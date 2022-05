Museumstag Oldtimer, Kinderparcours und Kurzfilme in Gebärdensprache – das sind die Ostschweizer Highlights am Internationalen Museumstag Kommenden Sonntag, am 15. Mai, bieten 130 Schweizer Museen unter dem diesjährigen Motto «The Power of Museums» Sonderprogramme im Rahmen des Internationalen Museumstags an. Während viele Ostschweizer Museen ihre Öffnungszeiten verlängern und freien Eintritt gewähren, bieten manche auch aussergewöhnliche und interaktive Aktionen für Gross und Klein an.

Am kommenden Sonntag wird auch das alte Saurer-Postauto als Shuttle für die Besucherinnen und Besucher des Oberthurgauer Museumstags verkehren. Bild: Alex Spichale / BAD

Mit dem Oldtimer-Postauto von Museum zu Museum

Im Oberthurgau haben sich erstmals elf Museen zusammengeschlossen: die Kutschensammlung, das Ortsmuseum, das Bohlenständerhaus und das Schulmuseum in Amriswil, das Historische Museum im Schloss, das MoMö Museum und das Saurer Museum in Arbon und die Autobau Erlebniswelt, das Museum am Hafen und das Locorama in Romanshorn.

Zum jeweils halben Preis können die einzelnen Museen besichtigt werden; drei Shuttlebusse verbinden sie miteinander im Halbstundentakt. Einer der Busse ist ein Oldtimer-Postauto von Saurer. Beim Kauf eines Museumseintritts ist die Fahrt gratis. Die meisten Museen bieten Spezialführungen an. In der Romanshorner Autobau Erlebniswelt kann man etwa einen Blick unter die Haube des Ferrari F40 werfen.

Kinderparcours und Führungen im Grünen

Im Naturmuseum St.Gallen wartet ein aktives Programm für die Kleinen. Bild: Mareycke Frehner

Ein spannendes Programm im Freien für Gross und Klein bietet das Naturmuseum St.Gallen. Dort können Kinder von 10 bis 17 Uhr mit einem Parcours die Sonderausstellung «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur» auf eigene Faust entdecken. Ausserdem gibt eine Führung im Museum von 10.30 und 14.30 Uhr einen Einblick in die Welt der Stadttiere. Um 11.15 und um 15.15 Uhr findet ausserdem die Kurzführung «Aussenraum mit Potential» im Museumspark selbst statt. Wer sich ein Bild von St.Gallen von Morgen machen möchte, kann durchgehend den Film zum Projekt «Grünes Gallustal» ansehen, der eine Vision für eine grünere Stadt entwirft.

Brötchen aus dem historischen Ofen

Beim Schloss Werdenberg (im Hintergrund) können Brötchen aus den hauseigenen Getreidesorten geformt und im Ofen des Schlangenhauses (links, im Vordergrund) gebacken werden. Bild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

Im Schloss Werdenberg wird es heiss. Dort dreht sich am 15. Mai alles ums Ernten, Backen und Essen. Kinder können von 10 bis 14 Uhr aus dem Emmer, Einkorn, Dinkel, Weizen oder Roggen des neu angelegten Nutzgartens vor dem Museum ihre eigenen Brötchen formen. Anschliessend werden diese im historischen Ofen im Schlangenhaus gebacken. Um 15 Uhr findet ausserdem eine Sonderführung mit Künstlerinnen und Künstlern durch die Ausstellung «Echo» im Schloss statt.

Kostenlose Führung zur Geschichte des Flickens

Ein Einblick in die derzeitige Sonderausstellung des Museums Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Das Museum Appenzell wartet um 11 Uhr mit der Führung durch die Sonderausstellung «Geflickt! Vom Wiederherstellen und Reparieren» auf. Die Ausstellung legt den Fokus auf Gebrauchsgegenstände, die im 20. Jahrhundert mal professionell, mal aus Not oder in häuslicher Handarbeit geflickt wurden. Sie zeigt etwa mit Flicksocken und dem Werkbank eines Schuhmachers den historischen Unterschied zwischen der Handarbeit und dem Handwerk auf. Um 14 Uhr findet ausserdem eine durch die Dauerausstellung des Museums statt. Beide Führungen sind im regulären Eintrittspreis inbegriffen.

Flaggen, Monogramme und Kurzfilme

Neben zwei Führungen um 13.30 Uhr und 15 Uhr im Dunant Plaza zu den aktuellen Ausstellungen «Flagge zeigen» und «Unternehmen Algerien» findet im Henry-Dunant-Museum in Heiden um 15.30 Uhr auch ein Podium statt. Im Rahmen des Projekts «i ‹ we › i – between two alphabets» haben sich Jugendliche unterschiedlicher Herkunft mit ihren Wünschen und Anliegen auseinandergesetzt. Aus unterschiedlichen Alphabeten haben sie dazu ein Monogramm entwickelt. An diesem Podium können Besucherinnen und Besucher mit den Jugendlichen und dem Initiator Hoseyn A. Zadeh über das Endprodukt diskutieren.

Ausschnitt aus dem holländischen Film «Voor Film», der am Museumstag im Kino Rosental gezeigt wird. Bild: PD/ Look&Roll

Und wenn das Museum um 17 Uhr seine Türen schliesst, lässt das Kino Rosental – zu Fuss vom Museum aus in zehn Minuten erreichbar – den Tag mit dem internationalen Kurzfilmfestival «look&roll» ausklingen. Gezeigt werden sieben Filme über das Leben mit Einschränkungen und Behinderungen, die alle in Gebärdensprache übersetzt werden.