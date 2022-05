Neubesetzung Barbara-David Brüesch wird erste Schauspieldirektorin in der Geschichte des Theaters St.Gallen Die 46-jährige gebürtige Churerin ist in St.Gallen keine Unbekannte: Seit 2016 ist sie freiberufliche Hausregisseurin am Theater St.Gallen.

Die designierte St.Galler Schauspieldirektorin Barbara-David Brüesch. Bild: Michel Canonica

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen hat an seiner gestrigen Sitzung die Regisseurin Barbara-David Brüesch als Schauspieldirektorin per Spielzeit 2023/2024 gewählt. Erstmalig in der Geschichte des Theaters St.Gallen übernimmt damit eine Frau diese Position. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin ist seit 2016 freiberufliche Hausregisseurin am Theater St.Gallen und hat in dieser Zeit Stücke wie «Hamlet», «Geschichten aus dem Wiener Wald», «Sein oder Nichtsein», «Szenen einer Ehe», «Black Rider», «Verminte Seelen» und zuletzt das Familienstück «Die kleine Hexe» auf die Bühne gebracht.

Die gebürtige Churerin, die seit 2002 in Zürich lebt, ist damit mit dem Haus und den Ostschweizer Gegebenheiten vertraut. Trotzdem stehe sie auch für einen Neubeginn, schreibt das Theater St.Gallen in einer Mitteilung. «Barbara-David Brüeschs Bewerbung ist eine Weiterentwicklung des Bisherigen: Gut eingeführte Formate werden weitergeführt und ergänzt mit neuen Ideen, Handschriften und Herangehensweisen. Dieses Spannungsfeld von Innovation und Konstanz ist die richtige Voraussetzung für einen gelungenen Neustart», sagt Jan Henric Bogen, der designierte Direktor von Konzert und Theater St.Gallen ab der Spielzeit 2023/2024.

Mehr Teilhabe und Vernetzung

Die Besetzung der Position der Schauspieldirektorin wurde über ein dreistufiges Bewerbungsverfahren abgewickelt, zu dem auch ein Hearing mit Vertreterinnen und Vertretern des Ensembles gehörte. Die freie Journalistin Valeria Heintges, der St.Galler Autor Christoph Keller, Tanja Scartazzini (Leiterin Amt für Kultur des Kantons St.Gallen) sowie Klaus Kusenberg, Schauspielregisseur und Intendant des Theaters Regensburg, begleiteten das Auswahlverfahren als beratendes Gremium. Insgesamt waren 22 Bewerbungen eingegangen.

Die 1975 geborene Barbara-David Brüesch inszenierte unter anderem an den Theatern Bern, Basel, Luzern, Kanton Zürich, Stuttgart, Graz, den Berliner Festwochen, der Ruhrtriennale, den Wiener Festwochen und den Bregenzer Festspielen. Bevor sie Hausregisseurin am Theater St.Gallen wurde, übte sie die gleiche Funktion am Wiener Schauspielhaus und am Staatstheater Stuttgart aus. Neben ihrer Regietätigkeit ist sie Gastdozentin für Regie an der Zürcher Hochschule der Künste.

Barbara-David Brüesch lässt sich folgendermassen zitieren:

«Ich freue mich darauf, im Schauspiel am Theater St.Gallen mit neuen Regiehandschriften, einem Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit, durch mehr Teilhabe und regionale und internationale Vernetzung neue Impulse zu setzen.»

In spartenübergreifenden Projekten sehe sie grosses Potenzial für neue künstlerische Wege am Theater St. Gallen. Von Jonas Knecht eingeführte Formate wie den Dramenprozessor, das Schauspielstudio und das alle zwei Jahre stattfindende Jungspund-Festival für ein junges Publikum möchte sie weiterführen. (pd/gen)