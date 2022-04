Offener Brief Der St.Galler Autor Christoph Keller fordert vom Schweizer Behindertenvertreter bei der UNO: «Ziehen Sie Ihre Kandidatur zurück» Vor anderthalb Jahren hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an Markus Schefer, Mitglied des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

An Prof. Dr.

Markus Schefer

Universität Basel

Peter-Merian-Weg 8

4052 Basel

St.Gallen, am 13. April 2022

Sehr geehrter Markus Schefer

Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Basel und Mitglied des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Bild: PD

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es in der Schweiz kein offizielles Monument gibt, das einen Menschen mit einer Behinderung würdigt. Mehrheitlich sind es Männer (Frauen kommen auch viel zu kurz), die in mehrheitlich Wilhelm Tell'scher, strammer, körperlich idealisierter Haltung klarmachen, wer uns zu repräsentieren hat und wer nicht. Wer mit offenen Augen durch unsere Monumentlandschaft geht, kommt nicht umhin, die didaktische Wucht zu spüren, mit der hier der behinderte Körper ausgeschlossen wird.

Sie, Herr Professor Dr. Schefer, sind so ein Monument. Sie, ein nach eigenen Angaben nichtbehinderter Mensch, repräsentieren uns Menschen mit einer Behinderung bei der UNO-Behindertenrechtskonvention und machen damit klar, dass wir das selber nicht können. Wirklich? Thailand schickt eine Frau im Rollstuhl, Ghana eine Frau mit Sehbehinderung, Israel eine Frau mit Spinaler Muskelatrophie. In der Tat kommen nur wenige Länder auf die Idee, behinderte Menschen von Nichtbehinderten vertreten zu lassen.

Aber in der Schweiz geht es eben nicht zuerst darum, dass behinderte Menschen an der Gesellschaft teilnehmen können, sondern dass man sie gut verwalten kann.

Niemand ist daran interessiert, dass wir das selber tun. Das Resultat ist, dass ein Job, der klar einer Person mit einer Behinderung zusteht, mit erschreckendem Automatismus an eine nichtbehinderte Person geht. Zum Beispiel Ihr prestigeträchtiger, attraktiver (New York!) und bestimmt auch gut entschädigter Job. Damit tragen Sie die in der Schweiz systemische Entmündigung von Menschen mit Behinderung mit. Wie das allzu viele – von Politikerinnen bis zu IV-Direktoren – tun. Kein Wunder, ist die Schweiz kürzlich von der UNO gerügt worden, was ihren Umgang mit behinderten Menschen angeht.

Jetzt stellen Sie sich zur Wiederwahl auf. Weitere vier Jahre nicht repräsentiert zu werden macht acht Jahre. Das geht nicht mehr (und ich bin mir recht sicher, dass Sie das wissen). Mehr noch: Sie verhindern damit auch, dass sich jemand, der körperlich besser qualifiziert ist als Sie, diese Chance bekommt. Vielleicht werden Sie mir ja antworten, dass sich niemand mit einer Behinderung gefunden habe. Das genau ist das Problem.

Ich fordere Sie deshalb auf, Ihre Kandidatur zurückzuziehen und einer Person den Vortritt zu lassen, die oder der eine Behinderung hat und uns glaubhafter vertreten kann.

«Einwurf zum Spiel», Plastik des Künstlers Robert Indermaur von 2007. Sie steht auf dem Theaterplatz in Chur. Bild: Harald Wenzel/Imago Images

Ich sende Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion». Wenden Sie sich vor allem den Seiten 113 bis 114 zu. Dort geht es darum, dass behinderte Menschen einer «aussenstehenden Zensur» unterliegen. Allzu oft sind es nichtbehinderte Menschen, die sich «um uns kümmern», sich «für uns einsetzen» – und damit verhindern, dass wir es selber tun können.

Übrigens habe ich ein Monument, wenn auch kein offizielles, gefunden. Robert Indermaurs «Einwurf zum Spiel» vor dem Stadttheater in Chur. Es stellt Atlas im Rollstuhl dar, unsere Welt tragend.

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us