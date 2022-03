Milena Moser hat soeben ihren neuen Roman «Mehr als ein Leben» veröffentlicht und ist auf Lesetour in der Schweiz. Insgesamt hat die erfolgreiche Schriftstellerin, die in San Francisco lebt, über 20 Bücher geschrieben. Für diese Zeitung hat sie notiert, wie es zu ihren ersten Schreibversuchen kam. Am Montag liest sie in St.Gallen.