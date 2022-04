Mundart-Pop «Es wird echter, rumpliger»: Die St.Galler Band Dachs ist neu zu dritt unterwegs - Frontmann Basil Kehl im Interview Im März gab Lukas Senn, der langjährige Keyboarder der St.Galler Mundart-Pop-Band Dachs, seinen Austritt bekannt. Damit stand Sänger und Frontmann Basil Kehl vorerst alleine da – kurz vor dem Festivalsommer. Im Interview erzählt er, wie es mit einer neuen Bandzusammenstellung weitergehen und inwiefern sich Dachs dadurch verändern wird.

Alleine steht er da, Dachs-Frontmann Basil Kehl, auf den Fotos zur neuen Single «Kino Tiffany», die am Freitag erscheint. Bild: PD

Zwölf Jahre waren Sie mit Keyboarder Lukas Senn auf den Bühnen der Schweiz unterwegs. Vergangenen Monat gab dieser seinen Austritt aus Ihrem Duo bekannt. Letzte Woche teilten Sie via Instagram mit, dass die beiden St.Galler Mirco Glanzmann und Peer Füglistaller nun neu Teil der Band sind. Wie kam es dazu?

Basil Kehl: Lukas und ich hatten schon länger im Kopf, in Zukunft mit einer grösseren Band und nicht mehr nur zu zweit mit unserer elektronisch produzierten Musik aufzutreten. Zusammen mit Mirco und Peer hatten wir uns in der Vergangenheit deshalb schon ein wenig ausprobiert. Jetzt, wo Lukas ausgestiegen ist, erschien eine Band zu dritt als die optimale Lösung.

In Ihrem Instagram-Post sagten Sie unter anderem, Sie seien sehr froh, mit den beiden zwei Menschen gefunden zu haben, mit denen Sie sich wieder komplett wohlfühlten. Ist das der wahre Grund für Lukas Senns Ausstieg? Lief’s zu zweit nicht mehr gut?

Nein, gar nicht. Es war natürlich schwierig nach Lukas, mit dem ich mich so wohlgefühlt habe, Personen zu finden, mit denen es ebenso gut passt. Mit Mirco und Peer ist das jetzt aber gelungen, denke ich.

Sie wechseln einen Keyboarder durch einen Schlagzeuger und einen Gitarristen aus. Werden «Beat Breu», «Düdado» und «Selecta Automat» damit in Zukunft immer noch nach Dachs klingen?

Dachs wird sich auf der Bühne definitiv klanglich verändern. Ich denke aber im positiven Sinne. Die Musik wird echter, rumpliger – gerade auch durch das Schlagzeug, das jedes Lied wuchtiger macht. Gewisse Songs werden wir live wohl auch etwas anders spielen, vielleicht mit einem längeren Instrumentalteil. Das müssen wir aber erst noch alles zusammen herausfinden.

Mit dem Song «Beat Breu» schaffte es Dachs zu nationaler Bekanntheit.

Bald schon beginnt der Festivalsommer. Auch das Open Air St.Gallen steht Ende Juni vor der Tür. Ist die Neubesetzung in der Band angesichts dessen nicht etwas mutig?

Mutig ist es definitiv, aber es geht gerade nicht anders. Das Ganze fühlt sich für mich auch so an, wie mit sechzehn eine Band zu gründen. Am Open Air St.Gallen werden wir zum ersten Mal gemeinsam ein grosses Konzert geben. Respekt und auch ein bisschen Angst schwingen da schon mit. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Auftritte gut klappen werden.

Sie sind ja auch mit eigener Musik unter dem Künstlernamen Wassily unterwegs. Eine Solokarriere schwebte Ihnen nicht vor?

Nein, die Musik als Wassily mache ich mehr so nebenbei. Mein Herzensprojekt ist und bleibt Dachs. Die Musik ist näher an mir und das wird sie auch in Zukunft sein.

Worauf können sich die Fans demnach freuen?

Diesen Freitag veröffentlichen wir die Single «Kino Tiffany» und im Oktober kommt ein neues Album raus, das ich komplett selbst geschrieben und aufgenommen habe. Die neuen Songs werden gut zu unserem zukünftigen Stil als Band passen: rumpliger, echter, weniger elektronische Beats, dafür mehr Gitarre und Bass.

Worum wird es bei «Kino Tiffany» gehen?

Der Song ist sozusagen eine fiktive Liebesgeschichte, die im ehemaligen Kino Tiffany in St.Gallen spielt. Es geht darin um grosse Geheimnisse.