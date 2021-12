KUNST Umzug ins Kunstmuseum Thurgau: Willi Oertig hat seine Kunst aufgeräumt, um sie zu bewahren Der Kradolfer Maler Willi Oertig gibt sein Archiv in die Obhut des Kunstmuseums Thurgau. Seit 1970 hat er Bilder vom ÖV gemalt und war als Autodidakt erfolgreich

Der Kradolfer Maler Willi Oertig. Bilder: Andri Vöhringer

Fein säuberlich ist alles präsentiert im Atelier und in der Wohnung von Willi und Edith Oertig in Kradolf: Zwanzig Ringbücher mit Fotos von rund 1200 Gemälden, von Rechnungskladden, die belegen, wer wann welches Bild gekauft hat, und ganze Bundesordner mit Medienberichten aus den vergangenen fünfzig Jahren. Nach 63 Ausstellungen kommt da einiges zusammen. «Ich kann nicht loslassen, das ist meine Schwierigkeit», erklärt der Maler seine Sammelleidenschaft.

Doch den Stoff in gute Hände zu geben, ist für ihn offenkundig eine Erleichterung. Über ein Jahr hat das Ehepaar auf diesen Nachmittag hingearbeitet. Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, kommt vorbei, um den Nachlass zu sichten und den Abtransport - unprätentiös in fünf Bananenkisten - zu organisieren.

Im Atelier wird aufgeräumt.

«Wir werden oft gefragt, ob das Museum Interesse an einem Nachlass habe, aber selten ist das Material so präzise geordnet wie hier», sagt Landert. Meist müsse er ablehnen, weil das Museum schlicht nicht zuständig sei. Für das Angebot von Willi Oertig jedoch ist er dankbar, und das nicht nur, weil das Museum im Besitz von neun seiner Werke ist. «Sein Nachlass ist unter anderem deshalb so wertvoll, weil er nach Fotos malt. Wir bekommen jetzt die Abzüge der Originalmotive. Für die Forschung ist das hoch interessant zu vergleichen.»

Viele Bilder sind auch Zeitdokumente

Künstlernachlässe seien dann relevant, wenn sie Zusatzinformationen böten. «Das ist spannend für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Bildern. Man zehrt Jahrzehnte von dem Material. Dieses hier bietet sicher genug Stoff für die eine oder andere Studienabschlussarbeit.»

Willi Oertig selbst sieht noch einen anderen Punkt: «Das sind alles Zeitdokumente – die Tankstellen, Kioske oder Telefonkabinen gibt es ja inzwischen gar nicht mehr.» Er hat in seiner eigenen Version in Öl verewigt, was in der Realität längst abgebaut wurde. «Ich male die Fotos nicht einfach ab. Das Beste sind meine Abweichungen von der sichtbaren Wirklichkeit.»

Vieles hat sich über die Jahrzehnte beim Künstler Willi Oertig angesammelt.

Willi Oertig war von sich aus mit seinem Angebot an Landert herangetreten. «Ich werde in zwei Monaten 75. In fünf Minuten kann ich am Boden liegen.» Und zum Wegwerfen nach seinem Tod wären seine gesammelten Materialen nun wirklich zu schade. Er bat nur um eine Erstattung der Spesen für die Karteikästen oder Aktenmappen. Geld muss er mit dem Archiv nicht verdienen. Er könne von seiner Kunst leben. Seine schwierige Kindheit habe ihn findig gemacht, meint er. «Ich bin ein guter Geschäftsmann, habe meine Nische gefunden und bin wohl der einzige Schweizer Künstler, der den ÖV malt, und das seit 1970.»

«Ich habe mir immer Mühe gegeben»

Willi Oertig verkauft seine Bilder von Trams, Schiffen oder Loks seit seinen Anfängen als autodidaktischer Maler ohne Probleme. «Ich habe mir immer Mühe gegeben. Das habe ich dokumentiert. Und ich möchte, dass meine Arbeit erhalten bleibt.» Der Museumsdirektor kann das garantieren. Das Kunstmuseum verwaltet bereits die Nachlässe von Adolf Dietrich, Carl Roesch und Hans Krüsi. «Willi Oertig steht da in einem guten Zusammenhang», sagt Markus Landert lächelnd.