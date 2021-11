Offener Brief «Wir führen keine Quote ein, auch keine versteckte»: SRF-Kulturchefin Susanne Wille antwortet dem St.Galler Autor Christoph Keller Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute erhält er von SRF-Kulturchefin Susanne Wille eine Antwort auf sein Schreiben vom 4. November.



Guten Tag Herr Keller

Vielen Dank für Ihren offenen Brief. Ich habe Ihnen versichert, dass es bei uns für Ihr Anliegen keine Glaswand gibt. Erlauben Sie mir zuerst, den ganzen Kontext zu geben. Es ist mir wichtig, dass in den von SRF koproduzierten Filmen und Serien Vielfalt und Chancengleichheit vor und hinter der Kamera angestrebt wird. Wir wollen die Welt in ihrer ganzen Diversität abbilden – dazu gehören auch Menschen mit Behinderung.

Lieber Christoph Keller @tagblatt_ch. Bei @srfkultur gibt es keine Glaswand für Ihren offenen Brief. Ich schreibe Ihnen selbstverständlich gern einen offenen Brief als Antwort. Vielen Dank für die Zeilen, freue mich auf den Austausch. https://t.co/6xhl53vT5P — Susanne Wille (@willesusanne) November 6, 2021

In der von Ihnen im Interview im St. Galler Tagblatt angesprochenen Checkliste ist auch die Frage nach Figuren mit Behinderung enthalten. Es geht uns also nicht nur um Alter oder Geschlecht, wir erfassen viele weitere Elemente. Gleichwohl: Immer soll die Geschichte im Vordergrund stehen. Wir führen keine Quote ein, auch keine versteckte. Kunst muss frei sein, Kreativität muss frei sein.

Gleichzeitig ist unser Ziel, hier zu sensibilisieren. Denn als öffentliches Medienhaus stehen wir in der Verantwortung, die Vielfalt der Lebensweisen abzubilden und zu thematisieren. Das gilt ganz grundsätzlich für unser Programm.

SRF-Kulturchefin Susanne Wille. Bild: Sandra Ardizzone

Es ist uns ein grosses Anliegen, unser Angebot an alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Beeinträchtigungen oder Lebensmodellen, zu richten.

Und so sind bei SRF Menschen mit Behinderungen auch wiederkehrend und in verschiedenen Formaten im Fokus.

Dazu einige Beispiele: Im Online-Format «We, Myself & Why» stehen unterschiedliche Frauen im Fokus, ohne dass die Behinderung selbst zum Thema gemacht wird, wie etwa im Video zur Frauensession 2021. Wir machen es aber zum Thema, wenn es in der Gesellschaft Barrieren gibt – denn wir wollen die Realität abbilden, zum Beispiel Als Lehrerin im Rollstuhl.

Es werden nicht nur Sendungen in Gebärdensprache übersetzt (dazu später mehr), sondern gehörlose Menschen bilden beispielsweise in der Sendung «Signes» alle Bereiche ab, die die Welt der Gehörlosen berühren, mit dem Ziel, die soziale Integration zu fördern.

Die Sendung «mitenand» bringt wöchentlich Berichte über die Arbeit gemeinnütziger privater Organisationen und der Glückskette, wo betroffene Menschen über ihr Leben berichten. So zum Beispiel in «Ausflug in die Berge – Dank geländegängigem Rollstuhl».

Auch «DOK» oder «Reporter» befasst sich mit Menschen in allen Lebenssituationen. Wir hatten eine dreiteilige Serie «Blindflug» mit Yves und Jonas. Sie zeigte, wie die beiden, die blind und stark sehbehindert sind, reisebegeistert unterwegs sind.

In einer Arbeit, die mehrere Jahre dauerte, wurden die drei Protagonist:innen des «DOK»: Handicap Behinderung: Das Märchen von der Inklusion begleitet. In diesem Film will der körper- und sprechbehinderte Islam Alijaj in den Nationalrat; die nahezu blinde Geologin Barbara Müller bemüht sich um die Berufung zur Unidozentin; der Paraplegiker David Mzee kämpft für eine Festanstellung als Sportlehrer und der muskelkranke Amir Gashi für seine internationale DJ-Karriere.

In «Mona mittendrin» bewegt sich Mona Vetsch drei Tage unter gehörlosen Jugendlichen. Sie lebt mit ihnen zusammen in einer Wohngruppe und besucht die Sek 3, eine Schule für Hörbehinderte. Und im «Reporter»: Macht Risiko glücklich? wurde der ehemalige Extremsportler Steven Mack, der blind ist, porträtiert.

«Tabu» geht an die Grenzen des Humors. Aber auf eine sehr subtile Art. Renato Kaiser verbringt vier Tage mit einer Gruppe Menschen, die gemeinhin als Randgruppe wahrgenommen und oft von der Gesellschaft tabuisiert wird. Mit seiner liebevollen Art lernt er die Menschen und deren Geschichten näher kennen.

In den «Sternstunden» behandeln wir regelmässig Diversitätsthemen. Anfang 2021 diskutierte Barbara Bleisch mit dem Soziologen Tom Shakespeare, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, was Gleichberechtigung bedeutet.

Der Sport hat letzten Sommer umfangreich über die Paralympics berichtet und Jahn Graf, den Sie ja auch kennen, hat dabei das Moderationsteam von SRF Sport verstärkt und das SRF-Magazin zu den Paralympics in Tokio moderiert: Jahn Graf im Gespräch Bigna Schmidt und Philipp Handler, Para-Challenge Nr. 1: Sehbehindert sprinten mit Philipp Handler und Zwei Paralympiker sagen «Ich» oder «Du»!

Und last but not least: An Ihre Auftritte im «Literaturclub» vom 18. Mai 2021 und im «Club» vom 7. September 2021 zum Thema «Menschen mit Behinderung – Mittendrin oder am Rand?» erinnern Sie sich sicher noch gut – und ich mich auch. Ich fand die Sendungen mit Ihnen und Ihren Ausführungen sehr wertvoll.



Und auch künftig kommen wir als öffentliches Medienhaus der Verantwortung nach, die Vielfalt der Lebensweisen abzubilden und zu thematisieren. Am 3. Dezember anlässlich des «Tag der Behinderung» planen SRF Kultur online und Radio SRF 2 Kultur Berichte zum Thema «Mehr Behinderte in fiktionalen Produktionen? Wie funktioniert ein barrierefreies Casting?».

SRF plant jeweils zum «Welttag der Gebärdensprache» ein vielfältiges Programm mit Sendungen, die sich inhaltlich mit dem Thema befassen, sowie Sendungen, die gebärdet werden oder auch Spielfilme und Serien, in denen gehörlose Schauspieler:innen mitwirken (z.B. «This Close»). Dazu gehörte beispielsweise auch die Sendung «Samschtig-Jass» mit dem gehörlosen Joel Toggenburger.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass wir unsere Inhalte möglichst vielen zugänglich machen, Hürden und Barrieren aus dem Weg räumen.

Wir erstellen ein vielfältiges und stetig wachsendes, sogenanntes barrierefreies Angebot: Dazu gehören Fernsehsendungen mit Untertitelungen, in Gebärdensprache, ausgesuchte Spiel- und Dokumentarfilme mit Audiodeskription sowie barrierefreie Internetseiten.



All diese Aufzählungen sind nicht abschliessend. Aber wichtiger noch: Wir sind ein Medienhaus für alle und bieten auch Führungen für Besucherinnen und Besucher mit einer Sinnesbehinderung an. Wir freuen uns auf diese Begegnungen, auch um uns über unsere Lebenswirklichkeiten austauschen können. Sicher: Auch wir können uns weiter verbessern. Das wollen wir auch. Darum: Wir bleiben dran und wollen so auch in Zukunft der Spiegel der modernen Schweizer Gesellschaft sein.

Ich freue mich darum, wenn Sie das SRF auch weiterhin kritisch beobachten und begleiten.

Freundliche Grüsse

Susanne Wille

Leiterin Kultur SRF



An Frau Susanne Wille

Leiterin Kultur SRF

Meret-Oppenheim-Platz 1b

4053 Basel

St.Gallen, am 4. November 2021

Sehr geehrte Susanne Wille,



Diversität ist das Schlagwort der Stunde. Auch Sie erwähnen es in Ihrem Interview mit dieser Zeitung vom 30. Oktober 2021. Notgedrungen. Es geht nicht mehr anders. Das ist gut so.

SRF-Kulturchefin Susanne Wille. Bild: Sandra Ardizzone

Und doch tun wir uns in der Schweiz noch immer schwer damit, sichtbar zu machen, was nicht unserer Vorstellung von normal entspricht. Das betrifft alle, die irgendwie anders sind. Mehr aber noch betrifft es Menschen, die, wie ich auch, eine Behinderung haben. Ich rolle gegen diese Glaswand bei fast allen meiner offenen Briefe. Ich werde abgewimmelt, vertröstet oder ignoriert.

Wird auf mein Anliegen, Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, um sie zu normalisieren, eingegangen, meldet sich stets das Gefühl, es müsse etwa abgehakt werden. Unser Platz als Menschen mit Behinderung hat sich zwar ein bisschen aus der Ecke verschoben, doch «mittendrin», wie es kürzlich eine «Club»-Sendung, an der ich teilgenommen habe, gefragt hat, sind wir noch lange nicht. Gesehen werden ist ein kostbares Gut.

«Club»-Sendung vom 7. September 2021 zum Thema «Menschen mit Behinderung – Mittendrin oder am Rand?» an welcher Christoph Keller mitdiskutierte.



Gerade das Fernsehen könnte da so viel mehr leisten. Quoten wollen Sie nicht, sagen Sie im Interview, dennoch aber das «Geschlechterverhältnis messen». Was ist da der Unterschied? Es gebe Checklisten. Insgesamt solle ein «Abbild der modernen Schweizer Gesellschaft» gezeigt werden. Diese sei divers, fügen Sie hinzu: «Alter, Geschlecht und so weiter.» Behinderung bleibt, wie fast immer, unerwähnt: «und so weiter».

Ich wundere mich – und frage Sie: Werden wir Menschen mit Behinderung «mitgemessen»? Sind wir auf Ihrer Checkliste?

Mehr von uns allen gehören auf die Bildschirme! Nicht als Funktion, weil ein Behindertenrührstück ansteht, sondern als Teil des Abbildes der modernen Schweizer Gesellschaft. Fragen Sie eine beliebige Person: Sie kennt eine Verwandte mit MS, eine Freundin mit einer Sehbehinderung, einen Nachbarn im Rollstuhl. Die alle im Abbild der modernen Schweizer Gesellschaft, wie es uns das Schweizer Fernsehen zeigt, nur sehr selten vorkommen.

Darüber würde ich gern von Ihnen mehr hören. Und natürlich sehen. Ich sende Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion», das Sie vielleicht schon haben und das auch dank SRF immer weitere Kreise zieht (demnächst erscheint es beim renommierten Penguin Verlag auf Englisch). Es würde mich freuen, wenn Sie hinsichtlich der SRF-Checkliste noch einmal einen Blick darauf werfen würden.

Gespannt auf Ihre Antwort, grüsst Sie freundlich und dankt Ihnen für Ihre gute Arbeit,

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us