden eine Rolle gespielt? Werner Signer verneint diese Frage vehement: «Von Seiten der Sponsoren gab es gar keinen Druck. Das war kein Thema bis anhin. Die Sponsoren haben keinerlei Einfluss auf unser künstlerisches Programm.» Den Grossteil der Kosten der Festspiele trage trotz Sponsoring die öffentliche Hand.

Welche Folgen hat diese sehr kurzfristige Umprogrammierung für die Organisation der Festspiele? «Das ist eine Operation am offenen Herzen», sagt Bogen. Es seien Besetzungsänderungen nötig, er sei mit allen Beteiligten im Gespräch. Er versuche, faire und individuelle Lösungen zu finden, sagt der Operndirektor. Das Regieteam bleibe jedoch dasselbe.

Statt auf der Opernbühne an der Front

Wie war die Entscheidung zur Umprogrammierung für den Operndirektor und den Theaterdirektor persönlich? «Der Prozess der Entscheidfindung war sehr belastend, besonders unter dem Eindruck der Kriegsbilder, die Hilflosigkeit auslösen», sagt Signer. «Ich hatte schlaflose Nächte», sagt Bogen.

Auch die Unsicherheit, wie sich der Krieg in der Ukraine bis im Juni entwickeln werde, habe zur Programmänderung geführt, sagt Signer: «Putins bisherige Brutalität erschreckt.» Und Bogen ergänzt: «Persönlich sehr betroffen gemacht hat mich, dass einer der Sänger, der in der Oper hätte auftreten sollen, Ukrainer ist. Er wurde eingezogen und steht nun nicht mehr auf den Opernbühnen dieser Welt, sondern an der Front.»