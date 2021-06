NEUE SAISON Frauenpower in allen Sparten: Konzert und Theater St.Gallen stellt sein neues Programm vor Musiktheater aus weiblicher Sicht, mit diesem Anspruch tritt der neue St.Galler Opernchef Jan Henric Bogen an. Und wie er schauen auch die anderen Direktoren bei Musik und Theater hoffnungsvoll in eine entspanntere Nach-Coronaära und präsentieren einen vollen neuen Spielplan.

Blick nach vorne im Theaterprovisorium, in der Lokremise und in der Tonhalle. Bilder: Arthur Gamsa

Sinfonieorchester: «Musik muss live sein»

Das Sinfonieorchester St.Gallen hat sich mit Streaming und mit Konzerten vor nur fünfzig Zuhörern wacker im Coronajahr geschlagen. «Wir wissen jetzt, wie Streaming geht», sagt Konzertdirektor Florian Scheiber an der Programmvorstellung für die Saison 2021/22. Es ist Scheibers 18. Saison. Aber er weiss wie alle Musikliebhaber auch: «Musik muss live sein.» 95 Prozent der durch Corona ausgefallenen Konzerte will er in dieser und der nächsten Saison nachholen. Grosse Sinfonik beherrscht das neue Programm und Konzerte mit grossen Solisten, die auch aus den Reihen des Sinfonieorchesters kommen können. Appetit auf einen Livebesuch der Tonhalle macht vieles.

Besonders freuen darf man sich auf die konzertante Fassung von Gershwins «Porgy and Bess», arrangiert vom Londoner Dirigenten Wayne Marshall (18.5.22). Wiederum zu Gast in St.Gallen wird die Pianistin Anna Fedorova sein (7.1.22). Sie machte hier bereits Furore mit Rachmaninows erstem Klavierkonzert. Im Konzert wird sie mit dem zweiten und vierten zu erleben sein. Geplant sind nach der erfolgreichen ersten CD mit dem Sinfonieorchester St.Gallen Einspielungen aller Rachmaninow-Konzerte. Neben den Reihen Meisterzyklus, Mittagskonzerte, Sonntags um 5 und Nachtzug wird neu die Reihe Brunch-Konzerte angeboten, mit Kammermusik gespielt von Mitgliedern des Orchesters.

Der St.Galler Konzertdirektor Florian Scheiber.

Oper: Erstmals Russisch auf dem Klosterplatz

Für die St.Galler Festspiele auf dem Klosterplatz zeichnet nächstes Jahr das erste Mal der neue St.Galler Opernchef Jan Henric Bogen verantwortlich. Erstmals wird es 2022 vor der Kathedrale Russisch tönen. Mit Tschaikowskys Oper «Die Jungfrau von Orleans», inszeniert von der schweizerisch-tschechischen Regisseurin Barbora Horakova (24.6.22). Im Interview mit unserer Zeitung verspricht der Nachfolger von Peter Heilker viel Frauenpower in der Oper. Da gibt es zum Einstieg von Jan Henric Bogen als Operndirektor die europäische Erstaufführung von «Breaking the Waves» der US-amerikanischen Komponistin Missy Mazzoli (18.9.21). Verdis Oper «La Traviata» wird in der Inszenierung von Nina Russi zu sehen sein (19.3.22). Mit Spannung darf man auch auf eine Oper von Astor Piazzolla warten (7.5.22). Für dieses südamerikanische Werk wird eine argentinische Dirigentin am Pult des Sinfonieorchesters stehen. Und mit «Lady Bess» gibt es in der Sparte Musical wieder eine Welturaufführung (19.2.22).

Der neue St.Galler Opernchef Jan Henric Bogen.

Schauspiel: Nachdenken nach der Pandemie

Jonas Knecht stellte für die neue Saison sein Schauspielprogramm vor. «Die Pandemie hat unser Programm mitbestimmt», sagt er und beschreibt die Coronazeit als eine Zeit, in der «wir sehr intensiv über Theater nachgedacht haben.» Wie geht es uns, diese Frage, dieses Besinnen, sei auch in den Spielplan eingeflossen.

Für einmal heisst Shakespeares Schauspiel umgekehrt «Julia und Romeo», inszeniert von der Regisseurin Mirja Biel. Einen scharfen und genauen Blick auf St.Gallen und die Ostschweiz wirft das geplante Stück «Hotspot Ost- Sankt Irgendwo im Nirgendwo». Die St.Galler Autorin Brigitte Schmid-Gugler hat es nach einer Idee von Rolf Bossart geschrieben (15.9.21).

Social Distancing war und ist wohl eine der schwierigsten Erfahrungen der Pandemie: «Die Mitte der Welt» nach einem Roman von Andreas Steinhöfel nimmt das Thema des Wagnisses der Nähe auf (26.1.22). Die Reihe mit Stücken von HausautorInnen des Theaters geht weiter mit dem Stück «Die nicht geregnet werden» (Arbeitstitel) von Maria Ursprung. Sie behandelt das Thema Nachhaltigkeit und die zukünftige Mangelware Wasser (25.5.22).

Der St.Galler Schauspieldirektor Jonas Knecht.

Tanz: Ausschliesslich Uraufführungen

Die Tanzkompagnie schliesslich präsentiert in der neuen Saison ausschliesslich Uraufführungen. Etwa das Stück «She/He», das mit drei Choreografien die Energie zwischen Mann und Frau auslotet (20.10.21). Tanzchef Kinsun Chan ist mit einer eigenen Choreografie präsent. In «The Banquet» spürt er dem Ritual nach, sich um eine Tafel zu versammeln (15.1.22). Dimo Kirilov Milev, zuletzt im Tanzstück «Traum Alptraum» als Choreograf in St.Gallen zu erleben, gestaltet 2022 den Tanz in der Kathedrale im Rahmen der Festspiele. «Gegen den Strom »ist der Titel dieser Uraufführung (29.6.22).

Konzert und Theater haben ein hoffnungsvolles Gesamtprogramm geschnürt, optimistisch und coronamässig vom Besseren ausgehend. Auf die verstärkte Frauenpower, deutlich vom neuen Opernchef Jan Henric Bogen angeschoben, darf man jedenfalls in allen Sparten gespannt sein.