BENEFIZKONZERTE Domorganist und Jugendorchester unterstreichen in St. Gallen mit Musik die Sehnsucht nach Frieden Zwei beglückende Benefizkonzerte mit Domorganist Willibald Guggenmos in der Kathedrale und mit dem Wattwiler Jugendorchester «Il Mosaico» in der Tonhalle liessen Geldspenden für die Ukraine zusammenkommen und Musik auch als Raum des Trostes und der Kraft aufscheinen.

Der St. Galler Domorganist Willibald Guggenmos. Bild: Reto Martin

Die Antwort auf Gewalt heisse Musik noch intensiver, noch schöner, noch hingebungsvoller zu spielen, hat der Dirigent Leonard Bernstein einmal gesagt. Dieses Mehr an Hingabe spürte man an beiden Benefizkonzerten. Bei Domorganist Willibald Guggenmos geriet der Samstagabend in der Kathedrale St. Gallen fast zu einer Art gemeinsamer Meditation, zu einer Art betenden Hörens.

Willibald Guggenmos spielt auf der grossen Orgel der Kathedrale St. Gallen. Quelle: Youtube

Am Sonntagabend in der Tonhalle St. Gallen war die persönliche Betroffenheit der Spielenden des Wattwiler Jugendorchesters «Il Mosaico» intensiv zu spüren. Hier machten junge Menschen Musik für Freunde, für die Tanzschule Veseli Cherevychky in Lemberg, mit der das Orchester seit 15 Jahren freundschaftlich verbunden ist. Im Mai wäre das Orchester aus dem Toggenburg erneut für ein gemeinsames Projekt nach Lemberg gefahren. Was Krieg für diese Jugendballettschule gerade bedeutet, erfuhr man aus einem Brief der Schulgründerin Maria Chmyr, die ganz klar unterstrich, dass es eine eigenständige ukrainische Kultur gebe. «Il Mosaico» beendete sein Konzert denn auch mit traditioneller ukrainischer Musik und einer eindringlichen Melodie des 2020 in Kiew verstorbenen Komponisten Miroslav Skoryk.

J. S. Bach als tröstlich universeller Komponist

Im Orgelkonzert ging es auch um die Suche nach Frieden, besonders eindrucksvoll mit Willibald Guggenmos’ eigener Bearbeitung des «Agnus Dei» sowie des «Dona nobis pacem» aus J. S. Bachs h-Moll-Messe. Feinsinnig und sehr passend registriert, in einer Art meditativen Fliessens kam dieser Bach daher. Vielleicht der Komponist, der auch in Zeiten des Krieges das Tröstlichste und Universellste zu sagen hat.

Benefizkonzerte sind viel mehr als nur finanzielle Hilfe. Musik weckt Mitgefühl, ruft Empathie wach, lässt die Hörenden aber auch zur Ruhe kommen in der unruhigen Informationsflut. Und weckt vielleicht auch Dankbarkeit, gerade nicht ums Überleben kämpfen zu müssen und sich eingebettet fühlen in einer heilenden Klangkultur.

Das Toggenburger Orchester «Il Mosaico» und die ukrainische Tanzschule Veseli Cherevycky. Quelle: Youtube

Willibald Guggenmos hat ein sorgfältig zusammengestelltes Programm präsentiert. Wie immer mit einer überlegenen Ruhe und Konzentration dargeboten. Dabei gab es, auch das ein Markenzeichen des Domorganisten, wieder Vieles zu entdecken, das selten gespielt wird, so etwa die grossartige Elegie des belgischen Komponisten Flor Peeters. Düster steigt die Musik auf, drängt in unheimlich anmutenden Klangballungen weiter und hält am Schluss einen tröstlichen Lichtstrahl bereit.

Ganz hell mit hohen, sphärischen Tönen kam die Engelsmusik aus Olivier Messiaens Oper «Saint Francois d’Assise» von der grossen Domorgel. Musik hat auch etwas Heiliges, verweist auf etwas Jenseitiges. Musik ist oft auch religiöser Ausdruck. Guggenmos unterstrich das mit einer packenden Wiedergabe von Bachs Präludium und Fuge h-Moll BWV 544.

Dieses Orchester beherrscht auch Anspruchsvollstes

Das Jugendorchester «Il Mosaico» kann auch Anspruchsvollstes überzeugend interpretieren, das beweist das Ensemble unter Hermann Ostendarp seit über drei Jahrzehnten. Für seine Reihe von vier Benefizkonzerten hat es sich das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms vorgenommen. Da kann ein Orchester nicht einfach nur begleiten, sondern muss ständig Farben geben, sich verzahnen mit dem Solopart, muss rhythmisch und spieltechnisch Vertracktes sicher gestalten: Grosses Kompliment, wie die jungen Spielenden diesen Orchesterpart meisterten! Als Solist war der aus St. Gallen stammende Pianist Adrian Oetiker zu hören. Kraftvoll, energiegeladen, kernig und souverän beherrschte er seinen Solopart in wohl einem der schwierigsten Klavierkonzerte überhaupt. Er konnte vom Flügel aus, trotz schwerster Passagen, die Jugendlichen stets mitreissen und das Gesamtgeschehen stützen und verzahnen.

Mit Beethovens «Egmont»-Ouvertüre begann dieses Konzert, markierte einen so starken Auftakt in der Tonhalle, so wie am Tag zuvor Willibald Guggenmos mit der ukrainischen Nationalhymne auf der Domorgel.