Musikforschung Vom Johle, Rugguussele und Zäuerle: An 1400 Jodelmelodien aus dem Säntisgebiet wurde erforscht, wie unser Gehirn Musik speichert Was macht das Gehirn beim Jodeln? Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern untersuchte, wie Jodlerinnen und Jodler im Appenzellerland und Toggenburg die Melodien auseinanderhalten, memorieren und abrufen können. Die Ergebnisse werden im Buch «Jodeln im Kopf» zusammengefasst. Die Vernissage findet am Freitag, 24. September, in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell statt.

Jodeln ist nicht nur Stimm-, sondern auch Hirnakrobatik. Bild: Roothuus Gonten

«Holodoi-aa uuia ulüdüü» – geübte Jodlerinnen und Jodler erkennen nach den ersten Tönen sofort: Das ist nicht ein Appenzeller-Zäuerli und auch nicht der Schangnauerjodel, das muss der Schtadel-Wändeli sein. An Texten können sie sich nicht festhalten, denn Jodel wird nur auf Vokalen gesungen; an Begleitmusik auch nicht, denn gejodelt wird a cappella. Keine Gedächtnisstütze auf Noten: Der Jodel wird nicht notiert. Wie schaffen sie es, sich die Melodien zu merken?

Das hat sich auch Musikwissenschaftler Raymond Ammann gefragt und begann im März 2018, diesem Kuriosum auf den Grund zu gehen. Während dreier Jahre untersuchten der Professor und zwei Mitarbeitende der Hochschule Luzern insgesamt 3500 Varianten des Naturjodels und befragten Mitglieder von aktiven Jodelklubs in der Nordostschweiz zu ihren persönlichen Lern- und Merkstrategien. Das Buch mit den Ergebnissen der Studie heisst «Jodeln im Kopf» und wird am 24. September in der Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell vorgestellt.

Herzensangelegenheiten im Forschungslabor

Dreh- und Angelpunkt der Studie war das Roothuus in Gonten. Das Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik verwaltet eine Datenbank mit Tondokumenten und Notationen von über 3000 Naturjodeln. Transkribiert wurde die Musik vom Jodelchronologisten Erwin Sager. Die akribische Arbeit Sagers stösst nicht bei allen Jodlerinnen und Jodlern auf Begeisterung: «Für viele sind die Naturjodel echte Herzensangelegenheiten, die sie nicht auf Papier sehen möchten. Oder sie meinen, die lebendige Tradition würde dadurch erstarren», sagt Sager.

Im Roothuus Gonten werden Tondokumente, Noten und Bilder von Appenzeller und Toggenburger Volksmusik archiviert. Bild: Urs Bucher

Die Jodelmelodien zerpflücken will der Wissenschaftler Raymond Ammann jedoch nicht zum Selbstzweck: Die Studie soll auch eine Dienstleistung für die Jodelpädagogik sein, denn das Johlen, Rugguussele oder Zäuerle werde wieder beliebter, heisst es im Vorwort zu «Jodeln im Kopf». Parallel zum Buch erscheint am 24. September der gleichnamige Dokumentarfilm, der die Studie zusammenfasst und für Laien verständlich macht. Ammann sagt:

«Wir wollen den Menschen aus der Region damit etwas zurückgeben.»

Da die Sängerinnen und Sänger beim Jodeln ohne Noten und Textstütze auskommen, sei das Jodeln ideales Material für musikkognitive Forschung, sagt Ammann, der sich nach Forschungsaufenthalten in der Polarregion und an der Südsee jetzt schon seit 12 Jahren mit dem Jodeln beschäftigt. Die Musikkognition untersucht die Frage: Wie denken wir Musik? Was geschieht im Gehirn, wenn wir Musik praktizieren oder hören?

Was macht unser Kopf beim Musizieren?

Beim Jodeln arbeiten nicht nur die Stimmbänder, sondern vor allem das Gehirn. Bild: Michel Canonica

Aus den Jodeltranskriptionen von Sager versuchte das Forschungsteam also zu schliessen, welche gedanklichen Erinnerungsstützen die Musik selbst bietet: Etwa harmonische Wechsel, die Form oder rhythmische Elemente. Schnell stellten sie fest: Entscheidend sind vielmehr die ersten Sekunden. Wenn ein Vorjodler oder eine Vorjodlerin im Wirtshaus die ersten Takte anstimmt, muss der Chor innert Sekunden den Jodel erkennen und sich daran erinnern, welche Töne er zu singen hat.

Beim Musizieren arbeitet unser Gehirn schneller und intelligenter als jeder Datenserver: Innerhalb weniger Sekunden macht das Kurzzeitgedächtnis eine Google-Suche durch die gespeicherten Erinnerungen und Emotionen und komprimiert parallel Bilder, Töne und Worte zu kleinen Datenpaketen, ZIP-Dateien sozusagen.

De Schtadel-Wändeli, ein Toggenburger Naturjodel. Bild: Jodeln im Kopf, Roothuus Gonten

Weil unser Gehirn mit Assoziationsketten arbeitet, kann durch einen Anreiz, zum Beispiel eine Anfangsmelodie, das ganze Lied abgerufen werden. Eine andere Erinnerungsstütze, fand Ammann heraus, ist auch der emotionale Kontext, in dem ein Lied erlernt wird. Gesichter, Orte und Gefühle speichert das Gehirn nämlich leichter als jede Tonfolge.