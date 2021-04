Kunst Gefesselt, amputiert, zerborsten: Im Hinterzimmer der Kunsthalle Arbon warten versehrte Objekte auf den grossen Auftritt Der Zürcher Künstler Reto Boller hat in die Kunsthalle Arbon eine weisse Bühne eingebaut. Hinter den Kulissen lagern rätselhafte Skulpturen. Sind sie «bereit zu tragen», wie der Titel der Ausstellung andeutet?



Reto Boller hat eine weisse Bühne in die Kunsthalle Arbon eingebaut. Hinter den Kulissen ist es aber alles andere als leer. Bild: Erwin Auf Der Maur

Wie eine zweite Haut überzieht die weisse Klebefolie den Boden der Kunsthalle Arbon. Dessen Unebenheiten zeichnen sich deutlich ab. Zwei ebenso weisse Wände wurden zu beiden Seiten in die Halle eingezogen. Das strahlende Weiss bildet den grösstmöglichen Kontrast zur Patina der ehemaligen Industriehalle.

Künstler Reto Boller ist Professor für Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Bild: PD

Ein Raum der Möglichkeiten, eine Bühne ist durch die Intervention des Zürcher Künstlers Reto Boller entstanden, leer wie ein weisses Blatt Papier. Ein Ort, «bereit zu tragen», wie der Titel der Ausstellung andeutet, diese bewusst ungelenke Übersetzung des französischen Begriffs Prêt-à-porter. Doch was soll auf diesem blütenweissen Laufsteg seinen grossen Auftritt haben? Tragbare Mode ganz bestimmt nicht. Besucherinnen und Besucher dürfen den Einbau nicht betreten, so verlockend dies auch sein mag. Zu empfindlich ist die zarte Kunststoffmembran.



Metallgerippe mit rotglühenden Augen

Mögliche Staffage und Requisiten lagern hinter der Bühne, ebenso irritierende wie prekäre Objekte: Aluminiumprofile lehnen wie behelfsmässige Krücken an der Wand, zwei Autositze, mit Gurten aneinandergebunden, erinnern an gefesselte Gefangene. Holzstücke, zum Teil mit Bandagen umwickelt, lagern amputierten Gliedmassen gleich aneinandergereiht am Boden; aus manchen ragt ein Stück Metall, bei anderen steht das zerborstene Holz spitz wie Stacheln ab.

Im Hinterzimmer lagert ein prekäres Inventar.

Bild: Erwin Auf Der Maur

Ein anderes Objekt, ein Metallgerippe mit rotglühenden Augen, lässt an einen Voodoo-Fetisch denken. Ein Baldachin, bestehend aus einer blauen Zeltplane und Aluminiumstangen, liegt bereit, um jederzeit bei einer Prozession zum Einsatz zu kommen, ebenso wie eine weisse Friedensfahne. Es sind Werke mit einem Potenzial, das sie vielleicht nie ausschöpfen werden. Manchen haftet auch etwas Provisorisches an. Es sind Arbeiten, die Reto Boller seit 2015 bis heute angefertigt und teilweise für Arbon angepasst hat.



Welches ist das Geheimnis dieser rätselhaften Objekte? Wurden sie achtlos hinter den Kulissen abgelegt und verdrängt, als nicht würdig und vorzeigbar für den grosse Bühne befunden? Was bleibt im Schatten, was rückt man ins Licht? Was alles haben wir in unseren eigenen Hinterzimmern verstaut und vergessen?

Die Kunsthalle Arbon eröffnet ihre Saison mit der Ausstellung «bereit zu tragen» des Zürcher Künstlers Reto Boller.

Bild: Erwin Auf Der Maur

Gut möglich aber, dass das seltsame Inventar hinter den Kulissen Schlag Mitternacht zum Leben erwacht. Sich im Mondlicht torkelnd auf die Bühne bewegt und eine merkwürdige Performance der Versehrten zur Aufführung bringt.