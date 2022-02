Offener Brief «Hätten Sie Lust, Teil des Gremiums zu werden?»: Der neue St.Galler Theaterdirektor will mit dem Autor Christoph Keller zusammenarbeiten Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute erhält er vom designierten St.Galler Theaterdirektor Jan Henric Bogen eine Antwort auf sein Schreiben vom vergangenen Dezember.

Im Dezember schrieb Christoph Keller einen Brief an Jan Henric Bogen, der 2023 seine Stelle als Gesamtdirektor des Theaters St.Gallen antreten wird. Bogen betont in Interviews immer wieder, dass er Diversität ins Zentrum seiner Arbeit stellen wolle. Im Brief wünscht sich der Autor und Rollstuhlfahrer vom neuen Theaterchef, dass er sein Theater auch mit Menschen mit Behinderung diversifiziert. Diese will er anteilsmässig auf der Bühne sehen und fragt Bogen unter anderem, ob jemand mit einer Behinderung fester Teil des Ensembles sein wird.

Nun liegt das Antwortschreiben vor. Bogen will Keller kein Ensemble mit beeinträchtigten Mitgliedern versprechen. Denn es gebe leider schlicht zu wenige Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. Das Thema liegt ihm aber am Herzen, weshalb er mit Keller zusammenarbeiten will und ihm ein Angebot macht.

Sehr geehrter Christoph Keller,

ich wünsche Ihnen zunächst noch alles Gute für das neue Jahr. Verzeihen Sie mir die lange Stille; ich musste etwas nachdenken – und Ihr spannendes Buch lesen.

Jan Henric Bogen, ab 2023 gesamtverantwortlicher Direktor des Theaters St.Gallen. Bild: Reto Martin

Über Ihren Brief habe ich mich sehr gefreut. Er hat mir gezeigt, dass schönen Worten Taten folgen müssen, und mir bestätigt, dass unsere Arbeit aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen wird.

Beim Lesen Ihres Buches sind mir viele Situationen leider aus verschiedenen familiären Erfahrungen bekannt vorgekommen: Mein Onkel ist von Geburt an körperlich und kognitiv beeinträchtigt und sitzt seit Jahrzehnten im Rollstuhl. Jeder Ausflug mit ihm birgt potenziell unangenehme Überraschungen und echte Hindernisse, die in die von Ihnen beschriebene Kategorie des «Es sollte anders sein» fallen.

Natürlich haben diese Erfahrungen auch in meiner bisherigen Arbeit Spuren hinterlassen. Das von mir geleitete Kurt Weill Fest stand im Jahr 2020 unter dem Motto «Was sind Grenzen?». Hierfür habe ich auch das mixed-abled Performance-Kollektiv dorisdean eingeladen, sich über ihre Grenzen Gedanken zu machen. Beim Tanzabend «The Banquet», der letzten Samstag Premiere hatte, hat unser Choreograf Kinsun Chan einen Shakespeare-Monolog in Gebärdensprache übersetzen lassen und in seiner Choreografie verwendet. An der flämischen Oper in Antwerpen und Gent haben wir in einem Modellprojekt Opernvorstellungen mit Audio-Description für Sehgeschädigte veranstaltet.

Das sind nur einige Beispiele dafür, dass da etwas Überfälliges in Bewegung kommt.

Natürlich wird auch bei der Sanierung des Theaters auf Barrierefreiheit geachtet. Bei uns können Sie bereits heute im Um!Bau und später im Paillard-Bau – anders als im New Yorker Metropolitan Museum – ganz bequem durch den Haupteingang in den Saal rollen. Wichtig ist mir aber auch zu erwähnen, dass das Theater St.Gallen schon seit langem Publikum mit Beeinträchtigungen herzlich empfängt und vor allem auch als Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen einstellt und in verschiedenste Abteilungen integriert.

Aber Sie haben recht: Auf der Bühne sind sie unterrepräsentiert. Und für die Erinnerung daran bin ich Ihnen dankbar. Dennoch fällt es mir schwer, Ihnen heute zu versprechen, dass ich im Handumdrehen ein Ensemble zusammenstellen werde, das auch in dieser Hinsicht ansatzweise eine paritätische Repräsentation herstellt. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe: Die Gespräche, die ich zwischenzeitlich mit verschiedenen mir bekannten Lehrenden an Hochschulen geführt habe, lassen mich leider daran zweifeln, dass es bald sehr viel mehr ausgebildete Spielende, Singende und Tanzende mit Beeinträchtigungen geben wird.

Andererseits bin ich auch unschlüssig, ob es unser Ziel sein sollte, künstlerische Ensembles starr nach Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen zusammenzustellen. Auf Vielfältigkeit in jeglicher Form zu achten und immer wieder bewusst zu thematisieren, erscheint mir absolut notwendig.

Feste Quoten in diesem Bereich einzuführen, scheint mir allerdings ein zu einschneidender Eingriff – vor allem auch im Wechselspiel mit dem erstgenannten Argument.

Was mir aber deutlich ist: Ich will und werde mich dem Themenfeld verstärkt annehmen, dazu brauche ich aber Hilfe. Vielleicht ja sogar Ihre?

Eine meiner Aufgaben in nächster Zeit wird es sein, dem Verwaltungsrat des Theaters eine neue Leitung für die Schauspielsparte am Theater St.Gallen zur Wahl vorzuschlagen. Diesen Vorschlag möchte ich jedoch nicht alleine erarbeiten, sondern gemeinsam mit einer möglichst diversen Gruppe.

Hätten Sie, als Autor, als St.Galler, und ja – auch als Rollstuhlfahrer Lust, Teil dieses Gremiums auszumachen?

Darüber würde ich mich sehr freuen. Die genauen Abläufe des Verfahrens sind derzeit noch nicht festgelegt. Wenn Sie mir Ihr Interesse signalisieren, halte ich Sie gerne auf dem Laufenden.

Ferner möchte ich Sie gerne zu einer Theatervorstellung Ihrer Wahl, gerne mit Begleitung, einladen. Bitte schreiben Sie mir doch, wann Sie zu uns kommen möchten, ich regle das dann gerne für Sie.

Mit herzlichen Grüssen

Jan Henric Bogen

Sehr geehrter Jan Henric Bogen,

auch Sie sprechen die Schlagwörter der Stunde aus: «Der Fokus heisst: Das Theater St.Gallen steht für Diversität, Nachhaltigkeit und Partizipation. Diese Werte sollen sowohl intern wie auch gegen aussen gelebt werden.»

Erst aber will ich Ihnen zu Ihrer Wahl zum gesamtverantwortlichen Direktor gratulieren. Auch wenn mir, ehrlich gesagt, eine andere, weniger «kurfürstliche» (wie ich irgendwo gelesen habe) Leitungsform lieber gewesen wäre. Sie betonen die «horizontalen Strukturen». Das gefällt mir, klingt es doch zumindest für mich als Rollstuhlfahrer nach «berollbar» und «barrierefrei», und das nicht nur auf der baulichen, sondern auch der personellen Ebene.

Womit wir wieder bei Ihrem Fokus sind. Und bei dem geht es mir hier um die Diversität, genauer: um uns Menschen mit Behinderung, die bei der Diversitätsdiskussion recht systematisch nicht vorkommen. Da Sie Ihr Amt eine Weile noch gar nicht antreten werden, ergreife ich die Gelegenheit, diesen Brief an die nahe Zukunft zu richten. Und weil bald Weihnachten ist, tarne ich als Wunschliste, was sehr berechtigte Forderungen sind.

Also, lieber Herr Bogen, wird Ihr Theater 2023 ein wirklich diverses, inklusives Theater sein?

Laut Bundesamt für Statistik leben in der Schweiz ein stattliches Fünftel mit einer Behinderung. Wird sich dieser erstaunlich hohe Anteil in Ihrem Theater bei den Angestellten hinter den Kulissen und im Ensemble bemerkbar machen? Wird jemand mit einer Behinderung fester Teil des Ensembles sein? Es gibt erste Beispiele: So ist Lucy Wilke, Zerebralparese, fester Teil des Ensembles der Münchner Kammerspiele; Samuel Koch, Tetraplegie, ist es am Nationaltheater Mannheim. Und für die Zukunft wird auch gesorgt: Das Schauspielhaus Wuppertal bietet Menschen mit Behinderung eine dreijährige Ausbildung an.

Womit wir auf der Bühne wären. Was ist dramatischer, als eine Behinderung zu inszenieren? Kaum ein Hollywoodstar, der sich mit einer solchen Verkörperung nicht einen Oscar geholt hat. Aber genau das wollen wir natürlich nicht: «Cripping-up» heisst das auf Neudeutsch: Jemand, der eine Behinderung spielt, die sie oder er nicht hat. Das ist mittlerweile so angesagt wie «Blackfacing», nämlich gar nicht mehr. Also her mit dem oder der «Buckligen» für die Rolle des Richard III., her mit einer echten Prothesenfrau für Dürrenmatts Claire Zachanassian!

Aber ich wünsche es mir noch dramatischer. Kann eine Frau oder ein schwarzer Mime den allmächtigen Julius Cäsar geben, warum dann nicht auch einer, der auf den Rollator angewiesen ist und trotzdem das Zepter schwingt?

Ich will aber kein «all-disabled» Stück, keinen «all-black» Macbeth, wie ihn Orson Welles einst auf die Bühne gestemmt hat. Mir geht es um durchmischtes Theater. Eben diverses.

Ich wünsche mir, die 20 Prozent Menschen mit Behinderung anteilsmässig auf der Bühne zu sehen: Warum sollte sich Willy Lomans Sohn Happy in Arthur Millers «Tod eines Handlungsreisenden» nicht im Rollstuhl bewegen? Aber nicht als Metapher, die es dem Publikum ermöglicht, sich «Behinderung» vom Leib zu halten, sondern einfach deshalb, weil es normal ist, dass viele Menschen auf ein solches Gerät angewiesen sind.

Oder wie wär’s mit einem Stück über Franklin Delano Roosevelt, der auf einen Rollstuhl angewiesen war: Wie es sich selbst der mächtigste Mensch der Welt nicht leisten konnte, seine Behinderung offen zu zeigen. Und warum das mehrheitlich noch immer so ist. Roosevelt gespielt von einem Athleten, der vortäuschen muss, behindert zu sein, weil es auf der Bühne alle andern sind. Das zeigt die eigentliche Absurdität der Situation.

Also, lieber Herr gesamtverantwortlicher Direktor (was ja auch eine Rolle ist: eine Dürrenmatt’sche), durchmischen Sie Ihr künftiges Theater noch mehr, «diversifizieren» Sie es, aber eben auch mit Menschen mit Behinderung. Natürlich auch bei der Oper. Beim Musical. Beim Tanz: Gerade dort gibt es international und auch in der Schweiz (Tanzhaus Zürich, Steps, Rollstuhltanz, Galina Gladkova etc.) so viele spannende Bestrebungen, Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderung auf die Bühne zu bringen und sie mit Nichtbehinderten auftreten zu lassen. Was für eine Bühnenmagie! Und entscheidend ist mir bei allem hier das «mit», die Durchmischung, nicht die Segregation. Genau das kann Theater leisten, in St.Gallen sogar in vier Sparten.

Auf die Zukunft! Ich hoffe, damit eine Diskussion anzuregen, und freue mich, von Ihnen zu hören.

Mit guten Wünschen für die Festtage

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us

PS: Weil es sich bei diesen Briefen so gehört und weil bald Weihnachten ist, lege ich Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion» bei. Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit zur Lektüre fänden.

Christoph Keller, Autor und Rollstuhlfahrer. Bild: Ralph Ribi