Kunstbuch Pest, Gummihandschuhe und Homeoffice: 60 Werke der Kunstgeschichte betrachtet durch die Linse der Pandemie Der Direktor des Kunsthauses Bregenz, Thomas D. Trummer, unternimmt in seinem Buch «Bilder der Pandemie» geistreiche Streifzüge durch die Kunstgeschichte und überwindet mühelos die Epochen: Instagram-Beiträge sind ebenso dabei wie Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert oder mittelalterliche Buchmalerei.

Die Wandskulptur «Title Suspended (Sky Blue) » von Anri Sala enstand nicht in Zeiten der Panemie, sondern bereits 2008. Bild: PD/Sylvain Deleu

Zwei blaue Gummihandschuhe berühren sich fast, aber nicht ganz. Über einen Motor befinden sie sich in ständiger Bewegung. Man kann nicht verhindern, dass man die Handschuhe mit der aktuellen Pandemie assoziiert. Denn Schutzhandschuhe gehören neben Hygienemasken und Desinfektionsmittel zu jenen Utensilien, die im vergangenen Jahr fester Bestandteil unseres Alltag geworden sind.

Anri Salas Wandskulptur entstand aber nicht inspiriert durch Covid-19, sondern bereit 2008. Die Anspielung auf Michelangelos Wandfresko «Die Erschaffung Adams» in der Sixtinischen Kapelle ist offensichtlich.



«Die Erschaffung Adams» von Michelangelo Buonarotti entstand 1508-1512. Bild: Wikipedia Commons

Anri Salas Wandplastik ist eines von über 60 Werken, die Thomas D. Trummer, der Direktor des Kunsthauses Bregenz in seinem Buch «Bilder der Pandemie» vorstellt. Es sind die verschriftlichten Beiträge seiner Podcastserie «Sonic Views», welche er vor einem Jahr, während des ersten Lockdowns, online startete. Dies aus dem Bestreben, dem Publikum trotz geschlossener Museen die Auseinandersetzung mit Kunst zu ermöglichen.



Thomas D. Trummer. Bild: PD/Miro Kuzmanovic

«Mir war aufgefallen, dass sich der Blick auf mir bekannte Bilder verschoben hat», schreibt Trummer. Das Betrachten der Welt, so auch das Lesen von Bildern, sei zeitgebunden:

«Wer heute Kunstwerke anschaut, sieht sie durch die Linse der Pandemie.»



Die ausbleibende Berührung zwischen Gott und Adam deutet Trummer deshalb als Schutzmassnahme, denn der Weisshaarige gehört offensichtlich einer Risikogruppe an.

Trummer überwindet bei seinen geistreichen Streifzügen durch die Kunstgeschichte mühelos die Epochen: Instagram-Beiträge sind ebenso dabei wie Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert oder mittelalterliche Buchmalerei. Detailreich beschreibt Thomas D. Trummer die Werke, so dass es fast leichter fällt, seinen Ausführungen lesend als hörend zu folgen. Seine Sprache bleibt immer verständlich und ist frei von abgehobenem Kunsthistoriker-Geschwurbel. Trummer bietet in seinem Essayband nicht nur einen Crashkurs in Kunstgeschichte, sondern auch eine Schule des genauen Sehens. Ein Nachteil dabei sind die relativ kleinen Abbildungen.



Selbstporträt mit Spanischer Grippe

«Die Fürbitte der heiligen Rosalia für die Pestkranken von Palermo» malte der Niederländer Anthonis van Dyck 1624.

Bild: metmuseum.org

Natürlich fehlen auch nicht jene Werke, welche Seuchen und Pandemien früherer Zeiten thematisieren. Etwa das 1624 entstandene Gemälde des Niederländers Anthonis Van Dyck, das die heilige Rosalia, die Patronin Palermos zeigt, die den Himmel um Gnade für die Pestkranken ihrer Stadt anruft. Berührend ist das Selbstporträt Edvard Munchs, auf welchem er sich 1919, schwer gezeichnet von der spanischen Grippe, festhält. Der kräftige Pinselstrich und die expressive Farbgebung lassen erahnen, dass er der Krankheit die Stirn bieten und überleben wird.



Edvard Munchs «Selbstporträt mit Spanischer Grippe» befindet sich in der Sammlung des Nationalmuseums Oslo. Bild: Wikipedia Commons/Borre Hostland / Jacques Lathion

Bei seinen Assoziationen beweist Thomas D. Trummer durchaus Humor. Etwa wenn ihn eine der berühmten Primärfarben-Kompositionen Piet Mondrians an einen Grundriss erinnert, die Felder an Zimmer und Zellen und die Farben an die Markierungen häuslicher Territorien: «Wer lange auf engem Raum zusammenlebt, weiss, dass beständige Ausgewogenheit nicht so einfach ist wie die der quadratischen Leinwand.»



Piet Mondrians Komposition mit grosser roter Fläche, Gelb, Schwarz, Grau und Blau von 1921 befindet sich im Gemeentemuseum Den Haag. Bild: wikipedia

Im Laufe der Lektüre macht man sich bald ein Spiel daraus, zu erraten, welchen Dreh hin zur Pandemie Trummer wohl finden wird. Dass sich unter seinen Bildbeschreibungen auch eine der entvölkerten Stadtansichten Giorgio de Chiricos befindet, mag nicht weiter erstaunen, denn sie erinnern augenscheinlich an die fast menschenleeren Städte in der ersten Zeit der Pandemie.

Originell ist hingegen, dass er de Chiricos «Piazza d'Italia» eine fotografische Ansicht der französischen Stadt Le Gras gegenüberstellt. Joseph Nicéphore Niépce hat für das 1826 entstandene Bild, das als erste fotografische Aufnahme gilt, den Blick aus einem Dachfenster gewählt. Die Stille und Gedrücktheit, die sie vermittelt, ist der Belichtungszeit von acht Stunden geschuldet. Tröstlich bleibe, schreibt Trummer:

«Die erste Fotografie der Geschichte entstand im Homeoffice.»



Trummer stellt auch ganz aktuelle Werke zeitgenössischer Kunstschaffender vor, die als direkte Reaktion auf die Covid-19-Pandemie entstanden sind. So postete die New Yorker Fotokünstlerin Nan Goldin am 24. April 2020 ein Bild auf Instagram mit dem Titel «1st days in quarantine, Brooklyn, NY».

Thomas D. Trummer: Bilder der Pandemie. Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 2020, 224 S., Fr. 24.– Bild: PD

Das Foto zeigt drei Blumenvasen auf einem Holztischen, das vor einem Fenster steht. Die Blumen sind der für längere Zeit letzte Gruss aus der Welt da draussen, die eine feindliche geworden ist. Das Bild ist nicht einfach l'art pour l'art, sondern erfüllt einen guten Zweck. Als Edition vertrieben kommt der Erlös einer Stiftung für Drogenopfer zugute.