Konzertreihe Alte Musik, neue Normalität: Das Programm der erlesenen St.Galler Gratiskonzerte wartet mit Stars auf – live und im Livestream Die Tallis Scholars, die Barockgeigerin Leila Schayegh mit dem Basler Ensemble La Cetra, Vokalsolisten wie Lisandro Abadie und Daniel Johannsen: An wohlklingenden Namen fehlt es wie üblich nicht bei Alte Musik St.Gallen. 2022 darf wieder live konzertiert werden, und Plan B aus Coronazeiten vergrössert die Reichweite des Festivals.

Michael Wersin, künstlerischer Leiter der Konzertreihe Alte Musik St.Gallen: hier nicht in St.Mangen, wo die meisten Konzerte stattfinden, sondern in der Kathedrale, am Rande einer Probe. Bild: Ralph Ribi

Der Genuss beginnt bereits beim Blick auf das Plakat, beim Blättern im Gesamtprogramm von Alte Musik St.Gallen 2022 (AMSG): Da entdeckt die Liebhaberin der sogenannten alten, in den vergangenen Jahrzehnten mit Leidenschaft und Sachverstand wieder zu munterem Leben erweckten Musik aus Renaissance, Barock und früher Klassik namhafte Ensembles und Solisten – und den Vermerk «Eintritt frei, Kollekte». Wo sonst gibt es das? Ein spendabler Gönner, die Ria-und-Arthur-Dietschweiler-Stiftung, macht es möglich; in dieser aufgefrischten, zugleich niedrigschwelligen wie künstlerisch exzellenten Form seit 2019.

Sogar im für freiberufliche Musikerinnen und Musiker beinharten Jahr 2021 fanden nahezu alle AMSG-Konzerte statt, trotz des Kulturlockdowns: als Livestreams ohne Publikum vor Ort, in den Kirchen St.Mangen und St.Laurenzen, mit einer überraschend hohen Zahl an Zugriffen. «Diese Reichweite würden wir uns gerne erhalten», sagt Michael Wersin, zusammen mit der Organistin Verena Förster künstlerischer Leiter der jeweils zwischen Anfang Februar und Anfang März stattfindenden Reihe.

The Tallis Scholars aus England unter der Leitung von Gründungsmitglied Peter Phillips (oben links) – mit ihm wird Michael Wersin ein Einführungsgespräch vor dem Konzert am 6.2. führen. Bild: Nick Rutter

Eine Vorsichtsmassnahme, zugleich ein wertvolles Dokument

Die Barockgeigerin Leila Schayegh. Bild: Marco Borggreve

So werden auch dieses Jahr zwei Konzerte (diesmal mit Publikum) als Livestream angeboten: die Reise in die «Wunderwelt der geistlichen Kantaten des Frühbarocks» am 13.2. und der imaginäre Dialog zwischen Corelli und dem Franzosen Jean-Marie Leclair, gespielt von der Violinistin Leila Schayegh und La Cetra am 20.2. in der Kirche St.Laurenzen. Das Auftaktkonzert mit den berühmten Tallis Scholars aus Oxford am 6.2. hingegen, ebenfalls in St.Laurenzen, gibt es nur live; bleibt zu hoffen, dass keiner krank wird. Noch ist die Omikron-Welle nicht überwunden.

Zum einen seien die erneuten Livestreams eine Vorsichtsmassnahme gewesen: der fast schon zur Routine gewordene Plan B, falls die Coronasituation erneut zu einem Veranstaltungsverbot geführt hätte. Zum anderen habe man mit den Streams 2021 Videos von bleibendem Wert und hohem ästhetischen Reiz erhalten, betont Wersin. Tatsächlich ist das Gebotene beinahe zu schade für einen einmaligen Auftritt. Wie viel Recherche und Konzeptionsaufwand darin steckt, lassen die Einführungstexte ahnen.

Einführungen und Gespräche, aber kein lockerer Ausklang

Auch sie sind nur ein Vorgeschmack auf die Künstlergespräche, die Michael Wersin jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn führen wird. Vermittlung gehört zum Credo und Erfolgsrezept von AMSG. Wieder werden zwei Workshops durchgeführt, einer zur Intonation auf der Barockvioline mit der Geigerin Christine Busch und ein Orgelkurs mit Lorenzo Ghielmi. Auf die Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern beim Apéro freilich muss das Publikum auch dieses Jahr verzichten, trotz Zertifikatspflicht. So viel Lockerheit erscheint im dritten Coronajahr nach wie vor verfrüht.