Kunst Von Toggenburger Matrosen: Eine Ausstellung in der Propstei St.Peterzell verknüpft alte Seemannsgeschichten mit zeitgenössischer Kunst «Sonne, Meer und Sterne» heisst die aktuelle Sommerausstellung in der Propstei St.Peterzell. Im historischen Dachstock sind unter anderem Fundstücke von Toggenburgern zu sehen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren als Matrosen um die Welt zogen.

Schräger Horizont: Jeder Ausstellungsbesucher kann selber in das Kleid einer Galionsfigur schlüpfen. Bild: Tobias Garcia

«Der Dreck von unterwegs gehört halt einfach dazu», sagt Erich Näf. Mit 21 Jahren erfüllte sich der Toggenburger einen Bubentraum und heuerte als Seemann an; von 1981 bis 1983 fuhr der gelernte Koch als Matrose um die Welt. Seinen selbst genähten Seesack hat er kaum je gewaschen – daher der «Dreck von unterwegs» – und jetzt ist das Behältnis Teil der Ausstellung «Sonne, Meer und Sterne – von Toggenburger Matrosen und Brandungsgeräuschen in den Alpen», derzeit in der Propstei St.Peterzell zu sehen.

An einer Wand hängt Näfs Weltkarte, auf der er alle Stationen seiner Reisen markiert hat. Und da liegt jene Banknote, die Näf seinem Bruder schickte, um diesem die Exotik fremder Länder näherzubringen: «Schmeck mal daran: Brasilien», hat Näf auf die Note gekritzelt.

«Schmeck mal daran: Brasilien»: Banknote mit handgeschriebenem Gruss eines Toggenburger Matrosen. Bild: Tobias Garcia

Angela Kuratli, in Ebnat-Kappel aufgewachsen und eine der Kuratorinnen der Ausstellung, hat diese Männer schon als Kind gekannt. Sie erinnert sich an verblasste Tätowierungen und abenteuerliche Geschichten:

«Das Anheuern auf einem Frachtschiff war für diese Männer eine Möglichkeit, wegzukommen, die Welt zu sehen.»

In den 1970ern und 1980ern taten das nicht wenige Toggenburger, wie Kuratli zusammen mit Patricia Holder, Johannes Stieger und Christian Hörler vom Verein Ereignisse Propstei St.Peterzell recherchiert hat.

Hausdächer werden zu Schifffsrümpfen

Einige der Toggenburger Matrosen blieben unterwegs hängen oder sind bis heute verschollen. Die meisten aber kehrten nach ein paar Jahren in die Heimat zurück, um wieder Fuss zu fassen, sowohl an Land als auch in der Gesellschaft. In der Ausstellung sind ihre Geschichten zu hören, ihre privaten Fotos zu sehen und ihre Fundstücke zu bewundern. «Sonne, Meer und Sterne» belässt es aber nicht bei diesen alten Seemannsgeschichten, sondern verknüpft sie mit zeitgenössischer Kunst und modernen Fragen rund um die Themen Reisen und Ankommen, Schifffahrt und Fernweh, Träumen und Meer.

Thomas Stüssi hat eine Holzkonstruktion im Raum platziert und in 650 Kilo Salz gepackt. Wie ein gestrandetes Boot, wie ein Gleiter nach einer Bruchlandung liegt es auf dem historischen Bretterboden.

In Salz eingepackte Holzkonstruktion von Thomas Stüssi. Bild: Tobias Garcia

Daneben hängen 15 filigrane Spiegel waagrecht in der Luft. Die Installation von Monika Sennhauser spielt mit der Wahrnehmung: Wer in die Spiegel blickt, nimmt das historische Deckengebälk der Propstei plötzlich als Schiffsrumpf wahr.

Filigrane Spiegel hängen an mächtigem Gebälk: Installation von Monika Sennhauser. Bild: Tobias Garcia

Dazu passen die Collagen von Laura Locher: Die Künstlerin hat Abbildungen von Toggenburger Häusern kurzerhand umgedreht, sodass sie wie Schiffe wirken.

Ein Haus? Ein Schiff? Ansichtssache. Collage von Laura Locher. Bild: Tobias Garcia

Zusammen mit ihrer Schwester Laura zeigt Joana eine eindrückliche Installation, die zum Mitmachen einlädt. Eine Art Galionsfigur, deren Kleid mit Toggenburger Motiven bemalt ist, und die vor einem auf Stoff gedruckten Horizont steht (siehe oberstes Bild). Jeder Ausstellungsbesucher kann hier Galionsfigur spielen.

Auch Brisantes rund ums Meer und die Schifffahrt schneidet die Ausstellung an: die Flüchtlingsrouten übers Mittelmeer und die damit verbundene Seenotrettung. Die Verknüpfung der Toggenburger Textilindustrie mit dem Kolonialismus. Die Zerstörung der Korallen und der Unterwasserwelt.