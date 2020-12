Kultur in Pandemiezeiten Konzerte und Lesungen für zehn Personen: Die Betreiber des Bahnhofs St.Gallen-Bruggen veranstalten Anlässe im Kleinstformat Grossveranstaltungen bleiben bis auf weiteres undenkbar. Der Verein 9014, der den Bahnhof Bruggen als Kulturlokal betreibt, versucht es deshalb mit Kleinstanlässen. Jeweils zehn Personen bekommen ein Vier-Gang-Menü serviert und ein Konzert, eine Lesung oder einen Filmabend geboten. Wer möchte, kann sich wortwörtlich einen Platz reservieren.

Der ehemalige Wartesaal des Bahnhofs Bruggen wurde zum Kulturlokal umfunktioniert. Im Bild die erste Ausgabe der «Cabaret minimal»-Reihe mit dem St.Galler Autor Ralph Weibel. Bild: Michel Canonica

Sitzplatzreservation ist in Zeiten von Corona Pflicht. Doch nirgends nimmt man das so wörtlich wie im Bahnhof Bruggen in St.Gallen: Dort kann man sich seit neustem einen eigenen Hocker sichern. Der Verein 9014, der den Quartierbahnhof als Kulturlokal betreibt, hat beim St.Galler Schreiner Urs Menzi stapelbare Hocker anfertigen lassen. Für ein ganzes oder halbes Jahr können Interessierte einen davon reservieren und in der Wunschfarbe ölen lassen. «Take a seat» heisst die Aktion, die aus der Coronanot entstanden ist.

Denn auch im Bahnhof Bruggen hat man die Pandemie zu spüren bekommen. «Wir mussten uns neu ausrichten», sagt Roche Hufnagl, der im Gebäude ein Grafikatelier führt und als Kulturveranstalter tätig ist.

Kulturveranstalter Roche Hufnagl. Bild: Michel Canonica

Vier-Gang-Menüs für die Kultur

Jetzt versucht es das Kollektiv 9014 mit Anlässen im Kleinstformat für nur zehn Personen. Unter dem Titel «Cabaret minimal» finden Konzerte, Lesungen und Filmabende statt, dazu wird ein Vier-Gang-Menü serviert. Es gehe darum, heisst es im Projektbeschrieb, «die Kultur am Leben zu erhalten, die gute Stimmung zu bewahren und zu versuchen, Brücken in bessere Zeiten zu bauen».

Bis im Frühling möchte der Verein diese Kleinstanlässe durchführen. Die ersten drei Ausgaben im Dezember sind schon ausverkauft. Erst im Januar sind wieder freie Sitzplätze verfügbar, wie ein Blick ins Programm zeigt.

Ralph Weibel mit Randenpesto

Den Anfang machte am vergangenen Samstag der St.Galler Autor Ralph Weibel mit einer Lesung (Vorspeise: Parmesan-Panna-Cotta mit Randenpesto). Am 12. Dezember folgt ein Konzert mit dem Luzerner Folkmusiker Long Tall Jefferson, das ursprünglich in der Grabenhalle hätten stattfinden sollen (Hauptgang: Tessiner Braten an Paprikagemüse). Und am 19. Dezember singt in Bruggen die aus Tel Aviv stammende Singer-Songwriterin Ella Ronen (Dessert: Birnenvariation mit Caramel und Meersalz).

Ralph Weibel während seiner Lesung im Bahnhof Bruggen. Bild: Michel Canonica

Einmal pro Woche sollen diese «Cabaret minimal»-Abende stattfinden, sagt Roche Hufnagl. Nicht nur in St.Gallen-Bruggen, sondern ab Januar auch in St.Moritz und vielleicht bald auch in Zürich. Derzeit führt Hufnagl Gespräche mit mehreren Locations, denn er wolle den auftretenden Künstlern nicht nur einzelne Auftritte, sondern eine minimale Tour ermöglichen – wenn auch nur vor wenig Publikum. «Wichtig ist uns, dass wir den Künstlern eine Gage zahlen können.» Und wenn danach noch etwas für die Miete des Bahnhofgebäudes übrig bleibe, umso besser.

Der kleine Konzertsaal sei in den vergangenen Monaten zwangsläufig oft leer gestanden. Von Juli bis September fanden im Bahnhof Bruggen zwar noch drei Konzerte vor 32 Zuhörerinnen und Zuhörern statt, doch dann wurden die Coronamassnahmen strenger, und die Betreiber mussten sich etwas Neues einfallen lassen. Denn das Lokal leerstehen zu lassen, könnten sie sich nicht leisten, sagt Hufnagl:

«Wir müssen wieder Anlässe veranstalten. Schliesslich zahlen wir weiterhin Miete und erhalten noch keine Ausfallentschädigung.»

Die «Cabaret minimal»-Abende sind mit 50 Franken inklusive Vier-Gang-Menü verhältnismässig günstig. «Das geht nur, weil wir ein Netzwerk haben, das zusammenhält», sagt Hufnagl. Konkret zum Beispiel so: In der Küche stehen Freunde oder ehemalige Bahnhof-Bruggen-Mieterinnen, und der Bierlieferant spendiert auch einmal ein paar Kartons extra.