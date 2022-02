Konzert Seufzen, Hoffen und Bangen con variazione: Die italienische Sopranistin Francesca Cassinari mit Barockkantaten beim Zyklus Alte Musik St.Gallen Starsolisten und -ensembles bringen zu Festivals meist bewährte Programme mit. Die Reihe Alte Musik St.Gallen wagt darüber hinaus Experimente und bringt Musikerinnen und Musiker zusammen, die sich vorher nicht kannten. Den besonderen Kick solcher Ad-hoc-Formationen spürt auch das Publikum – etwa am vergangenen Wochenende in der Kirche St.Mangen.

Die Sopranistin Francesca Cassinari ist Mitglied mehrerer namhafter Renaissance-Ensembles. Umso mehr verblüfft ihre Gestaltungsfreude als Solistin weltlicher Kantaten von Händel, Vivaldi und Scarlatti. Bild: PD

Mit Anfang zwanzig ist der Mann mit dem für Italiener wohl zungenbrecherischen Namen Georg Friedrich Händel ein Shooting Star südlich der Alpen: Dabei möchte er im Stammland der Oper und der virtuosen Kantaten vor allem von den dortigen Meistern lernen. Doch weil sich die wohlhabenden Adligen und Kirchenfürsten in Rom um ihn reissen, wird es Learning by doing: Er komponiert pausenlos Kantaten und Kammermusik für Privatkonzerte in vornehmen Stadtpalais und wirkt als Cembalist selbst mit. So wie Michael Wersin, künstlerischer Leiter der Konzertreihe Alte Musik St.Gallen, bei den meisten der von ihm initiierten und sorgfältig komponierten Programme.

Etwa jenem am vergangenen Wochenende mit dem klangvollen Titel «Speranze, Sospiri e Sospetti»: Hier begleitete Wersin zusammen mit Bettina Messerschmidt am Cello und Simon Linné an der Theorbe die italienische Sopranistin Francesca Cassinari und die Traversflötistin Eleonora Bišcevic. Zu hören waren sinnigerweise genau zwei der vielen Kantaten, die der deutsche Jungspund in Rom, «Hendel», um das Jahr 1706 komponierte – und eine von beiden, «Nel dolce dell'oblio», bringt Singstimme und Traversflöte auf so bewegt-bewegende Weise in Dialog, wie man es aus einem wesentlich berühmteren Stück Händels kennt: der Arie «Flammende Rose, Zierde der Erde» aus den wesentlich später entstandenen Neun deutschen Arien.

Funken sprühende Dialoge zwischen Stimme und Flöte

Händels Kantate, am Schluss des Konzertprogramms stehend, ist ein Glanzstück für die beiden Musikerinnen aus Italien – kaum zu glauben, dass sie mit diesem und den beiden Kantaten «All'ombra di sospetto» von Antonio Vivaldi und «Ardo. è ver, per te d'amore» von Alessandro Scarlatti nicht längst gemeinsam von Festival zu Festival reisen oder in anderen Reihen mit Alter Musik auftreten. Es war vielmehr ein eigens für Alte Musik St.Gallen ausgewähltes Programm, und Francesca Cassinari und Eleonora Biscevic lernten sich erst in der Vorbereitung kennen. Den Konzerten gebe das oft den besonderen Kick, sagt Michael Wersin. Zumal, wenn es sofort funkt zwischen den Beteiligten.

Alte Musik St.Gallen streamt auch einen Teil der Konzerte und Einführungen: Hier die Einführung mit der Barockgeigerin Leila Schayegh, die am vergangenen Sonntag zu Gast in der Kirche St. Laurenzen war. Video: AMSG/Youtube

Mögen einerseits zugkräftige Namen bei den eingeladenen Musikerinnen und Ensembles wesentlich zum Erfolg der Reihe in den vergangenen Jahren beigetragen haben – 2022 sind es neben der Barockgeigerin Leila Schayegh vor allem die Tallis Scholars aus Cambridge –, so geht Wersin andererseits gern auch Risiken ein. Dies im Vertrauen darauf, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer unterdessen nahezu lückenlos die Konzerte in der Kirche St.Mangen (oder immer öfter der grösseren, akustisch ausgezeichneten Stadtkirche St.Laurenzen) verfolgen, meist einschliesslich der Einführungen.

Eine Reihe für Entdeckungen

Dabei entdecken sie nicht nur neues Repertoire (in diesem Fall kunstfertig verspielte, sehr charmante weltliche Kantaten aus Italien), spezielle Instrumente (zum Beispiel ein Cembalo mit geteilten Tasten für das Konzert mit süddeutscher Barockmusik am kommenden Sonntag, 27.2.) und Künstler, auf deren Namen sie künftig aufmerksam achten werden. Sondern sie kommen auch in den Genuss jenes «Kicks» und Nervenkitzels, der im Zusammenspiel solcher Ad-hoc-Formationen entsteht. Oder sie erleben die Entstehung einer länger währenden Verbindung zwischen Musikerinnen und Musikern.

Wünschenswert wäre es in diesem Fall: Gern würde man die Kantaten – und ähnliche – noch einmal hören, sich weiter überraschen lassen von der Improvisationslust der Flötistin, von der unaufgeregten, so natürlich wirkenden Koloratur- und Verzierungskunst Francesca Cassinaris, dem so verlässlich tragenden wie inspirierenden Spiel der Continuogruppe. Die «Speranze, Sospiri e Sospetti» übertragen sich da zwangsläufig aufs Publikum; man hofft und seufzt und bangt, das Konzert möge nicht zu schnell vorbei sein. Oder doch wenigstens, wie andere, als Youtube-Video verfügbar bleiben. Wie das vom Sonntag, mit Leila Schayegh und dem Ensemble La Cetra, das unterdessen zum Nachhören oder Später-Hören auf der Website der Konzertreihe zu finden ist.