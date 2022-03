Offener Brief «Das ‹Arena›-Studio gleicht einem Fitnesszentrum»: Autor Christoph Keller schreibt zweiten Brief an SRF-Moderator Sandro Brotz Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute veröffentlichen wir seinen zweiten Brief an SRF-Moderator Sandro Brotz. Auf den ersten hat Keller keine Antwort erhalten.

Sehr geehrter Sandro Brotz,

ist die «Arena» eine behindertenfreie Zone? Darüber müssen wir reden.

Sandro Brotz, Moderator der SRF-Sendung «Arena». Bild: Oscar Alessio

Das habe ich Sie vor genau einem Jahr minus einem Tag in einem offenen Brief vom 18. März 2021 gefragt. Die Antwort ist jetzt klar: Ja, die «Arena» ist eine behindertenfreie Zone. Menschen mit Behinderungen werden nicht eingeladen, nicht an den Stehpulten, nicht auf der sinnbildlichen Treppe im Hintergrund. Ich hätte es mir ja denken müssen, gleicht doch das «Arena»-Studio verdächtig einem Fitnesszentrum.

Dabei haben Sie so viel in Aussicht gestellt. Sie haben gesagt, da machen wir etwas daraus. Mehrmals. Sie haben mich in St.Gallen besucht und Ideen für Sendungen aufgeschrieben. Die Ideen sprudelten, die Notwendigkeit, sie umzusetzen, war da. Eine davon war es, die Formen, wie die Schweiz Menschen mit Behinderung behandelt, auf den runden Tisch (nicht an die Stehpulte) zu bringen.

Eine andere wird noch in diesem Monat aktuell: Die Schweiz wird voraussichtlich von der UNO gerügt werden, weil sie ihre Pflichten der UNO-Behindertenrechtskommission gegenüber nicht erfüllt hat. Weshalb nur hinkt die Schweiz bei praktisch allem hinterher? Auch das wäre ein sehr aktuelles «Arena»-Thema.

Es war ein gutes, produktives Gespräch mit Ihnen. Ich war ganz beschwingt, weil ich dachte: Ja, der Brotz macht da etwas daraus.

Jetzt aber, genau ein Jahr danach, ist noch immer nichts passiert. Immer war alles andere wichtiger. So wichtig, dass niemand mit einer Behinderung mitreden darf.

Was machen wir nun, Herr Brotz? Wollen Sie Ihr Wort halten und die Sendung über Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung in der Schweiz machen (ich muss nicht dabei sein)? Oder die über die UNO-Kommission? Wollen Sie wenigstens ein bisschen dazu beitragen, Behinderung sicht- und hörbar zu machen und auf diese Weise zu normalisieren? Oder wollen Sie als der Moderator in die Fernsehgeschichte der Schweiz eingehen, der partout nichts mit Menschen mit Behinderungen zu tun haben will?

Mit freundlichen Grüssen, aber wenig Hoffnung,

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

Christoph Keller. Bild: Ralph Ribi

Zur Person Christoph Keller – Schriftsteller Christoph Keller wurde 1963 geboren. Er ist in St.Gallen aufgewachsen, wo er heute als freier Schriftsteller wieder wohnt. 20 Jahre lang hat er in New York gelebt und dort seine ersten Bücher auf Englisch veröffentlicht. Keller ist aufgrund der fortschreitenden Krankheit spinale Muskelatrophie auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Romanfantasie «Der Boden unter den Füssen» wurde eben mit dem Alemannischen Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. In seinem neuen Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» erzählt Keller von den Hürden, die er mit seiner Behinderung täglich zu nehmen hat.

Sehr geehrter Sandro Brotz,

ist die «Arena» eine behindertenfreie Zone? Darüber müssen wir reden.

Je weiter ich mich durch das Sendungsarchiv durchklicke, umso weniger werde ich fündig. Sie moderieren die «Arena» seit Mai 2019, das sind gut achtzig mal fünfundsiebzig Minuten. Macht 100 Stunden Nationalfernsehen. Über das Thema Behinderung gefühlt: nichts. Wie viele Gäste mit einer Behinderung sind aufgetreten?

Selbst bei Sendungen, bei welchen Sie Diskriminierung zum Thema machen, wie jene über die Gleichstellung der Frauen, der (zweiten) Rassismusdiskussion und jener über das Antidiskriminierungsgesetz, kommt Behinderung nicht vor.

Wie spannend, bereichernd und wirklich divers wäre es gewesen, etwa eine schwarze Frau im Rollstuhl darüber reden zu hören, wie es ihr mit diesem doppelten Anderssein in der Schweiz ergeht!

Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, dieses hochbrisante politische Thema, aber wird nicht thematisiert.

Gerne mache ich Ihnen zwei Vorschläge, diesen Unzustand zu ändern. Einmal: Ein guter Teil Ihrer Gäste repräsentiert die Menschen in der Schweiz mit Behinderung, also etwa 20 Prozent, regelmässig. So wird Behinderung in der Schweiz viel sichtbarer. Und zum Thema. Und Ihre Sendung wird attraktiver, weil vielfältiger. Aber, entscheidend: Diese Menschen reden nicht über (ihre) Behinderung, sondern über die «Diktatur» Schweiz, was sie von Burkas oder Palmöl halten oder über Corona, was sie mit guter Wahrscheinlichkeit härter trifft als andere. Denn «wir Behinderten» sind nicht einzig Experten im Behindertensein.

Was mich zu meinem zweiten Vorschlag bringt: Machen Sie Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung zum Thema einer «Arena»-Sendung. Oder gleich mehreren: Wir haben ein grosses Nachholbedürfnis. Diskutieren Sie aber nicht, ob es diese denn in der Schweiz überhaupt gibt. (Ja, es gibt sie, sie ist strukturell, in Stein gemeisselt und nicht aus den Köpfen zu kriegen). Sondern, wie unser Land mit Diskriminierung (nicht) umgeht.

Ich stelle mir eine diverse Gruppe vor, eine, die natürlich auch «Nichtbehinderte» zu Wort kommen lässt. Nur so geht es: wenn wir endlich ALLE darüber reden.

Mit diesem Schreiben überreiche ich Ihnen mein jüngstes Buch, in dem es um Behinderung und Diskriminierung geht. Es heisst «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion». Ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit fänden, es zu lesen – ich höre immer wieder, mein Buch sei ein Augenöffner in Sachen Inklusion – und bin gespannt auf Ihre Antwort auf meine Vorschläge.

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer