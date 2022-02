Musical Ketzer und Frömmler in Turnschuhen: Ein Probenbesuch im St.Galler Theaterprovisorium, zehn Tage vor der Weltpremiere von «Lady Bess» Hinter verschlossenen Türen hat der Endspurt der Proben zum neuen Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay am Theater St.Gallen begonnen. Noch wird gefeilt am reibungslosen Ablauf, an Tempowechseln und Lautstärke, dem «Monitoring». Und Lady Bess muss üben, «auf dicke Hose zu machen». Das ruft nach Männerwiderstand.

Sportlicher Einsatz für die Freiheit der Kunst und der Menschen: Thomas Hohler als Robin Blake, mit Freunden in der Schenke. Noch stehen nicht die Kostüme im Vordergrund, sondern präzise Abläufe und das rechte Mass an Lautstärke. Bild: Donato Caspari

Zehn Tage noch bis zur Weltpremiere der Neufassung von «Lady Bess», einem weiteren Gemeinschaftswerk des Musical-Erfolgsduos Michael Kunze und Sylvester Levay am Theater St.Gallen: Bühnenorchesterprobe im «Umbau». Der Zuschauerraum ist leer an diesem Mittwochabend, nur das Leitungsteam sitzt am Regiepult, daneben Korrepetitoren, Assistentinnen, Techniker. Für die Uraufführung nächsten Samstag, so zeigt der Saalplan auf der Theater-Website, gibt es nur noch ein paar Restkarten in den hintersten Reihen. Wenn überhaupt.

Das befeuert die Neugier, auch wenn ein Teil der Bühnencrew an diesem Mittwochabend noch nicht voll kostümiert ist: Der eine oder die andere steckt noch in schwarzen Leggings und Turnschuhen. Macht nichts, dafür mangelt es nicht an Kreuzen, Kerzen und anderem religiösem Zubehör. Schliesslich ist die Feindschaft zwischen der zwei weiblichen Hauptfiguren auch ein Glaubenskrieg, zumindest ein Streit der Weltanschauungen: «Gut katholisch» (Königin Mary) gegen neuzeitlich aufgeklärt (Lady Bess, die spätere Elisabeth I.).

Gefährliche Lektüre: Lady Bess (Katia Bischoff) wird mit einer übersetzten Bibel erwischt. Bild: Donato Caspari

Kopf ab, gleich in den ersten fünf Minuten

Auf Action muss man nicht lange warten. Kaum ist die Hand, die in der oberen Etage des altenglischen Arkadenhofes das Zeichen zum «Go!» für Band und Orchester gegeben hat, wieder in der Versenkung verschwunden, heisst es höllisch aufpassen. Da wird im Schnelldurchlauf des Prologs die Vorgeschichte zusammengefasst: Heinrich VIII. von England, Anne Boleyn, seine zweite Ehefrau, Mary, Tochter aus erster Ehe, Elizabeth, ihre kleine Halbschwester, alle treten in Erscheinung.

Und dann passiert es auch schon; die Probe dauert zu diesem Zeitpunkt höchstens drei Minuten. Der Boleyn wird eine Liebschaft angedichtet, zack! kommt sie aufs Schafott. Ein Henker schwingt sehr bühnenwirksam sein riesiges Schwert, und mit einem schneidigen Geräusch aus dem Orchestergraben und einer Choreografie für eher zarte Gemüter im Publikum - man muss es ja nicht so deutlich sehen - rollt der erste Kopf. Das war schon seinerzeit Theater fürs Volk; Abschreckung, ja. Aber eben auch beste Unterhaltung.

Lauten auf der Bühne, Rock & Pop aus dem Graben

Auch Musikinstrumente der Zeit kommen auf die Bühne, eine Laute, eine kleine Harfe, eine Blockflöte - gespielt wird darauf aber höchstens andeutungsweise; die Musikanten im Rampenlicht haben anderes zu tun. Immerhin mischt hin und wieder ein Spinett im Orchestergraben mit und erinnert daran, dass die Geschichte nicht im Zeitalter der Rock- und Popballaden angesiedelt ist, wie man bei geschlossenen Augen annehmen könnte, sondern in der Renaissance, als John Dowland und Thomas Morley Lautenlieder komponierten. Aber klar: Verdis «Don Carlo» tönt auch nach Verdi, nicht nach spanischer Hofmusik des 16. Jahrhunderts.

Ein Bühnenmusikus sticht besonders ins Auge, Robin Blake – an diesem Probenabend ist es Thomas Hohler. Lady Bess alias Katia Bischoff wird sich auf den ersten Blick in ihn verknallen; «wunderherrlich» findet er das. Sein Lieblingswort. Ein sympathischer Typ, doch weil geprobt wird, gibt man sich nicht allzu schnell mit dem Prädikat «wunderherrlich» zufrieden. Immer wieder bricht Koen Schoots am Dirigentenpult nach einzelnen Nummern ab; es wird gefeilt an Abläufen, an Tempowechseln, die etwas mehr Atem brauchen, am «Monitoring», der Dosierung der Lautstärke und der Beschallung auf der Bühne.

Die Stimme aus dem Orchestergraben: In freundlichem Ton feilt Dirigent Koen Schoots an der Musik - nichts soll wackeln oder «murpfig» klingen. Bild: Donato Caspari

Schoots ist fast schon St.Galler, so viele Musicals hat er hier bereits aus der Taufe gehoben. Entspannt und freundlich läuft die Probe ab. Ganz anders ist das Klima am Hofe Marys. Da herrscht die Tyrannei der Pfaffen; wer aufmuckt, lebt gefährlich. Ja, Frauen sind eben nicht nur nett, und Machtmissbrauch ist nicht nur typisch männlich - vielleicht ist das ja Teil der Botschaft, die das Unterhaltungsmusical zum Spielzeitmotto «HerStory» über die Rampe bringen will. Bess wird es üben müssen, in einer ziemlich komischen Verkleidungsszene. «Mach auf dicke Hose», heisst die Nummer. Da regt sich hoffentlich empörter Männerwiderstand im Publikum. Die wesentliche Message aber dürfte «Kunst ist Freiheit» sein. Und die gilt selbstverständlich auch fürs Musical.