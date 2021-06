Nachfolge «Wir suchen einen Impulsgeber»: Das Theater St.Gallen erhält ab Sommer 2023 einen Superdirektor Neu wird die Direktion des Theaters St.Gallen alle drei Sparten leiten – Schauspiel, Oper/Tanz und Konzert. Sie übernimmt die Stelle des bisherigen geschäftsführenden Direktors Werner Signer. Er wird auf das Ende der Spielzeit 2022/23 pensioniert.



Urs Rüegsegger ist der Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen.

Bild: Urs Bucher

Im Sommer 2023 erhält das Theater St.Gallen eine neue Direktion. Der bisherige geschäftsführende Direktor Werner Signer wird nach 23 Jahren auf das Ende der Spielzeit 2022/2023 hin pensioniert. So weit, so bekannt. Nun nimmt der Verwaltungsrat seinen bevorstehenden Rücktritt zum Anlass, die Organisationsstruktur der Geschäftsleitung des Theaters anzupassen.

Werner Signer, geschäftsführender Direktor des Theaters St.Gallen.

Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Signers wird neu die Gesamtverantwortung über alle drei Sparten, also Schauspiel, Oper/Tanz und Konzert übernehmen. Bisher hatte Signer in der Geschäftsleitung des Theaters zwar den Vorsitz inne, war aber zumindest auf dem Papier gleichberechtigt mit Schauspieldirektor Jonas Knecht, Operndirektor Peter Heilker und Konzertdirektor Florian Scheiber.



Doch offenbar entsprachen diese Leitungsstrukturen nicht mehr den Realitäten. Das gibt Urs Rüegsegger, der Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, am Telefon zu verstehen:

«Indem die neue Direktion die Gesamtverantwortung für alle drei Sparten übernimmt, institutionalisieren wir, was bereits so gelebt wurde.»

Faktisch übernahm Werner Signer demnach als geschäftsführender Direktor schon bisher die Funktion eines Generalintendanten. Laut Rüegsegger werde sich also für die anderen Direktoren nicht sehr viel ändern. Von einer Entmachtung könne deshalb nicht die Rede sein.

Zürcher Headhunter unterstützen beim Bewerbungsverfahren

Wie Rüegsegger weiter ausführt, liege die Hauptmotivation für diese neue Führungsstruktur im umfangreichen Leistungsauftrag, den das Theater St.Gallen zu erfüllen habe. «Wir sind überzeugt, dass für dessen Umsetzung eine Gesamtleitung das beste Modell ist.» Grundsätzlich aber erachte man beim Theater St.Gallen flache Hierarchien als wichtig.

Trotzdem setzt der Verwaltungsrat nicht auf eine teamorientierte Leitungsstruktur, wie zum Beispiel am Theater Basel. Besteht durch die Machtfülle, welche eine Gesamtleitung in sich vereint, nicht die Gefahr von Machtmissbrauch, Stichwort #MeToo? Rüegsegger sagt dazu:

«Wir sind klar der Meinung, dass es eine Frage des Führungsstils ist und nicht der Strukturen, ob es zu Machtmissbrauch kommt.»

Deshalb sei man bestrebt, eine integre Persönlichkeit für die neue Direktion zu wählen. Demnächst werde die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Im Bewerbungsverfahren werde der Verwaltungsrat von einer international tätigen Personalberatungsagentur in Zürich unterstützt. Sie nehme eine erste Auswahl vor. Der Verwaltungsratsausschuss des Theaters sichte in einem zweiten Schritt die Dossiers und gebe eine Wahlempfehlung an den Verwaltungsrat ab, der die Endauswahl treffe.

Künstlerischer Werdegang, aber auch Ahnung von Finanzen

Der geschäftsführende Direktor Werner Signer (links) bei der Spielplanvorstellung am 16. Juni 2020. Im Hintergrund von links nach rechts: Schauspieldirektor Jonas Knecht, Operndirektor Peter Heilker und Tanzchef Kinsun Chan.

Bild: Nik Roth

Gegen eine mit externen Experten besetzte Findungskommission habe man sich laut Rüegsegger entschieden, weil bei einer so wichtigen Personalie mehrere Sitzungen abgehalten werden müssten. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass zusätzlich externe, beratende Stimmen hinzugezogen würden.

Was wird vom neuen Direktor oder der neuen Direktorin erwartet? Anders als Werner Signer, der von den Finanzen her komme, müsse die neue Führungspersönlichkeit einen künstlerischen Werdegang vorweisen, sagt Rüegsegger. Dies garantiere eine einheitliche künstlerische Handschrift. Eine gewisse Erfahrung in der finanziellen Führung sei jedoch unabdingbar:

«Wir suchen eine inspirierende Persönlichkeit, einen Impulsgeber, einen Moderator, der dem Theater St.Gallen ein Gesicht und ein Profil gibt.»



Auf die neue Direktion des Theaters St.Gallen warten grosse Herausforderungen. Rüegsegger nennt das wachsende kulturelle Angebot und den demografischen Wandel. Sprich: Die Konkurrenz ist gross, und das Publikum wird auch nicht jünger: «Die nächsten 20 Jahre werden schwieriger als die vergangenen 20 Jahre», ist der Verwaltungsratspräsident überzeugt. Ob ein Mann oder eine Frau diese Herausforderung annehme, spiele keine Rolle: «Entscheidend ist nicht das Geschlecht der neuen Leitung, sondern dass sie ihren Job gut erfüllen kann.»