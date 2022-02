Nachgefragt «Eine Hauruckübung»: Rosie Hörler von der St.Galler Grabenhalle hat spontan ein neues Veranstaltungsformat auf die Beine gestellt Heute Abend findet in der St.Galler Grabenhalle die erste Ausgabe von «Halle Frei!» statt. Mit diesem Veranstaltungsformat will Rosie Hörler, Mitglied im Kollektiv der Grabenhalle, lokalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geben. Mehr als zwei Veranstaltungen seien bislang aber nicht geplant, sagt sie im Interview.

Die erste Ausgabe von «Halle Frei!» bestreiten die St.Galler Singer-Songwriter Eoghan Konstantin, Sebastian Bill und Simon Hotz. Bilder: PD

Wie ist die Idee zu «Halle frei!» entstanden?

Rosie Hörler: Die Idee kam recht spontan zu Stande. Weil im Moment viele Veranstaltungen wegen Corona abgesagt sind, haben wir freie Abende. Um diese zu füllen, hat sich innerhalb des Grabenhalle-Kollektivs eine Gruppe gebildet, welche nun selber zusätzliche Veranstaltungen auf die Beine stellt. Einige Kollektivmitglieder haben in den vergangenen Wochen zum Beispiel Partys, Konzerte oder Filmvorführungen organisiert. So sind meine Kollegin Flurina Lüchinger und ich auf die Idee gekommen, das neue Veranstaltungsformat «Halle Frei!» zu lancieren.

Was ist das Ziel des Formats?

Rosie Hörler, Mitglied im Kollektiv der Grabenhalle St.Gallen. Bild: PD

Wir möchten die freien Abende lokalen Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Newcomern aus der Region, die noch nie vor Publikum aufgetreten sind oder die bislang niemand auf dem Radar hatte. Wir stellen ihnen in der Grabenhalle eine kleine Bühne zur Verfügung und geben ihnen eine Chance, vor Publikum aufzutreten – jetzt, da doch die Auftrittsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie beschränkt sind.

Die erste Ausgabe findet heute Donnerstag statt. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?

Es wird ein ruhiger Singer-Songwriter-Abend werden. Gleich drei Musiker aus St.Gallen stehen auf der Bühne: Eoghan Konstantin, Sebastian Bill und Simon Hotz. Die Konzerte finden in Anlehnung an das Format «Beiz Beiz» in einer gemütlichen Kerzenschein-Atmosphäre statt. Wie in einer Beiz eben.

Die Konzerte werden in gemütlicher Beiz-Atmosphäre stattfinden – in Anlehnung an das Format «Beiz Beiz». Bild: PD

Wie sind Sie bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler vorgegangen?

Wir haben einen Aufruf auf Instagram gestartet. Daraufhin haben sich sehr viele Leute bei uns gemeldet. Die Künstlerinnen und Künstler wurden dann nach Genres gruppiert: Bei der ersten Ausgabe von «Halle Frei!» werden Singer-Songwriter im Fokus stehen, bei der zweiten, am 18. Februar, liegt der Schwerpunkt auf elektronischer Indiepop-Musik. Es geht aber nicht nur um Musik. Wir sind offen für alle Genres – auch für Kunst, Tanz, Performance und Literatur.

Wie viele Ausgaben sind denn geplant?

Wir konzentrieren uns vorerst auf zwei Abende. Weiter haben wir noch nicht geplant. Das Ganze ist ohnehin eine Hauruckübung (lacht) – alles ist ziemlich improvisiert, die Planung verläuft rollend. Ob wir im März eine weitere Ausgabe machen, hängt vom Verlauf der Pandemie ab. Es wäre aber durchaus denkbar, das Format auch über die Pandemie hinaus weiterzuführen, das können wir jetzt aber noch nicht sagen. Wir wollen erst einmal schauen, wie das Format beim Publikum ankommt.