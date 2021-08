AUSSTELLUNG Mit dem Material auf Tuchfühlung: Alte Arboner Hotel-Vorhänge werden zu Kunst «Stretch Your Mind» heisst die neue Ausstellung der St.Galler Künstlerin Andrea Vogel in der Arboner Galerie Bleisch. Alltagsgegenstände werden hierbei neu interpretiert oder «sabotiert», wie es die Künstlerin formuliert.

Vorhänge (hier die Arbeit «Sunrise») werden bei Andrea Vogel zu Kunst. Bilder: Andri Vöhringer

«Stretch Your Mind»: «Den eigenen kreativen Geist erweitern» könnte das in Andrea Vogels neuer Ausstellung auch bedeuten. «Stretch Moment» heisst eine dreiteilige Papierarbeit, für die die Künstlerin jeweils auf einen grossen Papierbogen getreten ist, ihn mit den Füssen bearbeitet hat, das knittrig zerknüllte Papier besprayt und dann wieder gestretcht hat. Eine Körperaktion, die in der Kunst dann meist als Video gezeigt wird, bringt Andrea Vogel buchstäblich aufs Papier. Ihre Stretch Moments wirken wie Malerei. Aus einer Bewegung wird ein eingefrorener Moment. Ein performativer Akt wird als analoges Bild sichtbar.

«Strahlenaralie Horizontale»: eine Galeriepflanze in der Hängematte.

Die Ausstellung in der Galerie Bleisch zeigt nicht einfach neue Werke. Andrea Vogel hat sich seit Juli Zeit genommen und die Galerie als eigentlichen Kunstraum bespielt. «In einem Galerieraum ist alles Vorgefundene Material», sagt Andrea Vogel. So hat sie auch eine einsam in der Ecke stehende Strahlenaralie gleich mit in eine Installation eingebunden. Wie in einer Hängematte, fast ein wenig ermattet wirkend, hängt die Pflanze in der Mitte des zentralen Raums der Galerie. Ein Alltagsgegenstand wird Kunst.

Gebrauchsgegenstände werden künstlerisch sabotiert

Dieses Prinzip findet auch bei Andrea Vogels Frotteetüchern Anwendung. Das kuschelige, für den Körper angenehme Material wird mit neuen Mustern Träger von Ölfarben und demonstriert die Lust der Künstlerin, auf bekanntes Material neu einzuwirken. Das sei auch eine Art Sabotage an einem Gebrauchsgegenstand, sagt Andrea Vogel.

«Öl auf Frottee»: Handtücher werden zu Kunstobjekten.

Alte, durch das Sonnenlicht ausgebleichte Vorhänge entsorgt man im Allgemeinen. Andrea Vogel sieht in diesen Vorhängen Kunst, geht mit ihnen in «Tuchfühlung». Aus dem geschlossenen Hotel Metropol, in Arbon im Augenblick immer noch ein Politikum, hat sie blaue und ockerfarbige Vorhänge mitgenommen und installiert sie neu. Die ockerfarbenen spannt sie auf und hängt sie an die Wand. Die von der Sonne ausgeblichenen Streifen definieren Andrea Vogels Idee, dahinter Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu sehen. Altes Material wird poetisch aufgeladen und erhält eine neue Funktion.

Ausgebleichter Stoff wird zu einer Art Gebetsteppich

Mit acht aneinandergereihten blauen Metropol-Vorhängen legt die Künstlerin den Boden der Galerie aus. Der Raum bekommt dadurch fast etwas Sakrales; die Vorhänge könnten als grosser Gebetsteppich gelesen werden. Die ausbleichende Sonne werde zur Textildesignerin, sagt Andrea Vogel.

«Stretch Your Mind»: Das Ausstellungsmotto wird auch auf einem Video nochmals interpretiert. Der Begriff «Competition», also Wettbewerb oder Konkurrenzdruck im Kunstbetrieb, wird buchstäblich gedehnt, ja überdehnt. Man sieht die Künstlerin den Stoff mit der Aufschrift ziehen und zerren. Gewollt angestrengt und bemüht wirkt Andrea Vogels Performance, die den Wettbewerbsbegriff damit als wenig sinnvoll entlarvt.