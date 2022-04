Mein erstes Mal «Wir waren sehr nervös»: Musiker Pippo Pollina über seinen ersten Bandauftritt Im Januar hat der in Zürich wohnhafte Cantautore Pippo Pollina sein neues Album «Canzoni segrete» veröffentlicht. Am Montag tritt er in der Tonhalle St.Gallen auf. Für diese Zeitung hat er notiert, wie er als Sechzehnjähriger sein erstes Konzert spielte.

Meine erste Band hiess Agricantus, und unser erstes Konzert mit sizilianischer Volksmusik gaben wir am 1. August 1979, natürlich daheim in Palermo. Alle Nachbarn und Verwandten kamen, rund 200 Leute. Wir hatten intensiv geprobt und waren dennoch sehr nervös – ich war damals erst sechzehn.

An das Konzert selbst erinnere ich mich kaum, weit mehr aber an das Davor und Danach. Wir waren zu sechst bei Agricantus. Einer studierte Medizin, wir andern wurden Profimusiker. Einer lebt inzwischen in Rom, ein anderer in Frankreich, ich in der Schweiz – nur einer von uns blieb in Palermo.

Ich hatte genug von der deprimierenden politischen Situation in Sizilien, ich war neugierig auf die Welt, verliess meine Heimatstadt, wurde Strassenmusiker, schaute nicht zurück. Ende 1985 war das, ich war damals 22. Es gibt noch ein anderes erstes Mal – die Geburt unseres Sohnes Julian. Ich war dabei und werde meine Nervosität und meine Aufregung nie vergessen. Ich musste ja nicht leiden wie meine Frau Christine. Sie stammt aus Zürich, der Stadt, in der wir seit langem leben.