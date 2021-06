Kunst Allerlei Tierchen und Monster: Kunstraum Kreuzlingen zeigt die humorvolle Seite der Pandemie 638 Kunstschaffende nahmen vor einem Jahr beim Wettbewerb «Corona Call» teil. In Kreuzlingen sind jetzt die 15 spannendsten Positionen zu sehen. Darunter sind auch die Werke der Ostschweizer Beni Bischof und Aino Dudle, die zu den sechs Preisträgern zählen.



Co-Kuratorin Sybille Omlin wählte mit Richard Tisserand für den Kunstraum Kreuzlingen 15 Positionen aus.

Bild: Donato Caspari

Bunt, witzig, abwechslungsreich. Die Ausstellung «Corona Call» im Kunstraum Kreuzlingen möchte die Pandemie von einer humorvollen Seite zeigen. Grundlage ist ein Wettbewerb, den der Berufsverband Visarte lancierte, als im März 2020 der Kulturbetrieb lahmgelegt wurde und für die Künstler Ausstellungen und Messen wegbrachen. Von den 683 Einreichungen wurden 6 ausgezeichnet sowie eine Shortlist von weiteren 39 Künstlern erstellt. Davon wählten die Kuratoren Sybille Omlin und Richard Tisserand 15 Positionen aus, die bis zum 11. Juli im Kunstraum zu sehen sind. Sybille Omlin sagt über die Auswahl der Werke:

«Was wir hier zeigen, sind sehr intime Prozesse.»

Jon Merz verarbeite die eigene Corona-Erkrankung in Form einer Zeichnungsserie.

Bild: Donato Caspari

Während manche eher genervt von der Allgegenwärtigkeit der Coronathematik schienen, wie der St.Galler Beni Bischof, waren andere Opfer des Virus selbst. Jon Merz aus Basel verarbeitete seine Erfahrungen mit der Krankheit tagebuchartig in Form von Zeichnungen. In seinen Träumen tauchten unheimliche Wesen auf: Dämonen, Kraken, Skelette, Dinosaurier tummeln sich auf den Blättern in primitiv-kindlichem Stil. «Merz litt fast zwei Monate unter einer Corona-Infektion und hatte wahnsinnige Visionen», erklärt Omlin.

Instagram-Story von Beni Bischof. Bild: PD/Beni Bischof

Beni Bischof sieht sein Werk eher als Nebenprodukt des Shutdowns. Viele Menschen verbrachten zu Hause viel Zeit mit sozialen Medien. Bischof kreierte um die 500 Videoclips und postete sie täglich als Story auf Instagram. Ein grinsendes Gebiss, auf dessen Zähnen allerlei Tierchen krabbeln – die Assoziation zu Mikroorganismen und dem Virus liegen nahe.

Ein Mann, der vor einem Yeti tanzt oder der vor einem elektrischen Stuhl performende Soldat – die Clips wären auch ohne Corona entstanden, sagt Bischof, passten aber in den Kontext. Sie sollen den Hochmut der Menschen in ihrer lächerlichen Realität versinnbildlichen.

Projektionen von Sehnsuchtsräumen

Aino Dudles Film gehört zu den sechs von Visarte prämierten Kunstprojekten. Quelle: Vimeo/Aino Dudle

Aino Dudle pendelt normalerweise zwischen Herisau und Helsinki, wo sie ihren Master in Kulturvermittlung absolviert. Sie hat sowohl die Schweizer als auch die finnische Staatsbürgerschaft. Die Pandemie warf die Künstlerin mit einem Schlag auf die schiere Unmöglichkeit des Reisens zurück. Den jeweils nicht erreichbaren Ort lädt sie in einer Videoinstallation mit ihren Projektionen, Vorstellungen und Wünschen auf, ähnlich einer Fernbeziehung. Nebel, der die Kühe auf der Appenzeller Alp umhüllt; Nebel, der die Alltagsszenen der finnischen Hauptstadt diffus werden lässt.

Gregor Vogel sammelte Blätter mit Coronavorschriften.

Bild: Donato Caspari

Der Zürcher Gregor Vogel legte im Shutdown seine Wege durch die Stadt ausschliesslich per Velo zurück. So fielen ihm die unzähligen «Botschaften» auf, die Laden- oder Restaurantbesitzer ihren Kunden per Zettel kommunizierten: Hygienevorschriften, die Möglichkeit des Take-aways, was geht, was geht nicht. «Diese Info- und Verhaltensblätter sagen oft viel aus», findet Vogel. «Manche sind mit Humor, andere sehr nüchtern gestaltet.» Neben dem Inhalt beeindruckten ihn die unterschiedlichen Formen und grafischen Umsetzungen.

Insgesamt sammelte er einige hundert Originale in allen zwölf Stadtteilen. «Diese Relikte sind interessante Spuren aus dem öffentlichen Raum, die ein spannendes Phänomen aufzeigen», sagt die Kuratorin zu Vogels Beitrag.

Kuss, dringend gesucht: «Need a kiss» aus Keramik der Tessinerin Rosanna Monteleone. Das Werk wurde ebenfalls von Visarte prämiert.

Bild: Donato Caspari

Rosanna Monteleone aus dem Tessin beschäftigte sich mit dem neuen Alltagsgegenstand Hygienemaske. «Need a Kiss» ist eine Keramiknachbildung. Die Ohrhalterungen stehen seitlich ab und sehen selbst aus wie Ohren. Auf der Vorderseite der Maske ist prominent ein fleischiger Kussmund geformt. Die Maske wird selbst zum Gesicht.